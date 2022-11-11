Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет:
Вы совершите прогулку во времени и переместитесь в Углич 19 столетия. В ходе экскурсии вы познакомитесь с историей купечества увидите купеческие дома 18-19 века а в продолжении экскурсии театрализованная программа в доме купцов Евреиновых с чаепитием из настоящего дровяного самовара, сладкими угощениями и медовухой. По желанию мастер-класс по изготовлению печатного пряника.
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.