Индивидуальная экскурсия в Угличе: В гостях у купцов на Масленице
Ближайшие даты:
24
июн
июн
25
июн
июн
26
июн
июн
27
июн
июн
28
июн
июн
29
июн
июн
30
июн
июн
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
«Как Масленицу проведешь, так и год пройдет» – верили наши предки. Значит наш год будет веселым и радостным!
Интерактивная программа «В гостях у купцов" перенесет вас в конец 19века вы узнаете как праздновали Масленицу в то время,что можно было делать,а что нельзя. Какие блюда подавали на стол. Вы попробуете традиционный сбитень с блинами румяными и начинками,и конечно же травяной чай из самовара. Будет весело и вкусно! Атмосфера дружбы и теплые лучики весеннего солнца прогонят стужу зимнюю из каждого сердца. И это особенно важно!
Экскурсия проводится только в масленичную неделю с 20-26 февраля
Ответы на вопросы
- Что входит
- Чаепитие с блинами
- Угощением
- Медовухой и сбитнем
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Углич Ярославская улица дом 9Завершение: Углич ул. Ярославская 9
- Когда и сколько длится?
- Когда: Экскурсия проводится только в масленичную неделю с 20-26 февраляЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие туры из Углича
Индивидуальная
1 час
Купеческое чаепитие в доме купцов Евреиновых
ул. Ярославская, д. 9
Завтра
25 июня
26 июня
27 июня
700₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Костюмированная театрализованная экскурсия Купеческий Углич 19 век с чаепитием
Причал, центральная набережная
Завтра
25 июня
26 июня
27 июня
1 800₽ за человека
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии