Обзорная прогулка по Угличу и экскурсия по музею Гидроэнергетики

Эта экскурсия поможет понять, как история, природа и энергия воды формируют облик города.
Вы прогуляетесь по старинным улицам и бульварам вдоль Волги, услышите легенды о купцах, рассмотрите старинные храмы.
А затем осмотрите экспозицию музея, чтобы узнать о строительстве Угличской ГЭС, инженерных достижениях прошлого и будущем энергетики страны.
Вы прогуляетесь по старинным улицам и бульварам вдоль Волги, услышите легенды о купцах, рассмотрите старинные храмы.
А затем осмотрите экспозицию музея, чтобы узнать о строительстве Угличской ГЭС, инженерных достижениях прошлого и будущем энергетики страны.
Описание экскурсии
Прогулка по Угличу (2 ч)
- Вы познакомитесь с действующим Алексеевским женским монастырём
- Рассмотрите здание торговых рядов 19 века, дом купцов Евреиновых, здание первой публичной библиотеки и часовню Александра Невского
- Пройдёте по Красноармейскому бульвару вдоль красавицы-Волги
- Осмотрите Старый город
- Услышите рассказы и легенды о купеческих постройках
- И многое другое
Музей гидроэнергетики России (1 ч)
- Как небольшая река Волга стала ключом к созданию одного из крупнейших энергетических объектов СССР
- Кто стоял у истоков гидроэнергетики России и какие выдающиеся инженеры и энергетики принимали участие в постройке Угличской ГЭС
- Какие инженерные решения и смелые идеи позволили возвести гидроэлектростанцию и изменить облик города
- Поймёте, как устроены современные российские и зарубежные ГЭС
- Узнаете о воде, её значении и перспективах развития гидроэнергетики
Организационные детали
- Экскурсии в музее проводят местные гиды со вторника по пятницу в 11:00, 14:00 и 16:00 (31 декабря, 1 и 7 января и пасхальное воскресенье — выходные дни)
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: взрослый — 400 ₽, дети от 7 лет, студенты и пенсионеры — 350 ₽
- Экскурсию по городу для вас проведёт один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Угличе
Провела экскурсии для 17684 туристов
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!
Входит в следующие категории Углича
Похожие экскурсии из Углича
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборДобро пожаловать в Углич: индивидуальная экскурсия по кремлю и Посаду
Познакомьтесь с колоритным Угличем на индивидуальной экскурсии. Посетите кремль, церкви и старинные особняки. Узнайте о купеческих родах и монастырях
Начало: На Успенской площади
Завтра в 09:00
15 ноя в 14:00
3500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Угличу: кремль, история и духовность
Приглашаем на увлекательное путешествие по Угличу, где каждый камень рассказывает свою историю. Откройте для себя мир легенд и святости
Начало: У Успенской площади
Завтра в 10:00
15 ноя в 10:00
3800 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Углич: История и Архитектура
Индивидуальная экскурсия по Угличу откроет тайны древнего города. Вас ждут памятники, соборы и увлекательные истории о прошлом и настоящем
Начало: На Успенской площади
Завтра в 15:00
15 ноя в 10:00
3500 ₽ за всё до 5 чел.