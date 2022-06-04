Купеческое чаепитие в доме купцов Евреиновых

Приглашаем всех гостей старинного города Углич попить чай из настоящего дровяного самовара с блинами, пряниками

Приглашаем всех гостей старинного города Углич попить чай из настоящего дровяного самовара с блинами, пряниками, вареньем и медом в доме купцов Евреиновых.
Купеческое чаепитие в доме купцов Евреиновых
Купеческое чаепитие в доме купцов Евреиновых
Купеческое чаепитие в доме купцов Евреиновых
Купеческое чаепитие в доме купцов Евреиновых
Купеческое чаепитие в доме купцов Евреиновых
Купеческое чаепитие в доме купцов Евреиновых
Купеческое чаепитие в доме купцов Евреиновых

Об экскурсии

Приглашаем всех гостей старинного города Углич попить чай из настоящего дровяного самовара с блинами, пряниками, вареньем и медом в доме купцов Евреиновых.
В ходе экскурсии вы узнаете историю появления чая в России, особенности купеческого чаепития и много другого интересного и познавательного.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Чай с угощениями
  • Услуги экскурсовода
Место начала и завершения?
Улица Ярославская, 9, Углич
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:00,14:00,16:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 11:00,14:00,16:00

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