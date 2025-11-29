Неповторимое путешествие на полуостров Святой Нос из Улан-Удэ
Откройте для себя чарующий полуостров Святой Нос в уютной атмосфере мини-группы. Забайкальский национальный парк ждет вас
Начало: Улан-Удэ, 7:00
Завтра в 08:00
30 ноя в 08:00
36 300 ₽ за человека
Провести 8 Марта на байкальском льду
Покататься на судне с воздушной подушкой, пообедать в юрте и поучаствовать в шаманском ритуале
Начало: Улан-Уде, аэропорт, утро
21 фев в 09:00
7 мар в 09:00
49 000 ₽ за человека
Полный релакс на Байкале для всей семьи: персональное путешествие «всё включено» (из Улан-Удэ)
Попариться в баньке, прогуляться по экотропе к реке Кика и посетить мастер-классы
Начало: Улан-Удэ, ТЦ «Гринвич», 12:00
30 ноя в 12:00
1 дек в 12:00
10 000 ₽ за человека
