Двухдневные экскурсионные туры Углича

Найдено 4 тура в категории «2-дневные туры» в Угличе, цены от 9990 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь 2025, январь и март 2026 г.
Уездный город. Путешествие от Калязина до Мартыново
На автобусе
2 дня
Уездный город. Путешествие от Калязина до Мартыново
Начало: Москва
2 янв в 10:00
3 янв в 10:00
от 9990 ₽ за человека
Уездный город. Путешествие от Калязина до Мартыново. Весной и летом
На автобусе
2 дня
-
5%
Уездный город. Путешествие от Калязина до Мартыново. Весной и летом
Начало: Москва
1 мая в 10:00
2 мая в 10:00
от 10 490 ₽11 000 ₽ за человека
Масленица в Угличе
На автобусе
2 дня
Масленица в Угличе
Начало: Москва
21 фев в 10:00
от 15 190 ₽ за человека
Масленица в Угличе и Баба Яга в Калязине. Автобусный тур из Москвы
На автобусе
2 дня
Масленица в Угличе и Баба Яга в Калязине. Автобусный тур из Москвы
Начало: Москва
21 фев в 10:00
от 14 490 ₽ за человека

Сколько стоит тур в Угличе в декабре 2025
Сейчас в Угличе в категории "2-дневные туры" можно забронировать 4 тура от 9990 до 15 190 со скидкой до 5%.
