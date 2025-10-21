А Александра Понравилось все! Углич интересен, красив, уютен . Наш гид Марина провела прекрасную прогулку по историческому центру Углича. Интересный рассказ, богатая речь, доброжелательность и внимание к клиенту ! Спасибо большое. Мы вернёмся!

А Александр Добрый день! Хочу поблагодарить экскурсовода Марину за интересную, профессионально подготовленную экскурсию по городу Угличу.

В Валерия Экскурсия очень понравилась, Марина рассказывает так, что даже 11летний ребёнок стойко выдержал 3 часа.

Е Екатерина Экскурсия была индивидуальная, все очень понравилось! Во время экскурсии не только узнали много интересных фактов о городе, но и полюбовались красивыми видами. Большое спасибо Марине за интересную экскурсию !!! За короткое время получили массу удовольствия.Всем рекомендую !

Марина Марина прекрасный компетентный рассказчик, который непременно влюбит вас в Углич! Сковь века и эпохи рассказ затронет и стародавние времена и людей того времени, и события российской истории прошлого века революций и войн. Увлекательно, на одном дыхании время экскурсии пролетело для нас незаметно. Уже были не раз в этом городе и непременно вернёмся ещё не раз! Успехов, благополучия и процветания!

К Кристина Великолепная экскурсия! Много интересной информации. Увлекательно. Марина большой профессионал своего дела. Спасибо большое! Обязательно вернемся!

К Кирилл Познавательно, рекомендую.

Е Елена Рекомендую Марину, как замечательного гида, знающую историю города, очень доброжелательная и интересный собеседник. Будем рекомендовать Марину своим друзьям, которые соберутся посетить замечательный город Углич!

О Ольга Благодарим Марину за чудесную экскурсию по Угличу! Очень структурированная подача информации, последовательный маршрут, акценты на важных этапах истории с аккуратной оценкой событий. Все, что нужно для первого знакомства с городом. .

Г Галина Марина прекрасный экскурсовод, смогла заинтересовать детей 13 и 10 лет, адаптировала маршрут и программу под наши индивидуальные особенности, вела экскурсию динамично, интересно, даже с азартом, познакомила нас с Угличем. Рекомендую всем, в том числе путешественникам с детьми

Ю Юлия Прекрасная экскурсия. Интересная подача информации, грамотная речь. Первое знакомство с городом просто на ура 👏

Ю Юлия Марина очень опытный и профессиональный гид, при этом интересный живой рассказчик, с глубоким знанием истории, очень интересно было слушать, экскурсия пролетела очень быстро! Однозначно рекомендую!

Я Яна Экскурсовод очень понравилась. Рассказывает очень интересно и эмоционально. Во время экскурсии прониклись историей Углича и Волжского края. Всем советую - обязательно берите экскурсию!

О Ольга Наш экскурсовод Марина провела интересную экскурсию по городу. Экскурсия прошла энергично, с интересом прослушали рассказ экскурсовода. Марина смогла заинтересовать нас историей древнего города, мы продолжили изучение в номере отеля по Интернету. Спасибо