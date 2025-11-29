Вас ждёт таинственная затопленная колокольня Калязина, поход в гости к самой Бабе-Яге с её игрищами, обрядами и душистыми блинами, а
Программа тура по дням
Калязин. Интерактивная программа "Родословная деревянной ложки". Анимационная программа "В гостях у сказки" в Резиденции Бабы Яги Тверской
07:00 Сбор группы: г. Москва, ст. метро «ВДНХ» стоянка справа от гостиницы «Космос», схема стоянки автобусов.
07:15 Отправление в г. Калязин.
Калязин — старинный русский город на Волге с непростой историей, называемый в народе «Тверской Атлантидой».
Город, уникальный и очень самобытный, знаменитый своей затопленной колокольней Николаевского собора, возвышающейся над гладью воды.
Обзорная экскурсия по городу Калязину.
В программе:
- осмотр ансамблей Введенской, Богоявленской и Вознесенской церквей, памятника основателю Калязина — Макарию Калязинскому и многие другие достопримечательности;
- прогулка по главной городской улице с выходом по булыжной мостовой к затопленной колокольне Николаевского собора.
Интерактивная программа «Родословная деревянной ложки»: посещение выставки ложек ручной работы с рассказом о происхождении ложки, обучением правилам пользования различными ложками, знакомство с приметами и суевериями, связанными с этим удивительным простым предметом.
Мастер-класс по изготовлению Бабки Ёжки из деревянной ложки (по желанию за доплату при покупке тура).
Анимационная программа «В гостях у сказки» в Резиденции Бабы Яги Тверской. Баба Яга живет в резиденции, изготовленной в традиционном славянском стиле, здесь же мельница и богатырский стол из натурального массива сибирской сосны.
В программе:
- встреча с «Бабой Ягой» и Кикиморой, игровая программа в анимационном городке;
- угощение горячим чаем на травах с гадальными пирожками, гадание «От Бабы Яги»;
- развлекательная программа «Как на Масленой неделе к нам сороки прилетели». Встреча-величание гостей караваем и прохождение через «колокольные» воротца счастья. Русский перепляс, кадриль «топ нога», «поцелуйные» игры, хороводы, обрядовая игра «блин оберег»;
- обрядовое сжигание чучела Масленицы;
- фотосессия со сказочными героями!
Всех ждет Масленичное угощение в кафе города:
- щи сытные с мясом;
- салат русский;
- картошечка тушеная с мясом;
- чай;
- блины с ягодным вареньем.
А также! Дегустация настоек и наливок «От Ягуси»: В Трапезной Бабы-Яги за богатырским столом Вы попробуете 2 вида (25 гр.) вино-водочных напитков на травах и ягодах, выпускаемых ЛВЗ «Вереск». Детям сок (безалкогольные напитки).
Каждому сувенир-оберег от Яги в подарок!
Отправление в г. Углич.
Размещение.
Базовое размещение: Гостиница «Чайка 3*», г. Углич.
Ужин в ресторане отеля.
Мышкин и Углич
07:00 Завтрак в ресторане гостиницы.
Отправление в г. Мышкин.
Обзорная экскурсионная программа в г. Мышкине.
Мышкин – самый маленький город Ярославской области, древний, душевный, самобытный, сохранивший старинную купеческую застройку и особый провинциальный шарм. Город славился своими кузнецами и гончарами.
Своим возникновением Мышкин обязан мышке, разбудившей спящего князя в том момент, когда его собиралась укусить змея. Согласно русской традиции, князь во славу своего спасения поставил часовню, вокруг которой разросся город.
Экскурсионная программа в Мышкине:
- аллея славы, Успенский собор, волжская набережная;
- «к мышам на старую мельницу» (посещение мельницы купца Чистова, осмотр мельничных механизмов с экспозицией «Амбарные мыши»);
- музей «Русские валенки»;
- этнографическая экспозиция «Лён» с выставкой «Куколка-дружочек мой»;
- дом ремёсел с действующей кузницей и гончарной мастерской;
- мышкины палаты — атмосфера царской жизни. Гостеприимные царь с царицей поведают, как тяжела корона и научат, как уберечься от кошачьих напастей. Вы сможете запустить руку в царские закрома, а в темноте царского зверинца увидеть экзотических живых мышей.
Возвращение в г. Углич.
Обед в кафе города.
Обзорная экскурсия по центру Углича с посещением Угличского Кремля. Угличский кремль — историческое и градостроительное ядро города:
- палаты царевича Димитрия («палаты угличских удельных князей») — единственная сохранившаяся с основания кремля постройка (здание 15 века);
- Церковь Дмитрия на Крови — построена на месте гибели царевича Дмитрия. Внутри росписи художников конца 18 века, подробно описывающие это событие;
- Спасо-Преображенский собор - кафедральный собор города Углича, расположенный в центре кремля.
Отправление в г. Москву.
22:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (ст. м. ВДНХ).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека, в руб:
|Размещение
|Завтраки и обеды
|Завтраки, обеды и ужины
|Чайка 3*
|14 490
|15 090
Доплата за одноместное размещение – 2 990 руб. (1 человек в номере).
Скидка на дополнительное место – 200 руб. (3 человека в номере).
Возможно изменение стоимости, актуальную информацию уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Отель «Чайка»
Гостиничный комплекс "Чайка" находится в Угличе. Здесь Вас с теплотой встретит радушный персонал, главной задачей которого является обеспечение Вашего комфорта.
Все номера оснащены собственной ванной комнатой, телефоном и холодильником. Оформление современное, материалы использованы натуральные, цветовая гамма подобрана нейтральная.
Гости могут позавтракать в кафе, эта услуга уже включена в проживание. Обед и ужин можно заказать по меню. Предусмотрено пользование мангалом.
Просторный и светлый конференц-зал - именно то, что нужно бизнес туристам, посетившим город в деловых целях. Оснащение и оформление помещения самое современное, в аренду предоставляется техника.
Отель имеет удобное расположение: наличие неподалеку остановки общественного транспорта позволит без труда попасть в любую точку города.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание по тур меню согласно выбранному варианту
- Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Москвы и обратно
- Мастер-класс по изготовлению Бабки Ёжки из деревянной ложки - 400 руб. (на человека)
- Питание вне выбранного варианта по тур меню
- Выбор места в автобусе - 980 руб
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая важная информация есть в туре?
- Присоединение детских групп к туру - под запрос.
- Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные.
- При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
- Данная программа рекомендуется для детей от 6 лет.
- Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.
- Услуга "Выбор места", менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место (стоимость услуги в блоке цен и скидок).
- Время по программе тура (особенно время прибытия) указано ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч. При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.
Есть ли скидки на тур?
Скидка на дополнительное место – 200 руб. (3 человека в номере).
Как организовано питание в туре?
В турах предусмотрено комплексное питание на всю группу. Учитывать индивидуальные особенности, к сожалению, нет возможности.