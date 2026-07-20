Ежедневно в 11:00,14:00,16:00

Попейте чай из дровяного самовара в подлинном доме купцов Евреиновых в Угличе.
Узнайте историю чая в России, погрузитесь в атмосферу купеческого быта XIX века и насладитесь блинами с вареньем под рассказы экскурсовода.
Узнайте историю чая в России, погрузитесь в атмосферу купеческого быта XIX века и насладитесь блинами с вареньем под рассказы экскурсовода.
Описание экскурсии
Купеческое чаепитие в доме купцов Евреиновых:
- традиции Углича.
- Погрузитесь в атмосферу старинного Углича, где гостеприимство и традиции возведены в ранг искусства. Это не просто чаепитие, а настоящее путешествие во времени в доме купцов Евреиновых — центре городской интеллигенции прошлых веков. Вы узнаете историю появления чая в России, секреты купеческого застолья и насладитесь аутентичным угощением из дровяного самовара в подлинных интерьерах XIX века.
- Дом, который хранит истории.
- Встретит вас сам дом — архитектурная жемчужина на Ярославской улице. Вы полюбуетесь его изящным фасадом с деревянным узором «ёлочка», резными наличниками и фигурным крыльцом. Необычная планировка, где одна часть выходит на улицу, а вторая скрыта внутри, расскажет о жизни и характере его хозяев. В этих стенах когда-то собирался цвет угличского общества, и теперь вы сможете почувствовать себя желанным гостем в этой исторической обстановке.
- Церемония вкуса и традиций.
- Главным событием станет само чаепитие. Под увлекательный рассказ экскурсовода вы будете пить ароматный чай из настоящего дровяного самовара. К нему подадут традиционные угощения: румяные блины, душистые пряники, домашнее варенье и свежий мёд. Вы не только попробуете эти лакомства, но и узнаете, какие правила, приметы и интересные истории были связаны с купеческим чайным столом, завершив встречу тёплыми воспоминаниями и новыми знаниями. Важная информация: Бронирование экскурсии за 30 дней и более, а так же на праздничные дни возможно только по предоплате.
Ежедневно, по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги экскурсовода
- Чай с угощениями
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ярославская улица, 9
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Бронирование экскурсии за 30 дней и более
- А так же на праздничные дни возможно только по предоплате
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 30 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Интересные тематические посиделки. Настоящий купеческий дом, потрясающая хозяйка чаепития Наталья. Самовар, чай блины, свежесваренное Вишнёвое варенье, сухое варенье, сушки и интересный разговор! Спасибо!
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Н
Очень понравилось, было познавательно и интересно, радушная хозяйка😊Спасибо большое, если приедем еще раз в Углич, обязательно заглянем на блины с чаем, из самовара👍
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Н
Приятная экскурсовод, уютная атмосфера. Пили вкусный чай с блинами и оладьями. За чаепитием узнали не только чайные традиции, но и историю города. Нам понравилось!
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С
Очень интересная и вкусная экскурсия, нас встречала Наталья, много рассказала про традиции чаепития, приготовила очень вкусное угощение. Понравилось и взрослым и детям. Спасибо большое!
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Е
Узнали немного о семье купца Евреинова, отведали вкусного чая с блинами, оладьями, вареньем и сметаной, даже наливку предложили желающим, все очень гостеприимно. Звезду сняла за то, что позиционировалось как "купеческое чаепитие", а получилось чаепитие в доме купца.
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Е
Огромное спасибо за экскурсию! Было очень интересно услышать о традициях купеческого чаепития!
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