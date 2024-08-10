Авторские туры в Угличе

Найдено 1 тур в Угличе, цена 33 590 ₽, скидки до 7%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Новый Год в Угличе и Баба Яга в Калязине
На автобусе
скидка
7%
3 отзыва
3 дня
Новый Год в Угличе и Баба Яга в Калязине
Начало: Москва
31 дек в 10:00
3600033 590 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анастасия
    10 августа 2024
    Новый Год в Угличе и Баба Яга в Калязине
    Тур нам очень понравился. Открыли для себя города, с которых началась Русь. Узнали и увидели много исторических фактов и мест.
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    Организация была отличная. Все, что было заявлено в программе мы увидели. И даже немного больше. Например, озеро Ильмень. В каждом городе у нас был свой экскурсовод. Все они интересно рассказывали о свои городах. По дороге наш экскурсовод Наталья давала нам много интересной исторической информации. 3 разовое Питание тоже было на высоте. Вкусно и много. Отели все были чистые. Жаль только что мы из них быстро уезжали. Это чемоданный тур. Приятным бонусом было то, что фирма Русь использует для экскурсий аудигид. Уши, ка мы их называли. Очень удобно слушать экскурсовода, не ходя за ним по пятам. Можно спокойно ходить вокруг фотографировать, смотреть и слышать что говорят. Так же экскурсовод собирал группу с их помощью. Очень удобно. 👍 Понравился нам автобус. Большой и комфортабельный. Водитель Алексей очень хорошо и вовремя доставлял нас во все места Единственный минус, мы не поняли за что мы заплатили такую большую сумму, чтобы сидеть вместе в автобусе. Это чистой воды обдираловка. Ведь семейные пары и родители с детьми должны сидеть вместе, это их право. . За что платить такие деньги? А в целом тур нам очень понравился. Планируем в дальнейшем еще какие нибудь туры с Большой Страной. Спасибо

  • Е
    Елена
    8 августа 2024
    Новый Год в Угличе и Баба Яга в Калязине
    Спасибо огромное организаторам. Менеджер Михаил Шульман буквально за несколько часов подобрал и оформил для меня замечательный тур по маломому Золотому кольцу. Спасибо!
    Спасибо огромное организаторам. Менеджер Михаил Шульман буквально за несколько часов подобрал и оформил для меня замечательныйСпасибо огромное организаторам. Менеджер Михаил Шульман буквально за несколько часов подобрал и оформил для меня замечательныйСпасибо огромное организаторам. Менеджер Михаил Шульман буквально за несколько часов подобрал и оформил для меня замечательныйСпасибо огромное организаторам. Менеджер Михаил Шульман буквально за несколько часов подобрал и оформил для меня замечательныйСпасибо огромное организаторам. Менеджер Михаил Шульман буквально за несколько часов подобрал и оформил для меня замечательныйСпасибо огромное организаторам. Менеджер Михаил Шульман буквально за несколько часов подобрал и оформил для меня замечательный
  • Г
    Галина
    8 августа 2024
    Новый Год в Угличе и Баба Яга в Калязине
    Все прошло на все 100%. Впервые поехала в автобусный тур, да ещё и по России, хотя за спиной более пяти
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    десятков стран мира. Кстати, обычно с семьей путешествовали самостоятельно и отели и экскурсии выбирали среди местных. Так вот - я просто в восторге! От нашей страны, удивительных местах, памятников истории и тонкой православной культуры. Расстроена только в одном, что раньше не была здесь и не привезла своего сына! Уже планирую следующую поездку и обязательно с семьей. Организаторам благодарность за все: от чёткого тайминга, чистого комфортного автобуса, гостиниц, обедов, насыщенной информации от Антона как во время переездов, так и в городах. Спасибо!!!!! 🔥❤️

    Все прошло на все 100%. Впервые поехала в автобусный тур, да ещё и по России, хотяВсе прошло на все 100%. Впервые поехала в автобусный тур, да ещё и по России, хотяВсе прошло на все 100%. Впервые поехала в автобусный тур, да ещё и по России, хотяВсе прошло на все 100%. Впервые поехала в автобусный тур, да ещё и по России, хотяВсе прошло на все 100%. Впервые поехала в автобусный тур, да ещё и по России, хотяВсе прошло на все 100%. Впервые поехала в автобусный тур, да ещё и по России, хотяВсе прошло на все 100%. Впервые поехала в автобусный тур, да ещё и по России, хотяВсе прошло на все 100%. Впервые поехала в автобусный тур, да ещё и по России, хотяВсе прошло на все 100%. Впервые поехала в автобусный тур, да ещё и по России, хотяВсе прошло на все 100%. Впервые поехала в автобусный тур, да ещё и по России, хотя
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