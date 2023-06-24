В гостях у купцов. Масленица

Индивидуальная экскурсия в Угличе: В гостях у купцов на Масленице

Описание
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В гостях у купцов. Масленица
Ближайшие даты:
24
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июн
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

«Как Масленицу проведешь, так и год пройдет» – верили наши предки. Значит наш год будет веселым и радостным!
Интерактивная программа «В гостях у купцов" перенесет вас в конец 19века вы узнаете как праздновали Масленицу в то время,что можно было делать,а что нельзя. Какие блюда подавали на стол. Вы попробуете традиционный сбитень с блинами румяными и начинками,и конечно же травяной чай из самовара. Будет весело и вкусно! Атмосфера дружбы и теплые лучики весеннего солнца прогонят стужу зимнюю из каждого сердца. И это особенно важно!

Экскурсия проводится только в масленичную неделю с 20-26 февраля

Ответы на вопросы

Что входит
  • Чаепитие с блинами
  • Угощением
  • Медовухой и сбитнем
Где начинаем и завершаем?
Начало: Углич Ярославская улица дом 9
Завершение: Углич ул. Ярославская 9
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится только в масленичную неделю с 20-26 февраля
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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