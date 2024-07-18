В этом туре вы окунетесь в культуру буддизма и шаманизма, увидите Байкал с восточного побережья, побываете на крупнейшем острове Байкала, который окрестили его сердцем – на Ольхоне. Вас ждут теплейшие воды Чивыркуйского залива и потрясающие виды дикого Байкала.
Программа тура по дням
Прибытие в Улан-Удэ. Посещение Иволгинского дацана. Обзорная по г. Улан-Удэ. Посещение Дацана на Лысой горе Ринпоче Багша
Сегодня начинается ваше путешествие по колоритной Бурятии.
После прибытия в город, мы встретим вас и отправимся знакомиться с центром Буддийской традиционной Сангхи России – в Иволгинский дацан, расположенный в 36 км западнее Улан-Удэ.
Иволгинский дацан – это монастырь-университет в буддийской традиции, это целый комплекс, в состав которого входит 8 сооружений.
Это единственный в России университет, где изучают философию и традиционную тибетскую медицину.
Но не только этим интересен этот комплекс.
Широкую известность принесла дацану история с лидером буддистов начала XX века, сподвижника Далай-ламы XIV века – Даши- Доржо Итигэловым.
После смерти в 1927 году, его тело продолжает быть «живым» по сей день: суставы остались подвижными, а кожа мягкой.
Даже после экспертизы тела, ученые не смогли объяснить этот феномен.
У вас будет уникальная возможность своими глазами увидеть его!
Как только заходишь в здание, где находится Итигэлов, по коже пробегают мурашки, ощущается невероятная энергетика места.
После посещения Иволгинского дацана, отправляемся на знакомство со столицей Бурятии – городом Улан- Удэ.
Это крупный культурный, научный и промышленный центр Восточной Сибири.
Это центр бурятской культуры, буддизма и православия.
Экскурсия пройдет в сопровождении гида.
Сегодня мы посетим площадь советов – парадную площадь города, увидим символ города – большую голову Ленина.
Высота этой скульптуры достигает 7,7 метров, а весь превышает 42 тонны.
Еще один узнаваемый символ города – великолепный дворец, в котором открыт театр оперы и балета.
Это гордость республики, потому что на Дальнем Востоке больше нет оперного театра подобного уровня.
Здесь регулярно проводят классические спектакли. Вы увидите Триумфальную арку – видна она издалека.
Ее воздвигли еще в XIX веке в честь визита будущего императора цесаревича Николая Александровича.
У арки интересная история – после разрушения в 1936 году, в 2006 году ее восстановили.
И сейчас гости города любят фотографироваться на ее фоне.
Совсем рядом находится арбат – главная пешеходная улица города.
На Арбате сохранились самые красивые купеческие дома, здесь же вы увидите необычные современные скульптуры.
Вы побываете на крупном центре торговли XIX века – гостиных рядах.
Впервые их построили деревянными в конце XVIII века.
Увидите первое каменное здание в Улан-Удэ – кафедральный Свято-Одигитриевский собор, выполненный в стиле сибирского барокко.
Святая Одигитрия — покровительница купечества и путешественников, очень символично здесь побывать всем гостям Бурятии!
Также вы увидете еще один дацан – Римпоче-Багша, который 27 июня 2004 года был официально и торжественно открыт на благо всех живых существ.
Находится он на Лысой горе.
После экскурсии, вас ждет отдых, на следующий день после завтрака отправимся на берег Байкала в поселок Турка.
Вы увидите: Иволгинский дацан, скульптура «Голова Ленина», Свято-Одигитриевский собор, площадь Советов, Триумфальная арка, арбат, гостиные ряды, дацан Ринпоче Багша.
Включено в стоимость: экскурсия, гид, проживание, групповой трансфер.
Дорога до п. Максимиха
Утром после завтрака отправляемся в путь до Максимихи.
Путь наш пройдет через поселок Турка.
Находится на восточном побережье Байкала, в 169 км от Улан-Удэ.
«Турка» в переводе с эвенкийского означает «омулевая дорога».
Поселок известен живописной природой и горячими минеральными источниками, входит в особую экономическую зону «Байкальская гавань».
Здесь планируется строить около 45 объектов для отдыха: гостиницы, яхт-клубы, коттеджные поселки и т. д.
По пути мы заедем в Сретенский монастырь.
Село Батурино, расположенное в Забайкальском районе, является домом для Сретенского женского монастыря – единственной православной женской обители в республике Бурятия.
Монастырь находится в долине реки Итанца, среди живописных сопок, всег о в 50 км от озера Байкал.
Весной 2000 года епископ Читинский и Забайкальский Евстафий основали эту обитель.
Несмотря на свой юный возраст, монастырь уже привлекает множество духовных паломников.
По пути в Максимиху мы заедем к валуну Черепаха, который находится в Турке, официально признанному памятником природы, охраняемым государством.
Назван валун не просто так: он действительно похож формой на черепаху, зашедшей в воду.
Один из самых известных символов Турки – это маяк.
Он вошел в топ- 8 самых интересных маяков в России.
Вечером в Максимихе у вас останется свободное время, можно при желании погулять по набережной или отдохнуть в номере гостиницы.
Завтра вы переедете в Усть-Баргузин.
Вы увидите: Турка, маяк, валун Черепаха, Сретенский монастырь Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер, проживание.
Усть-Баргузин. Юрточный лагерь на берегу Байкала
Сегодня мы окажемся на восточном побережье Байкала – поселке Усть-Баргузин.
После размещения в поселке нас ждёт времяпрепровождение в юрточном лагере.
Костер на берегу Байкала, на котором мы приготовим омуль на рожнах – традиционный рецепт приготовление рыбы байкальскими рыбаками, рыба готовится на жару от углей костра, душевные песни под гитару перед костром, баня для всех желающих и интересные рассказы и легенды от местных жителей.
В середине дня вы подкрепите силы, вкушая ароматный обед на фоне красивой байкальской природы!
Дорога проходит с остановками в наиболее красивых местах, где вы можете сделать прекрасные фото на память.
Вы увидите: Усть-Баргузин, юрточный лагерь.
Включено в стоимость: проживание, завтрак, экскурсия, обед, групповой трансфер.
Монахово - Ушканьи острова - Святой Нос - Змеёвая бухта - Монахово
Утром после завтрака вас ждёт экскурсия.
Первый пункт нашего путешествия сегодня – Монахово, где мы пересядем на катер и отправимся в сторону Ушканьих островов.
Ушканьи острова – это архипелаг, место весьма особенное, ведь здесь располагаются самые большие на Байкале скопища нерп, летом здесь можно увидеть сотни этих животных.
В состав входят 4 острова, а именно Большой, Тонкий, Долгий и Круглый.
К лежбищу у острова Тонкий проложена экотропа и оборудована замаскированная смотровая площадка для наблюдения за байкальскими тюленями.
Перед этим мы послушаем историю минут 15, а после можно отправимся их смотреть.
Для посещения острова необходимо специальное разрешение, просто так сюда не попасть!
Добравшись до места наблюдения, необходимо соблюдать тишину – нерпы могут быть очень пугливыми!
Но именно здесь они любят нежиться на камнях, греться, потому это идеальное место, чтобы увидеть, какими бывают нерпы в их естественной среде обитания.
Общее время пребывания на острове – около часа, после чего мы отправляемся дальше до полуострова Святой Нос.
Это крупнейший полуостров на Байкале.
Когда-то Святой Нос был островом, но постепенно водой намыло песчаный перешеек, соединивший его с сушей.
Этот перешеек разделяет два крупных залива – Баргузинский и Чивыркуйский.
Чивыркуйский залив имеет небольшую глубину – от 9 до 11 метров, поэтому хорошо прогревается.
Здесь мы доедем до бухты Змеевая, которая известна своими целебными горячими источниками, схожими по составу с пятигорской водой.
В бухте сделаем остановку, при желании можно будет посетить источники.
Рекомендуемое общее время пребывания в воде – не более пяти минут.
Путешествие по Чивыркуйскому заливу – это настоящая «выставка» невероятно красивых природных объектов по пути.
Множество живописных островов, берега, водная гладь поражают своими красками и живописностью!
К вечеру мы вернемся в Монахово, где пересядем на авто, которое доставит вас до Максимихи.
Вы увидите: Ушканьи острова, полуостров Святой Нос, Чивыркуйский залив, бухта Змеевая, Монахово.
Включено в стоимость: завтрак, проживание, разрешение на посещение национального парка, посещение смотровой на Ушканьих островах, гид, катер, обед-пикник, групповой трансфер.
Экскурсия в дацан Богини Янжимы
Утром после завтрака отправляемся на экскурсию в дацан Богини Янжимы.
Ехать 175 км, это около 2,5 часов.
Вы не заметите, как быстро пролетит время – настолько вас очаруют виды за окном автомобиля!
Дацан находится в живописном месте среди леса у подножия Баргузинского хребта.
Он очень гармонично сочетается с красотой природы вокруг.
Богиня Янжима – это покровительница искусств, наук, ремесел, семьи и мудрости, создательница древнеиндийского языка – санскрита.
Говорят, что богиня Янжима обладает способностью дарить счастье материнства.
Лицезреть ее лик можно на камне-валуне, открытом в 2005 году.
До камня ведет эко-тропа, с которой видна гора Уулзаха.
Посещать это место обязательно нужно с чистыми помыслами и открытым сердцем.
Чтобы увидеть лик, постарайтесь успокоить ум, расслабиться и погрузиться в состояние потока.
Вокруг камня вы увидите большое количество подношений в виде детских игрушек – их приносят, когда просят о детях.
При желании, можно оставить свой подарок.
В Баргузинской долине вас ждёт ещё множество интереснейших достопримечательностей, таких как: Ининский сад камней, живописные скалы под названием Сувинская Саксония, шаманская и буддийская святыня «Бык-камень», в котором происходит поклонение духам, и многие другие!
После экскурсии, мы возвращаемся в Максимиху.
Вы увидите: горы Баргузинского хребта, камень с ликом богини Янжимы, Дацан Богини Янжимы, Ининский сад камней, Сувинская Саксония, Шаманская и буддийская святыня "Бык-камень", Старое еврейское кладбище, Исторический центр посёлка Баргузин, Видовая площадка «Золотая подкова Аргады».
Включено в стоимость: гид, групповой трансфер, завтрак, проживание, экскурсия.
Дорога в Улан-Удэ
Сегодняшний день станет заключительным по туру.
Утром после завтрака мы отправляемся в путь до столицы Бурятии – Улан-Удэ.
Это крупнейший город Бурятии, название дословно переводится с бурятского «Красная Уда» («Уда» - наименование реки).
Дорога более 260 км, займет ориентировочно 3 часа.
При желании можете погулять по городу – в Улан-Удэ есть, что посмотреть.
Здесь мы с вами прощаемся.
Верим, что за дни тура вы в полной мере прочувствовали энергетику Байкала.
Теперь у вас есть представление о двух байкальских берегах – можно сказать, что вы совершили настоящую байкальскую кругосветку!
По запросу можем помочь добраться до Иркутска, где начиналось ваше путешествие.
Включено в стоимость: групповой трансфер, завтрак.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах и на базах отдыха.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|2-3-местное
|Доплата за 1-местное
|Стандарт
|73 000
|20 000
|Комфорт
|83 000
|30 000
Варианты проживания
Гостиницы по тарифу «Стандарт» в Улан-Удэ
Гостиница «Бурятия», отель «Cагаан Морин», отель «Hostel & Lux VICTORIA», Одон, парк отель «Улан-Удэ», отель «Сибирь», отель «Red river».
Благоустроенный номер, оснащённый собственным санузлом (душ и туалет), с количеством кроватей по числу проживающих.
Гостиницы по тарифу «Комфорт» в г. Улан-Удэ
Отель «Cosmos selection Ulan-Ude», отель «Байкал Плаза», гостиница «Бурятия», ГК «Hunnu», отель «Reston», отель «Чингисхан».
Более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.
Гостиницы по тарифу «Стандарт» в Усть-Баргузине
Культурно-туристический комплекс «Баргуджин Токум», ГД Байкальский бриз, гостиница «Баргузинский прибой», ГД «Новая волна».
Благоустроенный номер, оснащённый собственным санузлом (душ и туалет), с количеством кроватей по числу проживающих.
Гостиницы по тарифу «Комфорт» в Усть-Баргузине
ГД «Устье», БО «Дома на Байкале в скандинавском стиле».
Более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.
Гостиницы по тарифу «Стандарт» в Максимихе
БО «Радуга», гостиница «Лукоморье», отель «Байкал Park», ГД «Маяк», БО «Далай.
Благоустроенный номер, оснащённый собственным санузлом (душ и туалет), с количеством кроватей по числу проживающих.
Гостиницы по тарифу «Комфорт» в Максимихе
Парк-отель «Кумуткан», глэмпинг «Тайга», эко-отель «Байкальское шале».
Более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы на протяжении всего тура
- Питание по программе тура
- Экскурсии, указанные в программе
- Разрешения на посещение национального парка
- Проживание
- Услуги гида (если указаны)
- Сопровождение организатора
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Улан-Удэ и обратно
- Питание, в случае если в программе указано самостоятельно или за свой счет
- Напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе
- Дополнительные услуги, указанные в программе за дополнительную плату или не указанные впрограмме
- Дополнительные экскурсии и трансферы, не включенные в программу
- Аренда оборудования
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие организационные особенности тура?
Туроператор оставляет за собой право менять местами экскурсии по программе тура, заменять их на равноценные в ситуациях, связанных с изменением погодных условий, форс-мажорных обстоятельств или по усмотрению организатора, но обязуется выполнить всю программу тура и предоставить все указанные в ней экскурсии в полном объеме;
Тур сборно-групповой, количество человек в туре может достигать 18 человек;
Старт программы тура утром в 10.00. Прибыть в Улан-Удэ необходимо до 9:30 по местному времени;
Окончание тура в Улан-Удэ: рекомендуем приобретать билеты на обратный путь после 18:00 по местному времени.
За сутки до начала тура будет создана группа в мессенджере Telegram, где будет предоставляться вся организационная информация по туру. Просьба установить на телефон приложение Telegram заблаговременно.
"Эконом" - однокомнатный номер с количеством кроватей по числу проживающих. Санузел (душ и туалет) расположен на этаже либо в соседнем здании и является общим для всех постояльцев гостиницы.
"Стандарт" - благоустроенный номер, оснащённый собственным санузлом (душ и туалет), с количеством кроватей по числу проживающих.
"Комфорт" - более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.
Представленная классификация гостиничных номеров не зависит от звёздности средства размещения.
Туроператор не гарантирует туристу размещение в конкретной гостинице, выбранной туристом из списка.
Туроператор вправе заменить гостиницу, указанную в списке, на аналогичную по категории и стоимости.
Подселение предполагает под собой размещение до 3х туристов в номере. Каждому туристу предоставляется отдельное спальное место.
В случае, если туристу по независящим от Туроператора причинам (аннуляция или перенос проживания других туристов с подселением в эти же даты) на какой-либо из точки маршрута не нашлось подселение, туроператор вправе поселить туриста в одноместный номер эконом (душ и туалет на этаже либо в соседнем здании).
У туриста, для которого не нашлось подселение, есть возможность разместиться в одноместном номере "стандарт" с доплатой.
Для этого туристу необходимо самостоятельно в срок не позднее чем за 14 дней до начала тура уточнить у туроператора нашлось ли для него подселение и сообщить о своём желании внести доплату за проживание в одноместном номере "стандарт".