Давайте проведем незабываемые восемь дней на Байкале.
За это время вы увидите все самое красивое, попробуете всё самое вкусное и узнаете всё самое интересное.
Вы погрузитесь в культуру, быт, традиции и обычаи бурят, побываете в местах с мощной энергетикой, а еще увидите лед Байкала в самых удивительных формах и состояниях.
Описание тураЭксклюзивный тур по зимнему Байкалу: магия льда, места силы и полная перезагрузка! Необычайные виды, удивительные открытия, новые впечатления — зимний Байкал готовит по-настоящему теплый прием. Предлагаем самую насыщенную программу для тех, кто хочет всё увидеть самое красивое, попробовать всё самое вкусное и узнать всё самое интересное. И все это — за 8 дней. Вас ждут:
- погружение в национальный колорит — культуру, быт, традиции и обычаи бурят;
- захватывающие дух пейзажи и самые необычные фотосессии;
- места с невероятно мощной энергетикой;
- лед Байкала в самых удивительных формах и состояниях;
- вкуснейшие блюда национальной кухни;
- полная перезагрузка и отдых;
- оздоровительные процедуры и многое другое. Важно знать• Примерно с 20 марта по 30 апреля нерпы выходят на лед Байкала, чтобы погреться: у вас будет уникальная возможность увидеть байкальского эндемика буквально повсюду!
- Рекомендуем взять с собой: теплую зимнюю одежду (непродуваемую и непромокаемую куртку), тёплые вещи, шапки, две пары удобной теплой обуви, крема с SPF защитой от солнца, солнцезащитные очки, предметы личной гигиены и купальник.
- Организатор не несет ответственности за выполнение программы тура в полном объеме в случае опоздания туристов к месту сбора. В этом случае стоимость экскурсии не возмещается.
- Программа тура может быть изменена по техническим причинам или погодным условиям.
с 1 февраля по 30 апреля
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Иволгинский дацан
- Поселок Горячинск
- Чивыркуйский залив
- Смотровая площадка в местности Монахово
- Остров Малый Кылтыгей и Белый камень
- Бухта Змеевая
- Баргузинская долина
- Дворец богини Янжимы
- Сувинский Саксонский замок
- Ининский сад камней
- Остров Ольхон
- Мыс Хобой
- Скала Шаманка
- Скала Саган-Хушин
- Улан-Удэ
Что включено
- Проживание в отеле "Cosmos Selection" 5 в Улан-Удэ (1 ночь) и в отеле "Сосны" на Байкале (6 ночей)
- Питание по программе
- Транспортное обслуживание по программе
- Экскурсионное обслуживание по программе.
Что не входит в цену
- Перелет (переезд) до Улан-Удэ и обратно
- Личные расходы
- Дополнительные услуги и развлечения, не предусмотренные программой тура
- Страховка.
Место начала и завершения?
Улан-Удэ
Когда и сколько длится?
Когда: с 1 февраля по 30 апреля
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Улан-Удэ
