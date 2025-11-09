1 день

Обзорная экскурсия по Калязину. Анимационная программа «В гостях у сказки» в резиденции Бабы Яги

07:00 Сбор группы: г. Москва, ст. метро «ВДНХ» стоянка справа от гостиницы «Космос».

07:15 Отправление в г. Калязин.

Калязин – старинный русский город на Волге с непростой историей, называемый в народе «Тверской Атлантидой».

Город, уникальный и очень самобытный, знаменитый своей затопленной колокольней Николаевского собора, возвышающейся над гладью воды.

Обзорная экскурсия по городу Калязину.

Осмотр ансамблей Введенской, Богоявленской и Вознесенской церквей, памятника основателю Калязина – Макарию Калязинскому и многие другие достопримечательности.

Прогулка по главной городской улице с выходом по булыжной мостовой к затопленной колокольне Николаевского собора.

Интерактивная программа «Родословная деревянной ложки»: посещение выставки ложек ручной работы с рассказом о происхождении ложки, обучением правилам пользования различными ложками, знакомство с приметами и суевериями, связанными с этим удивительным простым предметом.

Мастер-класс по изготовлению Бабки Ёжки из деревянной ложки (400 рублей, по желанию, оплата при покупке тура).

Анимационная программа «В гостях у сказки» в резиденции Бабы Яги Тверской.

Баба Яга живет в резиденции, изготовленной в традиционном славянском стиле, здесь же мельница и богатырский стол из натурального массива сибирской сосны.

В программе:

встреча с «Бабой Ягой» и Кикиморой, игровая программа в анимационном городке;

угощение горячим чаем на травах с гадальными пирожками, гадание «От Бабы Яги»;

развлекательная программа «Как на Масленой неделе к нам сороки прилетели»;

встреча-величание гостей караваем и прохождение через «колокольные» воротца счастья. Русский перепляс, кадриль «топ нога», «поцелуйные» игры, хороводы, обрядовая игра «блин оберег»;

обрядовое сжигание чучела Масленицы;

фотосессия со сказочными героями.

Всех ждет масленичное угощение в кафе города:

щи сытные с мясом;

салат русский;

картошечка тушеная с мясом;

чай;

блины с ягодным вареньем;

дегустация настоек и наливок «От Ягуси».

В трапезной Бабы-Яги за богатырским столом Вы попробуете 2 вида (25 гр) вино-водочных напитков на травах и ягодах, выпускаемых ЛВЗ «Вереск». Детям – сок (безалкогольные напитки). Каждому – сувенир оберег от Яги в подарок!

Отправление в г. Углич.

Размещение в отеле «Чайка 3*». Номера категории «стандарт».

Веселый масленичный разгуляй.

После дороги вас ждет веселый масленичный разгуляй.

Отель «Чайка» специально для своих гостей подготовил гуляния на свежем воздухе на территории комплекса.

Праздник Масленица смело называют «самым русским» праздником, посвященным проводам зимы.

Его надо проводить весело и задорно, с песнями, плясками, шутками и прибаутками.

Вас ждет веселая игровая программа в исконно русских традициях:

старинные русские забавы;

конкурсы;

танцы;

хоровод вокруг костра;

сжигание чучела;

фотозона.

Запомнится вечер и наивкуснейшими угощениями: блинами с пылу с жару, шашлыками с мангала, согревающими глинтвейном и чаем и разнообразными закусками.

