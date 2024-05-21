Туры к горам Уфы

Найдено 3 тура в категории «Горы» в Уфе, цены от 12 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Горная Башкирия. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Горная Башкирия. Экскурсионный тур
Начало: Г. Уфа
«Проведите неделю в окружении Уральских гор: среди лесов Южного Урала, а также на берегу чистейшего озера Якты-Куль (Банное)»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 60 400 за человека
Иремель через Учалы. Снегоходный горный тур
❄️ На снегоходах
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
Иремель через Учалы. Снегоходный горный тур
Начало: Республика Башкортостан, Уфа
«Вас ожидает много природы, свежего воздуха, высоких гор»
23 мар в 10:00
12 900 за человека
3 дня на Южном Урале. Горный снегоступинг на курорте «Банное»
❄️ На снегоступах
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
3 дня на Южном Урале. Горный снегоступинг на курорте «Банное»
Начало: Республика Башкортостан, Уфа
«Путешествие в горах всероссийского курорта Банное на озере Якты-куль, это вызов для подготовленных туристов, уверенных в своих силах – это переход в другую реальность»
15 мар в 10:00
28 333 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Виктория
    21 мая 2024
    Горная Башкирия. Экскурсионный тур
    Большое спасибо организаторам, принимающей стороне за тур! Он получился просто чудесным) База проживания- очень приятное место, где вкусно кормят, великолепные виды,
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    уютные домики. Хочу выразить благодарность нашему гиду Вячеславу, он познакомил нас с историей Уфы, рассказывал про места по пути и сопровождал на самой базе. Обязательно вернусь еще!

    Большое спасибо организаторам, принимающей стороне за тур! Он получился просто чудесным)Большое спасибо организаторам, принимающей стороне за тур! Он получился просто чудесным)Большое спасибо организаторам, принимающей стороне за тур! Он получился просто чудесным)Большое спасибо организаторам, принимающей стороне за тур! Он получился просто чудесным)Большое спасибо организаторам, принимающей стороне за тур! Он получился просто чудесным)
  • В
    Валентина
    15 мая 2024
    Горная Башкирия. Экскурсионный тур
    Понравилась турбаза, на которой остановились. Прекрасный вид, хорошие условия.
    Понравилась турбаза, на которой остановились. Прекрасный вид, хорошие условияПонравилась турбаза, на которой остановились. Прекрасный вид, хорошие условияПонравилась турбаза, на которой остановились. Прекрасный вид, хорошие условияПонравилась турбаза, на которой остановились. Прекрасный вид, хорошие условияПонравилась турбаза, на которой остановились. Прекрасный вид, хорошие условия
  • В
    Виктория
    15 мая 2024
    Горная Башкирия. Экскурсионный тур
    Спасибо большое девочкам менеджерам Большой Страны. Всегда были на связи, отвечали на все вопросы. Тур очень понравился. Это уже второй тур, который берём у Большой Страны. Будем обращаться ещё)
    Спасибо большое девочкам менеджерам Большой Страны. Всегда были на связи, отвечали на все вопросы. Тур оченьСпасибо большое девочкам менеджерам Большой Страны. Всегда были на связи, отвечали на все вопросы. Тур оченьСпасибо большое девочкам менеджерам Большой Страны. Всегда были на связи, отвечали на все вопросы. Тур оченьСпасибо большое девочкам менеджерам Большой Страны. Всегда были на связи, отвечали на все вопросы. Тур оченьСпасибо большое девочкам менеджерам Большой Страны. Всегда были на связи, отвечали на все вопросы. Тур очень
  • М
    Мария
    22 августа 2023
    Новогодний Ялангас и гора Малиновая
    Программа потрясающая, яркая, интересная, каждый день новые эмоции. Встретили хорошо, сбоев по программе не было, все четко. Минус за размещение
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    в 4-х местных номерах без окна, очень портит все впечатление от поездки и настроение, а так же за непредоставление доп. услуги по возможности проживания одной без подселения. Все остальное на уровне.

  • В
    Вдовина
    1 августа 2023
    Новогодний Ялангас и гора Малиновая
    В целом все было четко, структурно, понятно. Поход оказался для меня неожиданно сложным, хотя критических моментов не было. Перед поездкой
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    не помешало бы общение с организаторами, чтобы сразу сложилось целостная картина о том, на что подписываешься, ну и гиду тоже не лишним будет заранее узнать участников. Еще рекомендую пересмотреть питание - текущее очень скоромное и несбалансированное. В период активного хода его хватает просто для поддержания штанов.

  • О
    Ольга
    10 января 2023
    Иремель через Учалы. Снегоходный горный тур
    Наш организатор Айгиза очень приятная девушка, всегда была на связи по любым вопросам. ❤️
  • М
    Марина
    5 января 2023
    Новогодний Ялангас и гора Малиновая
    Незабываемые приключения!
  • А
    Айгуль
    27 июня 2022
    Выходные в горах Урала. Семейный тур
    Отдыхали с 17.06 по 19.06. Всё понравилось! Нас было 6 человек (приезжали семьёй) и все остались довольны! Очень красивое место,
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    надеемся, что приедем сюда еще не один раз! Бабушка сначала не хотела ехать на сплав, но мы не дали ей остаться в номере и она не пожалела, что отправилась на сплав, всё понравилось, рада, что не осталась в номере! Все очень доброжелательны! Собачка Ника – это пушистое, милое чудо! Будем скучать и по ней. Купольный домики уютные. Хорошо кормят. Приезжайте все сюда, но, пожалуйста, не мусорите, нужно сохранить это волшебно-красивое место!

  • Н
    Наталья
    15 июня 2022
    Выходные в горах Урала. Семейный тур
    Мы провели три потрясающих дня в горах Урала. Незабываемые эмоции, супер база Тенгри, экскурссии и персонал, все на очень хорошем уровне.
  • Н
    Наталья
    15 июня 2022
    Выходные в горах Урала. Семейный тур
    Поездка понравилась очень???

Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Горы»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Горная Башкирия. Экскурсионный тур
  2. Иремель через Учалы. Снегоходный горный тур
  3. 3 дня на Южном Урале. Горный снегоступинг на курорте «Банное»
Сколько стоит тур в Уфе в июне 2024
Сейчас в Уфе в категории "Горы" можно забронировать 3 тура от 12 900 до 60 400. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.63 из 5
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