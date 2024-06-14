Место встречи обсуждается — возможно как в аэропорту, так и в городе. Ниже описана ориентировочная стандартная программа, которую мы рекомендуем в качестве первого посещения Бурятии. Каждый тур адаптируется под желания путешественников. Любую локацию возможно заменить.

Первым делом отправимся в Иволгинский дацан, представляющий собой монастырский комплекс из восьми сооружений. Место является центром буддизма России. Далее полюбуемся главными достопримечательностями Улан-Удэ из окна автомобиля и отправимся на перевал Пыхта в сторону Байкала. Проведём обряд духам и скоро остановимся в кафе на обед.

Во второй половине дня нас ждёт встреча с великим Байкалом. В селе Турка увидим маяк, а в Горячинске искупаемся в термальных источниках. Далее будем ехать до Усть-Баргузина по побережью самого глубокого озера мира. Заселимся в гостиницу. Желающие смогут сходить в баню.