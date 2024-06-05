🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 46 отзывов Сказочный Углич: Путешествие сквозь века от Кремля до Воскресенского монастыря Погрузитесь в уникальную атмосферу Углича, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет путешествие по эпохам Начало: На Успенской площади 3 200 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 115 отзывов Загадочный Углич: погружение в историю, тайны и легенды города Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Угличу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории Начало: Успенская площадь, д. 5 3 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 77 отзывов Тайны Угличского кремля: путешествие в сердце истории Погрузитесь в увлекательное путешествие по Угличскому кремлю, где каждый камень хранит истории великих событий Начало: В районе Успенской площади 2 200 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 316 отзывов Популярное предложение Сюжеты Углича Разобраться в таинственной истории царевича, полюбоваться храмами и открыть летопись города 3 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 265 отзывов Обзорная экскурсия по Угличу: кремль, история и духовность Приглашаем на увлекательное путешествие по Угличу, где каждый камень рассказывает свою историю. Откройте для себя мир легенд и святости Начало: У Успенской площади 3 200 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 29 отзывов Углич в лучах закатного солнца: индивидуальная экскурсия Городок, очаровавший француза, совершенно точно влюбит в себя русскую душу. Прогулка по вечернему Угличу оставит душевные воспоминания и тёплую ностальгию от 2 400 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 82 отзыва Углич: путешествие сквозь века - от Рюриковичей до наших дней Познайте Углич не как обычный турист, а через глаза его жителей. Исторические секреты, архитектурные шедевры и дух времени ждут вас Начало: На площади Успенской от 3 450 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 79 отзывов Экспресс-прогулка по Угличу: кремль, церкви и история города Погрузитесь в историю Углича, посетите его знаменитый кремль и церкви, узнайте тайны прошлого и насладитесь видами Волги Начало: На Успенской площади от 2 200 ₽ за всё до 25 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 90 отзывов Углич сквозь столетия: индивидуальная экскурсия по Кремлю и монастырям За три часа вы погрузитесь в историю Углича, посетите Кремль, старинные монастыри и уютные улочки. Узнайте, как город изменился с X века до наших дней Начало: На Успенской площади 3 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 63 отзыва Историческое и духовное наследие Углича Познакомьтесь с богатой историей и духовным наследием Углича, посетите ключевые памятники и узнайте о судьбоносных событиях для России от 2 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 7 отзывов Углич: историческая экскурсия и мастерство пряника Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Угличу с созданием собственного пряника в качестве яркого завершения Начало: На Волжской набережной 2 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 23 отзыва Неповторимый и незабываемый Углич: погружение в историю и культуру Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Угличу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории 3 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 7 отзывов Углич - город на реке времени Углич - это не просто древний город, это маленький сказочный мир. Хотите увидеть, услышать и прочувствовать вкус истории? Пойдёмте со мной Начало: На Успенской площади 3 000 ₽ за всё до 5 чел.