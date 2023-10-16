Посетить заповедные места Байкала, заехать на обед к жителям тайги и попытать удачу в поисках нерп
Остановимся на берегу Баргузинского залива в небольшом деревянном доме с баней и исследуем на внедорожных «буханках» полуостров Святой Нос, где часто можно встретить нерп.
Прогуляемся по самому большому песчаному пляжу Байкала, полюбуемся горами Баргузинского хребта, расслабимся в диких термальных источниках и заедем на обед в гости к местным жителям тайги. Попробуем традиционные блюда и байкальскую рыбку.
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Описание
Организационные детали
Возможные способы оплаты оставшейся части стоимости тура: наличными, картой через терминал, QR-кодом, переводом на расчётный счёт или по номеру телефона на Сбер.
Программа тура по дням
Баргузинский залив
Рано утром выезд из Улан-Удэ на рейсовом автобусе, по дороге запланирована остановка в кафе. В Усть-Баргузине вас встретит гид и отвезёт в гостиницу. Примерно через 5 часов после старта вы заселитесь в уютный деревянный дом в Усть-Баргузине. Посёлок находится на берегу Баргузинского залива в живописном месте, где реже бывают туристы. Отдохнув, прогуляемся по окрестностям, доедем до реки Баргузин и Байкала.
После ужина желающие смогут посетить баню.
Полуостров Святой Нос
Сегодня нас ждёт насыщенный день — отправимся на экскурсию на «буханках» (УАЗиках) на полуостров Святой Нос, который входит в Забайкальский национальный парк. Это крупнейший полуостров на Байкале, где часто можно увидеть нерп.
Для начала мы заедем в инфоцентр нацпарка. Прогуляемся по самому большому песчаному пляжу Байкала — Карга. Увидим реку Буртуй и Чивыркуйский залив. На обед нас ждут в гости местные жители тайги. Вы прочувствуете настоящее сибирское гостеприимство и попробуете традиционные блюда. Затем расслабимся в диких термальных источниках, полюбуемся водными просторами и горами Баргузинского хребта со смотровой площадки в посёлке Монахово и купим сувениры из байкальских минералов.
Ближе к 19:00 вернёмся в гостиницу. После ужина желающие смогут сходить в баню.
Возвращение в Улан-Удэ
После завтрака прогуляемся по лесу до Байкала. Пообедав, отправимся обратно в Улан-Удэ — гид проводит вас до рейсового автобуса в город. Прибытие после 19:00.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Улан-Удэ, 07:00Завершение: Улан-Удэ, после 19:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.