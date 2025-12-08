Мои заказы

Путешествие по Угличской земле: встреча с Бабой-Ягой в Калязине. Автобусный тур из Москвы

Путешествие по Угличской земле
Встретим новогодние праздники в атмосфере настоящей русской сказки! Этот трёхдневный автобусный тур по древним городам Угличской земли подарит нам волшебство зимней провинции, колоритные традиции и незабываемые эмоции.

Мы посетим таинственный Калязин
и побываем в гостях у самой Бабы-Яги в её сказочной резиденции — здесь нас ждёт интерактивная программа с Дедом Морозом, гаданием на пирожках и душистый травяной чай.

Нас ждёт погружение в быт и обычаи кацкарей в деревне Мартыново, угощение из русской печи и знакомство с самобытным фольклором.

Мы исследуем уютный Мышкин — город, где царят мыши, а также познакомимся с богатой историей Углича, его кремлём и древними храмами.

Всё это — в комфортном формате автобусного путешествия с проживанием в отеле «Чайка 3*», вкусным питанием и профессиональным гидом.

Идеальный тур для тех, кто хочет провести новогодние каникулы с душой, глубиной и настоящим русским гостеприимством!

Путешествие по Угличской земле: встреча с Бабой-Ягой в Калязине. Автобусный тур из МосквыФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Программа тура по дням

1 день

Сказочные гуляния с Бабой Ягой в Калязине

07:45 Сбор группы: ст. метро «ВДНХ» справа от гостиницы «Космос».

08:00 Отправление в г. Калязин.

Калязин — старинный русский город на Волге с непростой историей, называемый в народе «Тверской Атлантидой». Город уникальный и очень самобытный, знаменитый своей затопленной колокольней Николаевского собора, возвышающейся над гладью воды.

Обзорная экскурсия по городу Калязину.

В программе:

  • Осмотр ансамблей Введенской, Богоявленской и Вознесенской церквей, памятника основателю Калязина — Макарию Калязинскому и многие другие достопримечательности.
  • Прогулка по главной городской улице с выходом по булыжной мостовой к затопленной колокольне Николаевского собора.

Интерактивная программа «Утопи мои печали».

Игра-потеха, в которой каждый, на пороге Нового Года, может попробовать избавиться от своих неприятностей и жизненных неурядиц, оставить их в уходящем году.

Свои невзгоды Вы напишите на листке бумаги, вложите записку в глиняный камушек-кирпичик с надписью «Печаль» и утопите в реке Волге.

Показательный мастер-класс по кружевоплетению на коклюшках «Морозные узоры» в «Доме ремесел».

Перебирая специальные деревянные палочки, коклюшки, мастерицы создают неповторимые узоры знаменитого Калязинского кружева.

Анимационная программа «В гостях у сказки» в резиденции Бабы Яги Тверской.

Баба Яга живет в резиденции, изготовленной в традиционном славянском стиле, здесь же мельница, где все Вы соберетесь за богатырским столом из натурального массива сибирской сосны и отведаете чаю на травах с пирожками от заводной старушки.

В программе:

  • встреча с Бабой Ягой и Дедом Морозом (или Снегурочкой), новогодняя игровая программа в анимационном городке с угощением горячим чаем на травах с гадальными пирожками, гадание от Бабы Яги;
  • сувенир от Деда Мороза каждому в подарок;
  • игры, конкурсы, загадки, коллективные танцы от Ягуси Тверской;
  • фотосессия со сказочными героями.

Обед в кафе города.

Выезд из Калязина. Переезд в г. Углич.

Размещение в гостинице «Чайка 3*» г. Углич. Номера категории «стандарт».

Ужин в ресторане отеля.

За ужином по желанию за доплату дегустация от отеля «Чайка 3*» г. Углич — «Попробовать Углич на вкус»: дегустации сыров, мясных изделий и минеральной воды Угличского края, подается с бокалом вина (для детей замена на безалкогольный напиток).

Внимание! Дегустация проводится только при размещении группы в отеле «Чайка 3*» г. Углич.

Сказочные гуляния с Бабой Ягой в КалязинеСказочные гуляния с Бабой Ягой в КалязинеСказочные гуляния с Бабой Ягой в КалязинеСказочные гуляния с Бабой Ягой в Калязине
2 день

Кацкие легенды и мышиное царство

07:00 Поздний завтрак в ресторане отеля.

Отправление в с. Мартыново.

Мартыново — «столица» древнего Кацкого стана. На крайнем западе Ярославской области течёт небольшая, 57 км длиной, река Кадка. Жители, населяющие её берега, зовутся кацкарями. Это русские люди, имеющие свои особенности в обычаях, языке и фольклоре.

Посещение Музея Кацкарей (крестьянская изба конца ХIХ в.).

Экскурсовод познакомит с местными мифами и легендами, жизнью и бытом крестьян-кацкарей ХIХ-ХХ вв., здесь все вещи живут на своих местах с 1910 года в окружении кацкого фольклора, кацких мифов и кацкого диалекта.

Театрально-развлекательная программа на кацком диалекте.

Угощение из русской печи (щи, картошка с курицей, сметана, пироги, разносолы, топленое молоко/чай).

Отправление в г. Мышкин.

Обзорная экскурсионная программа в г. Мышкине.

Мышкин —самый маленький город Ярославской области, древний, душевный, самобытный, сохранивший старинную купеческую застройку и особый провинциальный шарм. Город славился своими кузнецами и гончарами.

Своим возникновением Мышкин обязан мышке, разбудившей спящего князя в тот момент, когда его собиралась укусить змея. Согласно русской традиции, князь во славу своего спасения поставил часовню, вокруг которой разросся город.

Экскурсионная программа в г. Мышкине:

  • Аллея славы, Успенский собор (внешний осмотр), волжская набережная.
  • «К мышам на старую мельницу» (посещение мельницы купца Чистова, осмотр мельничных механизмов с экспозицией «Амбарные мыши»).
  • Музей «Русские валенки».
  • Этнографическая экспозиция «Лён» с выставкой «Куколка — дружочек мой».
  • Дом ремёсел с действующей кузницей и гончарной мастерской.
  • Мышкины палаты — атмосфера царской жизни. Гостеприимный царь с царицей поведают, как тяжела корона и научат, как уберечься от кошачьих напастей. Вы сможете запустить руку в царские закрома, а в темноте царского зверинца увидеть экзотических живых мышей.

Возвращение в отель. Свободное время.

Ужин в ресторане отеля.

Кацкие легенды и мышиное царствоКацкие легенды и мышиное царствоКацкие легенды и мышиное царствоКацкие легенды и мышиное царствоКацкие легенды и мышиное царство
3 день

Сердце Углича: кремль, история и русские удовольствия

07:00 Завтрак в ресторане отеля.

Углич — один из древнейших городов России, знаменит прекрасными примерами русского зодчества и уникальными памятниками природы и архитектуры.

Обзорная экскурсия по г. Угличу с посещением Угличского Кремля.

Угличский кремль — историческое и градостроительное ядро города:

  • Палаты царевича Димитрия («палаты угличских удельных князей») — единственная сохранившаяся с основания кремля постройка (здание 15 века).
  • Церковь Дмитрия на Крови, построена на месте гибели царевича Дмитрия. Внутри росписи художников конца 18 века, подробно описывающие это событие.
  • Спасо-Преображенский собор — кафедральный собор города Углича, расположенный в центре кремля;
  • Успенская «Дивная» церковь Алексеевского монастыря — здесь хранится чудотворная икона Божией Матери.

Посещение музея «Городского быта» с анимационной программой «Русские удовольствия». Музейная экспозиция,
насчитывающая более 3000 экспонатов, расскажет о жизни, быте, нравах и традициях угличан.

В программе:

  • веселая ярмарка, где разбитой приказчик с шутками и прибаутками предложит всевозможные товары;
  • в гостиной на званом вечере будут звучать романсы в сопровождении гитары и фортепиано;
  • в комнате хозяйки дома услышите о свадебных событиях угличан, об уникальном празднике, ярмарка невест;
  • в Чайной напьетесь чаю с пирогами, пряниками и баранками, а разудалый угличский купец пригласит туда цыган и зазвучат мелодии их песен, а красавица-цыганка будет танцевать зажигательные танцы.

Обед в кафе города.

Отправление вг. Москву.

21:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (к ст. метро ВДНХ).

Сердце Углича: кремль, история и русские удовольствияСердце Углича: кремль, история и русские удовольствияСердце Углича: кремль, история и русские удовольствияСердце Углича: кремль, история и русские удовольствияСердце Углича: кремль, история и русские удовольствия
Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице «Чайка» 3* в г. Угличе (2 ночи) в номерах категории стандарт (двухместное размещение).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от питания, руб:

Только завтракиБез ужинов: завтраки + обедыПолное питание
24 39025 29026 190

Доплата за одноместный номер – 6 000 руб.

Скидка на дополнительное место — 400 руб. (3 человека в номере).

Выбор места в автобусе — 1 470 руб. , оплачивается при покупке тура.

Возможно изменение стоимости, актуальную информацию уточняйте при бронировании.

Варианты проживания

Гостиничный комплекс «Чайка» 3

2 ночи

Гостиничный комплекс «Чайка» находится в Угличе в 0,6 км от центра. Вам доступны отзывы реальных гостей и актуальный адрес гостиницы.

Здесь вас с теплотой встретит радушный персонал, главной задачей которого является обеспечение Вашего комфорта.

Все номера оснащены собственной ванной комнатой, телефоном и холодильником. Оформление современное, материалы использованы натуральные, цветовая гамма подобрана нейтральная.

Гости могут позавтракать в кафе, эта услуга уже включена в проживание. Обед и ужин можно заказать по меню. Предусмотрено пользование мангалом.

Отель имеет удобное расположение: наличие неподалеку остановки общественного транспорта позволит без труда попасть в любую точку города.

Гостиничный комплекс «Чайка» 3Гостиничный комплекс «Чайка» 3Гостиничный комплекс «Чайка» 3Гостиничный комплекс «Чайка» 3Гостиничный комплекс «Чайка» 3
Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице (2 ночи)
  • Питание по программе тура согласно выбранному варианту: только завтракизавтраки и обедызавтраки, обеды и ужины
  • Только завтраки
  • Завтраки и обеды
  • Завтраки, обеды и ужины
  • Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
  • Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до г. Москвы и обратно
  • Выбор места в автобусе - 1 470 руб., оплачивается при покупке тура
  • Дегустация «Попробовать Углич на вкус» - 1 000 руб. на человека
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Москва, Калужско-Рижская линия, метро ВДНХ
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какая важная информация есть в туре?
  1. Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
  2. Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
  3. При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
  4. Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
  5. Данная программа рекомендуется для детей от 6 лет.
  6. Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.
  7. Услуга "Выбор места", менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место.
  8. Время по программе тура (особенно время прибытия) указано ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.
  9. При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.
Есть ли скидки на тур?

Скидка на дополнительное место: 400 руб. (3 человека в номере).

Как организовано питание в туре?

В турах предусмотрено комплексное питание на всю группу. Учитывать индивидуальные особенности, к сожалению, нет возможности.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 53 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Углича

