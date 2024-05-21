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надеемся, что приедем сюда еще не один раз! Бабушка сначала не хотела ехать на сплав, но мы не дали ей остаться в номере и она не пожалела, что отправилась на сплав, всё понравилось, рада, что не осталась в номере! Все очень доброжелательны! Собачка Ника – это пушистое, милое чудо! Будем скучать и по ней. Купольный домики уютные. Хорошо кормят. Приезжайте все сюда, но, пожалуйста, не мусорите, нужно сохранить это волшебно-красивое место!