Вас ждет новогодний банкет, развлекательные программы и угощения из русской печи, а также дегустация волшебного травяного чая и гадальных пирожков.
Проведите выходные в уютной новогодней атмосфере русских городов, насладитесь красотой зимнего пейзажа и побалуйте себя вкусностями!
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Калязину. Мастер-класс по кружевоплетению. Анимационная программа «В гостях у сказки» в резиденции Бабы Яги Тверской
08:45 Сбор группы: ст. метро «ВДНХ» справа от гостиницы «Космос».
09:00 Отправление в г. Калязин.
Обзорная экскурсия по Калязину.
Приглашаем Вас отправиться на обзорную экскурсию по старинному русскому городу с непростой историей.
В ходе экскурсии Вы полюбуетесь красивыми архитектурными сооружениями-ансамблями Введенской, Богоявленской и Вознесенской церквей, памятником Макарию Калязинскому, основателю Калязина.
Интерактивная программа «Утопи мои печали».
Игра-потеха, в которой каждый, на пороге Нового Года, может попробовать избавиться от своих неприятностей и жизненных неурядиц, оставить их в уходящем году.
Свои невзгоды Вы напишите на листке бумаги, вложите записку в глиняный камушек-кирпичик с надписью «Печаль» и утопите в реке Волге.
Показательный мастер-класс по кружевоплетению на коклюшках «Морозные узоры» в «Доме ремесел».
Перебирая специальные деревянные палочки, коклюшки, мастерицы создают неповторимые узоры знаменитого Калязинского кружева.
Обедв кафе города.
Анимационная программа «В гостях у сказки» в резиденции Бабы Яги Тверской.
Баба Яга живет в резиденции, изготовленной в традиционном славянском стиле, здесь же мельница, где все Вы соберетесь за богатырским столом из натурального массива сибирской сосны и отведаете чаю на травах с пирожками от заводной старушки.
В программе:
- Встреча с Бабой Ягой и Дедом Морозом (или Снегурочкой), новогодняя игровая программа в анимационном городке с угощением горячим чаем на травах с гадальными пирожками, гадание от Бабы Яги.
- Сувенир от Деда Мороза каждому в подарок.
- Игры, конкурсы загадки, коллективные танцы от Ягуси Тверской!
- Фотосессия со сказочными героями.
Переезд в г. Углич.
Размещение в отеле «Чайка 3*» г. Углич. Номера категории «стандарт».
Свободное время в г. Угличе.
Подготовка к новогоднему банкету. Актуальная программа будет опубликована позднее.
Новогодние посиделки у Кацкарей. Посещение «Дворца Мыши»
09:00 Поздний завтрак.
Отправление в д. Мартыново.
Новогодние посиделки у Кацкарей.
На крайнем западе Ярославской области течёт небольшая – 57 км длиной – река Кадка, которой, наверное, суждено было бы затеряться среди сотен и даже тысяч подобных рек России, если бы не кацкари – жители, населяющие её берега.
Кацкари – это русские люди, имеющие, однако, свои особенности в обычаях, языке, фольклоре.
Посещение Музея Кацкарей (крестьянская изба конца ХIХ в.) позволит Вам окунуться в жизнь и быт крестьян ХIХ-ХХ вв.
Коменничаньё –театрально-развлекательная программана кацком диалекте.
Угощение из русской печи (картошка со сметаной, разносолы, топленое молоко / чай).
Переезд в г. Мышкин.
Обзорная экскурсионная программа в Мышкине: бульвар, Успенский собор, музей «Русские Валенки» с выставкой «Лен», Дом ремесел (кузнецкая мастерская).
Посещение «Дворца Мыши» – приглашаем окунуться в атмосферу царской жизни: учтите, что стражники спросят пароль, дворовые девки с удовольствием выболтают все дворцовые тайны и проведут Вас по мышиным тропам, гостеприимные царь с царицей поведают, как тяжела корона и научат, как уберечься от кошачьих напастей.
Вы сможете запустить руку в царские закрома, а в темноте царского зверинца Вы увидите экзотических живых мышей.
Возвращение в отель.
Ужин в ресторане отеля.
За ужином по желанию за доплату (1200 руб.) дегустация от отеля «Чайка 3*» г. Углич – «Попробовать Углич на вкус»:
Дегустации сыров, мясных изделий и минеральной воды Угличского края, подается с бокалом вина (для детей замена на безалкогольный напиток).
Экскурсионная программа по г. Угличу. Посещение музея «Городского быта»
09:00 Завтрак в ресторане отеля.
Экскурсионная программа по г. Угличу – красота природы волжских мест и величие старинных достопримечательностей.
Обзорная экскурсия по городу.
- Угличский кремль – историческое и градостроительное ядро города.
- Палаты царевича Димитрия («палаты угличских удельных князей») – единственная сохранившаяся с основания кремля постройка (здание 15 века).
- Церковь Дмитрия на Крови – построена на месте гибели царевича Дмитрия. Внутри росписи художников конца 18 века, подробно описывающие это событие.
- Спасо-Преображенский собор (интерьер) – кафедральный собор города Углича, расположенный в центре кремля.
- Успенская «Дивная» церковь Алексеевского монастыря – здесь хранится чудотворная икона Божией Матери.
Посещение музея «Городского быта» с анимационной программой «Русские удовольствия».
Программа включает в себя экскурсию с элементами анимации.
Экскурсовод расскажет Вам о жизни и быте провинциального города в конце XIX – начале XX века, об устройстве зажиточного дома, об укладе, традициях, обычаях, досуге, моде угличан в то время.
Вы сможете побывать на веселой ярмарке, где разбитой приказчик с шутками и прибаутками предложит Вам всевозможные товары.
В завершении, в Чайной Вы напьетесь чаю с пирогами, пряниками и баранками, а разудалый угличский купец пригласит туда цыган и зазвучат мелодии их песен, а красавица-цыганка будет танцевать зажигательные танцы.
Обед в кафе города.
Отправление вг. Москву.
20:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в Угличе.
Стоимость тура на 1 человека, в руб:
|Размещение
|Двухместное
|Доп. плата за одноместное размещение
|Чайка 3*
|35 990
|4 100
Скидка на дополнительное место (3 человека в номере):
- на взрослого – 400 руб.;
- на ребенка до 17 лет включительно (меню новогоднего банкета без алкоголя) – 1 900 руб.
Скидка на ребенка на основном месте (меню новогоднего банкета без алкоголя) – 1 500 руб.
Выбор места в автобусе – 1 470 руб., оплачивается при покупке тура.
Варианты проживания
Отель «Чайка»
Гостиничный комплекс "Чайка" находится в Угличе. Здесь Вас с теплотой встретит радушный персонал, главной задачей которого является обеспечение Вашего комфорта.
Все номера оснащены собственной ванной комнатой, телефоном и холодильником. Оформление современное, материалы использованы натуральные, цветовая гамма подобрана нейтральная.
Гости могут позавтракать в кафе, эта услуга уже включена в проживание. Обед и ужин можно заказать по меню. Предусмотрено пользование мангалом.
Просторный и светлый конференц-зал - именно то, что нужно бизнес туристам, посетившим город в деловых целях. Оснащение и оформление помещения самое современное, в аренду предоставляется техника.
Отель имеет удобное расположение: наличие неподалеку остановки общественного транспорта позволит без труда попасть в любую точку города.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Питание, указанное в программе
- Новогодний банкет
- Услуги гида, экскурсионное обслуживание, входные билеты
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Москвы и обратно
- Дегустация «Попробовать Углич на вкус» - 1 200 руб. на человека
- Выбор места в автобусе - 1 470 руб., оплачивается при покупке тура
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая важная информация есть в туре?
- Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
- При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
- Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
- Данная программа рекомендуется для детей от 6 лет.
- Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.
- Услуга "Выбор места", менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место (стоимость услуги в блоке цен и скидок).
- Время по программе тура (особенно время прибытия) указано ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.
- При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.
Есть ли скидки на тур?
Скидка на дополнительное место (3 человека в номере):
- на взрослого – 400 руб.;
- на ребенка до 17 лет включительно (меню новогоднего банкета без алкоголя) – 1 900 руб.
Скидка на ребенка на основном месте (меню новогоднего банкета без алкоголя) – 1 500 руб.