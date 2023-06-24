«Как Масленицу проведешь, так и год пройдет» – верили наши предки. Значит наш год будет веселым и радостным!

Интерактивная программа «В гостях у купцов" перенесет вас в конец 19века вы узнаете как праздновали Масленицу в то время,что можно было делать,а что нельзя. Какие блюда подавали на стол. Вы попробуете традиционный сбитень с блинами румяными и начинками,и конечно же травяной чай из самовара. Будет весело и вкусно! Атмосфера дружбы и теплые лучики весеннего солнца прогонят стужу зимнюю из каждого сердца. И это особенно важно!