Аршан-Байкал-Улан-Удэ

Групповой тур в Улан-Удэ
Это будет настоящее приключение! Мы выбрали уникальный маршрут на Байкал.

Он состоит из трех основных мест, а именно мы съездим на Аршане, побываем на Ольхоне и от туда в Бурятию в Улан Удэ. Мы будем не туристами, а настоящими путешественниками. Почувствуем себя первооткрывателями, наполнимся настоящим духом авантюризма!
Аршан-Байкал-Улан-Удэ
Аршан-Байкал-Улан-Удэ
Аршан-Байкал-Улан-Удэ
Аршан-Байкал-Улан-Удэ
Аршан-Байкал-Улан-Удэ
Аршан-Байкал-Улан-Удэ
Аршан-Байкал-Улан-Удэ
Аршан-Байкал-Улан-Удэ
Аршан-Байкал-Улан-Удэ
Аршан-Байкал-Улан-Удэ
Аршан-Байкал-Улан-Удэ
Аршан-Байкал-Улан-Удэ
Аршан-Байкал-Улан-Удэ
Аршан-Байкал-Улан-Удэ
Аршан-Байкал-Улан-Удэ
Аршан-Байкал-Улан-Удэ
Аршан-Байкал-Улан-Удэ
Аршан-Байкал-Улан-Удэ
Аршан-Байкал-Улан-Удэ
Аршан-Байкал-Улан-Удэ
Аршан-Байкал-Улан-Удэ
Аршан-Байкал-Улан-Удэ
Аршан-Байкал-Улан-Удэ
Аршан-Байкал-Улан-Удэ
Аршан-Байкал-Улан-Удэ
Аршан-Байкал-Улан-Удэ
Аршан-Байкал-Улан-Удэ
Аршан-Байкал-Улан-Удэ
Аршан-Байкал-Улан-Удэ
Аршан-Байкал-Улан-Удэ
Ближайшие даты:
13
фев
27
фев
5
мар

Что вас ожидает:

Знакомство с буддистской культурой
Знакомство с буддистской культурой
Посетим святыни, сакральные места и научимся воздавать подношения духам
Лёд, гроты и торосы
Лёд, гроты и торосы
Увидим все возможные формы льда, красочно переливающиеся в лучах зимнего солнца
Релакс в термальных источниках
Релакс в термальных источниках
Отдохнём, очистим мысли и перезагрузимся в горячих источниках под открытым небом
Живописные снимки
Живописные снимки
Пофотографируемся в местах, вдохновляющих на самые высокохудожественные фотосессии
Встреча со старообрядцами
Встреча со старообрядцами
Узнаем, как жили коренные народы ещё во времена допетровской Руси
Все возможности Байкала
Все возможности Байкала
При желании прокатимся по льду озера на Хивусе или коньках

Программа тура по дням

1 день

Встреча и дорога на Аршан

Сегодня мы едем в Бурятию к Саянским горам!

По пути познакомимся с бурятской кухней в уютных местных кафе!

Мы едем в знаменитую Тункинскую долину, где прогуляемся вдоль реки Кынгырга к водопадам, небольшим, но зимой очень изящным.

А также пройдем через монгольский рынок.

Обязательно посетим дацан и ступы в поселке Аршан и повращаем хурдэ — буддийские молитвенные барабаны.

Ведь вращение барабана приносит умиротворение и покой в сердца людей, неважно какой религии, и дарит гармонию окружающему миру.

На обратном пути постараемся успеть заехать в поселок Жемчуг.

Он знаменит своими термальными источниками, где можно искупаться в горячих бассейнах, сняв усталость долгого дня!

Вечером возвращаемся в Иркутск.

Встреча и дорога на Аршан
2 день

Байкал

Сегодня мы едем из Иркутска к Байкалу на остров Ольхон.

Для всех, кто не выспался, будет возможность поспать в машине, т. к. ехать нам примерно часов 5-6, перекусим по дороге во вкусных местных кафешках.

Летом на Ольхон можно попасть только на катере, а мы с вами поедем по льду по единственной на Байкале официальной трассе, которую каждую зиму расчищает и поддерживает МЧС.

Так что знакомство с байкальским льдом будет максимально безопасным!

Разместимся на турбазе, в гостинице на острове и еще успеем сегодня посмотреть одну из святынь Байкала — мыс Бурхан, он же Шаман-скала или просто Шаманка.

Это самый узнаваемый образ Байкала и главное сакральное место острова, издревле почитаемое местными.

Мы встретим закат у Шаманки и уже в сумерках послушаем, как дышит Байкал и трескаются льды — это нужно хоть раз обязательно услышать!

Байкал
3 день

Малое море

Сегодня мы продолжим путешествовать по байкальскому льду и познакомимся с районом Малого моря.

Поднимемся на самую высокую смотровую площадку на Ольхоне с прекрасным видом на остров и потрясающую округу.

Затем переедем к священному острову Огой, где поднимемся к белоснежной буддийской ступе Просветления.

Ступа нейтрализуют негативную энергию, гармонизирует пространство и помогает снять препятствия в достижении намеченного пути. Можно обойти вокруг ступы и загадать желание, которое обязательно сбудется!

Затем заедем на самый фотографируемый мыс на Байкале — мыс Дракона.

Потрясающей красоты место!

И рядом обычно есть большой участок чистого льда, где можно покататься на коньках в чудесных декорациях бескрайнего, крупнейшего в мире катка!

После обеда продолжим исследовать гроты и пещеры Малого моря.

А также заедем в волшебное место, где будем искать загадочные метановые пузырьки, нежными гирляндами застывшие в толще льда.

Вечером возвращаемся на базу.

Ужинаем в кафе в Хужире.

Малое море
4 день

Хобой

Сегодня у нас длинный день полностью посвященный Байкалу и острову Ольхон.

Мы поедем на север острова на мыс Хобой.

И будем искать и восхищаться всеми видами льда — прозрачным хрусталем ледяной линзы, хаотичными торосами, хрупкостью тонких стеклянных льдинок и знаменитыми наплесками — замерзшими еще осенью волнами на прибрежных скалах.

А также попьем чай в причудливых ледяных гротах, вдоволь нафотографируемся на льду, со льдинками и ледяными сталагмитами!

После обеда двигаемся обратно на бурятскую сторону Байкала в поселок Усть-Баргузин.

Этот прекрасный день вы точно запомните и с удовольствием будете вспоминать!

Хобой
5 день

Баргузин

Сегодня мы путешествуем вдоль бурятского берега Байкала по Забайкальскому национальному парку.

Вначале остановимся на самом длинном песчаном пляже Байкала — Мягкая Карга. Отсюда умопомрачительные виды на Баргузинский залив и вершины полуострова Святой Нос.

Затем обязательно остановимся около речки Буртуй для того, чтобы «побурханить»: сделаем подношение духу-хозяину полуострова, попросим разрешение на посещение его владений.

Добравшись до Чивыркуйского залива, остановимся в Монахово, чтобы подняться на смотровую площадку — полюбуемся на залив и Баргузинский хребет с высоты!

И доедем до главного приключения сегодняшнего дня - горячих источников в бухте Змеиной.

В деревянных купелях учебная вода с разной температурой — от 28 до 45 градусов!

И все это в окружении льда и снегов! Невероятный опыт!

Вечером возвращаемся в Усть-Баргузин, ночуем в гостевом доме.

Баргузин
6 день

Бурятия и домой

Сегодня мы прощаемся с Байкалом и выдвигаемся обратно в сторону Улан-Удэ.

По пути заедем этнографический музей народов Забайкалья — уникальное место, где получим ответы на все вопросы о верованиях и быте народов, населяющих бурятскую землю.

А позже отправимся в гости старообрядцам — семейским.

Их жизнь и этнокультура — частичка допетровской Руси, сохраненная сквозь века в почти неизменном виде с традициями, верой и обычаями.

Еще мы заедем в духовный центр буддизма в России — в Иволгинский дацан.

Здесь находится нетленное тело Хамбо-ламы Даши-Доржо Итигэлова — главная святыня российского буддизма.

Невероятную историю ламы мы узнаем в дацане.

А закончим мы день и наш тур традиционным прощанием с Забайкальем в уютном ресторане в Улан-Удэ.

Удобные вылеты в Москву и Петербург утром следующего дня.

Бурятия и домой

Проживание

Найти жилье на Ольхоне задача непростая, остров один, а туристов много.

У нас есть несколько баз, где нас всегда ждут. Фотографии эти как пример, что у вас будут теплые и уютные номера.

Хозяева постоянно что-то меняют, переставляют, но уют всегда остается. Всегда спрашивайте какое размещение, обычно у нас двухместные комнаты, но могут быть разные, смотря когда вы забронируйте тур.

Фото проживанияФото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Гостевые дома и базы отдыха по маршруту

5 ночей

Мы будем жить и в гостиницах и в гостевых домах (например, на Ольхоне)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Жильё
  • Завтраки — всегда, кроме первого дня (приезд)
  • Экскурсии по программе тура
  • Трансфер из аэропорта
  • Транспорт (машина) на Ольхоне
  • Транспорт по Байкалу от берега до берега
Что не входит
  • Билеты до начала маршрута и обратно
  • Еда в кафе, алкоголь
  • Жильё вне программы (если вы решите остаться, чтобы приехать или уехать в другой день)
  • Баня
  • Прокат коньков (по желанию)
  • Катание на Хивусе (по желанию)
Место начала и завершения?
Россия, Республика Бурятия, Улан-Удэ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Тёплые вещи от холода, плюс обувь на толстой подошве.

Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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