Вы совершите прогулку во времени и переместитесь в Углич 19 столетия.



В ходе экскурсии вы познакомитесь с историей купечества увидите купеческие дома 18-19 века а в продолжении экскурсии театрализованная программа в доме купцов Евреиновых с чаепитием из настоящего дровяного самовара, сладкими угощениями и медовухой. По желанию мастер-класс по изготовлению печатного пряника.