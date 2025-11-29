1 день

Калязин. Интерактивная программа "Родословная деревянной ложки". Анимационная программа "В гостях у сказки" в Резиденции Бабы Яги Тверской

07:00 Сбор группы: г. Москва, ст. метро «ВДНХ» стоянка справа от гостиницы «Космос», схема стоянки автобусов.

07:15 Отправление в г. Калязин.

Калязин — старинный русский город на Волге с непростой историей, называемый в народе «Тверской Атлантидой».

Город, уникальный и очень самобытный, знаменитый своей затопленной колокольней Николаевского собора, возвышающейся над гладью воды.

Обзорная экскурсия по городу Калязину.

В программе:

осмотр ансамблей Введенской, Богоявленской и Вознесенской церквей, памятника основателю Калязина — Макарию Калязинскому и многие другие достопримечательности;

прогулка по главной городской улице с выходом по булыжной мостовой к затопленной колокольне Николаевского собора.

Интерактивная программа «Родословная деревянной ложки»: посещение выставки ложек ручной работы с рассказом о происхождении ложки, обучением правилам пользования различными ложками, знакомство с приметами и суевериями, связанными с этим удивительным простым предметом.

Мастер-класс по изготовлению Бабки Ёжки из деревянной ложки (по желанию за доплату при покупке тура).

Анимационная программа «В гостях у сказки» в Резиденции Бабы Яги Тверской. Баба Яга живет в резиденции, изготовленной в традиционном славянском стиле, здесь же мельница и богатырский стол из натурального массива сибирской сосны.

В программе:

встреча с «Бабой Ягой» и Кикиморой, игровая программа в анимационном городке;

угощение горячим чаем на травах с гадальными пирожками, гадание «От Бабы Яги»;

развлекательная программа «Как на Масленой неделе к нам сороки прилетели». Встреча-величание гостей караваем и прохождение через «колокольные» воротца счастья. Русский перепляс, кадриль «топ нога», «поцелуйные» игры, хороводы, обрядовая игра «блин оберег»;

обрядовое сжигание чучела Масленицы;

фотосессия со сказочными героями!

Всех ждет Масленичное угощение в кафе города:

щи сытные с мясом;

салат русский;

картошечка тушеная с мясом;

чай;

блины с ягодным вареньем.

А также! Дегустация настоек и наливок «От Ягуси»: В Трапезной Бабы-Яги за богатырским столом Вы попробуете 2 вида (25 гр.) вино-водочных напитков на травах и ягодах, выпускаемых ЛВЗ «Вереск». Детям сок (безалкогольные напитки).

Каждому сувенир-оберег от Яги в подарок!

Отправление в г. Углич.

Размещение.

Базовое размещение: Гостиница «Чайка 3*», г. Углич.

Ужин в ресторане отеля.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160