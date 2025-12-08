Мы посетим таинственный Калязин
Программа тура по дням
Сказочные гуляния с Бабой Ягой в Калязине
07:45 Сбор группы: ст. метро «ВДНХ» справа от гостиницы «Космос».
08:00 Отправление в г. Калязин.
Калязин — старинный русский город на Волге с непростой историей, называемый в народе «Тверской Атлантидой». Город уникальный и очень самобытный, знаменитый своей затопленной колокольней Николаевского собора, возвышающейся над гладью воды.
Обзорная экскурсия по городу Калязину.
В программе:
- Осмотр ансамблей Введенской, Богоявленской и Вознесенской церквей, памятника основателю Калязина — Макарию Калязинскому и многие другие достопримечательности.
- Прогулка по главной городской улице с выходом по булыжной мостовой к затопленной колокольне Николаевского собора.
Интерактивная программа «Утопи мои печали».
Игра-потеха, в которой каждый, на пороге Нового Года, может попробовать избавиться от своих неприятностей и жизненных неурядиц, оставить их в уходящем году.
Свои невзгоды Вы напишите на листке бумаги, вложите записку в глиняный камушек-кирпичик с надписью «Печаль» и утопите в реке Волге.
Показательный мастер-класс по кружевоплетению на коклюшках «Морозные узоры» в «Доме ремесел».
Перебирая специальные деревянные палочки, коклюшки, мастерицы создают неповторимые узоры знаменитого Калязинского кружева.
Анимационная программа «В гостях у сказки» в резиденции Бабы Яги Тверской.
Баба Яга живет в резиденции, изготовленной в традиционном славянском стиле, здесь же мельница, где все Вы соберетесь за богатырским столом из натурального массива сибирской сосны и отведаете чаю на травах с пирожками от заводной старушки.
В программе:
- встреча с Бабой Ягой и Дедом Морозом (или Снегурочкой), новогодняя игровая программа в анимационном городке с угощением горячим чаем на травах с гадальными пирожками, гадание от Бабы Яги;
- сувенир от Деда Мороза каждому в подарок;
- игры, конкурсы, загадки, коллективные танцы от Ягуси Тверской;
- фотосессия со сказочными героями.
Обед в кафе города.
Выезд из Калязина. Переезд в г. Углич.
Размещение в гостинице «Чайка 3*» г. Углич. Номера категории «стандарт».
Ужин в ресторане отеля.
За ужином по желанию за доплату дегустация от отеля «Чайка 3*» г. Углич — «Попробовать Углич на вкус»: дегустации сыров, мясных изделий и минеральной воды Угличского края, подается с бокалом вина (для детей замена на безалкогольный напиток).
Внимание! Дегустация проводится только при размещении группы в отеле «Чайка 3*» г. Углич.
Кацкие легенды и мышиное царство
07:00 Поздний завтрак в ресторане отеля.
Отправление в с. Мартыново.
Мартыново — «столица» древнего Кацкого стана. На крайнем западе Ярославской области течёт небольшая, 57 км длиной, река Кадка. Жители, населяющие её берега, зовутся кацкарями. Это русские люди, имеющие свои особенности в обычаях, языке и фольклоре.
Посещение Музея Кацкарей (крестьянская изба конца ХIХ в.).
Экскурсовод познакомит с местными мифами и легендами, жизнью и бытом крестьян-кацкарей ХIХ-ХХ вв., здесь все вещи живут на своих местах с 1910 года в окружении кацкого фольклора, кацких мифов и кацкого диалекта.
Театрально-развлекательная программа на кацком диалекте.
Угощение из русской печи (щи, картошка с курицей, сметана, пироги, разносолы, топленое молоко/чай).
Отправление в г. Мышкин.
Обзорная экскурсионная программа в г. Мышкине.
Мышкин —самый маленький город Ярославской области, древний, душевный, самобытный, сохранивший старинную купеческую застройку и особый провинциальный шарм. Город славился своими кузнецами и гончарами.
Своим возникновением Мышкин обязан мышке, разбудившей спящего князя в тот момент, когда его собиралась укусить змея. Согласно русской традиции, князь во славу своего спасения поставил часовню, вокруг которой разросся город.
Экскурсионная программа в г. Мышкине:
- Аллея славы, Успенский собор (внешний осмотр), волжская набережная.
- «К мышам на старую мельницу» (посещение мельницы купца Чистова, осмотр мельничных механизмов с экспозицией «Амбарные мыши»).
- Музей «Русские валенки».
- Этнографическая экспозиция «Лён» с выставкой «Куколка — дружочек мой».
- Дом ремёсел с действующей кузницей и гончарной мастерской.
- Мышкины палаты — атмосфера царской жизни. Гостеприимный царь с царицей поведают, как тяжела корона и научат, как уберечься от кошачьих напастей. Вы сможете запустить руку в царские закрома, а в темноте царского зверинца увидеть экзотических живых мышей.
Возвращение в отель. Свободное время.
Ужин в ресторане отеля.
Сердце Углича: кремль, история и русские удовольствия
07:00 Завтрак в ресторане отеля.
Углич — один из древнейших городов России, знаменит прекрасными примерами русского зодчества и уникальными памятниками природы и архитектуры.
Обзорная экскурсия по г. Угличу с посещением Угличского Кремля.
Угличский кремль — историческое и градостроительное ядро города:
- Палаты царевича Димитрия («палаты угличских удельных князей») — единственная сохранившаяся с основания кремля постройка (здание 15 века).
- Церковь Дмитрия на Крови, построена на месте гибели царевича Дмитрия. Внутри росписи художников конца 18 века, подробно описывающие это событие.
- Спасо-Преображенский собор — кафедральный собор города Углича, расположенный в центре кремля;
- Успенская «Дивная» церковь Алексеевского монастыря — здесь хранится чудотворная икона Божией Матери.
Посещение музея «Городского быта» с анимационной программой «Русские удовольствия». Музейная экспозиция,
насчитывающая более 3000 экспонатов, расскажет о жизни, быте, нравах и традициях угличан.
В программе:
- веселая ярмарка, где разбитой приказчик с шутками и прибаутками предложит всевозможные товары;
- в гостиной на званом вечере будут звучать романсы в сопровождении гитары и фортепиано;
- в комнате хозяйки дома услышите о свадебных событиях угличан, об уникальном празднике, ярмарка невест;
- в Чайной напьетесь чаю с пирогами, пряниками и баранками, а разудалый угличский купец пригласит туда цыган и зазвучат мелодии их песен, а красавица-цыганка будет танцевать зажигательные танцы.
Обед в кафе города.
Отправление вг. Москву.
21:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (к ст. метро ВДНХ).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице «Чайка» 3* в г. Угличе (2 ночи) в номерах категории стандарт (двухместное размещение).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от питания, руб:
|Только завтраки
|Без ужинов: завтраки + обеды
|Полное питание
|24 390
|25 290
|26 190
Доплата за одноместный номер – 6 000 руб.
Скидка на дополнительное место — 400 руб. (3 человека в номере).
Выбор места в автобусе — 1 470 руб. , оплачивается при покупке тура.
Возможно изменение стоимости, актуальную информацию уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Гостиничный комплекс «Чайка» 3
Гостиничный комплекс «Чайка» находится в Угличе в 0,6 км от центра. Вам доступны отзывы реальных гостей и актуальный адрес гостиницы.
Здесь вас с теплотой встретит радушный персонал, главной задачей которого является обеспечение Вашего комфорта.
Все номера оснащены собственной ванной комнатой, телефоном и холодильником. Оформление современное, материалы использованы натуральные, цветовая гамма подобрана нейтральная.
Гости могут позавтракать в кафе, эта услуга уже включена в проживание. Обед и ужин можно заказать по меню. Предусмотрено пользование мангалом.
Отель имеет удобное расположение: наличие неподалеку остановки общественного транспорта позволит без труда попасть в любую точку города.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице (2 ночи)
- Питание по программе тура согласно выбранному варианту: только завтракизавтраки и обедызавтраки, обеды и ужины
- Только завтраки
- Завтраки и обеды
- Завтраки, обеды и ужины
- Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до г. Москвы и обратно
- Выбор места в автобусе - 1 470 руб., оплачивается при покупке тура
- Дегустация «Попробовать Углич на вкус» - 1 000 руб. на человека
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая важная информация есть в туре?
- Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
- При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
- Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
- Данная программа рекомендуется для детей от 6 лет.
- Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.
- Услуга "Выбор места", менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место.
- Время по программе тура (особенно время прибытия) указано ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.
- При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.
Есть ли скидки на тур?
Скидка на дополнительное место: 400 руб. (3 человека в номере).
Как организовано питание в туре?
В турах предусмотрено комплексное питание на всю группу. Учитывать индивидуальные особенности, к сожалению, нет возможности.