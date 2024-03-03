Покорение уральских вершин
Вы получите навыки управления снегоходом по пересеченной местности, погрузитесь в жизнь горнозаводского села, увидите вековые лиственницы, памятник геологии – Доменные ворота, покорите один из тысячников Южного Урала – гору Большой Шатак, попробуете башкирский мед и вкусный травяной чай с бальзамом.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча, прогулочный выезд на снегоходах
1 вариант: самостоятельный заезд на турбазу (Белорецкий р-н, с. Кага): с 12 до 14:00 местного времени (разница с московским временем +2 часа) в день заезда.
Завтрак – не включен.
Если на время тура требуется стоянка для личных автомобилей, то она оплачивается дополнительно, согласно прайса.
2 вариант (трансфер оплачивается дополнительно): встреча группы в г. Уфа: 10:00 местного времени (разница с московским временем + 2 часа) в г. Уфа центральный вход Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31).
Групповой трансфер до с. Кага (300 км).
Ориентировочное время приезда 14:00
Завтрак – не включен;
3 вариант (трансфер оплачивается дополнительно): встреча туристов в г. Белорецк (авто и ж/д вокзал):
- в день заезда с 4:00 до 06:00.
- накануне дня заезда с 20:00 до 22:00. Туристы дополнительно оплачивают проживание на турбазе (1 ночевка).
Групповой трансфер до с. Кага (80 км).
Завтрак – включен.
Ранее заселение возможно при наличии свободных мест.
Размещение на туристской базе в купольных домах («комфорт»).
Обед в столовой с панорамным видом на Уральские горы и село Кага.
Подбор снегоходной экипировки (для удобства просим в заявке указывать – рост, вес, размер ноги, обхват головы).
Инструктаж.
Прогулочный выезд в окрестностях села Кага, в котором вы сможете ощутить всю прелесть от управления снегоходом, а также полюбоваться зимним уральским лесом и очаровательными пейзажами (Снегоходный переезд ~ 20 км).
Ужин.
Выезд вдоль границы Башкирского государственного заповедника
Завтрак на турбазе.
Снегоходный выезд вдоль границы Башкирского государственного заповедника, хребты Среднего Крака: погружение в эстетику южно-уральской природы. (снегоходный переезд ~ 30 км).
Перед предстоящим на 3 день выездом на хр. Б. Шатак необходимо усовершенствовать навыки управления снегоходом на пересеченной местности, сработаться группе, ведь в горах важна взаимопомощь и взаимопонимание в команде.
Обед на турбазе.
Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».
Кага – одно из самых самобытных селений на территории Башкирии, находится меж двух рек – мудрой Белой и игривой Кага.
Основано село в первой половине 18 века, в южной части Уральских гор и за несколько столетий пережило богатую и интересную историю: строительство железоделательного завода династии Демидовых и вместе с этим бурное развитие села, испытание огнем и голодом после пожара, чудесное исцеление от тифа и др.
Расскажем, как селянам удалось сохранить свой колорит, услышите их говор, узнаете о праздниках и обычаях, которые отмечаются только здесь.
«Лепка пельменей»: вечер пройдет в дружественной семейной обстановке за неспешными беседами и лепкой пельменей.
Ужин.
Выезд на горный массив Большой Шатак
Завтрак на турбазе.
10:00-18:00 Снегоходный выезд на горный массив Большой Шатак (1270 м).
Вас ожидает настоящее зимнее приключение – путешествие на снегоходах на один из тысячников Южного Урала.
Вы увидите: скальные останцы и вулканические породы, превращённые морем в крупные валуны, старую лиственницу возрастом около 400 лет, памятник природы – Урочище Кухтур, вершину Б. Шатак.
Выезд рассчитан ~ на 7-8 часов (зависит от погодных условий и подготовленности группы), предполагается физическая нагрузка, так как большой переезд и длительное нахождение на открытом воздухе.
Во время выезда запланирован обед в зимнем лесу: горячая еда в термосах, вкусные бутерброды и, конечно, теплый чай, который придаст сил и бодрость двигаться дальше к намеченной цели.
Снегоходный переезд ~ 70-80 км.
Ужин.
Баня «по-белому» (при группе от 5 человек).
Выезд в долину Белой и Черной речки
Завтрак на турбазе.
Выезд в долину Белой и Черной речки.
Осмотр геологического памятника природы – Доменные ворота.
Своей причудливой формой эта скала напоминает гигантские ворота печи, а четко выраженные слои горных пород дают возможность познакомиться с устройством земной коры (Снегоходный переезд ~ 30-40 км).
Обед.
«За чашкой чая…» - дегустация башкирского меда, травяного чая и бальзамов местного производства. Отъезд.
1 вариант – в день отъезда туристы самостоятельно выезжают из с. Кага (до 15 ч. по местному времени).
2 вариант (трансфер оплачивается дополнительно) – отъезд в г. Уфа: В день отъезда организован групповой трансфер из с. Кага.
Место прибытия: Проспект Октября, 31, Универмаг Уфа.
Ориентировочный приезд к 21.00.
3 вариант (трансфер оплачивается дополнительно) – отъезд в г. Белорецк: В день отъезда организован групповой трансфер из с. Кага до ж/д вокзала г. Белорецка (с 15 ч. до 16 ч. по местному времени).
Проживание
Тур предусматривает проживание на турбазе "Тенгри", 2-х и 3-хместное размещение класса комфорт, прохождение тура вдвоем на снегоходе.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда, руб:
|обычные даты
|65 000
|30.12-02.01
|74 000
02.01-05.01, 05.01-08.01
|70 000
Доплата за одноместное размещение в номере на турбазе – 7 500 руб. (3 н.)
Доплата за одноместное размещение на снегоходе – 30 000 руб.
Варианты проживания
Турбаза «Тенгри»
Туристический комплекс, в котором гармонично соседствуют корпуса постройки конца 19 века (усадьба горнозаводской больницы) и современные купольные дома. На территории-отдельно стоящий корпус кухни-столовой, дом администратора турбазы, бани, дома для размещения гостей, место для парковки автотранспорта; Расчетный час: 12:00. В случае наличия свободных мест/номеров, возможно раннее заселение/ поздний выезд без доплат.
Размещение: «комфорт». Купольный дом общей площадью 60 м2; В каждом купольном доме – 3 номера (2-3-х местные) и 2 общих санузла. Оснащение номера: 2-3 односпальные кровати с ортопедическими матрацами, тумбы/полки для хранения вещей, зеркало. Отопление/водоснабжение/канализация-централизованное; Возможно одноместное размещение в номере (за доп. плату);
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Ответы на вопросы
Что включено
- Внутримаршрутный транспорт
- Проживание на турбазе (2х местное размещение)
- Питание по программе
- Аренда снегоходов и экипировки, ГСМ
- Баня по программе
- Экскурсии по программе
- Страховка от несчастного случая на сумму 50000 руб.
- Работа персонала и инструкторов
Что не входит в цену
- Авиа- и ж/д билеты до г. Уфа, г. Белорецка или с. Кага
- Групповой трансфер «Уфа-турбаза-Уфа» – 4 000 руб.
- Групповой трансфер «Белорецк-турбаза-Белорецк» – 3 600 руб.
- Доплата за 1-номестный номер (3 ночи)
- Доплата за прохождение тура при размещении «один на снегоходе»
- Индивидуальные трансферы (в т. ч. авиа и ж/д билеты)
- Самостоятельное питание
- Дополнительные сервисы в гостиницах
- Спиртные напитки
- Поднос багажа
- Дополнительные экскурсии (в т. ч. активности, бани)
- Въезд автомашины на территорию турбазы
- Сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- рюкзак/сумка;
- тёплый головной убор, закрывающий уши;
- «подшлемник х/б», закрывающий лоб, нос и рот от ветра и мороза (по желанию свой, выдается в экипировке);
- шарф;
- непромокаемые рукавицы (или 2 пары на смену);
- 2-3 пары шерстяных носков;
- удобная тёплая верхняя одежда, не стесняющая движения;
- тёплый спортивный костюм/флисовый костюм;
- шерстяное трико;
- сменный комплект термобелья.
- купальник/плавки (бани бывают разные!)
Не забудьте: Предметы личной гигиены (умывальный набор, расческа, полотенце для душа и бани (выдаются только маленькие полотенца), туалетная бумага), личная аптечка, фонарь, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле).
Внимательно отнеситесь к выбору обуви: теплая и позволяющая двигаться по зимним лесным тропам (экскурсии к природным объектам).
Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какая будет погода в туре?
Средняя температура воздуха в зимние месяцы на Южном Урале (на территории Башкортостана) составляет ночью -15,-25°С, днем -10, -20 °С. Чтобы не испортить впечатления от активного отдыха, более внимательно отнеситесь к подбору личного снаряжения. Опыт подсказывает, что валенки – все-таки жизненно необходимая русской зимой обувь!
Для кого подходит этот тур?
- Тур рассчитан на неподготовленных туристов, но требует от участников физической нагрузки *Рассматриваем заявки «от 1 снегохода».
- Тур по фиксированной цене проводится от 2-х снегоходов (4 человека – при размещении «вдвоем на снегоходе», 2 человека – при размещении «один на снегоходе»).
- Для организованных групп тур может проводиться в любые даты по согласованию с туроператором.
- Лицам, нуждающимся в лечении и постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по туристским маршрутам не рекомендуется.
- от 18 лет и старше. На маршрут допускаются дети от 14 лет в сопровождении родителей без права управления снегоходом;
- Для управления снегоходом необходимо удостоверение на право управления снегоходом; минимально – водительские права категории В (легковой автомобиль). Турист несет материальную ответственность в случае умышленного нанесения его действиями вреда «Принимающей стороне» или ее имуществу, или в случае нарушения правил техники безопасности при управлении снегоходом!
- Покупка путёвки на тур по цене «вдвоём на снегоходе» возможна при условии общего веса участников на одной машине не более 170 кг. При весе одного участника «120 кг и более» возможно только участие в туре по цене «один на снегоходе».
Условия проведения тура
Тур по фиксированной цене проводится от 2-х снегоходов (4 человека – при размещении «вдвоем на снегоходе», 2 человека – при размещении «один на снегоходе»).
При недоборе группы на заезд, туроператор имеет право за 48 часов отказать в проведении тура или запросить перенос даты.
Проведение тура при недоборе группы возможен в индивидуальном формате, при этом идет пересчет стоимости тура.
Как организовано питание?
- на турбазе – стационарное, трёхразовое, на базе еду готовит повар;
- на активной части маршрута – горячая еда в термосах, бутерброды, чай.
Запросы по специальному питанию, включая вегетарианское, требует предварительного согласования с туроператором.
Какая сложность и длина маршрута?
Протяженность снегоходных переездов на маршруте: 180 км.
Указанные расстояния являются приблизительными.
Скорость передвижения группы на снегоходах зависит как от погодных условий, так и от навыков управления и адаптации каждого. Инструктора обучают вождению снегохода, управляя «перемещением центра тяжести», а также навыкам езды по пересеченной местности с подъемом в гору по боковым уклонам.
Какое предоставляется снаряжение?
посуда на группу, термосы; специальное – снегоходы «Polaris Widetrack», экипировка (комбинезон (одевается на теплую кофту), обувь-бахилы, перчатки, подшлемник, шлем с забралом).
За дополнительную плату можно взять в аренду на туристической базе: валенки, туристические лыжи.
Как добраться?
Географическое положение: рядом с г. Уфа (в радиусе 500 км.) находятся Самара, Казань, Ижевск, Набережные Челны, Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Оренбург, Магнитогорск. Авиа «Москва-Уфа-Москва»: 1 час 55 мин. / от 5000 руб. Поезда «Москва – Уфа» ежедневно отправляются с Курского и Казанского вокзалов. Время в пути - от 22 до 30 часов. Цена (плацкарт) от 1600 рублей. Федеральные трассы «М5» и «М7» (от Москвы 1360 км.)
Автодорога «Уфа-Белорецк-Магнитогорск»: Уфа - Белорецк =260 км; Магнитогорск-Белорецк=85 км;
-Авиа «Москва-Уфа-Москва» + авто (260 км) или ж/д
-Авиа «Москва-Магнитогорск-Москва» (2 час 20 мин. / от 7000 руб.) + авто (85 км) или ж/д
Ж/д до Белорецка:
-через день № 675 «Уфа-Сибай» (ночь в поезде)
-через день № 676 «Магнитогорск-Москва» (через Уфу, Белорецк);
-через день №346 «Адлер-Нижневартовск» (через Уфу, Белорецк);
-пят. - воскр. из Уфы в 4 электропоезд «Легенда Урала» (4 часа).
Трансфер до туристской базы и обратно предоставляется строго в день заезда/отъезда в указанное по программе время.
Групповой трансфер – перевозка туристов до/из средства размещения. Может осуществляться на транспорте туроператора, а так же путем привлечения третьих лиц (в т. ч. маршрутных такси и рейсовых автобусов).
Необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в ином случае ответственность за присоединение к группе полностью ложится на туриста. Турист самостоятельно предоставляет багаж к погрузке в автотранспорт. В цену включена перевозка нормативного багажа по маршруту. Наиболее удобной для основного багажа будет рюкзак/ транспортировочная сумка объемом до 70 л. Вес не более 20 кг. Путешествовать с чемоданом на колесах в природной местности менее удобно. Габариты чемодана 65х40х25 см. Дополнительный багаж, багаж свыше установленных размеров, принимается к перевозке только при наличии свободного места в багажном отделении транспорта. Свободное место в багажном отделении определяет водитель при посадке, принимая во внимание общее количество Пассажиров в транспорте.
Будет ли на маршруте сотовая связь?
В селе Кага лучше всего ловит связь Мегафон.
Билайн и МТС ловят плохо.
Связь Теле 2 на территории Башкирии не работает.
В отдаленных природных достопримечательностях вся связь может отсутствовать или иметь плохой сигнал.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
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