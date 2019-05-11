Индивидуальное путешествие по восточному берегу Байкала и Баргузинской долине
Индивидуальный тур в Улан-Удэ

Заглянуть в редко посещаемые уголки, узнать тайны священных камней и проехать там, где нет дорог

Я покажу вам менее популярный, но не менее живописный и интересный берег Байкала и долину, спрятавшуюся меж двух хребтов. Научу бурханить и подскажу, что взять на обед, чтобы познать вкусы байкальской кухни.

Вы насладитесь запахами сибирской тайги и свежестью реки Баргузин, узнаете легенды о священных местах, заглянете в необычный музей и Баргузинский дацан. Мы полюбуемся закатом на берегу и на время забудем о шумной цивилизации и ежедневных хлопотах. Послушаем тишину и услышим голоса наших сердец.
Индивидуальное путешествие по восточному берегу Байкала и Баргузинской долине
Индивидуальное путешествие по восточному берегу Байкала и Баргузинской долине
Индивидуальное путешествие по восточному берегу Байкала и Баргузинской долине
Ближайшие даты:
6
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апр
20
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27
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Описание

Организационные детали

Экскурсия большая, насыщенная — необходима очень удобная обувь. Обязательно возьмите с собой солнечные очки, головные уборы по погоде, тары для воды, запасную одежду, купальные принадлежности (летом).

Программа тура по дням

1 день

Обряд на задабривание духов, история озера, байкальская кухня и необычный музей

Встречаемся и едем любоваться Байкалом и знакомиться с окружающей его природой. Я расскажу вам историю возникновения озера, научу «бурханить» — задабривать местных духов, чтобы дорога была удачной. Мы заглянем в гости к «Черепахе» — валуну, торчащему из вод священного моря напротив его самого глубокого места и похожему на пресмыкающееся. Вы услышите связанные с ним легенды и сможете загадать желание — камень считается хранителем побережья.

На обед вы отведаете блюда вкуснейшей байкальской кухни, а затем посетим необычный музей (будет сюрпризом!) и насладимся волшебством и красками заката на берегу.

Обряд на задабривание духов, история озера, байкальская кухня и необычный музейОбряд на задабривание духов, история озера, байкальская кухня и необычный музейОбряд на задабривание духов, история озера, байкальская кухня и необычный музейОбряд на задабривание духов, история озера, байкальская кухня и необычный музей
2 день

Баргузинский дацан, Сувинская Саксония и Ининский сад камней

Утром желающие смогут купить местные гостинцы и байкальские минералы, а затем отправляемся в Баргузинскую долину. Через некоторое время пути мы окажемся вне зоны асфальта — настоящее единение с природой! Посетим нерукотворный лик богини Янжимы и яркий Баргузинский дацан. Спешить не будем: тишина и спокойствие этого края располагает к погружению в момент и медитации.

После переместимся на противоположный берег реки Баргузин. Сосны, горный воздух и свежесть от речной воды словно стирают воспоминания о шумной цивилизации. Здесь из-под земли бьёт более 100 ключей, полезных для здоровья, а на страже стоят Баргузинский и Икатский хребты. Я покажу вам священный камень «Бык» и расскажу, какие секреты он в себе хранит. Мы полюбуемся загадочной Сувинской Саксонией — живописными скалами, напоминающими готическую застройку Саксонии, откуда и пошло название. Посетим Ининский сад камней, увидим белоснежные солончаки и один из старейших православных храмов.
Уставшие и довольные, к ночи вернёмся в Улан-Удэ.

Баргузинский дацан, Сувинская Саксония и Ининский сад камнейБаргузинский дацан, Сувинская Саксония и Ининский сад камнейБаргузинский дацан, Сувинская Саксония и Ининский сад камнейБаргузинский дацан, Сувинская Саксония и Ининский сад камнейБаргузинский дацан, Сувинская Саксония и Ининский сад камнейБаргузинский дацан, Сувинская Саксония и Ининский сад камней

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Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Улан-Удэ, точное место и время - по договорённости
Завершение: Улан-Удэ, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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