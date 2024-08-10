скидка
7%
3 дня
Новый Год в Угличе и Баба Яга в Калязине
Начало: Москва
31 дек в 10:00
3600033 590₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнастасия10 августа 2024Тур нам очень понравился. Открыли для себя города, с которых началась Русь. Узнали и увидели много исторических фактов и мест.
- ЕЕлена8 августа 2024Спасибо огромное организаторам. Менеджер Михаил Шульман буквально за несколько часов подобрал и оформил для меня замечательный тур по маломому Золотому кольцу. Спасибо!
- ГГалина8 августа 2024Все прошло на все 100%. Впервые поехала в автобусный тур, да ещё и по России, хотя за спиной более пяти
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