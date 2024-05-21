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Авторский тур
7 дней
Горная Башкирия. Экскурсионный тур
Начало: Г. Уфа
«Проведите неделю в окружении Уральских гор: среди лесов Южного Урала, а также на берегу чистейшего озера Якты-Куль (Банное)»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 60 400₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Иремель через Учалы. Снегоходный горный тур
Начало: Республика Башкортостан, Уфа
«Вас ожидает много природы, свежего воздуха, высоких гор»
23 мар в 10:00
12 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
3 дня на Южном Урале. Горный снегоступинг на курорте «Банное»
Начало: Республика Башкортостан, Уфа
«Путешествие в горах всероссийского курорта Банное на озере Якты-куль, это вызов для подготовленных туристов, уверенных в своих силах – это переход в другую реальность»
15 мар в 10:00
28 333₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВиктория21 мая 2024Большое спасибо организаторам, принимающей стороне за тур! Он получился просто чудесным) База проживания- очень приятное место, где вкусно кормят, великолепные виды,
- ВВалентина15 мая 2024Понравилась турбаза, на которой остановились. Прекрасный вид, хорошие условия.
- ВВиктория15 мая 2024Спасибо большое девочкам менеджерам Большой Страны. Всегда были на связи, отвечали на все вопросы. Тур очень понравился. Это уже второй тур, который берём у Большой Страны. Будем обращаться ещё)
- ММария22 августа 2023Новогодний Ялангас и гора МалиноваяПрограмма потрясающая, яркая, интересная, каждый день новые эмоции. Встретили хорошо, сбоев по программе не было, все четко. Минус за размещение
- ВВдовина1 августа 2023Новогодний Ялангас и гора МалиноваяВ целом все было четко, структурно, понятно. Поход оказался для меня неожиданно сложным, хотя критических моментов не было. Перед поездкой
- ООльга10 января 2023Наш организатор Айгиза очень приятная девушка, всегда была на связи по любым вопросам. ❤️
- ММарина5 января 2023Новогодний Ялангас и гора МалиноваяНезабываемые приключения!
- ААйгуль27 июня 2022Выходные в горах Урала. Семейный турОтдыхали с 17.06 по 19.06. Всё понравилось! Нас было 6 человек (приезжали семьёй) и все остались довольны! Очень красивое место,
- ННаталья15 июня 2022Выходные в горах Урала. Семейный турМы провели три потрясающих дня в горах Урала. Незабываемые эмоции, супер база Тенгри, экскурссии и персонал, все на очень хорошем уровне.
- ННаталья15 июня 2022Выходные в горах Урала. Семейный турПоездка понравилась очень???
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Горы»
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