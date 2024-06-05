Индивидуальные экскурсии в Угличе с личным гидом

Найдено 49 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Угличе, цены от 850 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Углич - любовь с первого взгляда
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
119 отзывов
Углич - любовь с первого взгляда: историческое путешествие
Погрузитесь в атмосферу древнего Углича, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
4 500 за всё до 4 чел.
Сказочный Углич
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
46 отзывов
Сказочный Углич: Путешествие сквозь века от Кремля до Воскресенского монастыря
Погрузитесь в уникальную атмосферу Углича, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет путешествие по эпохам
Начало: На Успенской площади
Завтра в 14:00
10 июня в 11:00
3 200 за всё до 10 чел.
Загадочный Углич: история, тайны, легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
115 отзывов
Загадочный Углич: погружение в историю, тайны и легенды города
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Угличу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Успенская площадь, д. 5
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
3 000 за всё до 6 чел.
Тайны Угличского кремля
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
77 отзывов
Тайны Угличского кремля: путешествие в сердце истории
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Угличскому кремлю, где каждый камень хранит истории великих событий
Начало: В районе Успенской площади
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
2 200 за всё до 10 чел.
Сюжеты Углича
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
316 отзывов
Популярное предложение
Сюжеты Углича
Разобраться в таинственной истории царевича, полюбоваться храмами и открыть летопись города
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
3 500 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Угличу с посещением кремля
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
265 отзывов
Обзорная экскурсия по Угличу: кремль, история и духовность
Приглашаем на увлекательное путешествие по Угличу, где каждый камень рассказывает свою историю. Откройте для себя мир легенд и святости
Начало: У Успенской площади
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
3 200 за всё до 10 чел.
Главные святыни Углича
Индивидуальная
3 часа
31 отзыв
Главные святыни Углича: путешествие по духовным сокровищам
Познайте духовное наследие Углича, посетив его знаменитые храмы и монастыри. Погрузитесь в истории святых и мучеников, укрепите дух
Начало: На Успенской площади
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
3 500 за всё до 5 чел.
Углич в лучах закатного солнца
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
29 отзывов
Углич в лучах закатного солнца: индивидуальная экскурсия
Городок, очаровавший француза, совершенно точно влюбит в себя русскую душу. Прогулка по вечернему Угличу оставит душевные воспоминания и тёплую ностальгию
11 июня в 16:30
12 июня в 16:30
от 2 400 за всё до 5 чел.
По волжской глади вдоль Углича, или Венеция рядом
🚤 На катере
скидка
10%
Индивидуальная
30 минут
112 отзывов
По волжской глади вдоль Углича, или Венеция рядом
Углич особенно прекрасен с воды! Познакомьтесь с историей церквей, кремля и ГЭС, наслаждаясь природой на индивидуальной экскурсии
Начало: В центре города
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
58005 220 за всё до 5 чел.
Уютная старина Углича
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
82 отзыва
Углич: путешествие сквозь века - от Рюриковичей до наших дней
Познайте Углич не как обычный турист, а через глаза его жителей. Исторические секреты, архитектурные шедевры и дух времени ждут вас
Начало: На площади Успенской
11 июня в 12:00
12 июня в 09:00
от 3 450 за всё до 10 чел.
Колоритный Углич: от кремля до кацкарей
Индивидуальная
5.5 часов
21 отзыв
Колоритный Углич: историческое путешествие от кремля до деревни кацкарей
Погрузитесь в атмосферу старинного Углича: от величественного кремля до уникальной деревни кацкарей с традиционным обедом
Начало: На Успенской площади
11 июня в 11:30
12 июня в 14:30
от 5 200 за всё до 5 чел.
Углич и Мышкин за один день (на вашем автомобиле)
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
48 отзывов
Углич и Мышкин за один день (на вашем автомобиле) - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Углича и Мышкина за один день. Уникальная экскурсия по Ярославской области для ценителей культуры и архитектуры
Начало: В центре Углича
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
60005 400 за всё до 10 чел.
Экспресс-прогулка по Угличу
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
79 отзывов
Экспресс-прогулка по Угличу: кремль, церкви и история города
Погрузитесь в историю Углича, посетите его знаменитый кремль и церкви, узнайте тайны прошлого и насладитесь видами Волги
Начало: На Успенской площади
11 июня в 11:30
12 июня в 09:00
от 2 200 за всё до 25 чел.
Углич сквозь столетия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
90 отзывов
Углич сквозь столетия: индивидуальная экскурсия по Кремлю и монастырям
За три часа вы погрузитесь в историю Углича, посетите Кремль, старинные монастыри и уютные улочки. Узнайте, как город изменился с X века до наших дней
Начало: На Успенской площади
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 500 за всё до 10 чел.
Историческое и духовное наследие Углича
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
63 отзыва
Историческое и духовное наследие Углича
Познакомьтесь с богатой историей и духовным наследием Углича, посетите ключевые памятники и узнайте о судьбоносных событиях для России
22 июля в 12:30
30 июля в 12:30
от 2 500 за всё до 6 чел.
Углич: обзорная экскурсия (без посещения кремля)
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
7 отзывов
Углич: историческая экскурсия и мастерство пряника
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Угличу с созданием собственного пряника в качестве яркого завершения
Начало: На Волжской набережной
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
2 500 за всё до 10 чел.
Углич: здесь родина моей души
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
18 отзывов
Углич: здесь родина моей души - погружение в историю и красоту
Откройте для себя Углич не как турист, а как исследователь. Вас ждет насыщенное путешествие по страницам истории и архитектуры
Завтра в 14:00
15 июня в 09:00
2 600 за всё до 3 чел.
Неповторимый и незабываемый Углич
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
23 отзыва
Неповторимый и незабываемый Углич: погружение в историю и культуру
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Угличу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
3 000 за всё до 10 чел.
Углич - город на реке времени
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Углич - город на реке времени
Углич - это не просто древний город, это маленький сказочный мир. Хотите увидеть, услышать и прочувствовать вкус истории? Пойдёмте со мной
Начало: На Успенской площади
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
3 000 за всё до 5 чел.
Учма. Судьба русской деревни
Индивидуальная
1.5 часа
8 отзывов
Учма. Судьба русской деревни - индивидуальная экскурсия
Учма - небольшое село с богатой историей. Посетите музей, основанный на воспоминаниях старожилов, и прогуляйтесь по волжскому селу
Начало: У входа в музей Учмы
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 3 000 за всё до 18 чел.
Красивая прогулка по Волге с личным гидом
🚤 На катере
скидка
15%
Индивидуальная
30 минут
14 отзывов
Прогулка по Волге с персональным гидом в Угличе
Проведите незабываемое время на частном катере по Волге в Угличе. Узнайте интересные факты о городе и его достопримечательностях. (160 symbols)
Начало: В парке Победы
11 июня в 08:30
12 июня в 08:00
47003 995 за всё до 4 чел.
Гастрономический Углич с прогулкой по кремлю
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
5 часов
12 отзывов
Гастрономический Углич с прогулкой по кремлю
Получить общее представление о памятниках старины и побывать в загородном фермерском хозяйстве
Начало: По договоренности
11 июня в 11:00
12 июня в 14:00
от 5 100 за всё до 5 чел.
Этно-поездка в Мартыново «В гости к кацкарям» (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Этно-поездка в Мартыново «В гости к кацкарям»
Погрузитесь в уникальную культуру кацкарей и откройте для себя тайны Углича на индивидуальной экскурсии
Начало: На Успенской площади
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по городу Угличу с посещением Угличского кремля
Индивидуальная
2.5 часа
44 отзыва
Обзорная экскурсия по Угличу: история, кремль и святые места
Погрузитесь в историю Углича, посетив его сердце - Угличский кремль, и узнайте тайны древних храмов и монастырей
Начало: Успенская площадь, Углич
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 100 за всё до 10 чел.
Углич - жемчужина России
Индивидуальная
2 часа
66 отзывов
Углич: историческое путешествие по жемчужине России
Погрузитесь в уникальную атмосферу Углича, где каждый уголок хранит вековые тайны и истории
Начало: Ростовская улица, 22, Углич
Расписание: С 09.00 до 14.00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 000 за всё до 5 чел.
Купеческое чаепитие в доме купцов Евреиновых
Индивидуальная
1 час
6 отзывов
Купеческое чаепитие в историческом доме Евреиновых в Угличе
Погрузитесь в атмосферу старины, наслаждаясь чаепитием из дровяного самовара в доме купцов Евреиновых
Начало: Ул. Ярославская, д. 9
Расписание: Ежедневно в 11:00,14:00,16:00
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
850 за человека
Экскурсия по городу и музей Гидроэнергетики
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Угличу с посещением музея Гидроэнергетики
Откройте для себя красоту Углича и тайны гидроэнергетики в одной увлекательной экскурсии. Погрузитесь в историю и науку
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по запросу
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.
Душа русской провинции - красавец Углич
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Душа русской провинции - красавец Углич: история, архитектура, ГЭС
Познакомьтесь с уникальным городом Углич, его историей и культурным наследием. Экскурсия откроет самые яркие страницы его прошлого
Начало: Место встречи по договорённости с гидом
Расписание: По договорённости
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 5 600 за человека
ЭКО прогулка с восхитительным обедом
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
ЭКО прогулка по Угличу с восхитительным обедом и знакомством с природой
Погрузитесь в атмосферу Углича: от исторического центра до удивительного эко-парка с животными и медовой дегустацией
Начало: Площадь Успенская
Расписание: В любой день в удобное время
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
4 200 за всё до 6 чел.
Экскурсия по Угличскому кремлю
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия по Угличскому кремлю с посещением исторических памятников
Прогулка с экскурсоводом по Угличскому кремлю откроет перед вами богатую историю и архитектуру, сохранившуюся с древних времен
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по запросу
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.
Расширенная экскурсия по Угличу на транспорте туристов
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Расширенная экскурсия по Угличу: от церквей до Угличской ГЭС
Погрузитесь в историю Углича, посетив его знаменитые церкви, монастыри и уникальную Угличскую ГЭС
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по запросу
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500 за всё до 5 чел.
А не испечь ли нам угличский пряник?
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
А не испечь ли нам угличский пряник? Погружение в историю и кулинарию Углича
Откройте для себя чарующий Углич в уникальной экскурсии с мастер-классом по созданию традиционного пряника
Начало: Площадь Успенская
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 500 за всё до 10 чел.
Костюмированная театрализованная экскурсия Купеческий Углич 19 век с чаепитием
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Костюмированная экскурсия Купеческий Углич 19 век с чаепитием и мастер-классом
Путешествие в прошлое Углича: купеческие дома, театрализованная программа и традиционное чаепитие ждут вас
Начало: Причал, центральная набережная
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
1 800 за человека
Углич сквозь столетия
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Углич сквозь столетия: от древности до наших дней
Погрузитесь в историю Углича, открывая его секреты вдоль старинных улиц и святых мест за три часа путешествия
Начало: Успенская площадь д. 3
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
3 500 за всё до 10 чел.
Углич и Мышкин за 1 день
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Углич и Мышкин за один день: путешествие по страницам истории
Познайте дух старины и тайны прошлого в увлекательной экскурсии по Угличу и Мышкину. Исторические открытия и культурные сокровища ждут вас
Начало: Успенская площадь, д. 5
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 000 за всё до 10 чел.
В гостях у купцов. Масленица
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Экскурсия в Углич: Масленица в доме купца, вкус 19 века
Праздник Масленица как в 19 веке: традиции, сбитень с блинами и чай из самовара. Весело, вкусно и по-настоящему
Начало: Углич Ярославская улица дом 9
Расписание: Экскурсия проводится только в масленичную неделю с 20-26 февраля
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
850 за человека
Углич мистический - вечерняя прогулка
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Углич мистический: вечерняя прогулка по тайнам и легендам
Окунитесь в увлекательное путешествие по ночному Угличу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Успенская площадь
Расписание: Все дни в 18 00
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
4 000 за всё до 20 чел.
Обзорная экскурсия по Угличу (без посещения кремля)
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Обзорная экскурсия по Угличу: история, набережная, монастыри
Погрузитесь в атмосферу Углича, пройдитесь по историческим местам и узнайте уникальные истории без посещения кремля
Начало: Ул. Островского, д. 1 (у кафе «Опята»)
Расписание: ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 500 за всё до 5 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Угличу
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому Угличу с посещением музеев
Погрузитесь в историю Углича, посетив его знаковые места: от Успенского храма до уникальных музеев
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно по запросу
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.
Лабиринты истории и тайны «маленькой Швейцарии»
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Лабиринты истории и тайны «маленькой Швейцарии»
Углич - это город с богатой историей и уникальной архитектурой. Вас ждет увлекательное путешествие по его главным достопримечательностям и тайнам
Начало: Углич, Успенская площадь
Расписание: Понедельник-суббота с 09-00 до 21-00
15 июня в 09:00
29 июня в 09:00
3 000 за всё до 10 чел.
Автопутешествие по Угличу
Индивидуальная
1 час
Автопутешествие по Угличу: исследование истории на комфортабельном авто
Погрузитесь в атмосферу Углича, путешествуя на авто. Исторические места, величественные храмы и уникальные панорамы Волги ждут вас
Начало: Площадь Успенская, Углич
Расписание: В любое время, в любой удобный день
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
1 600 за человека
Углич - душа русской провинции
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Углич - душа русской провинции: историческое путешествие
Погрузитесь в атмосферу древнего Углича, где каждый камень хранит тайны прошлого и рассказывает свою уникальную историю
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 4 200 за всё до 5 чел.
Попробуем Углич на вкус?
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия «Попробуем Углич на вкус?»: история, природа и авторская кухня
Приглашаем в увлекательное путешествие по Угличу, где исторические открытия сочетаются с гастрономическими удовольствиями
Начало: Площадь Успенская
Расписание: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
1 800 за человека
Поездка к кацкарям
Индивидуальная
5 часов
Поездка к кацкарам в Угличе: погружение в древнюю культуру
Забудьте о повседневности, отправляясь в путешествие к кацкарам. Уникальный шанс узнать о древнем народе и его обычаях
Начало: Площадь Успенская
Расписание: В любой свободный день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 300 за человека
Обзорная экскурсия по Угличу с посещением Кремля
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Угличу: история, монастыри и Кремль
Погрузитесь в уникальную атмосферу Углича, осмотрев его знаковые места и монастыри, насладитесь красотой и историей
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по запросу
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    5 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Угличу с посещением кремля
    Замечательная экскурсия! Надежда - очень хороший экскурсовод. Интересно ведёт экскурсию, знает историю, подробно отвечает на все вопросы, рассказывает забавные случаи из своей богатой экскурсоводческой практики. Всем рекомендую!
  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Угличу с посещением кремля
    Экскурсия прошла очень интересно и познавательно. Были заинтересованы и взрослые и дети. Огромное спасибо экскурсоводу.
  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Уютная старина Углича
    Всем советую
  • И
    Ирина
    31 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Угличу (без посещения кремля)
    Экскурсия по Угличу проведенная Натальей нам очень понравилась. Мы посмотрели уютный исторический центр города, узнали много исторических фактов. Наталья профессиональный экскурсовод и обаятельная девушка! Рекомендуем осмотр города с экскурсоводом Натальей!
  • Ю
    Юлия
    30 мая 2024
    Сказочный Углич
    Хороший экскурсовод. Приятный голос, подача материала. Показала все интересные места, дополнив историческим сопровождением. Однозначно рекомендую.
  • М
    Марина
    27 мая 2024
    Учма. Судьба русской деревни
    Все очень колоритно
  • И
    Ирина
    27 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Угличу (без посещения кремля)
    Экскурсия в Уличе с Натальей нам понравилась. За 2 часа мы увидели большое количество исторических объектов и история города ожила
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    на наших глазах. Экскурсия была интересная, динамичная, насыщенная историческими фактами и легендами. Правильно выбрали экскурсию без Кремля, т. к. Кремль достоим отдельного внимания и уделенного времени.

  • А
    Абрамова
    25 мая 2024
    Сказочный Углич
    Отличная экскурсия. Ксения прекрасный рассказчик. Приятная речь, без запинок. Время пролетает незаметно.
  • Е
    Елена
    23 мая 2024
    Углич: обзорная экскурсия (без посещения кремля)
    Посетили экскурсию Натальи 16 мая. В Угличе были в первый раз. Узнали много интересного. Маршрут составлен грамотно. Не смотря на то, что в городе ведётся реконструкция туристических локаций, смогли посмотреть практически весь центр. С удовольствием приедем ещё раз! Спасибо. 😇
    Посетили экскурсию Натальи 16 мая. В Угличе были в первый раз. Узнали много интересного. Маршрут составленПосетили экскурсию Натальи 16 мая. В Угличе были в первый раз. Узнали много интересного. Маршрут составленПосетили экскурсию Натальи 16 мая. В Угличе были в первый раз. Узнали много интересного. Маршрут составленПосетили экскурсию Натальи 16 мая. В Угличе были в первый раз. Узнали много интересного. Маршрут составленПосетили экскурсию Натальи 16 мая. В Угличе были в первый раз. Узнали много интересного. Маршрут составлен
  • Б
    Борис
    23 мая 2024
    Углич - город на реке времени
    Как же здорово выиграть в лотерею и попасть на знающего, любящего свое дело, прекрасного, неравнодушного, позитивного экскурсовода Ирину. Огромное спасибо за интересную экскурсию. Два часа как пять минут. 🙏🏻🌷❤️
    Как же здорово выиграть в лотерею и попасть на знающего, любящего свое дело, прекрасного, неравнодушного, позитивного экскурсовода ИринуКак же здорово выиграть в лотерею и попасть на знающего, любящего свое дело, прекрасного, неравнодушного, позитивного экскурсовода ИринуКак же здорово выиграть в лотерею и попасть на знающего, любящего свое дело, прекрасного, неравнодушного, позитивного экскурсовода ИринуКак же здорово выиграть в лотерею и попасть на знающего, любящего свое дело, прекрасного, неравнодушного, позитивного экскурсовода Ирину

Ответы на вопросы от путешественников по Угличу в категории «Индивидуальные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Угличе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Углич - любовь с первого взгляда
  2. Сказочный Углич
  3. Загадочный Углич: история, тайны, легенды
  4. Тайны Угличского кремля
  5. Сюжеты Углича
Какие места ещё посмотреть в Угличе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Угличский Кремль
  2. Самое главное
  3. Спасо-Преображенский собор
  4. Церковь Димитрия на Крови
  5. Кремль
  6. Палаты угличских князей
  7. Успенская площадь
  8. Воскресенский монастырь
  9. Богоявленский монастырь
  10. Угличская ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Угличу в июне 2024
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