Экскурсионный тур по Уфе

Групповой тур в Уфе
4.7
3 отзыва
Насыщенный экскурсионный тур по Уфе.

В первый день Вы познакомитесь с самым восточным городом Европы, увидите старинные купеческие дома по соседству с современными высотными зданиями и удивитесь многонациональности столицы Башкирии – центра мусульманства России.

А затем отправитесь в небольшое путешествие к Красноусольскому курорту с большим количеством родников с целебной водой и прогуляетесь до скалы Уклы-Кая.
Экскурсионный тур по Уфе
Экскурсионный тур по Уфе
Экскурсионный тур по Уфе
Ближайшие даты:
30
апр
4
мая
10
мая
18
мая
25
мая
1
июн
8
июн
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даты

Что вас ожидает:

Колоритные национальные блюда
Колоритные национальные блюда
Нас ждет вкуснейший обед с элементами башкирской кухни
Щедрые дары природы
Щедрые дары природы
Побалуем себя вкусными сувенирами – мёдом, кумысом, медовухой, конской колбасой и другими
Родники Башкирии
Родники Башкирии
Побываете в удивительном месте, где на площади всего в 15 га из недр земли выбиваются около 250 родников с минеральной водой

Программа тура по дням

1 день

Экскурсионная программа по г. Уфа

10:45 Встреча с представителем в холле гостиницы.

Багаж можно оставить в камере хранения.

11:00-13:30 Экскурсионная программа по г. Уфа, которая включает:

  • посещение Национального музея РБ – свыше 190 тысяч экспонатов, рассказывающих о природе, истории, культуре нашего края и народов, населяющих его;
  • осмотр памятника М. М Шаймуратову – легендарному башкирскому герою, командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии;
  • прогулку по аллее современного искусства;
  • посещение Первой соборной мечети. Это одна из старейших в России мечетей, история которой связана с указом Екатерины II об образовании в Уфе Оренбургского магометанского духовного собрания. Сегодня здесь находится Центральное духовное управление мусульман России.

13:30-14:30 Обед с элементами башкирской кухни.

14:30-18:00 Автобусная обзорная экскурсия по городу Уфа (основные объекты показа: площадь им. Салавата Юлаева, монумент Дружбы, Сад им. Салавата Юлаева, сад им. С. Т Аксакова, ипподром «Акбузат», храм Рождества Пресвятой Богородицы, мечеть Ляля Тюльпан).

Во время экскурсии предусмотрено посещение Уфимского рынка, который изобилует щедрыми дарами природы.

Здесь Вы сможете приобрести – сувениры, мед, кумыс, яблочный сидр и медовуху, конскую колбасу и многое другое, чтобы по приезде побаловать своих родных и близких.

Трансфер в гостиницу.

Самостоятельный ужин.

Экскурсионная программа по г. УфаЭкскурсионная программа по г. УфаЭкскурсионная программа по г. УфаЭкскурсионная программа по г. УфаЭкскурсионная программа по г. УфаЭкскурсионная программа по г. УфаЭкскурсионная программа по г. Уфа
2 день

Красноусольский курорт, скала Уклы-Кая

Завтрак в гостинице.

Выселение из номеров.

Вещи можно оставить в камере хранения гостиницы.

Переезд в с. Красноусольск (150 км).

Обзорная экскурсия на курорте Красноусольский, в том числе Табынская часовня, место явления св. иконы Табынской Божией матери; Святые источники (минеральная и целебная вода).

Уникальность Красноусольского курорта в том, что здесь на площади всего в 15 га из недр земли выбиваются около 250 родников минеральных вод.

Каждый из них отличается по набору специфических микроэлементов и обладает неповторимым воздействием на организм человека.

Желающие могут искупаться в купелях.

Обед.

Трансфер в с. Имендяшево (60 км).

Пешеходная прогулка с осмотром скалы Уклы-Кая.

В переводе с башкирского Уклы-Кая означает «Стрельная гора».

По поверью, в скалу стреляли перед женитьбой юные башкиры. Если стрела долетала до горы, считалось, что юноша стал мужчиной.

В подтверждение легенды на склонах скалы часто находили наконечники стрел.

У живописной локации расположились интересные арт-объекты, которые стали визитной карточкой Гафурийского района: мемориал из семи стрел, стела «Памяти батыров» («Батырзар Рухы»).

Трансфер в г. Уфа.

Прибытие в Уфу к 18:00.

Красноусольский курорт, скала Уклы-КаяКрасноусольский курорт, скала Уклы-КаяКрасноусольский курорт, скала Уклы-КаяКрасноусольский курорт, скала Уклы-Кая

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице 4*.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Двухместное, стандартДоплата за одноместное
20 5002 500
Ниже представлены возможные варианты гостиниц, средство размещения определяется за 3 дня до заезда.

Варианты проживания

ГК «Башкирия»

1 ночь

Гостиница «Башкирия» расположена в центре Уфы, неподалеку от многочисленных городских достопримечательностей. Номера обставлены в традиционном стиле. На территории предоставляется бесплатный Wi-Fi

В номерах среди удобств кондиционер, сейф, телевизор с плоским экраном, мини-бар, электрический чайник и гладильные принадлежности. В ванной комнате установлен душ. В течение дня осуществляется доставка еды и напитков в номер.

В ресторане гостиницы подают блюда башкирской и европейской кухни. Ежедневно для гостей накрывают завтрак «шведский стол». На территории гостиницы «Башкирия» работает бизнес-центр. В спа-центре к услугам гостей бассейн, сауна и хаммам.

ГК «Башкирия»ГК «Башкирия»ГК «Башкирия»ГК «Башкирия»ГК «Башкирия»ГК «Башкирия»ГК «Башкирия»ГК «Башкирия»

Гостиница «Хилтон Гарден Инн»

1 ночь

Отель Hilton Garden Ufa Riverside расположен в историческом центре Уфы. К услугам гостей фитнес-центр и круглосуточная стойка регистрации.

В номерах установлены кондиционер, мини-бар, сейф, электрический чайник и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами.

На территории работают бар-ресторан Garden Grille и мини-маркет Pavilion Pantry, где можно приобрести закуски и сувениры. На всей территории отеля действует бесплатный Wi-Fi.

Гостиница «Хилтон Гарден Инн»Гостиница «Хилтон Гарден Инн»Гостиница «Хилтон Гарден Инн»Гостиница «Хилтон Гарден Инн»Гостиница «Хилтон Гарден Инн»Гостиница «Хилтон Гарден Инн»Гостиница «Хилтон Гарден Инн»Гостиница «Хилтон Гарден Инн»

Гостиница «Азимут»

1 ночь

«Азимут Отель Уфа» расположен в Уфе рядом с зеленой аллеей. Гости могут воспользоваться парковкой на территории отеля. Во всех зонах работает бесплатный Wi-Fi.

В номерах есть спутниковое телевидение и собственная ванная комната. В некоторых номерах предоставляется кондиционер и гостиный уголок.

В ресторане «Азимут Отеля Уфа» подают блюда, приготовленные из свежих сезонных продуктов. Каждое утро для гостей сервируют завтрак «шведский стол». В лобби установлены торговые автоматы и банкоматы.

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Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание по маршруту (автотранспорт в зависимости от размера группы)
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание, указанное в программе
  • Работа сопровождающего (координатора)
  • Экскурсионная программа (по программе: услуги гидов или экскурсоводов, входные билеты)
  • Страховка от несчастного случая на сумму 50 000 руб
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Уфа и обратно
  • Индивидуальные трансферы (в Т.Ч. авиа и ж/д билеты)
  • Питание, не указанное в программе или указанное за доп. плату
  • Дополнительные сервисы в гостиницах
  • Спиртные напитки
  • Поднос багажа
  • Дополнительные экскурсии
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Республика Башкортостан, Уфа
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • предметы личной гигиены;
  • личная аптечка;
  • фото/видео аппаратура и зарядные устройства;
  • удобная обувь, одежда, головной убор;
  • необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.
Входят ли билеты на самолет и поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли скидки в туре?

Детям до 14 лет (при проживании на доп. месте) предоставляется скидка 7%.

Будет ли на маршруте сотовая связь?

В селе Кага лучше всего ловит связь Мегафон.

Билайн и МТС ловят плохо.

Связь Теле 2 на территории Башкирии не работает.

В отдаленных природных достопримечательностях вся связь может отсутствовать или иметь плохой сигнал.

Важная информация
  1. Необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в ином случае ответственность за присоединение к группе полностью ложится на туриста.
  2. Турист самостоятельно предоставляет багаж к погрузке в автотранспорт. Нормативы багажа: 80-100 л. Вес – 20 кг.
  3. Рассадка в автобусе – свободная. Но туроператор имеет право определять места между туристами по хронологии бронирования и по своему усмотрению.
  4. Транспорт определяется в зависимости от количества человек в группе, назначается за 3 дня до тура.
  5. Для координации и обмена информацией с группой создается чат/беседа в мессенджере не менее чем за 3 дня до начала тура.
  6. Маршрут или график движения по маршруту может быть скорректирован на месте, исходя из погодных условий, подготовленности группы и других обстоятельств.
  7. Трансфер предоставляется строго в день заезда/отъезда в указанное по программе время.
  8. Групповой трансфер – перевозка туристов до/из средства размещения. Может осуществляться на транспорте туроператора, а так же путем привлечения третьих лиц (в т. ч. такси и рейсовых автобусов).
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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3
2
1
Е
13 июня 2023
Большая экскурсионная программа по Уфе, включающая пешеходную и автобусную части, а также посещение музея этнографии и Соборной мечети.
Во второй день поездка к источнику Красный ключ через Павловское водохранилище с посещением смотровой площадки, мастер класс по изготовлению свечей из вощаницы. Приятная поездка. Красивые виды природы.
Единственный минус по организации тура: Самолёты из Москвы прилетают рано утром или поздно ночью, разница во времени с Москвой 2ч, а в 10.45 уже начало программы. Сложно адаптироваться к этому. При этом заселение в гостиницу после 14ч или необходима доплата за ранний заезд.
Большая экскурсионная программа по Уфе, включающая пешеходную и автобусную части, а также посещение музея этнографии и Соборной мечети.Большая экскурсионная программа по Уфе, включающая пешеходную и автобусную части, а также посещение музея этнографии и Соборной мечети.Большая экскурсионная программа по Уфе, включающая пешеходную и автобусную части, а также посещение музея этнографии и Соборной мечети.Большая экскурсионная программа по Уфе, включающая пешеходную и автобусную части, а также посещение музея этнографии и Соборной мечети.Большая экскурсионная программа по Уфе, включающая пешеходную и автобусную части, а также посещение музея этнографии и Соборной мечети.Большая экскурсионная программа по Уфе, включающая пешеходную и автобусную части, а также посещение музея этнографии и Соборной мечети.Большая экскурсионная программа по Уфе, включающая пешеходную и автобусную части, а также посещение музея этнографии и Соборной мечети.Большая экскурсионная программа по Уфе, включающая пешеходную и автобусную части, а также посещение музея этнографии и Соборной мечети.Большая экскурсионная программа по Уфе, включающая пешеходную и автобусную части, а также посещение музея этнографии и Соборной мечети.Большая экскурсионная программа по Уфе, включающая пешеходную и автобусную части, а также посещение музея этнографии и Соборной мечети.
А
3 мар 2024
Молодцы, вовремя предоставляли информацию, перезванивали если надо.
Э
26 янв 2024
Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!
Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!

Тур входит в следующие категории Уфы

Можно с детьми2-дневные турыВсе турыНа автобусе

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