Для вас будет составлена индивидуальная программа по восточному берегу Байкала с подходящим по комфорту и бюджету жильём, достопримечательностями и развлечениями по
Описание тура
Организационные детали
Тур проводится только для вашей компании в индивидуальном формате. Возможно изменить программу под ваши пожелания. Жильё оплачивается дополнительно и будет подобрано организатором по вашим предпочтениям.
Рекомендуем взять тёплые вещи, так как погода на Байкале переменчива.
Проживание. Не включено в стоимость. Организатор подберёт жильё по вашим предпочтениям.
Питание. Оплачивается дополнительно. Завтраки и ужины часто включены в стоимость жилья.
Транспорт. На легковом 3-4-местном автомобиле.
Дети. С любого возраста. Тур индивидуальный, программу возможно адаптировать.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Бурятию
Место встречи обсуждается — возможно как в аэропорту, так и в городе. Ниже описана ориентировочная стандартная программа, которую мы рекомендуем в качестве первого посещения Бурятии. Каждый тур адаптируется под желания путешественников. Любую локацию возможно заменить.
Первым делом отправимся в Иволгинский дацан, представляющий собой монастырский комплекс из восьми сооружений. Место является центром буддизма России. Далее полюбуемся главными достопримечательностями Улан-Удэ из окна автомобиля и отправимся на перевал Пыхта в сторону Байкала. Проведём обряд духам и скоро остановимся в кафе на обед.
Во второй половине дня нас ждёт встреча с великим Байкалом. В селе Турка увидим маяк, а в Горячинске искупаемся в термальных источниках. Далее будем ехать до Усть-Баргузина по побережью самого глубокого озера мира. Заселимся в гостиницу. Желающие смогут сходить в баню.
Священные места и закат на побережье
Позавтракаем и отправимся к подножию гор в сакральное место — Баргузинский дацан. Для желающих будет организован приём у ламы-астролога. Если хочется больше активности, поднимемся к лику богини Янжимы, проявившемуся на скале.
После обеда в кафе вернёмся в Усть-Баргузин. Отдохнув, прогуляемся по песчаному берегу Байкала, встретим закат.
Природные богатства Бурятии
Сегодня посетим Забайкальский национальный парк, в который входят уникальные природные достопримечательности края. Именно здесь больше вероятность встретить байкальских нерп и других диких животных. Увидим нетронутую природу, места без путешественников и отправимся на водную прогулку на катере по Чивыркуйскому заливу. В посёлке Монахово на полуострове Святой Нос поднимемся на смотровую площадку, чтобы полюбоваться заливом с высоты.
К вечеру вернёмся в гостиницу, поужинаем, заберём вещи и выдвинемся обратно в Улан-Удэ. В городе будем поздно. Рекомендуем ночные рейсы или на следующий день.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Все переезды по программе
- Сопровождение местным гидом-водителем
- Экскурсии
- Подбор жилья, составление и организация индивидуальной программы, помощь по любым вопросам до и во время тура
- Тур проводится только для вашей компании в индивидуальном формате. Программа корректируется по вашим предпочтениям по жилью, питанию, локациям, активности и бюджету. Путешествие возможно в любые даты
Что не входит в цену
- Билеты до Улан-Удэ и обратно в ваш город
- Проживание - около 5000 руб. за человека за ночь (завтрак и ужин включены)
- Питание по дороге (кафе 1 завтрак, 1 ужин, 3 обеда) - около 2500 руб. за человека за весь тур
- Топливный сбор - 12 000 руб. за всю машину за весь тур
- Входные билеты в нацпарк - 500 руб. за человека
- Экскурсия на катере (по желанию) - 20 000 руб. за всю компанию
- Входные билеты на объекты по программе