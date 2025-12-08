2 день

Мартыново - Мышкин

09:00 Поздний завтрак в ресторане отеля.

Отправление в с. Мартыново.

Мартыново — «столица» древнего Кацкого стана. На крайнем западе Ярославской области течёт небольшая, 57 км длиной, река Кадка. Жители, населяющие её берега, зовутся кацкарями. Это русские люди, имеющие свои особенности в обычаях, языке и фольклоре.

Посещение Музея Кацкарей (крестьянская изба конца ХIХ в.).

Экскурсовод познакомит с местными мифами и легендами, жизнью и бытом крестьян-кацкарей ХIХ-ХХ вв., здесь все вещи живут на своих местах с 1910 года в окружении кацкого фольклора, кацких мифов и кацкого диалекта.

Театрально-развлекательная программа на кацком диалекте.

Угощение из русской печи (щи, картошка с курицей, сметана, пироги, разносолы, топленое молоко/чай).

Отправление в г. Мышкин.

Мышкин —самый маленький город Ярославской области, древний, душевный, самобытный, сохранивший старинную купеческую застройку и особый провинциальный шарм. Город славился своими кузнецами и гончарами.

Своим возникновением Мышкин обязан мышке, разбудившей спящего князя в тот момент, когда его собиралась укусить змея. Согласно русской традиции, князь во славу своего спасения поставил часовню, вокруг которой разросся город.

Экскурсионная программа в г. Мышкине:

Аллея славы, Успенский собор (внешний осмотр), волжская набережная.

«К мышам на старую мельницу» (посещение мельницы купца Чистова, осмотр мельничных механизмов с экспозицией «Амбарные мыши»). Музей «Русские валенки».

Этнографическая экспозиция «Лён» с выставкой «Куколка — дружочек мой».

Дом ремёсел с действующей кузницей и гончарной мастерской.

с выставкой «Куколка — дружочек мой». Дом ремёсел с действующей кузницей и гончарной мастерской.

с действующей кузницей и гончарной мастерской. Мышкины палаты — атмосфера царской жизни. Гостеприимный царь с царицей поведают, как тяжела корона и научат, как уберечься от кошачьих напастей. Вы сможете запустить руку в царские закрома, а в темноте царского зверинца увидеть экзотических живых мышей.

Возвращение в отель.

Ужин в ресторане отеля.

За ужином по желанию за доплату дегустация от отеля «Чайка 3*» г. Углич — «Попробовать Углич на вкус»: дегустации сыров, мясных изделий и минеральной воды Угличского края, подается с бокалом вина (для детей замена на безалкогольный напиток).

