1 день

Встреча и дорога на Аршан

Сегодня мы едем в Бурятию к Саянским горам!

По пути познакомимся с бурятской кухней в уютных местных кафе!

Мы едем в знаменитую Тункинскую долину, где прогуляемся вдоль реки Кынгырга к водопадам, небольшим, но зимой очень изящным.

А также пройдем через монгольский рынок.

Обязательно посетим дацан и ступы в поселке Аршан и повращаем хурдэ — буддийские молитвенные барабаны.

Ведь вращение барабана приносит умиротворение и покой в сердца людей, неважно какой религии, и дарит гармонию окружающему миру.

На обратном пути постараемся успеть заехать в поселок Жемчуг.

Он знаменит своими термальными источниками, где можно искупаться в горячих бассейнах, сняв усталость долгого дня!

Вечером возвращаемся в Иркутск.