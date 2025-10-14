Новый Год в Угличе и Баба Яга в Калязине
Начало: Москва
31 дек в 10:00
от 39 990 ₽ за человека
Новый Год в Угличе. Автобусный тур из Москвы
Начало: Москва, Калужско-Рижская линия, метро ВДНХ
31 дек в 10:00
36 990 ₽ за человека
Путешествие по Угличской земле: встреча с Бабой-Ягой в Калязине. Автобусный тур из Москвы
Начало: Москва, Калужско-Рижская линия, метро ВДНХ
2 янв в 10:00
4 янв в 10:00
от 24 390 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Угличу в категории «3-дневные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Угличе
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Угличе в октябре 2025
Сейчас в Угличе в категории "3-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 24 390 до 39 990. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Угличе на 2025 год по теме «3-дневные туры», 9 ⭐ отзывов, цены от 24390₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь