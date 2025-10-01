Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Давайте проведем незабываемые восемь дней на Байкале.



За это время вы увидите все самое красивое, попробуете всё самое вкусное и узнаете всё самое интересное.



Вы погрузитесь в культуру, быт, традиции и обычаи бурят, побываете в местах с мощной энергетикой, а еще увидите лед Байкала в самых удивительных формах и состояниях.