2 день

Дорога к воде: первые километры приключений

Рано утром комфортабельный автобус заберёт нас из Уфы. По пути нас ждет перекус на красивом роднике, желающие смогут окунуться в купель!

На месте старта нас уже будут ждать собранные катамараны, вместе приготовим обед у реки.

После инструктажа по безопасности разбиваемся на экипажи, учимся синхронной гребле и выходим на воду. Задача дня — освоить роли (рулевой, гребец, штурман) и пройти первые километры.

Вечером — баня под звёздами и гитарные баллады у костра.

Трансфер около 6,6-7 часов

Пройдем по воде около 10 км

Ночевка в палатке

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160