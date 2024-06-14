Восточный берег Байкала и Улан-Удэ: индивидуальный тур-конструктор

Отправиться в Бурятию с местным гидом, выбрав локации и развлечения на свой вкус
Путешествие, где вы решаете — что хотите увидеть и попробовать.

Для вас будет составлена индивидуальная программа по восточному берегу Байкала с подходящим по комфорту и бюджету жильём, достопримечательностями и развлечениями по
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вашим предпочтениям.

Вы сможете посетить сакральные места Бурятии и заповедную территорию, поучаствовать в кулинарном мастер-классе и прокатиться на катере по Чивыркуйскому заливу.

Возможно организовать приём у ламы-астролога, сделать тур более активным, добавив пешие прогулки, или расслабленным с отдыхом на побережье и в горячих источниках.

Восточный берег Байкала и Улан-Удэ: индивидуальный тур-конструктор
Восточный берег Байкала и Улан-Удэ: индивидуальный тур-конструктор
Восточный берег Байкала и Улан-Удэ: индивидуальный тур-конструктор
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Тур проводится только для вашей компании в индивидуальном формате. Возможно изменить программу под ваши пожелания. Жильё оплачивается дополнительно и будет подобрано организатором по вашим предпочтениям.

Рекомендуем взять тёплые вещи, так как погода на Байкале переменчива.

Проживание. Не включено в стоимость. Организатор подберёт жильё по вашим предпочтениям.

Питание. Оплачивается дополнительно. Завтраки и ужины часто включены в стоимость жилья.

Транспорт. На легковом 3-4-местном автомобиле.

Дети. С любого возраста. Тур индивидуальный, программу возможно адаптировать.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Бурятию

Место встречи обсуждается — возможно как в аэропорту, так и в городе. Ниже описана ориентировочная стандартная программа, которую мы рекомендуем в качестве первого посещения Бурятии. Каждый тур адаптируется под желания путешественников. Любую локацию возможно заменить.

Первым делом отправимся в Иволгинский дацан, представляющий собой монастырский комплекс из восьми сооружений. Место является центром буддизма России. Далее полюбуемся главными достопримечательностями Улан-Удэ из окна автомобиля и отправимся на перевал Пыхта в сторону Байкала. Проведём обряд духам и скоро остановимся в кафе на обед.

Во второй половине дня нас ждёт встреча с великим Байкалом. В селе Турка увидим маяк, а в Горячинске искупаемся в термальных источниках. Далее будем ехать до Усть-Баргузина по побережью самого глубокого озера мира. Заселимся в гостиницу. Желающие смогут сходить в баню.

Добро пожаловать в БурятиюДобро пожаловать в БурятиюДобро пожаловать в БурятиюДобро пожаловать в БурятиюДобро пожаловать в БурятиюДобро пожаловать в БурятиюДобро пожаловать в БурятиюДобро пожаловать в Бурятию
2 день

Священные места и закат на побережье

Позавтракаем и отправимся к подножию гор в сакральное место — Баргузинский дацан. Для желающих будет организован приём у ламы-астролога. Если хочется больше активности, поднимемся к лику богини Янжимы, проявившемуся на скале.

После обеда в кафе вернёмся в Усть-Баргузин. Отдохнув, прогуляемся по песчаному берегу Байкала, встретим закат.

Священные места и закат на побережьеСвященные места и закат на побережьеСвященные места и закат на побережьеСвященные места и закат на побережьеСвященные места и закат на побережьеСвященные места и закат на побережьеСвященные места и закат на побережье
3 день

Природные богатства Бурятии

Сегодня посетим Забайкальский национальный парк, в который входят уникальные природные достопримечательности края. Именно здесь больше вероятность встретить байкальских нерп и других диких животных. Увидим нетронутую природу, места без путешественников и отправимся на водную прогулку на катере по Чивыркуйскому заливу. В посёлке Монахово на полуострове Святой Нос поднимемся на смотровую площадку, чтобы полюбоваться заливом с высоты.

К вечеру вернёмся в гостиницу, поужинаем, заберём вещи и выдвинемся обратно в Улан-Удэ. В городе будем поздно. Рекомендуем ночные рейсы или на следующий день.

Природные богатства БурятииПриродные богатства БурятииПриродные богатства БурятииПриродные богатства БурятииПриродные богатства Бурятии

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Все переезды по программе
  • Сопровождение местным гидом-водителем
  • Экскурсии
  • Подбор жилья, составление и организация индивидуальной программы, помощь по любым вопросам до и во время тура
  • Тур проводится только для вашей компании в индивидуальном формате. Программа корректируется по вашим предпочтениям по жилью, питанию, локациям, активности и бюджету. Путешествие возможно в любые даты
Что не входит в цену
  • Билеты до Улан-Удэ и обратно в ваш город
  • Проживание - около 5000 руб. за человека за ночь (завтрак и ужин включены)
  • Питание по дороге (кафе 1 завтрак, 1 ужин, 3 обеда) - около 2500 руб. за человека за весь тур
  • Топливный сбор - 12 000 руб. за всю машину за весь тур
  • Входные билеты в нацпарк - 500 руб. за человека
  • Экскурсия на катере (по желанию) - 20 000 руб. за всю компанию
  • Входные билеты на объекты по программе
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Улан-Удэ, аэропорт или в городе (по договорённости), утром
Завершение: Г. Улан-Удэ, аэропорт или в городе (по договорённости), поздно вечером
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Улан-Удэ

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхОбзорныеБайкалВыездныеТермальные источникиПрирода и пейзажиВсе туры3-дневные турыИволгинский дацанНабережнаяПопулярные места

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