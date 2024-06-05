🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 119 отзывов Углич - любовь с первого взгляда: историческое путешествие Погрузитесь в атмосферу древнего Углича, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю 4 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 46 отзывов Сказочный Углич: Путешествие сквозь века от Кремля до Воскресенского монастыря Погрузитесь в уникальную атмосферу Углича, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет путешествие по эпохам Начало: На Успенской площади 3 200 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 115 отзывов Загадочный Углич: погружение в историю, тайны и легенды города Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Угличу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории Начало: Успенская площадь, д. 5 3 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 77 отзывов Тайны Угличского кремля: путешествие в сердце истории Погрузитесь в увлекательное путешествие по Угличскому кремлю, где каждый камень хранит истории великих событий Начало: В районе Успенской площади 2 200 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 316 отзывов Популярное предложение Сюжеты Углича Разобраться в таинственной истории царевича, полюбоваться храмами и открыть летопись города 3 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 265 отзывов Обзорная экскурсия по Угличу: кремль, история и духовность Приглашаем на увлекательное путешествие по Угличу, где каждый камень рассказывает свою историю. Откройте для себя мир легенд и святости Начало: У Успенской площади 3 200 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 3 часа 31 отзыв Главные святыни Углича: путешествие по духовным сокровищам Познайте духовное наследие Углича, посетив его знаменитые храмы и монастыри. Погрузитесь в истории святых и мучеников, укрепите дух Начало: На Успенской площади 3 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 29 отзывов Углич в лучах закатного солнца: индивидуальная экскурсия Городок, очаровавший француза, совершенно точно влюбит в себя русскую душу. Прогулка по вечернему Угличу оставит душевные воспоминания и тёплую ностальгию от 2 400 ₽ за всё до 5 чел.

🚤 На катере 10% скидка Индивидуальная 30 минут 112 отзывов По волжской глади вдоль Углича, или Венеция рядом Углич особенно прекрасен с воды! Познакомьтесь с историей церквей, кремля и ГЭС, наслаждаясь природой на индивидуальной экскурсии Начало: В центре города 5800 5 220 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 82 отзыва Углич: путешествие сквозь века - от Рюриковичей до наших дней Познайте Углич не как обычный турист, а через глаза его жителей. Исторические секреты, архитектурные шедевры и дух времени ждут вас Начало: На площади Успенской от 3 450 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 5.5 часов 21 отзыв Колоритный Углич: историческое путешествие от кремля до деревни кацкарей Погрузитесь в атмосферу старинного Углича: от величественного кремля до уникальной деревни кацкарей с традиционным обедом Начало: На Успенской площади от 5 200 ₽ за всё до 5 чел.

10% скидка Индивидуальная 5 часов 48 отзывов Углич и Мышкин за один день (на вашем автомобиле) - индивидуальная экскурсия Погрузитесь в историю Углича и Мышкина за один день. Уникальная экскурсия по Ярославской области для ценителей культуры и архитектуры Начало: В центре Углича 6000 5 400 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 79 отзывов Экспресс-прогулка по Угличу: кремль, церкви и история города Погрузитесь в историю Углича, посетите его знаменитый кремль и церкви, узнайте тайны прошлого и насладитесь видами Волги Начало: На Успенской площади от 2 200 ₽ за всё до 25 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 90 отзывов Углич сквозь столетия: индивидуальная экскурсия по Кремлю и монастырям За три часа вы погрузитесь в историю Углича, посетите Кремль, старинные монастыри и уютные улочки. Узнайте, как город изменился с X века до наших дней Начало: На Успенской площади 3 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 63 отзыва Историческое и духовное наследие Углича Познакомьтесь с богатой историей и духовным наследием Углича, посетите ключевые памятники и узнайте о судьбоносных событиях для России от 2 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 7 отзывов Углич: историческая экскурсия и мастерство пряника Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Угличу с созданием собственного пряника в качестве яркого завершения Начало: На Волжской набережной 2 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 18 отзывов Углич: здесь родина моей души - погружение в историю и красоту Откройте для себя Углич не как турист, а как исследователь. Вас ждет насыщенное путешествие по страницам истории и архитектуры 2 600 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 23 отзыва Неповторимый и незабываемый Углич: погружение в историю и культуру Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Угличу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории 3 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 7 отзывов Углич - город на реке времени Углич - это не просто древний город, это маленький сказочный мир. Хотите увидеть, услышать и прочувствовать вкус истории? Пойдёмте со мной Начало: На Успенской площади 3 000 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 8 отзывов Учма. Судьба русской деревни - индивидуальная экскурсия Учма - небольшое село с богатой историей. Посетите музей, основанный на воспоминаниях старожилов, и прогуляйтесь по волжскому селу Начало: У входа в музей Учмы от 3 000 ₽ за всё до 18 чел.

🚤 На катере 15% скидка Индивидуальная 30 минут 14 отзывов Прогулка по Волге с персональным гидом в Угличе Проведите незабываемое время на частном катере по Волге в Угличе. Узнайте интересные факты о городе и его достопримечательностях. (160 symbols) Начало: В парке Победы 4700 3 995 ₽ за всё до 4 чел.

🐴 Конные прогулки Индивидуальная 5 часов 12 отзывов Гастрономический Углич с прогулкой по кремлю Получить общее представление о памятниках старины и побывать в загородном фермерском хозяйстве Начало: По договоренности от 5 100 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 6 часов 7 отзывов Этно-поездка в Мартыново «В гости к кацкарям» Погрузитесь в уникальную культуру кацкарей и откройте для себя тайны Углича на индивидуальной экскурсии Начало: На Успенской площади 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 2.5 часа 44 отзыва Обзорная экскурсия по Угличу: история, кремль и святые места Погрузитесь в историю Углича, посетив его сердце - Угличский кремль, и узнайте тайны древних храмов и монастырей Начало: Успенская площадь, Углич Расписание: По договоренности 3 100 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 2 часа 66 отзывов Углич: историческое путешествие по жемчужине России Погрузитесь в уникальную атмосферу Углича, где каждый уголок хранит вековые тайны и истории Начало: Ростовская улица, 22, Углич Расписание: С 09.00 до 14.00 3 000 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 1 час 6 отзывов Купеческое чаепитие в историческом доме Евреиновых в Угличе Погрузитесь в атмосферу старины, наслаждаясь чаепитием из дровяного самовара в доме купцов Евреиновых Начало: Ул. Ярославская, д. 9 Расписание: Ежедневно в 11:00,14:00,16:00 850 ₽ за человека

Индивидуальная 3 часа 5 отзывов Индивидуальная экскурсия по Угличу с посещением музея Гидроэнергетики Откройте для себя красоту Углича и тайны гидроэнергетики в одной увлекательной экскурсии. Погрузитесь в историю и науку Начало: По согласованию с гидом Расписание: Ежедневно, по запросу 4 500 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 2.5 часа 2 отзыва Душа русской провинции - красавец Углич: история, архитектура, ГЭС Познакомьтесь с уникальным городом Углич, его историей и культурным наследием. Экскурсия откроет самые яркие страницы его прошлого Начало: Место встречи по договорённости с гидом Расписание: По договорённости от 5 600 ₽ за человека

Индивидуальная 5 часов 1 отзыв ЭКО прогулка по Угличу с восхитительным обедом и знакомством с природой Погрузитесь в атмосферу Углича: от исторического центра до удивительного эко-парка с животными и медовой дегустацией Начало: Площадь Успенская Расписание: В любой день в удобное время 4 200 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 1 отзыв Индивидуальная экскурсия по Угличскому кремлю с посещением исторических памятников Прогулка с экскурсоводом по Угличскому кремлю откроет перед вами богатую историю и архитектуру, сохранившуюся с древних времен Начало: По согласованию с гидом Расписание: Ежедневно, по запросу 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Расширенная экскурсия по Угличу: от церквей до Угличской ГЭС Погрузитесь в историю Углича, посетив его знаменитые церкви, монастыри и уникальную Угличскую ГЭС Начало: По согласованию с гидом Расписание: Ежедневно, по запросу 5 500 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 2.5 часа 1 отзыв А не испечь ли нам угличский пряник? Погружение в историю и кулинарию Углича Откройте для себя чарующий Углич в уникальной экскурсии с мастер-классом по созданию традиционного пряника Начало: Площадь Успенская Расписание: Ежедневно 2 500 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Костюмированная экскурсия Купеческий Углич 19 век с чаепитием и мастер-классом Путешествие в прошлое Углича: купеческие дома, театрализованная программа и традиционное чаепитие ждут вас Начало: Причал, центральная набережная Расписание: Ежедневно 1 800 ₽ за человека

Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Углич сквозь столетия: от древности до наших дней Погрузитесь в историю Углича, открывая его секреты вдоль старинных улиц и святых мест за три часа путешествия Начало: Успенская площадь д. 3 3 500 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 5 часов 3 отзыва Углич и Мышкин за один день: путешествие по страницам истории Познайте дух старины и тайны прошлого в увлекательной экскурсии по Угличу и Мышкину. Исторические открытия и культурные сокровища ждут вас Начало: Успенская площадь, д. 5 6 000 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 1 час 1 отзыв Экскурсия в Углич: Масленица в доме купца, вкус 19 века Праздник Масленица как в 19 веке: традиции, сбитень с блинами и чай из самовара. Весело, вкусно и по-настоящему Начало: Углич Ярославская улица дом 9 Расписание: Экскурсия проводится только в масленичную неделю с 20-26 февраля 850 ₽ за человека

Индивидуальная 2 часа 11 отзывов Углич мистический: вечерняя прогулка по тайнам и легендам Окунитесь в увлекательное путешествие по ночному Угличу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории Начало: Успенская площадь Расписание: Все дни в 18 00 4 000 ₽ за всё до 20 чел.

Индивидуальная 2 часа 5 отзывов Обзорная экскурсия по Угличу: история, набережная, монастыри Погрузитесь в атмосферу Углича, пройдитесь по историческим местам и узнайте уникальные истории без посещения кремля Начало: Ул. Островского, д. 1 (у кафе «Опята») Расписание: ежедневно 2 500 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 2 часа 7 отзывов Обзорная пешеходная экскурсия по историческому Угличу с посещением музеев Погрузитесь в историю Углича, посетив его знаковые места: от Успенского храма до уникальных музеев Начало: По согласованию с гидом Расписание: Ежедневно по запросу 4 500 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Лабиринты истории и тайны «маленькой Швейцарии» Углич - это город с богатой историей и уникальной архитектурой. Вас ждет увлекательное путешествие по его главным достопримечательностям и тайнам Начало: Углич, Успенская площадь Расписание: Понедельник-суббота с 09-00 до 21-00 3 000 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 1 час Автопутешествие по Угличу: исследование истории на комфортабельном авто Погрузитесь в атмосферу Углича, путешествуя на авто. Исторические места, величественные храмы и уникальные панорамы Волги ждут вас Начало: Площадь Успенская, Углич Расписание: В любое время, в любой удобный день 1 600 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа Углич - душа русской провинции: историческое путешествие Погрузитесь в атмосферу древнего Углича, где каждый камень хранит тайны прошлого и рассказывает свою уникальную историю от 4 200 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 5 часов Экскурсия «Попробуем Углич на вкус?»: история, природа и авторская кухня Приглашаем в увлекательное путешествие по Угличу, где исторические открытия сочетаются с гастрономическими удовольствиями Начало: Площадь Успенская Расписание: По договоренности 1 800 ₽ за человека

Индивидуальная 5 часов Поездка к кацкарам в Угличе: погружение в древнюю культуру Забудьте о повседневности, отправляясь в путешествие к кацкарам. Уникальный шанс узнать о древнем народе и его обычаях Начало: Площадь Успенская Расписание: В любой свободный день 1 300 ₽ за человека