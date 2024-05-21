В Виктория Через три заповедника Урала. Экскурсионный тур читать дальше уютные домики. Хочу выразить благодарность нашему гиду Вячеславу, он познакомил нас с историей Уфы, рассказывал про места по пути и сопровождал на самой базе. Обязательно вернусь еще! Большое спасибо организаторам, принимающей стороне за тур! Он получился просто чудесным) База проживания- очень приятное место, где вкусно кормят, великолепные виды,

В Валентина Через три заповедника Урала. Экскурсионный тур Понравилась турбаза, на которой остановились. Прекрасный вид, хорошие условия.

В Виктория Через три заповедника Урала. Экскурсионный тур Спасибо большое девочкам менеджерам Большой Страны. Всегда были на связи, отвечали на все вопросы. Тур очень понравился. Это уже второй тур, который берём у Большой Страны. Будем обращаться ещё)

В Валентина Экскурсионный тур через три заповедника Урала, 3 дня Очень понравился тур. Удалось посмотреть несколько красивых и интересных локаций, при этом не было спешки и было время на отдых.

А Андрей Древнерусская масленица в горном селе Башкирии Молодцы, вовремя предоставляли информацию, перезванивали если надо.

Э Эльвира Древнерусская масленица в горном селе Башкирии Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!

В Владимир Древнерусская масленица в горном селе Башкирии Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно. Природа красивая!

М Морозова Треккинг к вершине Южного Урала Принимающая сторона выполняет свои обещания как положено.

Ф Федченко Треккинг к вершине Южного Урала Все было организованно на высоком уровне, программа насыщенная. Туристы не скучали, нам рассказывали об исторических объектах, приводили примеры, делали сравнения. Природа очень красивая, мы попали на конец сентября - это прямо золотая осень!