Экскурсия по Угличу - это возможность окунуться в более чем тысячелетнюю историю города.
Прогуливаясь по его улицам, вы увидите знаменитую Церковь Димитрия на Крови, Спасо-Преображенский собор и величественный Угличский кремль.
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Погружение в историю
- 📚 Узнать о знаменитых личностях
- 🕌 Посетить уникальные храмы
- 🏛️ Увидеть древние архитектурные памятники
- 🚶♂️ Прогулка по историческим улицам
Что можно увидеть
- Церковь Димитрия на Крови
- Спасо-Преображенский собор
- Угличский кремль
- Палаты угличских удельных князей
- Богоявленский монастырь
- Успенская площадь
- Дом купцов Евреиновых
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Церковь Димитрия на Крови.
- Спасо-Преображенский собор.
- Территорию Угличского кремля.
- Памятники Андрею Большому и угличской свахе.
- Палаты угличских удельных князей.
- Богоявленский монастырь.
- Успенскую площадь.
- Дом купцов Евреиновых.
Вы узнаете:
- Как менялся город за 1088 лет своей истории.
- Кто был виновником его самого страшного разорения.
- Кто велел разобрать крепостную стену и почему это пошло Угличу на пользу.
- Что общего между купеческим сыном Ваней Чеполосовым и царевичем Дмитрием.
- Кого называли просольщиками, маклаками и холщёвниками.
- Почему историю города можно измерять тысячелетними вехами.
- Каково значение местной ГЭС для города и всей страны.
- Почему рядом с бывшим зданием библиотеки установили памятник дворняжке Серко.
Организационные детали
- Посещение Угличского кремля оплачивается дополнительно: экскурсионная путёвка — 900 ₽, а также билеты: 100 ₽/взрослый и 90 ₽/ детский.
- По запросу можно провести экскурсию в автопешеходном формате (на вашем авто).
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Успенской площади
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Угличе
Провела экскурсии для 357 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Марина, по образованию я историк. Более 20 лет работаю гидом в Угличе, совмещая это с преподавательской деятельностью. С радостью познакомлю вас с любимым городом.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 55 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
А
Александра
21 окт 2025
Понравилось все! Углич интересен, красив, уютен . Наш гид Марина провела прекрасную прогулку по историческому центру Углича. Интересный рассказ, богатая речь, доброжелательность и внимание к клиенту ! Спасибо большое. Мы вернёмся!
Дата посещения: 3 октября 2025
А
Александр
15 авг 2025
Добрый день! Хочу поблагодарить экскурсовода Марину за интересную, профессионально подготовленную экскурсию по городу Угличу.
Дата посещения: 14 августа 2025
В
Валерия
5 июл 2025
Экскурсия очень понравилась, Марина рассказывает так, что даже 11летний ребёнок стойко выдержал 3 часа.
Дата посещения: 2 июля 2025
Е
Екатерина
28 апр 2025
Экскурсия была индивидуальная, все очень понравилось! Во время экскурсии не только узнали много интересных фактов о городе, но и полюбовались красивыми видами. Большое спасибо Марине за интересную экскурсию !!! За короткое время получили массу удовольствия.Всем рекомендую !
Дата посещения: 27 апреля 2025
Марина
9 ноя 2025
Марина прекрасный компетентный рассказчик, который непременно влюбит вас в Углич! Сковь века и эпохи рассказ затронет и стародавние времена и людей того времени, и события российской истории прошлого века революций и войн. Увлекательно, на одном дыхании время экскурсии пролетело для нас незаметно. Уже были не раз в этом городе и непременно вернёмся ещё не раз! Успехов, благополучия и процветания!
К
Кристина
4 ноя 2025
Великолепная экскурсия! Много интересной информации. Увлекательно. Марина большой профессионал своего дела. Спасибо большое! Обязательно вернемся!
К
Кирилл
2 ноя 2025
Познавательно, рекомендую.
Е
Елена
11 окт 2025
Рекомендую Марину, как замечательного гида, знающую историю города, очень доброжелательная и интересный собеседник. Будем рекомендовать Марину своим друзьям, которые соберутся посетить замечательный город Углич!
О
Ольга
7 окт 2025
Благодарим Марину за чудесную экскурсию по Угличу! Очень структурированная подача информации, последовательный маршрут, акценты на важных этапах истории с аккуратной оценкой событий. Все, что нужно для первого знакомства с городом. .
Г
Галина
7 окт 2025
Марина прекрасный экскурсовод, смогла заинтересовать детей 13 и 10 лет, адаптировала маршрут и программу под наши индивидуальные особенности, вела экскурсию динамично, интересно, даже с азартом, познакомила нас с Угличем. Рекомендую всем, в том числе путешественникам с детьми
Ю
Юлия
5 окт 2025
Прекрасная экскурсия. Интересная подача информации, грамотная речь. Первое знакомство с городом просто на ура 👏
Ю
Юлия
2 окт 2025
Марина очень опытный и профессиональный гид, при этом интересный живой рассказчик, с глубоким знанием истории, очень интересно было слушать, экскурсия пролетела очень быстро! Однозначно рекомендую!
Я
Яна
30 сен 2025
Экскурсовод очень понравилась. Рассказывает очень интересно и эмоционально. Во время экскурсии прониклись историей Углича и Волжского края. Всем советую - обязательно берите экскурсию!
О
Ольга
12 сен 2025
Наш экскурсовод Марина провела интересную экскурсию по городу. Экскурсия прошла энергично, с интересом прослушали рассказ экскурсовода. Марина смогла заинтересовать нас историей древнего города, мы продолжили изучение в номере отеля по Интернету. Спасибо
И
Ирина
11 сен 2025
Были на экскурсии «Знакомьтесь, Углич!» с экскурсоводом Мариной. Все прошло отлично! Очень познавательно, узнали много интересных фактов о жителях Углича разных времен. Осмотрели всю кремлевскую часть и монастырь и Богоявленский монастырь. Спасибо за экскурсию!
