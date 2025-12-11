Восточное побережье Байкала: бурятские вкусности, Баргузинская долина и Чивыркуйский залив
Увидеть дикие и аутентичные места, искупаться в целебных источниках и погрузиться в культуру
Начало: Аэропорт Улан-Удэ, утро, точное время по согласова...
10 июн в 08:00
12 июн в 08:00
150 000 ₽ за человека
Макси-тур по Байкалу: водные круизы, лёгкий треккинг и экскурсии по знаковым местам
Увидеть главные достопримечательности, погулять по экомаршруту и пляжам, прокатиться на корабле
Начало: Улан-Удэ, аэропорт, 9:30. Ваш рейс должен прилетет...
9 июн в 09:30
18 июн в 09:30
160 400 ₽ за человека
Знакомство с Байкалом
Увидеть знаковые места и проплыть через всё озеро на корабле
Начало: Улан-Удэ, аэропорт, 09:30. Ваш рейс должен прилете...
18 июн в 09:30
21 июн в 09:30
138 100 ₽ за человека
