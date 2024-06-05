1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Углич - любовь с первого взгляда: историческое путешествие
Погрузитесь в атмосферу древнего Углича, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
4 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сказочный Углич: Путешествие сквозь века от Кремля до Воскресенского монастыря
Погрузитесь в уникальную атмосферу Углича, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет путешествие по эпохам
Начало: На Успенской площади
Завтра в 14:00
10 июня в 11:00
3 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Загадочный Углич: погружение в историю, тайны и легенды города
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Угличу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Успенская площадь, д. 5
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
3 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Тайны Угличского кремля: путешествие в сердце истории
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Угличскому кремлю, где каждый камень хранит истории великих событий
Начало: В районе Успенской площади
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
2 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Сюжеты Углича
Разобраться в таинственной истории царевича, полюбоваться храмами и открыть летопись города
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная экскурсия по Угличу: кремль, история и духовность
Приглашаем на увлекательное путешествие по Угличу, где каждый камень рассказывает свою историю. Откройте для себя мир легенд и святости
Начало: У Успенской площади
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
3 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Главные святыни Углича: путешествие по духовным сокровищам
Познайте духовное наследие Углича, посетив его знаменитые храмы и монастыри. Погрузитесь в истории святых и мучеников, укрепите дух
Начало: На Успенской площади
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Углич в лучах закатного солнца: индивидуальная экскурсия
Городок, очаровавший француза, совершенно точно влюбит в себя русскую душу. Прогулка по вечернему Угличу оставит душевные воспоминания и тёплую ностальгию
11 июня в 16:30
12 июня в 16:30
от 2 400₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
30 минут
По волжской глади вдоль Углича, или Венеция рядом
Углич особенно прекрасен с воды! Познакомьтесь с историей церквей, кремля и ГЭС, наслаждаясь природой на индивидуальной экскурсии
Начало: В центре города
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
58005 220₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Углич: путешествие сквозь века - от Рюриковичей до наших дней
Познайте Углич не как обычный турист, а через глаза его жителей. Исторические секреты, архитектурные шедевры и дух времени ждут вас
Начало: На площади Успенской
11 июня в 12:00
12 июня в 09:00
от 3 450₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Колоритный Углич: историческое путешествие от кремля до деревни кацкарей
Погрузитесь в атмосферу старинного Углича: от величественного кремля до уникальной деревни кацкарей с традиционным обедом
Начало: На Успенской площади
11 июня в 11:30
12 июня в 14:30
от 5 200₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Углич и Мышкин за один день (на вашем автомобиле) - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Углича и Мышкина за один день. Уникальная экскурсия по Ярославской области для ценителей культуры и архитектуры
Начало: В центре Углича
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
60005 400₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Экспресс-прогулка по Угличу: кремль, церкви и история города
Погрузитесь в историю Углича, посетите его знаменитый кремль и церкви, узнайте тайны прошлого и насладитесь видами Волги
Начало: На Успенской площади
11 июня в 11:30
12 июня в 09:00
от 2 200₽ за всё до 25 чел.
Индивидуальная
3 часа
Углич сквозь столетия: индивидуальная экскурсия по Кремлю и монастырям
За три часа вы погрузитесь в историю Углича, посетите Кремль, старинные монастыри и уютные улочки. Узнайте, как город изменился с X века до наших дней
Начало: На Успенской площади
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Историческое и духовное наследие Углича
Познакомьтесь с богатой историей и духовным наследием Углича, посетите ключевые памятники и узнайте о судьбоносных событиях для России
22 июля в 12:30
30 июля в 12:30
от 2 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Углич: историческая экскурсия и мастерство пряника
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Угличу с созданием собственного пряника в качестве яркого завершения
Начало: На Волжской набережной
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
2 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Углич: здесь родина моей души - погружение в историю и красоту
Откройте для себя Углич не как турист, а как исследователь. Вас ждет насыщенное путешествие по страницам истории и архитектуры
Завтра в 14:00
15 июня в 09:00
2 600₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Неповторимый и незабываемый Углич: погружение в историю и культуру
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Угличу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Углич - город на реке времени
Углич - это не просто древний город, это маленький сказочный мир. Хотите увидеть, услышать и прочувствовать вкус истории? Пойдёмте со мной
Начало: На Успенской площади
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
3 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Учма. Судьба русской деревни - индивидуальная экскурсия
Учма - небольшое село с богатой историей. Посетите музей, основанный на воспоминаниях старожилов, и прогуляйтесь по волжскому селу
Начало: У входа в музей Учмы
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 3 000₽ за всё до 18 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
30 минут
Прогулка по Волге с персональным гидом в Угличе
Проведите незабываемое время на частном катере по Волге в Угличе. Узнайте интересные факты о городе и его достопримечательностях. (160 symbols)
Начало: В парке Победы
11 июня в 08:30
12 июня в 08:00
47003 995₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Гастрономический Углич с прогулкой по кремлю
Получить общее представление о памятниках старины и побывать в загородном фермерском хозяйстве
Начало: По договоренности
11 июня в 11:00
12 июня в 14:00
от 5 100₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Этно-поездка в Мартыново «В гости к кацкарям»
Погрузитесь в уникальную культуру кацкарей и откройте для себя тайны Углича на индивидуальной экскурсии
Начало: На Успенской площади
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная экскурсия по Угличу: история, кремль и святые места
Погрузитесь в историю Углича, посетив его сердце - Угличский кремль, и узнайте тайны древних храмов и монастырей
Начало: Успенская площадь, Углич
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 100₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Углич: историческое путешествие по жемчужине России
Погрузитесь в уникальную атмосферу Углича, где каждый уголок хранит вековые тайны и истории
Начало: Ростовская улица, 22, Углич
Расписание: С 09.00 до 14.00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Купеческое чаепитие в историческом доме Евреиновых в Угличе
Погрузитесь в атмосферу старины, наслаждаясь чаепитием из дровяного самовара в доме купцов Евреиновых
Начало: Ул. Ярославская, д. 9
Расписание: Ежедневно в 11:00,14:00,16:00
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
850₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия по Угличу с посещением музея Гидроэнергетики
Откройте для себя красоту Углича и тайны гидроэнергетики в одной увлекательной экскурсии. Погрузитесь в историю и науку
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по запросу
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Душа русской провинции - красавец Углич: история, архитектура, ГЭС
Познакомьтесь с уникальным городом Углич, его историей и культурным наследием. Экскурсия откроет самые яркие страницы его прошлого
Начало: Место встречи по договорённости с гидом
Расписание: По договорённости
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 5 600₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
ЭКО прогулка по Угличу с восхитительным обедом и знакомством с природой
Погрузитесь в атмосферу Углича: от исторического центра до удивительного эко-парка с животными и медовой дегустацией
Начало: Площадь Успенская
Расписание: В любой день в удобное время
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
4 200₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия по Угличскому кремлю с посещением исторических памятников
Прогулка с экскурсоводом по Угличскому кремлю откроет перед вами богатую историю и архитектуру, сохранившуюся с древних времен
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по запросу
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Расширенная экскурсия по Угличу: от церквей до Угличской ГЭС
Погрузитесь в историю Углича, посетив его знаменитые церкви, монастыри и уникальную Угличскую ГЭС
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по запросу
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
А не испечь ли нам угличский пряник? Погружение в историю и кулинарию Углича
Откройте для себя чарующий Углич в уникальной экскурсии с мастер-классом по созданию традиционного пряника
Начало: Площадь Успенская
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Костюмированная экскурсия Купеческий Углич 19 век с чаепитием и мастер-классом
Путешествие в прошлое Углича: купеческие дома, театрализованная программа и традиционное чаепитие ждут вас
Начало: Причал, центральная набережная
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
1 800₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Углич сквозь столетия: от древности до наших дней
Погрузитесь в историю Углича, открывая его секреты вдоль старинных улиц и святых мест за три часа путешествия
Начало: Успенская площадь д. 3
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Углич и Мышкин за один день: путешествие по страницам истории
Познайте дух старины и тайны прошлого в увлекательной экскурсии по Угличу и Мышкину. Исторические открытия и культурные сокровища ждут вас
Начало: Успенская площадь, д. 5
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Экскурсия в Углич: Масленица в доме купца, вкус 19 века
Праздник Масленица как в 19 веке: традиции, сбитень с блинами и чай из самовара. Весело, вкусно и по-настоящему
Начало: Углич Ярославская улица дом 9
Расписание: Экскурсия проводится только в масленичную неделю с 20-26 февраля
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
850₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Углич мистический: вечерняя прогулка по тайнам и легендам
Окунитесь в увлекательное путешествие по ночному Угличу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Успенская площадь
Расписание: Все дни в 18 00
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
4 000₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Угличу: история, набережная, монастыри
Погрузитесь в атмосферу Углича, пройдитесь по историческим местам и узнайте уникальные истории без посещения кремля
Начало: Ул. Островского, д. 1 (у кафе «Опята»)
Расписание: ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому Угличу с посещением музеев
Погрузитесь в историю Углича, посетив его знаковые места: от Успенского храма до уникальных музеев
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно по запросу
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Лабиринты истории и тайны «маленькой Швейцарии»
Углич - это город с богатой историей и уникальной архитектурой. Вас ждет увлекательное путешествие по его главным достопримечательностям и тайнам
Начало: Углич, Успенская площадь
Расписание: Понедельник-суббота с 09-00 до 21-00
15 июня в 09:00
29 июня в 09:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Автопутешествие по Угличу: исследование истории на комфортабельном авто
Погрузитесь в атмосферу Углича, путешествуя на авто. Исторические места, величественные храмы и уникальные панорамы Волги ждут вас
Начало: Площадь Успенская, Углич
Расписание: В любое время, в любой удобный день
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
1 600₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Углич - душа русской провинции: историческое путешествие
Погрузитесь в атмосферу древнего Углича, где каждый камень хранит тайны прошлого и рассказывает свою уникальную историю
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 4 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия «Попробуем Углич на вкус?»: история, природа и авторская кухня
Приглашаем в увлекательное путешествие по Угличу, где исторические открытия сочетаются с гастрономическими удовольствиями
Начало: Площадь Успенская
Расписание: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
1 800₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Поездка к кацкарам в Угличе: погружение в древнюю культуру
Забудьте о повседневности, отправляясь в путешествие к кацкарам. Уникальный шанс узнать о древнем народе и его обычаях
Начало: Площадь Успенская
Расписание: В любой свободный день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 300₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Угличу: история, монастыри и Кремль
Погрузитесь в уникальную атмосферу Углича, осмотрев его знаковые места и монастыри, насладитесь красотой и историей
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по запросу
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр5 июня 2024Замечательная экскурсия! Надежда - очень хороший экскурсовод. Интересно ведёт экскурсию, знает историю, подробно отвечает на все вопросы, рассказывает забавные случаи из своей богатой экскурсоводческой практики. Всем рекомендую!
- ИИрина3 июня 2024Экскурсия прошла очень интересно и познавательно. Были заинтересованы и взрослые и дети. Огромное спасибо экскурсоводу.
- ИИрина3 июня 2024Всем советую
- ИИрина31 мая 2024Экскурсия по Угличу проведенная Натальей нам очень понравилась. Мы посмотрели уютный исторический центр города, узнали много исторических фактов. Наталья профессиональный экскурсовод и обаятельная девушка! Рекомендуем осмотр города с экскурсоводом Натальей!
- ЮЮлия30 мая 2024Хороший экскурсовод. Приятный голос, подача материала. Показала все интересные места, дополнив историческим сопровождением. Однозначно рекомендую.
- ММарина27 мая 2024Все очень колоритно
- ИИрина27 мая 2024Экскурсия в Уличе с Натальей нам понравилась. За 2 часа мы увидели большое количество исторических объектов и история города ожила
- ААбрамова25 мая 2024Отличная экскурсия. Ксения прекрасный рассказчик. Приятная речь, без запинок. Время пролетает незаметно.
- ЕЕлена23 мая 2024Посетили экскурсию Натальи 16 мая. В Угличе были в первый раз. Узнали много интересного. Маршрут составлен грамотно. Не смотря на то, что в городе ведётся реконструкция туристических локаций, смогли посмотреть практически весь центр. С удовольствием приедем ещё раз! Спасибо. 😇
- ББорис23 мая 2024Как же здорово выиграть в лотерею и попасть на знающего, любящего свое дело, прекрасного, неравнодушного, позитивного экскурсовода Ирину. Огромное спасибо за интересную экскурсию. Два часа как пять минут. 🙏🏻🌷❤️
Ответы на вопросы от путешественников по Угличу в категории «Индивидуальные»
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