Новый Год в Угличе. Автобусный тур из Москвы

Погрузитесь в атмосферу русского зимнего волшебства в туре по Золотому кольцу! Вас ждут древний Углич с его величественным Кремлём, самобытный Мышкин с забавными музеями и кацкие традиции в селе Мартыново.

Насладитесь
уютной программой: сытные угощения из русской печи, интерактивные экскурсии, дегустации и тёплые приёмы.

Прогуляйтесь по украшенным улицам, ощутите дыхание истории и оцените гостеприимство русской провинции. Этот тур — идеальный способ провести новогодние выходные ярко, познавательно и вкусно. Подарите себе настоящее зимнее настроение!

Новый Год в Угличе. Автобусный тур из Москвы
Новый Год в Угличе. Автобусный тур из Москвы
Новый Год в Угличе. Автобусный тур из Москвы

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в г. Углич. Встреча Нового года

08:45 Сбор группы: ст. метро «ВДНХ» справа от гостиницы «Космос».

09:00 Отправление в г. Углич.

Прибытие в Углич. Встреча дорогих гостей. Размещение в отеле «Чайка 3*».

Обед в кафе города.

Свободное время.

Подготовка к новогоднему банкету.

22:00 Праздничный банкет в ресторане отеля.

В программе:

  • профессиональный ведущий и DJ;
  • праздничный стол с новогодними блюдами на любой вкус;
  • прямая трансляция речи президента;
  • бодрящие конкурсы и танцы под зажигательные хиты!;
  • поздравление Деда Мороза и Снегурочки, а также сказочный хоровод вместе с новогодними волшебниками.

00:30 После полуночи продолжение праздничной программы на территории отеля: новогодняя ёлка и яркий пламень костра, зона барбекю с легкими закусками и алкоголем, активные конкурсы, песни и танцы.

Завершением новогодней ночи станет дискотека!

Прибытие в г. Углич. Встреча Нового года
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Мартыново - Мышкин

09:00 Поздний завтрак в ресторане отеля.

Отправление в с. Мартыново.

Мартыново — «столица» древнего Кацкого стана. На крайнем западе Ярославской области течёт небольшая, 57 км длиной, река Кадка. Жители, населяющие её берега, зовутся кацкарями. Это русские люди, имеющие свои особенности в обычаях, языке и фольклоре.

Посещение Музея Кацкарей (крестьянская изба конца ХIХ в.).

Экскурсовод познакомит с местными мифами и легендами, жизнью и бытом крестьян-кацкарей ХIХ-ХХ вв., здесь все вещи живут на своих местах с 1910 года в окружении кацкого фольклора, кацких мифов и кацкого диалекта.

Театрально-развлекательная программа на кацком диалекте.

Угощение из русской печи (щи, картошка с курицей, сметана, пироги, разносолы, топленое молоко/чай).

Отправление в г. Мышкин.

Мышкин —самый маленький город Ярославской области, древний, душевный, самобытный, сохранивший старинную купеческую застройку и особый провинциальный шарм. Город славился своими кузнецами и гончарами.

Своим возникновением Мышкин обязан мышке, разбудившей спящего князя в тот момент, когда его собиралась укусить змея. Согласно русской традиции, князь во славу своего спасения поставил часовню, вокруг которой разросся город.

Экскурсионная программа в г. Мышкине:

  • Аллея славы, Успенский собор (внешний осмотр), волжская набережная.
  • «К мышам на старую мельницу» (посещение мельницы купца Чистова, осмотр мельничных механизмов с экспозицией «Амбарные мыши»).
  • Музей «Русские валенки».
  • Этнографическая экспозиция «Лён» с выставкой «Куколка — дружочек мой».
  • Дом ремёсел с действующей кузницей и гончарной мастерской.
  • Мышкины палаты — атмосфера царской жизни. Гостеприимный царь с царицей поведают, как тяжела корона и научат, как уберечься от кошачьих напастей. Вы сможете запустить руку в царские закрома, а в темноте царского зверинца увидеть экзотических живых мышей.

Возвращение в отель.

Ужин в ресторане отеля.

За ужином по желанию за доплату дегустация от отеля «Чайка 3*» г. Углич — «Попробовать Углич на вкус»: дегустации сыров, мясных изделий и минеральной воды Угличского края, подается с бокалом вина (для детей замена на безалкогольный напиток).

Мартыново - Мышкин
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Обзорная экскурсия по г. Угличу. Посещение музея «Городского быта»

09:00 Завтрак в ресторане отеля.

Углич — один из древнейших городов России, знаменит прекрасными примерами русского зодчества и уникальными памятниками природы и архитектуры.

Экскурсионная программа по г. Угличу на проезде— красота природы волжских мест и величие старинных достопримечательностей.

Экскурсия по территории Угличского кремля, исторического и градостроительного ядра города с осмотром:

  • Палаты царевича Димитрия («палаты угличских удельных князей») — единственная сохранившаяся с основания кремля постройка (XV в.).
  • Церковь Дмитрия на Крови, построена на месте гибели царевича Дмитрия. Внутри росписи художников конца 18 века, подробно описывающие это событие.
  • Спасо-Преображенский собор — кафедральный собор города Углича.

Посещение музея «Городского быта» с анимационной программой «Русские удовольствия». Музейная экспозиция,
насчитывающая более 3000 экспонатов, расскажет о жизни, быте, нравах и традициях угличан.

В программе:

  • веселая ярмарка, где разбитой приказчик с шутками и прибаутками предложит всевозможные товары;
  • в гостиной на званом вечере будут звучать романсы в сопровождении гитары и фортепиано;
  • в комнате хозяйки дома услышите о свадебных событиях угличан, об уникальном празднике, ярмарка невест;
  • в Чайной напьетесь чаю с пирогами, пряниками и баранками, а разудалый угличский купец пригласит туда цыган и зазвучат мелодии их песен, а красавица-цыганка будет танцевать зажигательные танцы.

Обед в кафе города.

Отправление вг. Москву.

20:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (к ст. метро ВДНХ).

Обзорная экскурсия по г. Угличу. Посещение музея «Городского быта»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Угличе. Номера категории «Стандарт».

Стоимость тура на 1 человека, в руб:

РазмещениеДвухместноеДоплата за одноместное размещение
Чайка 3*36 9904 100

Скидка на дополнительное место (3 человека в номере) — 400 руб. на человека.

Скидка на ребенка на основном месте до 17 лет включительно (меню новогоднего банкета без алкоголя) — 1 500 руб. на человека.

Скидка на ребенка на дополнительном месте до 17 лет включительно (меню новогоднего банкета без алкоголя) — 1 900 руб. на человека.

Выбор места в автобусе — 1 470 руб., оплачивается при покупке тура.

Возможно изменение стоимости, актуальную информацию уточняйте при бронировании.

Варианты проживания

Отель «Чайка»

2 ночи

Гостиничный комплекс «Чайка» находится в Угличе. Здесь Вас с теплотой встретит радушный персонал, главной задачей которого является обеспечение Вашего комфорта.

Все номера оснащены собственной ванной комнатой, телефоном и холодильником. Оформление современное, материалы использованы натуральные, цветовая гамма подобрана нейтральная.

Гости могут позавтракать в кафе, эта услуга уже включена в проживание. Обед и ужин можно заказать по меню. Предусмотрено пользование мангалом.

Отель имеет удобное расположение: наличие неподалеку остановки общественного транспорта позволит без труда попасть в любую точку города.

Отель «Чайка»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице (2 ночи)
  • Питание, указанное в программе тура: 2 завтрака, 3 обеда, 2 ужина (в Т.Ч. новогодний банкет)
  • Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
  • Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до г. Москвы и обратно
  • Дегустация «Попробовать Углич на вкус» - 1 200 руб. на человека
  • Выбор места в автобусе - 1 470 руб., оплачивается при покупке тура
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Москва, Калужско-Рижская линия, метро ВДНХ
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какая важная информация есть в туре?
  1. Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
  2. Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
  3. При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
  4. Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
  5. Данная программа рекомендуется для детей от 6 лет.
  6. Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.
  7. Услуга "Выбор места", менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место.
  8. Время по программе тура (особенно время прибытия) указано ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.
  9. При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.
Есть ли скидки на тур?

Скидка на дополнительное место (3 человека в номере) — 400 руб. на человека.

Скидка на ребенка на основном месте до 17 лет включительно (меню новогоднего банкета без алкоголя) — 1 500 руб. на человека.

Скидка на ребенка на дополнительном месте до 17 лет включительно (меню новогоднего банкета без алкоголя) — 1 900 руб. на человека.

Как организовано питание в туре?

В турах предусмотрено комплексное питание на всю группу. Учитывать индивидуальные особенности, к сожалению, нет возможности.

Каким будет меню банкета?

Информация уточняется.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 53 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Углича

