Новый Год в Угличе и Баба Яга в Калязине
Начало: Москва
31 дек в 10:00
от 39 990 ₽ за человека
Масленица в Угличе
Начало: Москва
28 фев в 10:00
от 15 690 ₽ за человека
Новый Год в Угличе. Автобусный тур из Москвы
Начало: Москва, Калужско-Рижская линия, метро ВДНХ
31 дек в 10:00
36 990 ₽ за человека
Путешествие по Угличской земле: встреча с Бабой-Ягой в Калязине. Автобусный тур из Москвы
Начало: Москва, Калужско-Рижская линия, метро ВДНХ
2 янв в 10:00
4 янв в 10:00
от 24 390 ₽ за человека
