Программа тура по дням
Приезжайте в своём ритме
Прибываем в Уфу в любое удобное время. После 12:00 — заселение в уютную гостиницу.
Самые пунктуальные могут прогуляться с нашим инструктором по исторической части города или сходить в краеведческий музей.
В 19:00 знакомство с командой и брифинг в гостинице. Инструктор ответит на все вопросы, раздаст снаряжение и расскажет, как подготовиться к завтрашнему старту.
Все время указано по местному часовому поясу (GMT+5).
- Прогулка по городу и экскурсия по историко-краеведческому музею
- Ночевка в хостеле
- Доступ к электричеству
- Доступ к душу и другим благам цивилизации
Дорога к воде: первые километры приключений
Рано утром комфортабельный автобус заберёт нас из Уфы. По пути нас ждет перекус на красивом роднике, желающие смогут окунуться в купель!
На месте старта нас уже будут ждать собранные катамараны, вместе приготовим обед у реки.
После инструктажа по безопасности разбиваемся на экипажи, учимся синхронной гребле и выходим на воду. Задача дня — освоить роли (рулевой, гребец, штурман) и пройти первые километры.
Вечером — баня под звёздами и гитарные баллады у костра.
- Трансфер около 6,6-7 часов
- Пройдем по воде около 10 км
- Ночевка в палатке
Большой амфитеатр: декорации Южного Урала
Сегодня проплывём до скалы «Большой амфитеатр». Её отвесные стены, поросшие соснами, — идеальный фон для фото.
До обеда поднимемся на смотровую площадку — вид на изумрудные петли Белой реки заберёт дар речи.
Вечером разбиваем лагерь на песчаной косе ниже по реке.
- Пройдем по воде около 13 км
- Легкая прогулка к амфитеатру
- Ночевка в палатке
- Походная баня
Полный контакт и баня под звёздами
Дальше река приведёт к пещерам-«новичкам».
Не забудем и про сиесту днем.
Весь день в ритме реки и объятьях природы.
Перед сном — баня и легенды о спрятанных сокровищах. Может, завтра вам повезёт?
- Пройдем по воде около 12 км
- Походная баня
- Ночевка в палатке
Следы древних и пещера Сказка
Сегодня сплав короткий, но яркий.
После 5 км высадимся у экотропы Вэй Пак Юлы, где на камнях сохранились отпечатки древних животных.
К вечеру встаём у пещеры «Сказка». Желающие исследуют её с фонарём.
Засыпайте под шепот реки: завтра финиш и главная изюминка тура!
- Пройдем по воде около 7 км
- Экотропа Вэй Пак Юлы
- Пещера Сказка
- Ночевка в палатке
Шульган-Таш: мамонты, мёд и прощание
Последние километры сплава пролетят незаметно.
На финише — Капова пещера (Шульган-Таш) с наскальными рисунками возрастом 17 000 лет. Вы увидите красных мамонтов, а на обратном пути можно будет прикупить сувениров или медовухи.
Трансфер до Уфы — и тур завершён!
- Пройдем по воде около 4 км
- Экскурсия в Капову пещеру
- Трансфер около 8 часов
* Маршрут может быть изменен в случае непогоды или другой необходимости.
Проживание
Первую ночь мы проведем в хостеле. Со второго дня начнется активная часть нашего похода, и последующие ночёвки будут в палатках.
Рады сообщить, что аренда удобных и надёжных палаток уже включена в стоимость вашего путешествия! Мы тщательно подбираем снаряжение, чтобы вам было комфортно в любых условиях.
Варианты проживания
Хостел в Уфе
Палаточный лагерь
Какие палатки мы предоставляем?
В нашем арсенале есть просторные 3- и 4-х местные модели от проверенных брендов: Normal Zero и Red Fox. Давайте познакомимся с ними поближе.
Двухместные модели палаток: Normal ZeroZ2 Pro и Red Fox Trekking fox 2.
- Весит всего 2,52–2,83 кг
- Просторный тент: 290×222×110 см
- Размеры внутренней палатки: 125×210×100 см
Трехместные модели палаток: Normal Zero Z 3 PRO и Red Fox Trekking Fox 3.
- Весит всего 3,15–3,45 кг
- Просторный тент: 324×218×114 см
- Размеры внутренней палатки: 172×211×104 см
Четырёхместные модели палаток: Normal Zero Z 4 PRO и Red Fox Trekking Fox 4.
- Весит всего 4,09 кг
- Просторный тент: 380×236×140 см
- Размеры внутренней палатки: 225×235 см
Как мы распределяем места? Мы хотим, чтобы всем было комфортно
- Семьи или компании из 3-4 человек размещаются вместе
- Трёхместные палатки выдаём на двоих, четырёхместные — на троих
- Парам и семьям предоставляем отдельную палатку, без подселения
- Незнакомых участников, по возможности, селим с учётом пола
Важно знать
- Каждый год мы обновляем наши палатки — они всегда чистые и в отличном состоянии.
- Рекомендуем брать личное снаряжение, если для вас принципиальны особые условия комфорта. Если у вас есть любимая собственная палатка — берите её! Просто отметьте это в анкете перед походом.
Выбирайте самый комфортный для вас вариант и готовьтесь к чудесному путешествию! Мы всегда рады помочь и ответить на любые вопросы
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в хостеле в первый день похода
- Трансфер от хостела до точки начала сплава
- Трансфер от точки окончания сплава до г. Уфы
- Услуги консультантов до похода
- Услуги квалифицированных инструкторов
- Горячее трехразовое питание начиная с обеда второго дня
- Регистрация в МЧС и групповая страховка от НС
- Аренда катамаранов и специализированного снаряжения (весла, спасательные жилеты, гермомешки)
- Аренда группового снаряжения (палатки, котлы, тент, горелки и т. д.)
- Аренда походной бани
- Групповая аптечка
- Билет в Капову пещеру (Шульган-Таш)
Что не входит в цену
- Питание в хостеле (весь первый день и завтрак второго дня)
- Билет в краеведческий музей города Уфы
- Личное снаряжение по списку
- Авиа - и ж/д до Уфы и обратно
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Ваши вещи будут надёжно защищены: каждому участнику выдадим гермомешок на 80 л, который убережёт одежду и снаряжение от воды, пыли и неожиданных дождей.
Все пешеходные участки маршрута — опциональны (можно остаться в лагере). Учтите: маршрут линейный, и возможности оставить часть вещей «на базе» не будет. Берите только необходимое — рюкзак станет вашим верным спутником на всё путешествие!
Общественные модули поедут в отдельных бочках и мешках, поэтому для них не нужно оставлять место в ваших походных рюкзаках.
Снаряжение:
- рюкзак для похода выходного дня (60-80 литров);
- пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
- спальник весенне-осенний (температура комфорта -5* С);
- очки солнцезащитные (степень защиты не меньше 3);
- сидушка туристическая;
- фонарик налобный светодиодный;
- гермопакет для телефона/документов;
- дождевик.
Одежда:
- одежда для сна;
- нижнее бельё;
- плавательный костюм (купальник, плавки);
- термобельё;
- термофутболка;
- рубашка с длинным рукавом;
- лёгкая кофта (тельник, термо);
- теплая флисовая кофта с горловиной;
- куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
- шапочка лёгкая;
- шлёпки/кроксы/сандалии;
- бафф.
Личные вещи:
- паспорт;
- деньги;
- термос;
- часы наручные;
- набор посуды (КЛМН);
- многоразовая бутылка;
- туалетная бумага;
- индивидуальная аптечка;
- солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- предметы личной гигиены;
- телефон;
- банное;
- средство от комаров;
- средство от клещей;
- пауэрбанк.
Рекомендуем добавить:
- гермомешок;
- неопреновые носки.
Что такое катамаран, и чем он отличается от байдарки?
Катамараны и байдарки — это два разных типа плавательных средств:
Катамаран, состоящий из двух параллельных пилонов, отличается высокой устойчивостью и грузоподъёмностью, что идеально для отдыха с детьми, рыбалки или пикника.
Байдарка — с одним корпусом, более манёвренная и скоростная, подходит для активного сплава по узким местам.
Я не умею плавать!
Мы продумали эти моменты тоже:
- на время сплава каждый участник получит спасательный жилет;
- благодаря конструкционным особенностям катамарана совершить оверкиль на нем очень сложно;
- на нашем маршруте отсутствуют категорийные препятствия.
Подведем итог: если не пренебрегать техникой безопасности, то оказаться в воде — достаточно сложная задача!
У меня нет ничего для водного похода, что делать?
Все специализированное снаряжение предоставим мы!
А именно:
- катамараны;
- весла;
- спасательные жилеты;
- гермомешки.
Вам нужно будет позаботиться лишь о личном снаряжении.
Можно ли с детьми, с какого возраста?
С нашей стороны ограничений нет, если вы и ваш ребёнок готовы грести и наслаждаться походным бытом при любой погоде.
Грести мы можем около 4-5 часов, не вставая с катамарана. Оценивайте сами, готов ли ваш малыш выдержать такое, а вы — грести за двоих:)
По нашему опыту, детям до 8 лет такой поход будет скорее испытанием, чем приключением, поэтому рекомендуем отложить его до более старшего возраста.
Чем мы будем питаться? Кто будет готовить?
Питание
Начиная с перекуса второго дня питание входит в стоимость, и у вас нет необходимости покупать что‑то дополнительно! Мы очень тщательно занимаемся этим вопросом, у нас только натуральное питание, без «быстрых» каш и супов.
Еду готовят участники похода под чутким руководством одного из инструкторов. На каждый день назначаются несколько дежурных, ответственных за приготовление пищи.
Вода
В этом путешествии мы бережно относимся к вашему здоровью. Воду для питья будем набирать только из проверенных источников:
- кристально чистые родники — регулярно проверяем их качество;
- безопасные притоки — вдали от населённых пунктов;
- специальные бутыли на катамаранах — всегда под рукой.
Река Белая, несмотря на свою красоту, не подходит для питья из‑за расположенных вдоль берегов поселений. Мы позаботились, чтобы у вас всегда был доступ к чистой и безопасной воде.
Пищевые ограничения
Если вы придерживаетесь особой диеты, пожалуйста, укажите это в анкете — мы это учтем. Дополнительные продукты брать не нужно — разве что какие-то личные «ништячки» для радости жизни!
Вегетарианцы
Для вас мы доводим всю еду до готовности и накладываем в тарелки до того, как в ней оказалось мясо.
Как уберечь себя от клещей и насекомых?
Выбирайте более светлую и однотонную одежду — на ней будет проще заметить клещей. Желательно, чтобы она полностью закрывала кожу, например рубашка или футболка с длинным рукавом и лёгкие брюки.
Для более действенной защиты от клещей и надоедливых мошек рекомендуем запастись средствами для отпугивания насекомых. Перед применением не забывайте внимательно прочитать инструкцию.
Какая будет погода?
Погода на Урале весьма разнообразна и меняется очень быстро, поэтому подготовьте одежду на все случаи жизни, но не перегружайте вес рюкзака.
Средняя температура летом — 20 градусов днем, около 10 ночью.
Осенью попрохладнее: 15 градусов днем, 6 градусов ночью.
Осадки на Урале тоже не редкость, не забудьте хороший дождевик.
Будет ли связь на маршруте?
В пределах населенных пунктов ловит оператор Мегафон, на остальных участках маршрута готовьтесь к цифровому детоксу!
Прокат снаряжения — привозят ли к месту старта? Как заказать?
Снаряжение, взятое у нас в прокат, мы привозим прямо к месту старта в Уфу, и там же его можно будет сдать после похода.
Никуда дополнительно ехать не придётся! У нас можно найти спальники, пенки, рюкзаки, треккинговые палки и многое другое. Подробности у консультанта.