Новый Год в Угличе и Баба Яга в Калязине

Приглашаем вас и ваших близких отпраздновать Новый год в нашем праздничном туре! Вы посетите такие города, как Калязин, Углич и Мышкин.

Вас ждет новогодний банкет, развлекательные программы и угощения из русской печи, а также дегустация волшебного травяного чая и гадальных пирожков.

Проведите выходные в уютной новогодней атмосфере русских городов, насладитесь красотой зимнего пейзажа и побалуйте себя вкусностями!
5
3 отзыва
Новый Год в Угличе и Баба Яга в Калязине
Новый Год в Угличе и Баба Яга в Калязине
Новый Год в Угличе и Баба Яга в Калязине
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Калязину. Мастер-класс по кружевоплетению. Анимационная программа «В гостях у сказки» в резиденции Бабы Яги Тверской

08:45 Сбор группы: ст. метро «ВДНХ» справа от гостиницы «Космос».

09:00 Отправление в г. Калязин.

Обзорная экскурсия по Калязину.

Приглашаем Вас отправиться на обзорную экскурсию по старинному русскому городу с непростой историей.

В ходе экскурсии Вы полюбуетесь красивыми архитектурными сооружениями-ансамблями Введенской, Богоявленской и Вознесенской церквей, памятником Макарию Калязинскому, основателю Калязина.

Интерактивная программа «Утопи мои печали».

Игра-потеха, в которой каждый, на пороге Нового Года, может попробовать избавиться от своих неприятностей и жизненных неурядиц, оставить их в уходящем году.

Свои невзгоды Вы напишите на листке бумаги, вложите записку в глиняный камушек-кирпичик с надписью «Печаль» и утопите в реке Волге.

Показательный мастер-класс по кружевоплетению на коклюшках «Морозные узоры» в «Доме ремесел».

Перебирая специальные деревянные палочки, коклюшки, мастерицы создают неповторимые узоры знаменитого Калязинского кружева.

Обедв кафе города.

Анимационная программа «В гостях у сказки» в резиденции Бабы Яги Тверской.

Баба Яга живет в резиденции, изготовленной в традиционном славянском стиле, здесь же мельница, где все Вы соберетесь за богатырским столом из натурального массива сибирской сосны и отведаете чаю на травах с пирожками от заводной старушки.

В программе:

  • Встреча с Бабой Ягой и Дедом Морозом (или Снегурочкой), новогодняя игровая программа в анимационном городке с угощением горячим чаем на травах с гадальными пирожками, гадание от Бабы Яги.
  • Сувенир от Деда Мороза каждому в подарок.
  • Игры, конкурсы загадки, коллективные танцы от Ягуси Тверской!
  • Фотосессия со сказочными героями.

Переезд в г. Углич.

Размещение в отеле «Чайка 3*» г. Углич. Номера категории «стандарт».

Свободное время в г. Угличе.

Подготовка к новогоднему банкету. Актуальная программа будет опубликована позднее.

Обзорная экскурсия по Калязину. Мастер-класс по кружевоплетению. Анимационная программа «В гостях у сказки» в резиденции Бабы Яги ТверскойОбзорная экскурсия по Калязину. Мастер-класс по кружевоплетению. Анимационная программа «В гостях у сказки» в резиденции Бабы Яги ТверскойОбзорная экскурсия по Калязину. Мастер-класс по кружевоплетению. Анимационная программа «В гостях у сказки» в резиденции Бабы Яги ТверскойОбзорная экскурсия по Калязину. Мастер-класс по кружевоплетению. Анимационная программа «В гостях у сказки» в резиденции Бабы Яги ТверскойОбзорная экскурсия по Калязину. Мастер-класс по кружевоплетению. Анимационная программа «В гостях у сказки» в резиденции Бабы Яги ТверскойОбзорная экскурсия по Калязину. Мастер-класс по кружевоплетению. Анимационная программа «В гостях у сказки» в резиденции Бабы Яги ТверскойОбзорная экскурсия по Калязину. Мастер-класс по кружевоплетению. Анимационная программа «В гостях у сказки» в резиденции Бабы Яги ТверскойОбзорная экскурсия по Калязину. Мастер-класс по кружевоплетению. Анимационная программа «В гостях у сказки» в резиденции Бабы Яги Тверской
2 день

Новогодние посиделки у Кацкарей. Посещение «Дворца Мыши»

09:00 Поздний завтрак.

Отправление в д. Мартыново.

Новогодние посиделки у Кацкарей.

На крайнем западе Ярославской области течёт небольшая – 57 км длиной – река Кадка, которой, наверное, суждено было бы затеряться среди сотен и даже тысяч подобных рек России, если бы не кацкари – жители, населяющие её берега.

Кацкари – это русские люди, имеющие, однако, свои особенности в обычаях, языке, фольклоре.

Посещение Музея Кацкарей (крестьянская изба конца ХIХ в.) позволит Вам окунуться в жизнь и быт крестьян ХIХ-ХХ вв.

Коменничаньё –театрально-развлекательная программана кацком диалекте.

Угощение из русской печи (картошка со сметаной, разносолы, топленое молоко / чай).

Переезд в г. Мышкин.

Обзорная экскурсионная программа в Мышкине: бульвар, Успенский собор, музей «Русские Валенки» с выставкой «Лен», Дом ремесел (кузнецкая мастерская).

Посещение «Дворца Мыши» – приглашаем окунуться в атмосферу царской жизни: учтите, что стражники спросят пароль, дворовые девки с удовольствием выболтают все дворцовые тайны и проведут Вас по мышиным тропам, гостеприимные царь с царицей поведают, как тяжела корона и научат, как уберечься от кошачьих напастей.

Вы сможете запустить руку в царские закрома, а в темноте царского зверинца Вы увидите экзотических живых мышей.

Возвращение в отель.

Ужин в ресторане отеля.

За ужином по желанию за доплату (1200 руб.) дегустация от отеля «Чайка 3*» г. Углич – «Попробовать Углич на вкус»:

Дегустации сыров, мясных изделий и минеральной воды Угличского края, подается с бокалом вина (для детей замена на безалкогольный напиток).

Новогодние посиделки у Кацкарей. Посещение «Дворца Мыши»Новогодние посиделки у Кацкарей. Посещение «Дворца Мыши»Новогодние посиделки у Кацкарей. Посещение «Дворца Мыши»Новогодние посиделки у Кацкарей. Посещение «Дворца Мыши»
3 день

Экскурсионная программа по г. Угличу. Посещение музея «Городского быта»

09:00 Завтрак в ресторане отеля.

Экскурсионная программа по г. Угличу – красота природы волжских мест и величие старинных достопримечательностей.

Обзорная экскурсия по городу.

  • Угличский кремль – историческое и градостроительное ядро города.
  • Палаты царевича Димитрия («палаты угличских удельных князей») – единственная сохранившаяся с основания кремля постройка (здание 15 века).
  • Церковь Дмитрия на Крови – построена на месте гибели царевича Дмитрия. Внутри росписи художников конца 18 века, подробно описывающие это событие.
  • Спасо-Преображенский собор (интерьер) – кафедральный собор города Углича, расположенный в центре кремля.
  • Успенская «Дивная» церковь Алексеевского монастыря – здесь хранится чудотворная икона Божией Матери.

Посещение музея «Городского быта» с анимационной программой «Русские удовольствия».

Программа включает в себя экскурсию с элементами анимации.

Экскурсовод расскажет Вам о жизни и быте провинциального города в конце XIX – начале XX века, об устройстве зажиточного дома, об укладе, традициях, обычаях, досуге, моде угличан в то время.

Вы сможете побывать на веселой ярмарке, где разбитой приказчик с шутками и прибаутками предложит Вам всевозможные товары.

В завершении, в Чайной Вы напьетесь чаю с пирогами, пряниками и баранками, а разудалый угличский купец пригласит туда цыган и зазвучат мелодии их песен, а красавица-цыганка будет танцевать зажигательные танцы.

Обед в кафе города.

Отправление вг. Москву.

20:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву.

Экскурсионная программа по г. Угличу. Посещение музея «Городского быта»Экскурсионная программа по г. Угличу. Посещение музея «Городского быта»Экскурсионная программа по г. Угличу. Посещение музея «Городского быта»Экскурсионная программа по г. Угличу. Посещение музея «Городского быта»

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в Угличе.

Стоимость тура на 1 человека, в руб:

РазмещениеДвухместноеДоп. плата за одноместное размещение
Чайка 3*35 990 4 100

Скидка на дополнительное место (3 человека в номере):

  • на взрослого – 400 руб.;
  • на ребенка до 17 лет включительно (меню новогоднего банкета без алкоголя) – 1 900 руб.

Скидка на ребенка на основном месте (меню новогоднего банкета без алкоголя) – 1 500 руб.

Выбор места в автобусе – 1 470 руб., оплачивается при покупке тура.

Варианты проживания

Отель «Чайка»

2 ночи

Гостиничный комплекс "Чайка" находится в Угличе. Здесь Вас с теплотой встретит радушный персонал, главной задачей которого является обеспечение Вашего комфорта.

Все номера оснащены собственной ванной комнатой, телефоном и холодильником. Оформление современное, материалы использованы натуральные, цветовая гамма подобрана нейтральная.

Гости могут позавтракать в кафе, эта услуга уже включена в проживание. Обед и ужин можно заказать по меню. Предусмотрено пользование мангалом.

Просторный и светлый конференц-зал - именно то, что нужно бизнес туристам, посетившим город в деловых целях. Оснащение и оформление помещения самое современное, в аренду предоставляется техника.

Отель имеет удобное расположение: наличие неподалеку остановки общественного транспорта позволит без труда попасть в любую точку города.

Отель «Чайка»Отель «Чайка»Отель «Чайка»Отель «Чайка»Отель «Чайка»Отель «Чайка»Отель «Чайка»Отель «Чайка»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Питание, указанное в программе
  • Новогодний банкет
  • Услуги гида, экскурсионное обслуживание, входные билеты
  • Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Дегустация «Попробовать Углич на вкус» - 1 200 руб. на человека
  • Выбор места в автобусе - 1 470 руб., оплачивается при покупке тура
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какая важная информация есть в туре?
  1. Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
  2. Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
  3. При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
  4. Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
  5. Данная программа рекомендуется для детей от 6 лет.
  6. Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.
  7. Услуга "Выбор места", менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место (стоимость услуги в блоке цен и скидок).
  8. Время по программе тура (особенно время прибытия) указано ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.
  9. При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.
Есть ли скидки на тур?

Скидка на дополнительное место (3 человека в номере):

  • на взрослого – 400 руб.;
  • на ребенка до 17 лет включительно (меню новогоднего банкета без алкоголя) – 1 900 руб.

Скидка на ребенка на основном месте (меню новогоднего банкета без алкоголя) – 1 500 руб.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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1
Н
1 окт 2024
Нас сопровождала экскурсовод Жанна Фёдоровна. Очень позитивный человек и с юмором! Все было организовано на Высшем уровне! Спааааасибо!!!
И
1 окт 2024
Работала с о мной менеджер Алина Муляр. Очень внимательно подошла к моим пожеланиям, всё учла и я и моя семья остались очень довольны.
А
29 сен 2024
Тур Малое Золотое Кольцо из Москвы с 21 по 24 сентября 2024г. Огромное спасибо организаторам, гидам, водителю автобуса. Особенно старшей группы Ксении, которая всегда была рядом, готовая прийти на помощь и очень интересно рассказывала. Спасибо!
Тур Малое Золотое Кольцо из Москвы с 21 по 24 сентября 2024г. Огромное спасибо организаторам, гидам,Тур Малое Золотое Кольцо из Москвы с 21 по 24 сентября 2024г. Огромное спасибо организаторам, гидам,Тур Малое Золотое Кольцо из Москвы с 21 по 24 сентября 2024г. Огромное спасибо организаторам, гидам,Тур Малое Золотое Кольцо из Москвы с 21 по 24 сентября 2024г. Огромное спасибо организаторам, гидам,Тур Малое Золотое Кольцо из Москвы с 21 по 24 сентября 2024г. Огромное спасибо организаторам, гидам,
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