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Авторский тур
6 дней
Восточное побережье Байкала: от буддийских храмов до бурятских вкусностей
Погрузитесь в уникальный мир Бурятии: от величественного Байкала до духовных буддийских храмов и традиционной кухни
Начало: Аэропорт Улан-Удэ
«А еще вас ждет увлекательное путешествие на катере по Байкалу, однодневный круиз на остров Ольхон и вкуснейшая бурятская кухня»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
95 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Богатство Байкала: эксклюзивная рыбалка и приключения в Улан-Удэ
Завораживающее приключение в сердце Сибири ждет вас! Рыбалка на реках и озере Байкал, встречи с дикой природой и уютные вечера у костра
Начало: г. Улан-Удэ, 8:00
«После прогулки попробуем местную кухню в кафе, пересядем на джипы и отправимся на рыбалку за первыми трофеями к полуострову Святой Нос»
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
54 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Неповторимое путешествие на полуостров Святой Нос из Улан-Удэ
Откройте для себя чарующий полуостров Святой Нос в уютной атмосфере мини-группы. Забайкальский национальный парк ждет вас
Начало: Улан-Удэ, 07:00
«Рано утром выезд из Улан-Удэ на рейсовом автобусе, по дороге запланирована остановка в кафе»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
35 300₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Гастрономические»
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