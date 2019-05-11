Встречаемся и едем любоваться Байкалом и знакомиться с окружающей его природой. Я расскажу вам историю возникновения озера, научу «бурханить» — задабривать местных духов, чтобы дорога была удачной. Мы заглянем в гости к «Черепахе» — валуну, торчащему из вод священного моря напротив его самого глубокого места и похожему на пресмыкающееся. Вы услышите связанные с ним легенды и сможете загадать желание — камень считается хранителем побережья.

На обед вы отведаете блюда вкуснейшей байкальской кухни, а затем посетим необычный музей (будет сюрпризом!) и насладимся волшебством и красками заката на берегу.