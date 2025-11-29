Мои заказы

Масленица в Угличе и Баба Яга в Калязине. Автобусный тур из Москвы

Масленица в Угличе и Баба Яга в Калязине
Это путешествие в самую душу русской сказки на шумной Масленичной неделе.

Вас ждёт таинственная затопленная колокольня Калязина, поход в гости к самой Бабе-Яге с её игрищами, обрядами и душистыми блинами, а
также сжигание чучела для исполнения желаний.

На следующий день встретитесь с царём мышей в очаровательном Мышкине и погрузитесь в древнюю историю Углича.

Побываете на старой мельнице, в царских палатах и валяной мастерской, а завершите тур прогулкой по величественному Угличскому кремлю, где когда-то решалась судьба России.

Программа тура по дням

1 день

Калязин. Интерактивная программа "Родословная деревянной ложки". Анимационная программа "В гостях у сказки" в Резиденции Бабы Яги Тверской

07:00 Сбор группы: г. Москва, ст. метро «ВДНХ» стоянка справа от гостиницы «Космос», схема стоянки автобусов.

07:15 Отправление в г. Калязин.

Калязин — старинный русский город на Волге с непростой историей, называемый в народе «Тверской Атлантидой».

Город, уникальный и очень самобытный, знаменитый своей затопленной колокольней Николаевского собора, возвышающейся над гладью воды.

Обзорная экскурсия по городу Калязину.

В программе:

  • осмотр ансамблей Введенской, Богоявленской и Вознесенской церквей, памятника основателю Калязина — Макарию Калязинскому и многие другие достопримечательности;
  • прогулка по главной городской улице с выходом по булыжной мостовой к затопленной колокольне Николаевского собора.

Интерактивная программа «Родословная деревянной ложки»: посещение выставки ложек ручной работы с рассказом о происхождении ложки, обучением правилам пользования различными ложками, знакомство с приметами и суевериями, связанными с этим удивительным простым предметом.

Мастер-класс по изготовлению Бабки Ёжки из деревянной ложки (по желанию за доплату при покупке тура).

Анимационная программа «В гостях у сказки» в Резиденции Бабы Яги Тверской. Баба Яга живет в резиденции, изготовленной в традиционном славянском стиле, здесь же мельница и богатырский стол из натурального массива сибирской сосны.

В программе:

  • встреча с «Бабой Ягой» и Кикиморой, игровая программа в анимационном городке;
  • угощение горячим чаем на травах с гадальными пирожками, гадание «От Бабы Яги»;
  • развлекательная программа «Как на Масленой неделе к нам сороки прилетели». Встреча-величание гостей караваем и прохождение через «колокольные» воротца счастья. Русский перепляс, кадриль «топ нога», «поцелуйные» игры, хороводы, обрядовая игра «блин оберег»;
  • обрядовое сжигание чучела Масленицы;
  • фотосессия со сказочными героями!

Всех ждет Масленичное угощение в кафе города:

  • щи сытные с мясом;
  • салат русский;
  • картошечка тушеная с мясом;
  • чай;
  • блины с ягодным вареньем.

А также! Дегустация настоек и наливок «От Ягуси»: В Трапезной Бабы-Яги за богатырским столом Вы попробуете 2 вида (25 гр.) вино-водочных напитков на травах и ягодах, выпускаемых ЛВЗ «Вереск». Детям сок (безалкогольные напитки).

Каждому сувенир-оберег от Яги в подарок!

Отправление в г. Углич.

Размещение.

Базовое размещение: Гостиница «Чайка 3*», г. Углич.

Ужин в ресторане отеля.

2 день

Мышкин и Углич

07:00 Завтрак в ресторане гостиницы.

Отправление в г. Мышкин.

Обзорная экскурсионная программа в г. Мышкине.

Мышкин – самый маленький город Ярославской области, древний, душевный, самобытный, сохранивший старинную купеческую застройку и особый провинциальный шарм. Город славился своими кузнецами и гончарами.

Своим возникновением Мышкин обязан мышке, разбудившей спящего князя в том момент, когда его собиралась укусить змея. Согласно русской традиции, князь во славу своего спасения поставил часовню, вокруг которой разросся город.

Экскурсионная программа в Мышкине:

  • аллея славы, Успенский собор, волжская набережная;
  • «к мышам на старую мельницу» (посещение мельницы купца Чистова, осмотр мельничных механизмов с экспозицией «Амбарные мыши»);
  • музей «Русские валенки»;
  • этнографическая экспозиция «Лён» с выставкой «Куколка-дружочек мой»;
  • дом ремёсел с действующей кузницей и гончарной мастерской;
  • мышкины палаты — атмосфера царской жизни. Гостеприимные царь с царицей поведают, как тяжела корона и научат, как уберечься от кошачьих напастей. Вы сможете запустить руку в царские закрома, а в темноте царского зверинца увидеть экзотических живых мышей.

Возвращение в г. Углич.

Обед в кафе города.

Обзорная экскурсия по центру Углича с посещением Угличского Кремля. Угличский кремль — историческое и градостроительное ядро города:

  • палаты царевича Димитрия («палаты угличских удельных князей») — единственная сохранившаяся с основания кремля постройка (здание 15 века);
  • Церковь Дмитрия на Крови — построена на месте гибели царевича Дмитрия. Внутри росписи художников конца 18 века, подробно описывающие это событие;
  • Спасо-Преображенский собор - кафедральный собор города Углича, расположенный в центре кремля.

Отправление в г. Москву.

22:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (ст. м. ВДНХ).

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека, в руб:

РазмещениеЗавтраки и обедыЗавтраки, обеды и ужины
Чайка 3*14 49015 090

Доплата за одноместное размещение – 2 990 руб. (1 человек в номере).

Скидка на дополнительное место – 200 руб. (3 человека в номере).

Возможно изменение стоимости, актуальную информацию уточняйте при бронировании.

Варианты проживания

Отель «Чайка»

1 ночь

Гостиничный комплекс "Чайка" находится в Угличе. Здесь Вас с теплотой встретит радушный персонал, главной задачей которого является обеспечение Вашего комфорта.

Все номера оснащены собственной ванной комнатой, телефоном и холодильником. Оформление современное, материалы использованы натуральные, цветовая гамма подобрана нейтральная.

Гости могут позавтракать в кафе, эта услуга уже включена в проживание. Обед и ужин можно заказать по меню. Предусмотрено пользование мангалом.

Просторный и светлый конференц-зал - именно то, что нужно бизнес туристам, посетившим город в деловых целях. Оснащение и оформление помещения самое современное, в аренду предоставляется техника.

Отель имеет удобное расположение: наличие неподалеку остановки общественного транспорта позволит без труда попасть в любую точку города.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание по тур меню согласно выбранному варианту
  • Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
  • Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Мастер-класс по изготовлению Бабки Ёжки из деревянной ложки - 400 руб. (на человека)
  • Питание вне выбранного варианта по тур меню
  • Выбор места в автобусе - 980 руб
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какая важная информация есть в туре?
  1. Присоединение детских групп к туру - под запрос.
  2. Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
  3. Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные.
  4. При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
  5. Данная программа рекомендуется для детей от 6 лет.
  6. Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.
  7. Услуга "Выбор места", менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место (стоимость услуги в блоке цен и скидок).
  8. Время по программе тура (особенно время прибытия) указано ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч. При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.
Есть ли скидки на тур?

Скидка на дополнительное место – 200 руб. (3 человека в номере).

Как организовано питание в туре?

В турах предусмотрено комплексное питание на всю группу. Учитывать индивидуальные особенности, к сожалению, нет возможности.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

