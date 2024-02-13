Он состоит из трех основных мест, а именно мы съездим на Аршане, побываем на Ольхоне и от туда в Бурятию в Улан Удэ. Мы будем не туристами, а настоящими путешественниками. Почувствуем себя первооткрывателями, наполнимся настоящим духом авантюризма!
фев
фев
мар
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча и дорога на Аршан
Сегодня мы едем в Бурятию к Саянским горам!
По пути познакомимся с бурятской кухней в уютных местных кафе!
Мы едем в знаменитую Тункинскую долину, где прогуляемся вдоль реки Кынгырга к водопадам, небольшим, но зимой очень изящным.
А также пройдем через монгольский рынок.
Обязательно посетим дацан и ступы в поселке Аршан и повращаем хурдэ — буддийские молитвенные барабаны.
Ведь вращение барабана приносит умиротворение и покой в сердца людей, неважно какой религии, и дарит гармонию окружающему миру.
На обратном пути постараемся успеть заехать в поселок Жемчуг.
Он знаменит своими термальными источниками, где можно искупаться в горячих бассейнах, сняв усталость долгого дня!
Вечером возвращаемся в Иркутск.
Байкал
Сегодня мы едем из Иркутска к Байкалу на остров Ольхон.
Для всех, кто не выспался, будет возможность поспать в машине, т. к. ехать нам примерно часов 5-6, перекусим по дороге во вкусных местных кафешках.
Летом на Ольхон можно попасть только на катере, а мы с вами поедем по льду по единственной на Байкале официальной трассе, которую каждую зиму расчищает и поддерживает МЧС.
Так что знакомство с байкальским льдом будет максимально безопасным!
Разместимся на турбазе, в гостинице на острове и еще успеем сегодня посмотреть одну из святынь Байкала — мыс Бурхан, он же Шаман-скала или просто Шаманка.
Это самый узнаваемый образ Байкала и главное сакральное место острова, издревле почитаемое местными.
Мы встретим закат у Шаманки и уже в сумерках послушаем, как дышит Байкал и трескаются льды — это нужно хоть раз обязательно услышать!
Малое море
Сегодня мы продолжим путешествовать по байкальскому льду и познакомимся с районом Малого моря.
Поднимемся на самую высокую смотровую площадку на Ольхоне с прекрасным видом на остров и потрясающую округу.
Затем переедем к священному острову Огой, где поднимемся к белоснежной буддийской ступе Просветления.
Ступа нейтрализуют негативную энергию, гармонизирует пространство и помогает снять препятствия в достижении намеченного пути. Можно обойти вокруг ступы и загадать желание, которое обязательно сбудется!
Затем заедем на самый фотографируемый мыс на Байкале — мыс Дракона.
Потрясающей красоты место!
И рядом обычно есть большой участок чистого льда, где можно покататься на коньках в чудесных декорациях бескрайнего, крупнейшего в мире катка!
После обеда продолжим исследовать гроты и пещеры Малого моря.
А также заедем в волшебное место, где будем искать загадочные метановые пузырьки, нежными гирляндами застывшие в толще льда.
Вечером возвращаемся на базу.
Ужинаем в кафе в Хужире.
Хобой
Сегодня у нас длинный день полностью посвященный Байкалу и острову Ольхон.
Мы поедем на север острова на мыс Хобой.
И будем искать и восхищаться всеми видами льда — прозрачным хрусталем ледяной линзы, хаотичными торосами, хрупкостью тонких стеклянных льдинок и знаменитыми наплесками — замерзшими еще осенью волнами на прибрежных скалах.
А также попьем чай в причудливых ледяных гротах, вдоволь нафотографируемся на льду, со льдинками и ледяными сталагмитами!
После обеда двигаемся обратно на бурятскую сторону Байкала в поселок Усть-Баргузин.
Этот прекрасный день вы точно запомните и с удовольствием будете вспоминать!
Баргузин
Сегодня мы путешествуем вдоль бурятского берега Байкала по Забайкальскому национальному парку.
Вначале остановимся на самом длинном песчаном пляже Байкала — Мягкая Карга. Отсюда умопомрачительные виды на Баргузинский залив и вершины полуострова Святой Нос.
Затем обязательно остановимся около речки Буртуй для того, чтобы «побурханить»: сделаем подношение духу-хозяину полуострова, попросим разрешение на посещение его владений.
Добравшись до Чивыркуйского залива, остановимся в Монахово, чтобы подняться на смотровую площадку — полюбуемся на залив и Баргузинский хребет с высоты!
И доедем до главного приключения сегодняшнего дня - горячих источников в бухте Змеиной.
В деревянных купелях учебная вода с разной температурой — от 28 до 45 градусов!
И все это в окружении льда и снегов! Невероятный опыт!
Вечером возвращаемся в Усть-Баргузин, ночуем в гостевом доме.
Бурятия и домой
Сегодня мы прощаемся с Байкалом и выдвигаемся обратно в сторону Улан-Удэ.
По пути заедем этнографический музей народов Забайкалья — уникальное место, где получим ответы на все вопросы о верованиях и быте народов, населяющих бурятскую землю.
А позже отправимся в гости старообрядцам — семейским.
Их жизнь и этнокультура — частичка допетровской Руси, сохраненная сквозь века в почти неизменном виде с традициями, верой и обычаями.
Еще мы заедем в духовный центр буддизма в России — в Иволгинский дацан.
Здесь находится нетленное тело Хамбо-ламы Даши-Доржо Итигэлова — главная святыня российского буддизма.
Невероятную историю ламы мы узнаем в дацане.
А закончим мы день и наш тур традиционным прощанием с Забайкальем в уютном ресторане в Улан-Удэ.
Удобные вылеты в Москву и Петербург утром следующего дня.
Проживание
Найти жилье на Ольхоне задача непростая, остров один, а туристов много.
У нас есть несколько баз, где нас всегда ждут. Фотографии эти как пример, что у вас будут теплые и уютные номера.
Хозяева постоянно что-то меняют, переставляют, но уют всегда остается. Всегда спрашивайте какое размещение, обычно у нас двухместные комнаты, но могут быть разные, смотря когда вы забронируйте тур.
Варианты проживания
Гостевые дома и базы отдыха по маршруту
Мы будем жить и в гостиницах и в гостевых домах (например, на Ольхоне)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Жильё
- Завтраки — всегда, кроме первого дня (приезд)
- Экскурсии по программе тура
- Трансфер из аэропорта
- Транспорт (машина) на Ольхоне
- Транспорт по Байкалу от берега до берега
- Что не входит
- Билеты до начала маршрута и обратно
- Еда в кафе, алкоголь
- Жильё вне программы (если вы решите остаться, чтобы приехать или уехать в другой день)
- Баня
- Прокат коньков (по желанию)
- Катание на Хивусе (по желанию)
- Место начала и завершения?
- Россия, Республика Бурятия, Улан-Удэ
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Тёплые вещи от холода, плюс обувь на толстой подошве.
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору