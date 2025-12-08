07:45 Сбор группы: ст. метро «ВДНХ» справа от гостиницы «Космос».

08:00 Отправление в г. Калязин.

Калязин — старинный русский город на Волге с непростой историей, называемый в народе «Тверской Атлантидой». Город уникальный и очень самобытный, знаменитый своей затопленной колокольней Николаевского собора, возвышающейся над гладью воды.

Обзорная экскурсия по городу Калязину.

В программе:

Осмотр ансамблей Введенской, Богоявленской и Вознесенской церквей , памятника основателю Калязина — Макарию Калязинскому и многие другие достопримечательности.

, памятника и многие другие достопримечательности. Прогулка по главной городской улице с выходом по булыжной мостовой к затопленной колокольне Николаевского собора.

Интерактивная программа «Утопи мои печали».

Игра-потеха, в которой каждый, на пороге Нового Года, может попробовать избавиться от своих неприятностей и жизненных неурядиц, оставить их в уходящем году.

Свои невзгоды Вы напишите на листке бумаги, вложите записку в глиняный камушек-кирпичик с надписью «Печаль» и утопите в реке Волге.

Показательный мастер-класс по кружевоплетению на коклюшках «Морозные узоры» в «Доме ремесел».

Перебирая специальные деревянные палочки, коклюшки, мастерицы создают неповторимые узоры знаменитого Калязинского кружева.

Анимационная программа «В гостях у сказки» в резиденции Бабы Яги Тверской.

Баба Яга живет в резиденции, изготовленной в традиционном славянском стиле, здесь же мельница, где все Вы соберетесь за богатырским столом из натурального массива сибирской сосны и отведаете чаю на травах с пирожками от заводной старушки.

В программе: