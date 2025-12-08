Насладитесь
Программа тура по дням
Прибытие в г. Углич. Встреча Нового года
08:45 Сбор группы: ст. метро «ВДНХ» справа от гостиницы «Космос».
09:00 Отправление в г. Углич.
Прибытие в Углич. Встреча дорогих гостей. Размещение в отеле «Чайка 3*».
Обед в кафе города.
Свободное время.
Подготовка к новогоднему банкету.
22:00 Праздничный банкет в ресторане отеля.
В программе:
- профессиональный ведущий и DJ;
- праздничный стол с новогодними блюдами на любой вкус;
- прямая трансляция речи президента;
- бодрящие конкурсы и танцы под зажигательные хиты!;
- поздравление Деда Мороза и Снегурочки, а также сказочный хоровод вместе с новогодними волшебниками.
00:30 После полуночи продолжение праздничной программы на территории отеля: новогодняя ёлка и яркий пламень костра, зона барбекю с легкими закусками и алкоголем, активные конкурсы, песни и танцы.
Завершением новогодней ночи станет дискотека!
Мартыново - Мышкин
09:00 Поздний завтрак в ресторане отеля.
Отправление в с. Мартыново.
Мартыново — «столица» древнего Кацкого стана. На крайнем западе Ярославской области течёт небольшая, 57 км длиной, река Кадка. Жители, населяющие её берега, зовутся кацкарями. Это русские люди, имеющие свои особенности в обычаях, языке и фольклоре.
Посещение Музея Кацкарей (крестьянская изба конца ХIХ в.).
Экскурсовод познакомит с местными мифами и легендами, жизнью и бытом крестьян-кацкарей ХIХ-ХХ вв., здесь все вещи живут на своих местах с 1910 года в окружении кацкого фольклора, кацких мифов и кацкого диалекта.
Театрально-развлекательная программа на кацком диалекте.
Угощение из русской печи (щи, картошка с курицей, сметана, пироги, разносолы, топленое молоко/чай).
Отправление в г. Мышкин.
Мышкин —самый маленький город Ярославской области, древний, душевный, самобытный, сохранивший старинную купеческую застройку и особый провинциальный шарм. Город славился своими кузнецами и гончарами.
Своим возникновением Мышкин обязан мышке, разбудившей спящего князя в тот момент, когда его собиралась укусить змея. Согласно русской традиции, князь во славу своего спасения поставил часовню, вокруг которой разросся город.
Экскурсионная программа в г. Мышкине:
- Аллея славы, Успенский собор (внешний осмотр), волжская набережная.
- «К мышам на старую мельницу» (посещение мельницы купца Чистова, осмотр мельничных механизмов с экспозицией «Амбарные мыши»).
- Музей «Русские валенки».
- Этнографическая экспозиция «Лён» с выставкой «Куколка — дружочек мой».
- Дом ремёсел с действующей кузницей и гончарной мастерской.
- Мышкины палаты — атмосфера царской жизни. Гостеприимный царь с царицей поведают, как тяжела корона и научат, как уберечься от кошачьих напастей. Вы сможете запустить руку в царские закрома, а в темноте царского зверинца увидеть экзотических живых мышей.
Возвращение в отель.
Ужин в ресторане отеля.
За ужином по желанию за доплату дегустация от отеля «Чайка 3*» г. Углич — «Попробовать Углич на вкус»: дегустации сыров, мясных изделий и минеральной воды Угличского края, подается с бокалом вина (для детей замена на безалкогольный напиток).
Обзорная экскурсия по г. Угличу. Посещение музея «Городского быта»
09:00 Завтрак в ресторане отеля.
Углич — один из древнейших городов России, знаменит прекрасными примерами русского зодчества и уникальными памятниками природы и архитектуры.
Экскурсионная программа по г. Угличу на проезде— красота природы волжских мест и величие старинных достопримечательностей.
Экскурсия по территории Угличского кремля, исторического и градостроительного ядра города с осмотром:
- Палаты царевича Димитрия («палаты угличских удельных князей») — единственная сохранившаяся с основания кремля постройка (XV в.).
- Церковь Дмитрия на Крови, построена на месте гибели царевича Дмитрия. Внутри росписи художников конца 18 века, подробно описывающие это событие.
- Спасо-Преображенский собор — кафедральный собор города Углича.
Посещение музея «Городского быта» с анимационной программой «Русские удовольствия». Музейная экспозиция,
насчитывающая более 3000 экспонатов, расскажет о жизни, быте, нравах и традициях угличан.
В программе:
- веселая ярмарка, где разбитой приказчик с шутками и прибаутками предложит всевозможные товары;
- в гостиной на званом вечере будут звучать романсы в сопровождении гитары и фортепиано;
- в комнате хозяйки дома услышите о свадебных событиях угличан, об уникальном празднике, ярмарка невест;
- в Чайной напьетесь чаю с пирогами, пряниками и баранками, а разудалый угличский купец пригласит туда цыган и зазвучат мелодии их песен, а красавица-цыганка будет танцевать зажигательные танцы.
Обед в кафе города.
Отправление вг. Москву.
20:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (к ст. метро ВДНХ).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Угличе. Номера категории «Стандарт».
Стоимость тура на 1 человека, в руб:
|Размещение
|Двухместное
|Доплата за одноместное размещение
|Чайка 3*
|36 990
|4 100
Скидка на дополнительное место (3 человека в номере) — 400 руб. на человека.
Скидка на ребенка на основном месте до 17 лет включительно (меню новогоднего банкета без алкоголя) — 1 500 руб. на человека.
Скидка на ребенка на дополнительном месте до 17 лет включительно (меню новогоднего банкета без алкоголя) — 1 900 руб. на человека.
Выбор места в автобусе — 1 470 руб., оплачивается при покупке тура.
Возможно изменение стоимости, актуальную информацию уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Отель «Чайка»
Гостиничный комплекс «Чайка» находится в Угличе. Здесь Вас с теплотой встретит радушный персонал, главной задачей которого является обеспечение Вашего комфорта.
Все номера оснащены собственной ванной комнатой, телефоном и холодильником. Оформление современное, материалы использованы натуральные, цветовая гамма подобрана нейтральная.
Гости могут позавтракать в кафе, эта услуга уже включена в проживание. Обед и ужин можно заказать по меню. Предусмотрено пользование мангалом.
Отель имеет удобное расположение: наличие неподалеку остановки общественного транспорта позволит без труда попасть в любую точку города.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице (2 ночи)
- Питание, указанное в программе тура: 2 завтрака, 3 обеда, 2 ужина (в Т.Ч. новогодний банкет)
- Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до г. Москвы и обратно
- Дегустация «Попробовать Углич на вкус» - 1 200 руб. на человека
- Выбор места в автобусе - 1 470 руб., оплачивается при покупке тура
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая важная информация есть в туре?
- Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
- При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
- Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
- Данная программа рекомендуется для детей от 6 лет.
- Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.
- Услуга "Выбор места", менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место.
- Время по программе тура (особенно время прибытия) указано ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.
- При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.
Есть ли скидки на тур?
Скидка на дополнительное место (3 человека в номере) — 400 руб. на человека.
Скидка на ребенка на основном месте до 17 лет включительно (меню новогоднего банкета без алкоголя) — 1 500 руб. на человека.
Скидка на ребенка на дополнительном месте до 17 лет включительно (меню новогоднего банкета без алкоголя) — 1 900 руб. на человека.
Как организовано питание в туре?
В турах предусмотрено комплексное питание на всю группу. Учитывать индивидуальные особенности, к сожалению, нет возможности.
Каким будет меню банкета?
Информация уточняется.