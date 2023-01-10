Современный туристический комплекс «Ургун» расположен в живописном районе одноименного озера Ургун, памятника природы, на территории Учалинского района.

На закрытой охраняемой территории комплекса разместился трехэтажный жилой корпус. Гостей ожидают номера разной категории комфорта, в общей сложности, рассчитанные на 130 человек. Отдыхающие могут разместиться в бюджетных вариантах с общим санузлом на этаже или выбрать просторные двухкомнатные номера с собственной ванной комнатой. В большинстве номеров предусмотрены балконы, телевизор, холодильник и беспроводной интернет.

На территории работают ресторан и кафе, где гости могут перекусить в течение дня или заказать комплексное питание. Для любителей барбекю оборудована мангальная зона с беседками. В распоряжении гостей русская баня и сауна с бильярдом и бассейном, организованы спортивные площадки, есть настольный теннис.