Костюмированная театрализованная экскурсия Купеческий Углич 19 век с чаепитием

Вы совершите прогулку во времени и переместитесь в Углич 19 столетия

Вы совершите прогулку во времени и переместитесь в Углич 19 столетия.

В ходе экскурсии вы познакомитесь с историей купечества увидите купеческие дома 18-19 века а в продолжении экскурсии театрализованная программа в доме купцов Евреиновых с чаепитием из настоящего дровяного самовара, сладкими угощениями и медовухой. По желанию мастер-класс по изготовлению печатного пряника.
Костюмированная театрализованная экскурсия Купеческий Углич 19 век с чаепитием
Костюмированная театрализованная экскурсия Купеческий Углич 19 век с чаепитием
Костюмированная театрализованная экскурсия Купеческий Углич 19 век с чаепитием
Костюмированная театрализованная экскурсия Купеческий Углич 19 век с чаепитием
Костюмированная театрализованная экскурсия Купеческий Углич 19 век с чаепитием
Костюмированная театрализованная экскурсия Купеческий Углич 19 век с чаепитием
Ближайшие даты:
11
ноя
12
ноя
13
ноя
14
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15
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16
ноя
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даты

Что вас ожидает 🤩

  • Центральная улица города
  • Центральная набережная
  • Успенская площадь
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет:

Вы совершите прогулку во времени и переместитесь в Углич 19 столетия. В ходе экскурсии вы познакомитесь с историей купечества увидите купеческие дома 18-19 века а в продолжении экскурсии театрализованная программа в доме купцов Евреиновых с чаепитием из настоящего дровяного самовара, сладкими угощениями и медовухой. По желанию мастер-класс по изготовлению печатного пряника.

Программа:

  • Пешеходная экскурсия по центральной части города.
  • Посещение дома купцов Евреиновых.
  • Чаепитие — травяной чай, блины, пряники, сладости, мед, варенье, медовуха.
  • Мастер-класс (по желанию).

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Театрализованная программа
  • Чаепитие с угощением и алкоголем
Что не входит
  • Сувенирная продукция
  • Мастер-класс по созданию печатного пряника
Где начинаем и завершаем?
Начало: Причал, центральная набережная
Завершение: г. Углич, ул. Ярославская, д. 9
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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