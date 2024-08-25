1 день

Иркутск - Ольхон

Прибытие в аэропорт и встреча с группой в аэропорту.

Трансфер на остров Ольхон, который станет первой точкой программы.

Во время поездки мы остановимся в местном кафе, где вы сможете отведать традиционные блюда бурятской кухни (обед за свой счет).

На паромной переправе Байкал встретит вас неповторимым пейзажем, кружащими в небе чайками, безупречно чистой водой и видами на Малое море и Ольхон.

Мы доберёмся до Хужира – крупнейшего посёлка на острове.

Расположимся в гостинице и немного отдохнём после долгой дороги.

Вечером гид покажет вам священное место – скалу Шаманка.

Это потрясающая локация излучает мощную энергетику, помогающую восстановить силы и здоровье.

Прямо перед скалой расположены 13 священных столбов СЭРГЭ, а внизу находится чарующий Сарайский пляж.

После прогулки можете побродить по песку и насладиться окружающими природными красотами.

Включено: без питания.