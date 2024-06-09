Найдено 3 тура в категории « Гастрономические » в Улан-Удэ, цены от 35 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности 🚗 На машине Авторский тур 6 дней Восточное побережье Байкала: от буддийских храмов до бурятских вкусностей Погрузитесь в уникальный мир Бурятии: от величественного Байкала до духовных буддийских храмов и традиционной кухни Начало: Аэропорт Улан-Удэ «А еще вас ждет увлекательное путешествие на катере по Байкалу, однодневный круиз на остров Ольхон и вкуснейшая бурятская кухня» 95 000 ₽ за человека 🚗 На машине 🚤 На катере Авторский тур 4 дня Богатство Байкала: эксклюзивная рыбалка и приключения в Улан-Удэ Завораживающее приключение в сердце Сибири ждет вас! Рыбалка на реках и озере Байкал, встречи с дикой природой и уютные вечера у костра Начало: г. Улан-Удэ, 8:00 «После прогулки попробуем местную кухню в кафе, пересядем на джипы и отправимся на рыбалку за первыми трофеями к полуострову Святой Нос» 54 800 ₽ за человека 🚌 На автобусе Авторский тур 3 дня Неповторимое путешествие на полуостров Святой Нос из Улан-Удэ Откройте для себя чарующий полуостров Святой Нос в уютной атмосфере мини-группы. Забайкальский национальный парк ждет вас Начало: Улан-Удэ, 07:00 «Рано утром выезд из Улан-Удэ на рейсовом автобусе, по дороге запланирована остановка в кафе» 35 300 ₽ за человека Все туры Улан-Удэ

Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Гастрономические»

На данных турх вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Улан-Удэ, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024