08:45 Сбор группы: ст. метро «ВДНХ» справа от гостиницы «Космос».

09:00 Отправление в г. Калязин.

Обзорная экскурсия по Калязину.

Приглашаем Вас отправиться на обзорную экскурсию по старинному русскому городу с непростой историей.

В ходе экскурсии Вы полюбуетесь красивыми архитектурными сооружениями-ансамблями Введенской, Богоявленской и Вознесенской церквей, памятником Макарию Калязинскому, основателю Калязина.

Интерактивная программа «Утопи мои печали».

Игра-потеха, в которой каждый, на пороге Нового Года, может попробовать избавиться от своих неприятностей и жизненных неурядиц, оставить их в уходящем году.

Свои невзгоды Вы напишите на листке бумаги, вложите записку в глиняный камушек-кирпичик с надписью «Печаль» и утопите в реке Волге.

Показательный мастер-класс по кружевоплетению на коклюшках «Морозные узоры» в «Доме ремесел».

Перебирая специальные деревянные палочки, коклюшки, мастерицы создают неповторимые узоры знаменитого Калязинского кружева.