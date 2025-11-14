4 день

Чивыркуйский залив

Завтрак.

Исследование восточного берега Байкала продолжается.

И герой этого дня – Чивыркуйский залив – место обитания множества птиц.

Второй по величине на озере Байкал – Чивыркуйский залив живописен песчаными бухтами, скальными утёсами и островами.

На автомобиле вас доставят к берегу залива, где мы пересядем на катер, чтобы добраться к самым укромным местам.

Вы побываете в бухте “Змеиная”, где искупаетесь в термальных источниках.

За дополнительную плату возможно посещение Ушканьих островов (стоимость рассчитывается по факту).

Обед.

Возвращение в Усть-Баргузин.

Питание: завтрак, обед, ужин. Размещение: гостиница «Синдбад», стандарт, двухместное размещение (Усть-Баргузин).

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160