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Авторский тур
3 дня
Экскурсионный тур через три заповедника Урала, 3 дня
Начало: г. Уфа
«Знакомство с объектом природного и культурного наследия, внесенным в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО: уникальный памятник эпохи палеолита – пещера «Шульган-Таш» (Капова пещера)»
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 26 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Горная Башкирия. Экскурсионный тур
Начало: Г. Уфа
«Знакомство с объектом природного и культурного наследия, внесенным в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО: уникальный памятник эпохи палеолита – пещера «Шульган-Таш» (Капова пещера)»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 60 400₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Иремель через Учалы. Снегоходный горный тур
Начало: Республика Башкортостан, Уфа
«Вас ожидает много природы, свежего воздуха, высоких гор»
23 мар в 10:00
12 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
3 дня на Южном Урале. Горный снегоступинг на курорте «Банное»
Начало: Республика Башкортостан, Уфа
«Горные восхождения, треккинг в снегоступах»
15 мар в 10:00
28 333₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Через три заповедника Урала. Экскурсионный тур
Начало: Россия, Республика Башкортостан, Уфа
«Знакомство с музейно-экскурсионного комплексом начнется с истории и особенности природы заповедника и Южного Урала»
8 ноя в 10:00
15 ноя в 10:00
24 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Древнерусская масленица в горном селе Башкирии
Начало: Россия, Республика Башкортостан, Уфа
«Во время тура вы посетите горнозаводское село Кага, познакомитесь с его историей, отправитесь в конно-санное путешествие, насладитесь видом на укрытые белым покрывалом горы, которые сияя на солнце поражают своим величием и красотой»
15 мар в 10:00
9 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВиктория21 мая 2024Большое спасибо организаторам, принимающей стороне за тур! Он получился просто чудесным) База проживания- очень приятное место, где вкусно кормят, великолепные виды,
- ВВалентина15 мая 2024Понравилась турбаза, на которой остановились. Прекрасный вид, хорошие условия.
- ВВиктория15 мая 2024Спасибо большое девочкам менеджерам Большой Страны. Всегда были на связи, отвечали на все вопросы. Тур очень понравился. Это уже второй тур, который берём у Большой Страны. Будем обращаться ещё)
- ВВалентина15 мая 2024Очень понравился тур. Удалось посмотреть несколько красивых и интересных локаций, при этом не было спешки и было время на отдых.
- ААндрей3 марта 2024Молодцы, вовремя предоставляли информацию, перезванивали если надо.
- ЭЭльвира26 января 2024Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!
- ВВладимир23 ноября 2023Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно. Природа красивая!
- ММорозова8 октября 2023Треккинг к вершине Южного УралаПринимающая сторона выполняет свои обещания как положено.
- ФФедченко2 октября 2023Треккинг к вершине Южного УралаВсе было организованно на высоком уровне, программа насыщенная. Туристы не скучали, нам рассказывали об исторических объектах, приводили примеры, делали сравнения. Природа очень красивая, мы попали на конец сентября - это прямо золотая осень!
- ААнна20 сентября 2023Треккинг к вершине Южного УралаНа турбазе сотрудники и гиды в селе Кага оставили очень приятное, душевное впечатление. Купольные домики на турбазе очень комфортны, хорошие
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Природа и пейзажи»
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