Смотровые площадки, каменные реки, сказочный зимний лес, грандиозные горные панорамы – это то, что будет вас сопровождать на протяжении всего дня.
Программа тура по дням
Прибытие в Уфу. Переезд и заселение на базу отдыха
15:00 Выезд из Уфы (Телецентр).
По пути остановка на ужин в кафе возле г. Белорецк (примерно в 18:30).
21:00 Ориентировочное прибытие в Учалинский район, на базу «Ургун».
Отдых.
Выезд в парк Иремель. Восхождение на гору Иремель и фотосессия
07:00 Завтрак.
08:00 Выезд на гору Иремель на автомобилях УАЗ.
09:30 Оформление пропускных билетов в природный парк Иремель.
Пересаживание на снегоходы.
10:00 Старт по маршруту на снегоходах:
Посещение истока р. Белой (Агидели).
Экскурсия на хребет Аваляк. Фотосессия на обзорной площадке.
Осмотр большой каменной реки.
Восхождение на вершину горы Большой Иремель.
Фотосессия на вершине горы Иремель.
Обед сухим пайком с чаем на природе.
17:00 Возвращение на базу отдыха.
Ужин.
Выезд в Уфу.
00:00 Ориентировочное возвращение в Уфу.
Проживание
Тур предусматривает проживание в туристическом комплексе «Ургун», размещение 2х-3х и 4-х местное.
Варианты проживания
Туристический комплекс «Ургун»
Современный туристический комплекс «Ургун» расположен в живописном районе одноименного озера Ургун, памятника природы, на территории Учалинского района.
На закрытой охраняемой территории комплекса разместился трехэтажный жилой корпус. Гостей ожидают номера разной категории комфорта, в общей сложности, рассчитанные на 130 человек. Отдыхающие могут разместиться в бюджетных вариантах с общим санузлом на этаже или выбрать просторные двухкомнатные номера с собственной ванной комнатой. В большинстве номеров предусмотрены балконы, телевизор, холодильник и беспроводной интернет.
На территории работают ресторан и кафе, где гости могут перекусить в течение дня или заказать комплексное питание. Для любителей барбекю оборудована мангальная зона с беседками. В распоряжении гостей русская баня и сауна с бильярдом и бассейном, организованы спортивные площадки, есть настольный теннис.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из Уфы и обратно согласно программе тура
- Проживание: комнаты с раздельными кроватями, удобства на этаже
- Питание: 3-х разовое на базе отдыха
- Заброска на автомобиле УАЗ
- Входной билет в природный парк Иремель
- Снегоходный маршрут
- Работа инструктора-проводника
- Страховка
- Организация путешествия
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Уфы и обратно
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
ОБЯЗАТЕЛЬНО:
- Удобная одежда, соответствующая погодным условиям в день выезда. Погода в горах часто переменчива, ветрено. Температура воздуха всегда ниже, чем внизу на равнине. Обязательно учитывайте эти моменты.
- Надежная обувь: ботинки, сапоги. Зимняя, теплая обувь.
- Ходовые штаны. Удобные штаны, брюки, тёплые трико, не стесняющие движений.
- Термобельё, верх и низ.
- Толстовка, свитер, флисовая кофта.
- Куртка утепленная.
- Носки ходовые треккинговые. Тёплые. Также нужно взять запасные.
- Шапка. Шерстяная или флисовая, закрывающая уши.
- Варежки и перчатки. Должен быть комплект.
- Защита горла и лица. Балаклава, шарф, или зимний «бафф», закрывающий горло и лицо.
- Бахилы (гамаши, фонарики) на ноги.
- Копия, или фото паспорта, или свидетельства о рождении.
- Деньги.
НУЖНЫЕ ВЕЩИ:
- Рюкзак. Небольшой, 20-30 л.
- Треккинговые палки. Пара, или 1 шт.
- Сидушка туристическая (хоба, пенка).
- Фонарик.
- Термос.
- Личная аптечка: таблетки, требующие регулярного приема, обезболивающее.
- Фотоаппараты, камеры, аккумуляторы, зарядки, наушники и т. д.
- Индивидуальный перекус.
- Маска горнолыжная. Необходима для снегоходного тура.
- Гигиеническая помада. Против обветривания губ.
- Носовой платок.
ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ НА БАЗЕ:
- Одежда для отдыха на базе.
- Тапочки, сланцы.
- Нижнее бельё.
- Носки.
- Средства личной гигиены: зубная паста, щетка, расчёска, шампунь, мыло, туалетная бумага, влажные салфетки.
На сколько сложный маршрут тура?
Уровень сложности тура – средний.
Подойдет для большинства желающих участвовать в туре. Сложности могут возникнуть у людей при болезнях опорно-двигательного аппарата. Обязательно необходимо наличие вещей, указанных в списке.
Нужно быть готовым к переменам погоды.
Когда лучше прибывать и убывать?
Туристам из других городов или регионов желательно приехать в Уфу утром или накануне вечером.
Самое позднее, когда они смогут прибыть в аэропорт/жд вокзал, это в день начала тура, до 14:00 часов.
При этом улететь/уехать по окончании тура они смогут не раньше 01:00 часов.
Как обеспечена безопасность туриста?
Безопасность туриста, для нас это не просто «обязательный пункт». Безопасности туристов мы уделяем особое внимание.
Наши взаимоотношения с туристами оформляются официально, никаких серых схем. Заключается договор О предоставлении туристских услуг, О защите персональных данных, выдаётся Квитанция на оплату, Ваучер.
На стадии документального оформления, турист ознакомляется и подписывает Инструкцию по технике безопасности и поведения в турах.
Каждый турист застрахован от несчастных случаев во время активного отдыха, на сумму 50000 руб., а также информируется о возможности добровольного страхования.
Каждая туристская группа регистрируется в МЧС России.
Руководит туристской группой профессиональный инструктор-проводник, прошедший специальное обучение согласно действующего законодательства.
Есть ли скиди на тур?
Да, скидки на тур предоставляются:
- постоянного клиента 5% (при участии в турах от 3 раз);
- для семей и групп от 5 человек – 5%;
- для пенсионеров 10% (при наличии пенсионного удостоверения);
- для детей: до 14 лет включительно – 12%;
- для студентов 5%;
- для группы студентов от 5 человек и более – 10% на всю группу (при наличии студенческого билета);
- ветераны, участники боевых действий 10% (при наличии удостоверения, либо записи в военном билете, выписки из приказа);
- при инвалидности 10% (при наличии справки);
- в день рождения – 10%.