фев
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Калязину. Анимационная программа «В гостях у сказки» в резиденции Бабы Яги
07:00 Сбор группы: г. Москва, ст. метро «ВДНХ» стоянка справа от гостиницы «Космос».
07:15 Отправление в г. Калязин.
Калязин – старинный русский город на Волге с непростой историей, называемый в народе «Тверской Атлантидой».
Город, уникальный и очень самобытный, знаменитый своей затопленной колокольней Николаевского собора, возвышающейся над гладью воды.
Обзорная экскурсия по городу Калязину.
Осмотр ансамблей Введенской, Богоявленской и Вознесенской церквей, памятника основателю Калязина – Макарию Калязинскому и многие другие достопримечательности.
Прогулка по главной городской улице с выходом по булыжной мостовой к затопленной колокольне Николаевского собора.
Интерактивная программа «Родословная деревянной ложки»: посещение выставки ложек ручной работы с рассказом о происхождении ложки, обучением правилам пользования различными ложками, знакомство с приметами и суевериями, связанными с этим удивительным простым предметом.
Мастер-класс по изготовлению Бабки Ёжки из деревянной ложки (400 рублей, по желанию, оплата при покупке тура).
Анимационная программа «В гостях у сказки» в резиденции Бабы Яги Тверской.
Баба Яга живет в резиденции, изготовленной в традиционном славянском стиле, здесь же мельница и богатырский стол из натурального массива сибирской сосны.
В программе:
- встреча с «Бабой Ягой» и Кикиморой, игровая программа в анимационном городке;
- угощение горячим чаем на травах с гадальными пирожками, гадание «От Бабы Яги»;
- развлекательная программа «Как на Масленой неделе к нам сороки прилетели»;
- встреча-величание гостей караваем и прохождение через «колокольные» воротца счастья. Русский перепляс, кадриль «топ нога», «поцелуйные» игры, хороводы, обрядовая игра «блин оберег»;
- обрядовое сжигание чучела Масленицы;
- фотосессия со сказочными героями.
Всех ждет масленичное угощение в кафе города:
- щи сытные с мясом;
- салат русский;
- картошечка тушеная с мясом;
- чай;
- блины с ягодным вареньем;
- дегустация настоек и наливок «От Ягуси».
В трапезной Бабы-Яги за богатырским столом Вы попробуете 2 вида (25 гр) вино-водочных напитков на травах и ягодах, выпускаемых ЛВЗ «Вереск». Детям – сок (безалкогольные напитки). Каждому – сувенир оберег от Яги в подарок!
Отправление в г. Углич.
Размещение в отеле «Чайка 3*». Номера категории «стандарт».
Веселый масленичный разгуляй.
После дороги вас ждет веселый масленичный разгуляй.
Отель «Чайка» специально для своих гостей подготовил гуляния на свежем воздухе на территории комплекса.
Праздник Масленица смело называют «самым русским» праздником, посвященным проводам зимы.
Его надо проводить весело и задорно, с песнями, плясками, шутками и прибаутками.
Вас ждет веселая игровая программа в исконно русских традициях:
- старинные русские забавы;
- конкурсы;
- танцы;
- хоровод вокруг костра;
- сжигание чучела;
- фотозона.
Запомнится вечер и наивкуснейшими угощениями: блинами с пылу с жару, шашлыками с мангала, согревающими глинтвейном и чаем и разнообразными закусками.
Обзорная экскурсионная программа в г. Мышкине. Обзорная экскурсия по центру Углича с посещением Угличского кремля
07:00 Завтрак в ресторане гостиницы.
Отправление в г. Мышкин.
Обзорная экскурсионная программа в г. Мышкине.
Мышкин – самый маленький город Ярославской области, древний, душевный, самобытный, сохранивший старинную купеческую застройку и особый провинциальный шарм. Город славился своими кузнецами и гончарами.
Своим возникновением Мышкин обязан мышке, разбудившей спящего князя в тот момент, когда его собиралась укусить змея.
Согласно русской традиции, князь во славу своего спасения поставил часовню, вокруг которой разросся город.
Экскурсионная программа в Мышкине:
- Аллея славы, Успенский собор, волжская набережная;
- «К мышам на старую мельницу» (посещение мельницы купца Чистова, осмотр мельничных механизмов с экспозицией «Амбарные мыши»);
- музей «Русские валенки»;
- этнографическая экспозиция «Лён» с выставкой «Куколка-дружочек мой»;
- Дом ремёсел с действующей кузницей и гончарной мастерской;
- Мышкины палаты – атмосфера царской жизни.
Гостеприимные царь с царицей поведают, как тяжела корона и научат, как уберечься от кошачьих напастей. Вы сможете запустить руку в царские закрома, а в темноте царского зверинца увидеть экзотических живых мышей.
Возвращение в г. Углич.
Обед в кафе города.
Обзорная экскурсия по центру Углича с посещением Угличского кремля.
Угличский кремль – историческое и градостроительное ядро города.
Палаты царевича Димитрия («палаты угличских удельных князей») – единственная сохранившаяся с основания кремля постройка (здание 15 века).
Церковь Дмитрия на Крови – построена на месте гибели царевича Дмитрия. Внутри росписи художников конца 18 века, подробно описывающие это событие.
Спасо-Преображенский собор – кафедральный собор города Углича, расположенный в центре кремля.
Отправление в г. Москву.
22:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (ст. м. ВДНХ).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Угличе.
Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере (2 человека в номере) – 15 690 руб.
Доплата за одноместное размещение – 2990 руб. (1 человек в номере).
Скидка на дополнительное место – 200 руб. (3 человека в номере).
Выбор места в автобусе – 980 руб.
Присоединение детских групп к туру – под запрос.
Возможно изменение стоимости, актуальную информацию уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
«Чайка 3*» г. Углич
Гостиничный комплекс Чайка находится в Угличе в 600 м от центра. Вам доступны отзывы реальных гостей и актуальный адрес гостиницы.
Здесь Вас с теплотой встретит радушный персонал, главной задачей которого является обеспечение Вашего комфорта.
Все номера оснащены собственной ванной комнатой, телефоном и холодильником. Оформление современное, материалы использованы натуральные, цветовая гамма подобрана нейтральная.
Гости могут позавтракать в кафе, эта услуга уже включена в проживание. Обед и ужин можно заказать по меню. Предусмотрено пользование мангалом.
Просторный и светлый конференц-зал - именно то, что нужно бизнес туристам, посетившим город в деловых целях. Оснащение и оформление помещения самое современное, в аренду предоставляется техника.
Отель имеет удобное расположение: наличие неподалеку остановки общественного транспорта позволит без труда попасть в любую точку города.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Питание по программе тура
- Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Москвы и обратно
- Выбор места в автобусе - 980 руб., оплачивается при покупке тура
- Мастер-класс по изготовлению Бабки Ёжки из деревянной ложки - 400 руб. (на человека)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая важная информация есть в туре?
- Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
- При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
- Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
- Данная программа рекомендуется для детей от 6 лет.
- Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.
- Услуга "Выбор места", менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место (стоимость услуги в блоке цен и скидок).
- Время по программе тура (особенно время прибытия) указано ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.
- При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.
Как организовано питание в туре?
В турах предусмотрено комплексное питание на всю группу. Учитывать индивидуальные особенности, к сожалению, нет возможности.