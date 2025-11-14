Совершите увлекательные поездки в Баргузинскую долину и Чивыркуйский залив, искупаетесь в термальных источниках и заглянете в гости к староверам.
Программа тура по дням
Встреча. Улан-Удэ
10:00 В аэропорту Улан-Удэ Вас встретит гид, который познакомит Вас с городом.
После экскурсии по Улан-Удэ мы размещаемся в гостинице и можем немного отдохнуть.
Ужин в кафе/ресторане (на свой вкус).
Питание: нет. Размещение: гостиница «Бурятия», номер стандарт, двухместное размещение (Улан-Удэ).
В гости к староверам. Встреча с Байкалом
Завтрак.
Отправляемся в гости к староверам – людям, сохранившим в своих деревнях обычаи и уклад жизни трёхсотлетней давности.
Вы посетите краеведческий музей, старорусский храм, где священники читают молитвы по 300-летним церковным книгам.
Обед в кафе на свой вкус.
После обеда отправимся на встречу с Байкалом.
Живописная дорога пролегает вдоль Баргузинского хребта.
По приезду – размещение в гостинице, ужин.
Питание: завтрак, ужин. Размещение: гостиница «Синдбад», номер стандарт, двухместное размещение (Усть-Баргузин).
Баргузинская Долина
Завтрак.
Нас ждёт экскурсия в Баргузинскую долину.
Это внедорожное приключение по живописной горной долине реки Баргузин вдали от цивилизации.
Чего здесь только нет: каменные сады, озёрно-болотный комплекс – царство журавлей, древние наскальные рисунки.
Первозданная природа в обрамлении гор запомнится надолго.
Обед.
Поездка продлится до вечера, когда уставшие, но полные впечатлений, мы вернёмся обратно на Байкал.
Важно! Полная кольцевая экскурсия в Баргузинскую долину проводится только для группы 15 человек. Если группа не набралась, то будет проведена экскурсия в Баргузинскую долину либо к храму богини Янжимы, либо к "Сувинской Саксонии".
Питание: завтрак, обед, ужин. Размещение: гостиница «Синдбад», стандарт, двухместное размещение (Усть-Баргузин).
Чивыркуйский залив
Завтрак.
Исследование восточного берега Байкала продолжается.
И герой этого дня – Чивыркуйский залив – место обитания множества птиц.
Второй по величине на озере Байкал – Чивыркуйский залив живописен песчаными бухтами, скальными утёсами и островами.
На автомобиле вас доставят к берегу залива, где мы пересядем на катер, чтобы добраться к самым укромным местам.
Вы побываете в бухте “Змеиная”, где искупаетесь в термальных источниках.
За дополнительную плату возможно посещение Ушканьих островов (стоимость рассчитывается по факту).
Обед.
Возвращение в Усть-Баргузин.
Питание: завтрак, обед, ужин. Размещение: гостиница «Синдбад», стандарт, двухместное размещение (Усть-Баргузин).
Иволгинский дацан
После завтрака мы направимся в Улан-Удэ.
Живописная дорога пролегает сначала по берегу Байкала, а затем пройдёт через перевал.
Пообедать Вы сможете в кафе на свой вкус.
Вторая половина дня посвящена буддизму.
Вы побываете в Иволгинском дацане – центре российского буддизма.
Это огромный комплекс, где можно узнать всё об учении Будды.
Трансфер в Улан-Удэ.
Размещение в гостинице.
Ужин в кафе/ресторане (на свой вкус).
Питание: завтрак. Размещение: гостиница «Бурятия», номер стандарт, двухместное размещение (Улан-Удэ).
Возвращение домой
Завтрак.
Самостоятельный трансфер в аэропорт.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице, двухместное размещение.
Тур посчитан в базовом стандартном размещении. Если вам понравился наш тур, но есть желание поменять отель на отель категорией выше или улучшить категорию номера в заявленном отеле, то укажите это при подаче заявки и мы пересчитаем стоимость тура.
Варианты проживания
Гостиница «Бурятия»
Номер стандарт, двухместное размещение.
Гостиница «Бурятия» является одной из самых высоких в Улан-Удэ.
Комфортабельные номера и приемлемые цены — то, за что гостиница ценится в первую очередь.
Из услуги питания: кафе «Чашка» и экспресс-бар. Блюда готовятся из свежих продуктов по традиционным рецептам.
Гостиница «Синдбад»
Номер стандарт, двухместное размещение.
Для проживания предлагаются уютные номера с хорошим ремонтом, а также отдельные домики, каждый вмещает в себя: удобные кровати разной вместимости, набор постельного белья, зеркало, шкаф для хранения личных вещей, лампу для чтения. Работает скоростной интернет. Санузел оборудован всей необходимой сантехникой, средствами личной гигиены, набором полотенец.
Вкусно перекусить можно в кафе на территории дома. На этаже есть кулер, в номерах чайный набор.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, указанное в программе
- Входные билеты в музеи, перечисленные в программе, экскурсии, заявленные в программе
- Питание, указанное в программе
- Все виды трансферов в соответствии с программой
- Услуги гида
- Оплата за разрешение на посещение Прибайкальского Национального парка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Улан-Удэ и обратно
- Дополнительные экскурсии
- Напитки и еда (кроме указанной в программе)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- чемодан/сумка/рюкзак + маленький рюкзачок для активных экскурсий;
- индивидуальная аптечка: лекарства лично для вас, лейкопластырь, эластичный бинт, крем;
- документы: паспорт, страховой полис ОМС – упаковать в герметичную упаковку;
- фонарик (с запасным набором батареек);
- фотоаппарат;
- туалетные принадлежности (зубная щетка и т. д);
- обувь: удобная обувь по сезону;
- обувь сменная: любимые тапочки;
- носки – 2 п.;
- сменное белье;
- полотенце (для посещения термальных источников);
- купальник (для посещения термальных источников и бани, если они есть в программе);
- куртка тёплая / ветровка – С КАПЮШОНОМ!
- свитер/ кофта;
- комфортная одежда для нахождения в помещении;
- футболки/водолазки– количество на Ваше усмотрение;
- дождевик или зонтик;
- очки солнцезащитные;
- крем от загара;
- бутылочка для воды.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.