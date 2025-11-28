Мои заказы

Уральская сказка: сплав по реке Белой, тайны пещер и походная банька

Представьте: Белая река несет вас по воде, прогретой до +22°C, будто специально для долгих купаний. Вокруг — древние скалы, таинственные пещеры и бескрайние леса. Это не просто сплав. Это путешествие
для тех, кто хочет чувствовать, как вода реки охлаждает после прыжка с катамарана. Для тех, кому важно узнавать, стоя перед наскальными рисунками Каповой пещеры. Для романтиков, которые мечтают о вечерах у костра, а над головой — Млечный Путь.

Нам важен ваш комфорт, начиная с собранных катамаранов и заканчивая банькой на берегу, и безопасность — инструкторы отлично знают реку, а снаряжение проверено до последней застёжки. Мы создали путешествие, где все продумано так, чтобы вы чувствовали — это ваш отдых. Без палаток с подтекающими тентами, без консервных ужинов, без ощущения, что где-то экономят.

Только река, приключения, вы и Урал, который раскрывается перед вами, как книга с самыми яркими страницами. Готовы перевернуть их? Скидка на первые 5 мест — 3600 ₽. Наличие уточняйте при бронировании.

Программа тура по дням

1 день

Приезжайте в своём ритме

Прибываем в Уфу в любое удобное время. После 12:00 — заселение в уютную гостиницу.

Самые пунктуальные могут прогуляться с нашим инструктором по исторической части города или сходить в краеведческий музей.

В 19:00 знакомство с командой и брифинг в гостинице. Инструктор ответит на все вопросы, раздаст снаряжение и расскажет, как подготовиться к завтрашнему старту.

Все время указано по местному часовому поясу (GMT+5).

  • Прогулка по городу и экскурсия по историко-краеведческому музею
  • Ночевка в хостеле
  • Доступ к электричеству
  • Доступ к душу и другим благам цивилизации
2 день

Дорога к воде: первые километры приключений

Рано утром комфортабельный автобус заберёт нас из Уфы. По пути нас ждет перекус на красивом роднике, желающие смогут окунуться в купель!

На месте старта нас уже будут ждать собранные катамараны, вместе приготовим обед у реки.

После инструктажа по безопасности разбиваемся на экипажи, учимся синхронной гребле и выходим на воду. Задача дня — освоить роли (рулевой, гребец, штурман) и пройти первые километры.

Вечером — баня под звёздами и гитарные баллады у костра.

  • Трансфер около 6,6-7 часов
  • Пройдем по воде около 10 км
  • Ночевка в палатке
3 день

Большой амфитеатр: декорации Южного Урала

Сегодня проплывём до скалы «Большой амфитеатр». Её отвесные стены, поросшие соснами, — идеальный фон для фото.

До обеда поднимемся на смотровую площадку — вид на изумрудные петли Белой реки заберёт дар речи.

Вечером разбиваем лагерь на песчаной косе ниже по реке.

  • Пройдем по воде около 13 км
  • Легкая прогулка к амфитеатру
  • Ночевка в палатке
  • Походная баня
4 день

Полный контакт и баня под звёздами

Дальше река приведёт к пещерам-«новичкам».

Не забудем и про сиесту днем.

Весь день в ритме реки и объятьях природы.

Перед сном — баня и легенды о спрятанных сокровищах. Может, завтра вам повезёт?

  • Пройдем по воде около 12 км
  • Походная баня
  • Ночевка в палатке
5 день

Следы древних и пещера Сказка

Сегодня сплав короткий, но яркий.

После 5 км высадимся у экотропы Вэй Пак Юлы, где на камнях сохранились отпечатки древних животных.

К вечеру встаём у пещеры «Сказка». Желающие исследуют её с фонарём.

Засыпайте под шепот реки: завтра финиш и главная изюминка тура!

  • Пройдем по воде около 7 км
  • Экотропа Вэй Пак Юлы
  • Пещера Сказка
  • Ночевка в палатке
6 день

Шульган-Таш: мамонты, мёд и прощание

Последние километры сплава пролетят незаметно.

На финише — Капова пещера (Шульган-Таш) с наскальными рисунками возрастом 17 000 лет. Вы увидите красных мамонтов, а на обратном пути можно будет прикупить сувениров или медовухи.

Трансфер до Уфы — и тур завершён!

  • Пройдем по воде около 4 км
  • Экскурсия в Капову пещеру
  • Трансфер около 8 часов

* Маршрут может быть изменен в случае непогоды или другой необходимости.

Проживание

Первую ночь мы проведем в хостеле. Со второго дня начнется активная часть нашего похода, и последующие ночёвки будут в палатках.

Рады сообщить, что аренда удобных и надёжных палаток уже включена в стоимость вашего путешествия! Мы тщательно подбираем снаряжение, чтобы вам было комфортно в любых условиях.

Варианты проживания

Хостел в Уфе

1 ночь

Палаточный лагерь

4 ночи

Какие палатки мы предоставляем?

В нашем арсенале есть просторные 3- и 4-х местные модели от проверенных брендов: Normal Zero и Red Fox. Давайте познакомимся с ними поближе.

Двухместные модели палаток: Normal ZeroZ2 Pro и Red Fox Trekking fox 2.

  • Весит всего 2,52–2,83 кг
  • Просторный тент: 290×222×110 см
  • Размеры внутренней палатки: 125×210×100 см

Трехместные модели палаток: Normal Zero Z 3 PRO и Red Fox Trekking Fox 3.

  • Весит всего 3,15–3,45 кг
  • Просторный тент: 324×218×114 см
  • Размеры внутренней палатки: 172×211×104 см

Четырёхместные модели палаток: Normal Zero Z 4 PRO и Red Fox Trekking Fox 4.

  • Весит всего 4,09 кг
  • Просторный тент: 380×236×140 см
  • Размеры внутренней палатки: 225×235 см

Как мы распределяем места? Мы хотим, чтобы всем было комфортно

  • Семьи или компании из 3-4 человек размещаются вместе
  • Трёхместные палатки выдаём на двоих, четырёхместные — на троих
  • Парам и семьям предоставляем отдельную палатку, без подселения
  • Незнакомых участников, по возможности, селим с учётом пола

Важно знать

  • Каждый год мы обновляем наши палатки — они всегда чистые и в отличном состоянии.
  • Рекомендуем брать личное снаряжение, если для вас принципиальны особые условия комфорта. Если у вас есть любимая собственная палатка — берите её! Просто отметьте это в анкете перед походом.

Выбирайте самый комфортный для вас вариант и готовьтесь к чудесному путешествию! Мы всегда рады помочь и ответить на любые вопросы

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в хостеле в первый день похода
  • Трансфер от хостела до точки начала сплава
  • Трансфер от точки окончания сплава до г. Уфы
  • Услуги консультантов до похода
  • Услуги квалифицированных инструкторов
  • Горячее трехразовое питание начиная с обеда второго дня
  • Регистрация в МЧС и групповая страховка от НС
  • Аренда катамаранов и специализированного снаряжения (весла, спасательные жилеты, гермомешки)
  • Аренда группового снаряжения (палатки, котлы, тент, горелки и т. д.)
  • Аренда походной бани
  • Групповая аптечка
  • Билет в Капову пещеру (Шульган-Таш)
Что не входит в цену
  • Питание в хостеле (весь первый день и завтрак второго дня)
  • Билет в краеведческий музей города Уфы
  • Личное снаряжение по списку
  • Авиа - и ж/д до Уфы и обратно
Место начала и завершения?
Уфа, Республика Башкортостан
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Ваши вещи будут надёжно защищены: каждому участнику выдадим гермомешок на 80 л, который убережёт одежду и снаряжение от воды, пыли и неожиданных дождей.

Все пешеходные участки маршрута — опциональны (можно остаться в лагере). Учтите: маршрут линейный, и возможности оставить часть вещей «на базе» не будет. Берите только необходимое — рюкзак станет вашим верным спутником на всё путешествие!

Общественные модули поедут в отдельных бочках и мешках, поэтому для них не нужно оставлять место в ваших походных рюкзаках.

Снаряжение:

  • рюкзак для похода выходного дня (60-80 литров);
  • пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
  • спальник весенне-осенний (температура комфорта -5* С);
  • очки солнцезащитные (степень защиты не меньше 3);
  • сидушка туристическая;
  • фонарик налобный светодиодный;
  • гермопакет для телефона/документов;
  • дождевик.

Одежда:

  • одежда для сна;
  • нижнее бельё;
  • плавательный костюм (купальник, плавки);
  • термобельё;
  • термофутболка;
  • рубашка с длинным рукавом;
  • лёгкая кофта (тельник, термо);
  • теплая флисовая кофта с горловиной;
  • куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
  • шапочка лёгкая;
  • шлёпки/кроксы/сандалии;
  • бафф.

Личные вещи:

  • паспорт;
  • деньги;
  • термос;
  • часы наручные;
  • набор посуды (КЛМН);
  • многоразовая бутылка;
  • туалетная бумага;
  • индивидуальная аптечка;
  • солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
  • предметы личной гигиены;
  • телефон;
  • банное;
  • средство от комаров;
  • средство от клещей;
  • пауэрбанк.

Рекомендуем добавить:

  • гермомешок;
  • неопреновые носки.
Что такое катамаран, и чем он отличается от байдарки?

Катамараны и байдарки — это два разных типа плавательных средств:

Катамаран, состоящий из двух параллельных пилонов, отличается высокой устойчивостью и грузоподъёмностью, что идеально для отдыха с детьми, рыбалки или пикника.

Байдарка — с одним корпусом, более манёвренная и скоростная, подходит для активного сплава по узким местам.

Я не умею плавать!

Мы продумали эти моменты тоже:

  • на время сплава каждый участник получит спасательный жилет;
  • благодаря конструкционным особенностям катамарана совершить оверкиль на нем очень сложно;
  • на нашем маршруте отсутствуют категорийные препятствия.

Подведем итог: если не пренебрегать техникой безопасности, то оказаться в воде — достаточно сложная задача!

У меня нет ничего для водного похода, что делать?

Все специализированное снаряжение предоставим мы!

А именно:

  • катамараны;
  • весла;
  • спасательные жилеты;
  • гермомешки.

Вам нужно будет позаботиться лишь о личном снаряжении.

Можно ли с детьми, с какого возраста?

С нашей стороны ограничений нет, если вы и ваш ребёнок готовы грести и наслаждаться походным бытом при любой погоде.

Грести мы можем около 4-5 часов, не вставая с катамарана. Оценивайте сами, готов ли ваш малыш выдержать такое, а вы — грести за двоих:)

По нашему опыту, детям до 8 лет такой поход будет скорее испытанием, чем приключением, поэтому рекомендуем отложить его до более старшего возраста.

Чем мы будем питаться? Кто будет готовить?

Питание

Начиная с перекуса второго дня питание входит в стоимость, и у вас нет необходимости покупать что‑то дополнительно! Мы очень тщательно занимаемся этим вопросом, у нас только натуральное питание, без «быстрых» каш и супов.

Еду готовят участники похода под чутким руководством одного из инструкторов. На каждый день назначаются несколько дежурных, ответственных за приготовление пищи.

Вода

В этом путешествии мы бережно относимся к вашему здоровью. Воду для питья будем набирать только из проверенных источников:

  • кристально чистые родники — регулярно проверяем их качество;
  • безопасные притоки — вдали от населённых пунктов;
  • специальные бутыли на катамаранах — всегда под рукой.

Река Белая, несмотря на свою красоту, не подходит для питья из‑за расположенных вдоль берегов поселений. Мы позаботились, чтобы у вас всегда был доступ к чистой и безопасной воде.

Пищевые ограничения

Если вы придерживаетесь особой диеты, пожалуйста, укажите это в анкете — мы это учтем. Дополнительные продукты брать не нужно — разве что какие-то личные «ништячки» для радости жизни!

Вегетарианцы

Для вас мы доводим всю еду до готовности и накладываем в тарелки до того, как в ней оказалось мясо.

Как уберечь себя от клещей и насекомых?

Выбирайте более светлую и однотонную одежду — на ней будет проще заметить клещей. Желательно, чтобы она полностью закрывала кожу, например рубашка или футболка с длинным рукавом и лёгкие брюки.

Для более действенной защиты от клещей и надоедливых мошек рекомендуем запастись средствами для отпугивания насекомых. Перед применением не забывайте внимательно прочитать инструкцию.

Какая будет погода?

Погода на Урале весьма разнообразна и меняется очень быстро, поэтому подготовьте одежду на все случаи жизни, но не перегружайте вес рюкзака.

Средняя температура летом — 20 градусов днем, около 10 ночью.

Осенью попрохладнее: 15 градусов днем, 6 градусов ночью.

Осадки на Урале тоже не редкость, не забудьте хороший дождевик.

Будет ли связь на маршруте?

В пределах населенных пунктов ловит оператор Мегафон, на остальных участках маршрута готовьтесь к цифровому детоксу!

Прокат снаряжения — привозят ли к месту старта? Как заказать?

Снаряжение, взятое у нас в прокат, мы привозим прямо к месту старта в Уфу, и там же его можно будет сдать после похода.

Никуда дополнительно ехать не придётся! У нас можно найти спальники, пенки, рюкзаки, треккинговые палки и многое другое. Подробности у консультанта.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

