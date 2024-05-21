Познавательные туры на природе в Уфе

Найдено 6 туров в категории «Природа и пейзажи» в Уфе, цены от 9 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсионный тур через три заповедника Урала, 3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Экскурсионный тур через три заповедника Урала, 3 дня
Начало: г. Уфа
«Знакомство с объектом природного и культурного наследия, внесенным в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО: уникальный памятник эпохи палеолита – пещера «Шульган-Таш» (Капова пещера)»
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 26 500 за человека
Горная Башкирия. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Горная Башкирия. Экскурсионный тур
Начало: Г. Уфа
«Знакомство с объектом природного и культурного наследия, внесенным в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО: уникальный памятник эпохи палеолита – пещера «Шульган-Таш» (Капова пещера)»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 60 400 за человека
Иремель через Учалы. Снегоходный горный тур
❄️ На снегоходах
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
Иремель через Учалы. Снегоходный горный тур
Начало: Республика Башкортостан, Уфа
«Вас ожидает много природы, свежего воздуха, высоких гор»
23 мар в 10:00
12 900 за человека
3 дня на Южном Урале. Горный снегоступинг на курорте «Банное»
❄️ На снегоступах
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
3 дня на Южном Урале. Горный снегоступинг на курорте «Банное»
Начало: Республика Башкортостан, Уфа
«Горные восхождения, треккинг в снегоступах»
15 мар в 10:00
28 333 за человека
Через три заповедника Урала. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Через три заповедника Урала. Экскурсионный тур
Начало: Россия, Республика Башкортостан, Уфа
«Знакомство с музейно-экскурсионного комплексом начнется с истории и особенности природы заповедника и Южного Урала»
8 ноя в 10:00
15 ноя в 10:00
24 900 за человека
Древнерусская масленица в горном селе Башкирии
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Древнерусская масленица в горном селе Башкирии
Начало: Россия, Республика Башкортостан, Уфа
«Во время тура вы посетите горнозаводское село Кага, познакомитесь с его историей, отправитесь в конно-санное путешествие, насладитесь видом на укрытые белым покрывалом горы, которые сияя на солнце поражают своим величием и красотой»
15 мар в 10:00
9 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Виктория
    21 мая 2024
    Через три заповедника Урала. Экскурсионный тур
    Большое спасибо организаторам, принимающей стороне за тур! Он получился просто чудесным) База проживания- очень приятное место, где вкусно кормят, великолепные виды,
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    уютные домики. Хочу выразить благодарность нашему гиду Вячеславу, он познакомил нас с историей Уфы, рассказывал про места по пути и сопровождал на самой базе. Обязательно вернусь еще!

    Большое спасибо организаторам, принимающей стороне за тур! Он получился просто чудесным)Большое спасибо организаторам, принимающей стороне за тур! Он получился просто чудесным)Большое спасибо организаторам, принимающей стороне за тур! Он получился просто чудесным)Большое спасибо организаторам, принимающей стороне за тур! Он получился просто чудесным)Большое спасибо организаторам, принимающей стороне за тур! Он получился просто чудесным)
  • В
    Валентина
    15 мая 2024
    Через три заповедника Урала. Экскурсионный тур
    Понравилась турбаза, на которой остановились. Прекрасный вид, хорошие условия.
    Понравилась турбаза, на которой остановились. Прекрасный вид, хорошие условияПонравилась турбаза, на которой остановились. Прекрасный вид, хорошие условияПонравилась турбаза, на которой остановились. Прекрасный вид, хорошие условияПонравилась турбаза, на которой остановились. Прекрасный вид, хорошие условияПонравилась турбаза, на которой остановились. Прекрасный вид, хорошие условия
  • В
    Виктория
    15 мая 2024
    Через три заповедника Урала. Экскурсионный тур
    Спасибо большое девочкам менеджерам Большой Страны. Всегда были на связи, отвечали на все вопросы. Тур очень понравился. Это уже второй тур, который берём у Большой Страны. Будем обращаться ещё)
    Спасибо большое девочкам менеджерам Большой Страны. Всегда были на связи, отвечали на все вопросы. Тур оченьСпасибо большое девочкам менеджерам Большой Страны. Всегда были на связи, отвечали на все вопросы. Тур оченьСпасибо большое девочкам менеджерам Большой Страны. Всегда были на связи, отвечали на все вопросы. Тур оченьСпасибо большое девочкам менеджерам Большой Страны. Всегда были на связи, отвечали на все вопросы. Тур оченьСпасибо большое девочкам менеджерам Большой Страны. Всегда были на связи, отвечали на все вопросы. Тур очень
  • В
    Валентина
    15 мая 2024
    Экскурсионный тур через три заповедника Урала, 3 дня
    Очень понравился тур. Удалось посмотреть несколько красивых и интересных локаций, при этом не было спешки и было время на отдых.
    Очень понравился тур. Удалось посмотреть несколько красивых и интересных локаций, при этом не было спешки и было время на отдыхОчень понравился тур. Удалось посмотреть несколько красивых и интересных локаций, при этом не было спешки и было время на отдыхОчень понравился тур. Удалось посмотреть несколько красивых и интересных локаций, при этом не было спешки и было время на отдыхОчень понравился тур. Удалось посмотреть несколько красивых и интересных локаций, при этом не было спешки и было время на отдыхОчень понравился тур. Удалось посмотреть несколько красивых и интересных локаций, при этом не было спешки и было время на отдых
  • А
    Андрей
    3 марта 2024
    Древнерусская масленица в горном селе Башкирии
    Молодцы, вовремя предоставляли информацию, перезванивали если надо.
  • Э
    Эльвира
    26 января 2024
    Древнерусская масленица в горном селе Башкирии
    Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!
    Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!
  • В
    Владимир
    23 ноября 2023
    Древнерусская масленица в горном селе Башкирии
    Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно. Природа красивая!
    Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобноВсе хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобноВсе хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобноВсе хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобноВсе хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобноВсе хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобноВсе хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобноВсе хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобноВсе хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобноВсе хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно
  • М
    Морозова
    8 октября 2023
    Треккинг к вершине Южного Урала
    Принимающая сторона выполняет свои обещания как положено.
    Принимающая сторона выполняет свои обещания как положеноПринимающая сторона выполняет свои обещания как положено
  • Ф
    Федченко
    2 октября 2023
    Треккинг к вершине Южного Урала
    Все было организованно на высоком уровне, программа насыщенная. Туристы не скучали, нам рассказывали об исторических объектах, приводили примеры, делали сравнения. Природа очень красивая, мы попали на конец сентября - это прямо золотая осень!
    Все было организованно на высоком уровне, программа насыщенная. Туристы не скучали, нам рассказывали об исторических объектахВсе было организованно на высоком уровне, программа насыщенная. Туристы не скучали, нам рассказывали об исторических объектахВсе было организованно на высоком уровне, программа насыщенная. Туристы не скучали, нам рассказывали об исторических объектахВсе было организованно на высоком уровне, программа насыщенная. Туристы не скучали, нам рассказывали об исторических объектахВсе было организованно на высоком уровне, программа насыщенная. Туристы не скучали, нам рассказывали об исторических объектах
  • А
    Анна
    20 сентября 2023
    Треккинг к вершине Южного Урала
    На турбазе сотрудники и гиды в селе Кага оставили очень приятное, душевное впечатление. Купольные домики на турбазе очень комфортны, хорошие
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    матрасы:), чисто. В столовой просто и вкусно готовят. Несмотря на 4 дождливых дня из 6 все планы были выполнены, масса положительных эмоций, очень красивые места, организация на 5+. Отдохнули прекрасно, как и обещали это был активный тур для людей без особенной спортивной подготовки. Спасибо всем, кто принимал, с удовольствием рекомендую:) Анна

Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Природа и пейзажи»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 6
  1. Экскурсионный тур через три заповедника Урала, 3 дня
  2. Горная Башкирия. Экскурсионный тур
  3. Иремель через Учалы. Снегоходный горный тур
  4. 3 дня на Южном Урале. Горный снегоступинг на курорте «Банное»
  5. Через три заповедника Урала. Экскурсионный тур
Сколько стоит тур в Уфе в июне 2024
Сейчас в Уфе в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 6 авторских туров от 9 900 до 60 400. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.63 из 5
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