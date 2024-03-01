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Авторский тур
3 дня
Великолепие Байкала: всё лучшее за 3 дня
Начало: Улан-Удэ
Расписание: с 1 мая по 30 октября
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
52 800₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Дух Байкала: эксклюзивный тур по летнему Байкалу на 8 дней
Летний Байкал подарит незабываемые впечатления! Восемь дней насыщенной программы: природа, культура, традиции и уникальные места силы
Начало: Улан-Удэ
Расписание: с 1 мая по 30 октября
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
85 740₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Богатство Байкала: эксклюзивная рыбалка и приключения в Улан-Удэ
Завораживающее приключение в сердце Сибири ждет вас! Рыбалка на реках и озере Байкал, встречи с дикой природой и уютные вечера у костра
Начало: г. Улан-Удэ, 8:00
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
54 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
2 берега Байкала: рыбные места и локации Ольхона на корабле и катере
Погрузитесь в мир приключений с туром по Байкалу: рыбалка, экскурсии и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: г. Улан-Удэ, 8:00
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
98 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Неповторимое путешествие на полуостров Святой Нос из Улан-Удэ
Откройте для себя чарующий полуостров Святой Нос в уютной атмосфере мини-группы. Забайкальский национальный парк ждет вас
Начало: Улан-Удэ, 07:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
35 300₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Время перезагрузки: индивидуальный тур на Байкал со стороны Бурятии
Обновиться в горячих источниках, увидеть 2 самых больших залива озера и посетить места силы
Начало: Г. Улан-Удэ, 09:00
17 июня в 09:00
24 июня в 09:00
69 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Восточный берег Байкала и Улан-Удэ: индивидуальный тур-конструктор
Отправиться в Бурятию с местным гидом, выбрав локации и развлечения на свой вкус
Начало: Г. Улан-Удэ, аэропорт или в городе (по договорённо...
14 июня в 10:00
18 июня в 10:00
44 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на туры
- ММария1 марта 2024Хочу сказать спасибо за тур❤ Тур получился насыщенным, интересным, а гостевой дом особенно порадовал чистотой, уютом, было комфортно. Спасибо за теплый прием!
- иинга17 февраля 2024Вот и закончилось моё путешествие! Хочу выразить огромную благодарность организаторам тура! 👍🏻 Программа тура состояла из трех дней и все, что было заявлено, все по графику🔥❤ мне все понравилось, спасибо
- ЕЕлена30 января 2024Да, поездка была замечательной! Благодарю вас за организацию тура! Всё очень понравилось, жалко, что 3 дня так быстро закончились
- ННаталья27 августа 2023Этнографическая экспедиция от Бурятии до Ольхона через зимний лёд БайкалаВ августе мы провели замечательную неделю на Байкале. Первые впечатления — восторг и непреодолимое желание вернуться. Увидели изумительные побережья, потрогали
- ИИрина3 августа 2023Этнографическая экспедиция от Бурятии до Ольхона через зимний лёд БайкалаПосетили такие необычные места Бурятии, удивительно красивые и энергетически сильные. Марианна так увлекательно рассказывает о природе своей страны! Мне захотелось вернуться сюда!!! Благодарим за чудесную экскурсию по Байкалу.
- ССветлана16 июля 2023Этнографическая экспедиция от Бурятии до Ольхона через зимний лёд БайкалаОт всего сердца благодарим Марианну за профессионализм, отлично спланированное путешествие и сопровождение нашей группы в качестве гида- экскурсовода на Байкал!
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Выездные»
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Сейчас в Улан-Удэ в категории "Выездные" можно забронировать 7 авторских туров от 35 300 до 98 500. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры по окрестностям Улан-Удэ и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август