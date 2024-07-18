Солнечная Бурятия

Солнечная Бурятия – это отдельный мир, расположенный в самом центре Азии, где на одной территории соединились две традиции – восточная и европейская.

В этом туре вы окунетесь в культуру буддизма и шаманизма, увидите Байкал с восточного побережья, побываете на крупнейшем острове Байкала, который окрестили его сердцем – на Ольхоне. Вас ждут теплейшие воды Чивыркуйского залива и потрясающие виды дикого Байкала.
5
3 отзыва
Солнечная Бурятия
Солнечная Бурятия
Солнечная Бурятия
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Улан-Удэ. Посещение Иволгинского дацана. Обзорная по г. Улан-Удэ. Посещение Дацана на Лысой горе Ринпоче Багша

Сегодня начинается ваше путешествие по колоритной Бурятии.

После прибытия в город, мы встретим вас и отправимся знакомиться с центром Буддийской традиционной Сангхи России – в Иволгинский дацан, расположенный в 36 км западнее Улан-Удэ.

Иволгинский дацан – это монастырь-университет в буддийской традиции, это целый комплекс, в состав которого входит 8 сооружений.

Это единственный в России университет, где изучают философию и традиционную тибетскую медицину.

Но не только этим интересен этот комплекс.

Широкую известность принесла дацану история с лидером буддистов начала XX века, сподвижника Далай-ламы XIV века – Даши- Доржо Итигэловым.

После смерти в 1927 году, его тело продолжает быть «живым» по сей день: суставы остались подвижными, а кожа мягкой.

Даже после экспертизы тела, ученые не смогли объяснить этот феномен.

У вас будет уникальная возможность своими глазами увидеть его!

Как только заходишь в здание, где находится Итигэлов, по коже пробегают мурашки, ощущается невероятная энергетика места.

После посещения Иволгинского дацана, отправляемся на знакомство со столицей Бурятии – городом Улан- Удэ.

Это крупный культурный, научный и промышленный центр Восточной Сибири.

Это центр бурятской культуры, буддизма и православия.

Экскурсия пройдет в сопровождении гида.

Сегодня мы посетим площадь советов – парадную площадь города, увидим символ города – большую голову Ленина.

Высота этой скульптуры достигает 7,7 метров, а весь превышает 42 тонны.

Еще один узнаваемый символ города – великолепный дворец, в котором открыт театр оперы и балета.

Это гордость республики, потому что на Дальнем Востоке больше нет оперного театра подобного уровня.

Здесь регулярно проводят классические спектакли. Вы увидите Триумфальную арку – видна она издалека.

Ее воздвигли еще в XIX веке в честь визита будущего императора цесаревича Николая Александровича.

У арки интересная история – после разрушения в 1936 году, в 2006 году ее восстановили.

И сейчас гости города любят фотографироваться на ее фоне.

Совсем рядом находится арбат – главная пешеходная улица города.

На Арбате сохранились самые красивые купеческие дома, здесь же вы увидите необычные современные скульптуры.

Вы побываете на крупном центре торговли XIX века – гостиных рядах.

Впервые их построили деревянными в конце XVIII века.

Увидите первое каменное здание в Улан-Удэ – кафедральный Свято-Одигитриевский собор, выполненный в стиле сибирского барокко.

Святая Одигитрия — покровительница купечества и путешественников, очень символично здесь побывать всем гостям Бурятии!

Также вы увидете еще один дацан – Римпоче-Багша, который 27 июня 2004 года был официально и торжественно открыт на благо всех живых существ.

Находится он на Лысой горе.

После экскурсии, вас ждет отдых, на следующий день после завтрака отправимся на берег Байкала в поселок Турка.

Вы увидите: Иволгинский дацан, скульптура «Голова Ленина», Свято-Одигитриевский собор, площадь Советов, Триумфальная арка, арбат, гостиные ряды, дацан Ринпоче Багша.

Включено в стоимость: экскурсия, гид, проживание, групповой трансфер.

Прибытие в Улан-Удэ. Посещение Иволгинского дацана. Обзорная по г. Улан-Удэ. Посещение Дацана на Лысой горе Ринпоче БагшаПрибытие в Улан-Удэ. Посещение Иволгинского дацана. Обзорная по г. Улан-Удэ. Посещение Дацана на Лысой горе Ринпоче БагшаПрибытие в Улан-Удэ. Посещение Иволгинского дацана. Обзорная по г. Улан-Удэ. Посещение Дацана на Лысой горе Ринпоче БагшаПрибытие в Улан-Удэ. Посещение Иволгинского дацана. Обзорная по г. Улан-Удэ. Посещение Дацана на Лысой горе Ринпоче БагшаПрибытие в Улан-Удэ. Посещение Иволгинского дацана. Обзорная по г. Улан-Удэ. Посещение Дацана на Лысой горе Ринпоче Багша
2 день

Дорога до п. Максимиха

Утром после завтрака отправляемся в путь до Максимихи.

Путь наш пройдет через поселок Турка.

Находится на восточном побережье Байкала, в 169 км от Улан-Удэ.

«Турка» в переводе с эвенкийского означает «омулевая дорога».

Поселок известен живописной природой и горячими минеральными источниками, входит в особую экономическую зону «Байкальская гавань».

Здесь планируется строить около 45 объектов для отдыха: гостиницы, яхт-клубы, коттеджные поселки и т. д.

По пути мы заедем в Сретенский монастырь.

Село Батурино, расположенное в Забайкальском районе, является домом для Сретенского женского монастыря – единственной православной женской обители в республике Бурятия.

Монастырь находится в долине реки Итанца, среди живописных сопок, всег о в 50 км от озера Байкал.

Весной 2000 года епископ Читинский и Забайкальский Евстафий основали эту обитель.

Несмотря на свой юный возраст, монастырь уже привлекает множество духовных паломников.

По пути в Максимиху мы заедем к валуну Черепаха, который находится в Турке, официально признанному памятником природы, охраняемым государством.

Назван валун не просто так: он действительно похож формой на черепаху, зашедшей в воду.

Один из самых известных символов Турки – это маяк.

Он вошел в топ- 8 самых интересных маяков в России.

Вечером в Максимихе у вас останется свободное время, можно при желании погулять по набережной или отдохнуть в номере гостиницы.

Завтра вы переедете в Усть-Баргузин.

Вы увидите: Турка, маяк, валун Черепаха, Сретенский монастырь Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер, проживание.

Дорога до п. МаксимихаДорога до п. МаксимихаДорога до п. МаксимихаДорога до п. Максимиха
3 день

Усть-Баргузин. Юрточный лагерь на берегу Байкала

Сегодня мы окажемся на восточном побережье Байкала – поселке Усть-Баргузин.

После размещения в поселке нас ждёт времяпрепровождение в юрточном лагере.

Костер на берегу Байкала, на котором мы приготовим омуль на рожнах – традиционный рецепт приготовление рыбы байкальскими рыбаками, рыба готовится на жару от углей костра, душевные песни под гитару перед костром, баня для всех желающих и интересные рассказы и легенды от местных жителей.

В середине дня вы подкрепите силы, вкушая ароматный обед на фоне красивой байкальской природы!

Дорога проходит с остановками в наиболее красивых местах, где вы можете сделать прекрасные фото на память.

Вы увидите: Усть-Баргузин, юрточный лагерь.

Включено в стоимость: проживание, завтрак, экскурсия, обед, групповой трансфер.

4 день

Монахово - Ушканьи острова - Святой Нос - Змеёвая бухта - Монахово

Утром после завтрака вас ждёт экскурсия.

Первый пункт нашего путешествия сегодня – Монахово, где мы пересядем на катер и отправимся в сторону Ушканьих островов.

Ушканьи острова – это архипелаг, место весьма особенное, ведь здесь располагаются самые большие на Байкале скопища нерп, летом здесь можно увидеть сотни этих животных.

В состав входят 4 острова, а именно Большой, Тонкий, Долгий и Круглый.

К лежбищу у острова Тонкий проложена экотропа и оборудована замаскированная смотровая площадка для наблюдения за байкальскими тюленями.

Перед этим мы послушаем историю минут 15, а после можно отправимся их смотреть.

Для посещения острова необходимо специальное разрешение, просто так сюда не попасть!

Добравшись до места наблюдения, необходимо соблюдать тишину – нерпы могут быть очень пугливыми!

Но именно здесь они любят нежиться на камнях, греться, потому это идеальное место, чтобы увидеть, какими бывают нерпы в их естественной среде обитания.

Общее время пребывания на острове – около часа, после чего мы отправляемся дальше до полуострова Святой Нос.

Это крупнейший полуостров на Байкале.

Когда-то Святой Нос был островом, но постепенно водой намыло песчаный перешеек, соединивший его с сушей.

Этот перешеек разделяет два крупных залива – Баргузинский и Чивыркуйский.

Чивыркуйский залив имеет небольшую глубину – от 9 до 11 метров, поэтому хорошо прогревается.

Здесь мы доедем до бухты Змеевая, которая известна своими целебными горячими источниками, схожими по составу с пятигорской водой.

В бухте сделаем остановку, при желании можно будет посетить источники.

Рекомендуемое общее время пребывания в воде – не более пяти минут.

Путешествие по Чивыркуйскому заливу – это настоящая «выставка» невероятно красивых природных объектов по пути.

Множество живописных островов, берега, водная гладь поражают своими красками и живописностью!

К вечеру мы вернемся в Монахово, где пересядем на авто, которое доставит вас до Максимихи.

Вы увидите: Ушканьи острова, полуостров Святой Нос, Чивыркуйский залив, бухта Змеевая, Монахово.

Включено в стоимость: завтрак, проживание, разрешение на посещение национального парка, посещение смотровой на Ушканьих островах, гид, катер, обед-пикник, групповой трансфер.

Монахово - Ушканьи острова - Святой Нос - Змеёвая бухта - МонаховоМонахово - Ушканьи острова - Святой Нос - Змеёвая бухта - МонаховоМонахово - Ушканьи острова - Святой Нос - Змеёвая бухта - МонаховоМонахово - Ушканьи острова - Святой Нос - Змеёвая бухта - МонаховоМонахово - Ушканьи острова - Святой Нос - Змеёвая бухта - Монахово
5 день

Экскурсия в дацан Богини Янжимы

Утром после завтрака отправляемся на экскурсию в дацан Богини Янжимы.

Ехать 175 км, это около 2,5 часов.

Вы не заметите, как быстро пролетит время – настолько вас очаруют виды за окном автомобиля!

Дацан находится в живописном месте среди леса у подножия Баргузинского хребта.

Он очень гармонично сочетается с красотой природы вокруг.

Богиня Янжима – это покровительница искусств, наук, ремесел, семьи и мудрости, создательница древнеиндийского языка – санскрита.

Говорят, что богиня Янжима обладает способностью дарить счастье материнства.

Лицезреть ее лик можно на камне-валуне, открытом в 2005 году.

До камня ведет эко-тропа, с которой видна гора Уулзаха.

Посещать это место обязательно нужно с чистыми помыслами и открытым сердцем.

Чтобы увидеть лик, постарайтесь успокоить ум, расслабиться и погрузиться в состояние потока.

Вокруг камня вы увидите большое количество подношений в виде детских игрушек – их приносят, когда просят о детях.

При желании, можно оставить свой подарок.

В Баргузинской долине вас ждёт ещё множество интереснейших достопримечательностей, таких как: Ининский сад камней, живописные скалы под названием Сувинская Саксония, шаманская и буддийская святыня «Бык-камень», в котором происходит поклонение духам, и многие другие!

После экскурсии, мы возвращаемся в Максимиху.

Вы увидите: горы Баргузинского хребта, камень с ликом богини Янжимы, Дацан Богини Янжимы, Ининский сад камней, Сувинская Саксония, Шаманская и буддийская святыня "Бык-камень", Старое еврейское кладбище, Исторический центр посёлка Баргузин, Видовая площадка «Золотая подкова Аргады».

Включено в стоимость: гид, групповой трансфер, завтрак, проживание, экскурсия.

Экскурсия в дацан Богини ЯнжимыЭкскурсия в дацан Богини ЯнжимыЭкскурсия в дацан Богини Янжимы
6 день

Дорога в Улан-Удэ

Сегодняшний день станет заключительным по туру.

Утром после завтрака мы отправляемся в путь до столицы Бурятии – Улан-Удэ.

Это крупнейший город Бурятии, название дословно переводится с бурятского «Красная Уда» («Уда» - наименование реки).

Дорога более 260 км, займет ориентировочно 3 часа.

При желании можете погулять по городу – в Улан-Удэ есть, что посмотреть.

Здесь мы с вами прощаемся.

Верим, что за дни тура вы в полной мере прочувствовали энергетику Байкала.

Теперь у вас есть представление о двух байкальских берегах – можно сказать, что вы совершили настоящую байкальскую кругосветку!

По запросу можем помочь добраться до Иркутска, где начиналось ваше путешествие.

Включено в стоимость: групповой трансфер, завтрак.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах и на базах отдыха.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Размещение2-3-местноеДоплата за 1-местное
Стандарт73 000 20 000
Комфорт83 00030 000

Варианты проживания

Гостиницы по тарифу «Стандарт» в Улан-Удэ

1 ночь

Гостиница «Бурятия», отель «Cагаан Морин», отель «Hostel & Lux VICTORIA», Одон, парк отель «Улан-Удэ», отель «Сибирь», отель «Red river».

Благоустроенный номер, оснащённый собственным санузлом (душ и туалет), с количеством кроватей по числу проживающих.

Гостиницы по тарифу «Стандарт» в Улан-УдэГостиницы по тарифу «Стандарт» в Улан-УдэГостиницы по тарифу «Стандарт» в Улан-УдэГостиницы по тарифу «Стандарт» в Улан-УдэГостиницы по тарифу «Стандарт» в Улан-УдэГостиницы по тарифу «Стандарт» в Улан-Удэ

Гостиницы по тарифу «Комфорт» в г. Улан-Удэ

1 ночь

Отель «Cosmos selection Ulan-Ude», отель «Байкал Плаза», гостиница «Бурятия», ГК «Hunnu», отель «Reston», отель «Чингисхан».

Более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.

Гостиницы по тарифу «Комфорт» в г. Улан-УдэГостиницы по тарифу «Комфорт» в г. Улан-УдэГостиницы по тарифу «Комфорт» в г. Улан-УдэГостиницы по тарифу «Комфорт» в г. Улан-УдэГостиницы по тарифу «Комфорт» в г. Улан-УдэГостиницы по тарифу «Комфорт» в г. Улан-Удэ

Гостиницы по тарифу «Стандарт» в Усть-Баргузине

1 ночь

Культурно-туристический комплекс «Баргуджин Токум», ГД Байкальский бриз, гостиница «Баргузинский прибой», ГД «Новая волна».

Благоустроенный номер, оснащённый собственным санузлом (душ и туалет), с количеством кроватей по числу проживающих.

Гостиницы по тарифу «Стандарт» в Усть-БаргузинеГостиницы по тарифу «Стандарт» в Усть-БаргузинеГостиницы по тарифу «Стандарт» в Усть-БаргузинеГостиницы по тарифу «Стандарт» в Усть-БаргузинеГостиницы по тарифу «Стандарт» в Усть-БаргузинеГостиницы по тарифу «Стандарт» в Усть-Баргузине

Гостиницы по тарифу «Комфорт» в Усть-Баргузине

1 ночь

ГД «Устье», БО «Дома на Байкале в скандинавском стиле».

Более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.

Гостиницы по тарифу «Комфорт» в Усть-БаргузинеГостиницы по тарифу «Комфорт» в Усть-БаргузинеГостиницы по тарифу «Комфорт» в Усть-БаргузинеГостиницы по тарифу «Комфорт» в Усть-БаргузинеГостиницы по тарифу «Комфорт» в Усть-БаргузинеГостиницы по тарифу «Комфорт» в Усть-Баргузине

Гостиницы по тарифу «Стандарт» в Максимихе

3 ночи

БО «Радуга», гостиница «Лукоморье», отель «Байкал Park», ГД «Маяк», БО «Далай.

Благоустроенный номер, оснащённый собственным санузлом (душ и туалет), с количеством кроватей по числу проживающих.

Гостиницы по тарифу «Стандарт» в МаксимихеГостиницы по тарифу «Стандарт» в МаксимихеГостиницы по тарифу «Стандарт» в МаксимихеГостиницы по тарифу «Стандарт» в МаксимихеГостиницы по тарифу «Стандарт» в МаксимихеГостиницы по тарифу «Стандарт» в Максимихе

Гостиницы по тарифу «Комфорт» в Максимихе

3 ночи

Парк-отель «Кумуткан», глэмпинг «Тайга», эко-отель «Байкальское шале».

Более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.

Гостиницы по тарифу «Комфорт» в МаксимихеГостиницы по тарифу «Комфорт» в МаксимихеГостиницы по тарифу «Комфорт» в МаксимихеГостиницы по тарифу «Комфорт» в МаксимихеГостиницы по тарифу «Комфорт» в МаксимихеГостиницы по тарифу «Комфорт» в МаксимихеГостиницы по тарифу «Комфорт» в Максимихе

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы на протяжении всего тура
  • Питание по программе тура
  • Экскурсии, указанные в программе
  • Разрешения на посещение национального парка
  • Проживание
  • Услуги гида (если указаны)
  • Сопровождение организатора
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Улан-Удэ и обратно
  • Питание, в случае если в программе указано самостоятельно или за свой счет
  • Напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе
  • Дополнительные услуги, указанные в программе за дополнительную плату или не указанные впрограмме
  • Дополнительные экскурсии и трансферы, не включенные в программу
  • Аренда оборудования
Место начала и завершения?
Республика Бурятия, Улан-Удэ
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие организационные особенности тура?

Туроператор оставляет за собой право менять местами экскурсии по программе тура, заменять их на равноценные в ситуациях, связанных с изменением погодных условий, форс-мажорных обстоятельств или по усмотрению организатора, но обязуется выполнить всю программу тура и предоставить все указанные в ней экскурсии в полном объеме;

Тур сборно-групповой, количество человек в туре может достигать 18 человек;

Старт программы тура утром в 10.00. Прибыть в Улан-Удэ необходимо до 9:30 по местному времени;

Окончание тура в Улан-Удэ: рекомендуем приобретать билеты на обратный путь после 18:00 по местному времени.

За сутки до начала тура будет создана группа в мессенджере Telegram, где будет предоставляться вся организационная информация по туру. Просьба установить на телефон приложение Telegram заблаговременно.

"Эконом" - однокомнатный номер с количеством кроватей по числу проживающих. Санузел (душ и туалет) расположен на этаже либо в соседнем здании и является общим для всех постояльцев гостиницы.

"Стандарт" - благоустроенный номер, оснащённый собственным санузлом (душ и туалет), с количеством кроватей по числу проживающих.

"Комфорт" - более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.

Представленная классификация гостиничных номеров не зависит от звёздности средства размещения.

Туроператор не гарантирует туристу размещение в конкретной гостинице, выбранной туристом из списка.

Туроператор вправе заменить гостиницу, указанную в списке, на аналогичную по категории и стоимости.

Подселение предполагает под собой размещение до 3х туристов в номере. Каждому туристу предоставляется отдельное спальное место.

В случае, если туристу по независящим от Туроператора причинам (аннуляция или перенос проживания других туристов с подселением в эти же даты) на какой-либо из точки маршрута не нашлось подселение, туроператор вправе поселить туриста в одноместный номер эконом (душ и туалет на этаже либо в соседнем здании).

У туриста, для которого не нашлось подселение, есть возможность разместиться в одноместном номере "стандарт" с доплатой.

Для этого туристу необходимо самостоятельно в срок не позднее чем за 14 дней до начала тура уточнить у туроператора нашлось ли для него подселение и сообщить о своём желании внести доплату за проживание в одноместном номере "стандарт".

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
18 июл 2024
Отличный тур, великолепная организация! Большое спасибо туроператору. Гиды отработали прекрасно, видно что знают тему, заявленную на экскурсиях, и рассказывают интересно. Также огромное спасибо Иннокентию и его семье за гостеприимство! Не во всякой гостинице встретишь такой прием.
А
6 июл 2024
Очень интересный тур, доставивший массу положительных впечатлений. Национальный колорит Бурятии, теплый Байкал, местная кухня очень порадовали.
Очень интересный тур, доставивший массу положительных впечатлений. Национальный колорит Бурятии, теплый Байкал, местная кухня очень порадовали.Очень интересный тур, доставивший массу положительных впечатлений. Национальный колорит Бурятии, теплый Байкал, местная кухня очень порадовали.Очень интересный тур, доставивший массу положительных впечатлений. Национальный колорит Бурятии, теплый Байкал, местная кухня очень порадовали.
Л
15 авг 2024
Все организовано на высшем уровне, особая благодарность нашему гиду Альбине!))
Все организовано на высшем уровне, особая благодарность нашему гиду Альбине!))Все организовано на высшем уровне, особая благодарность нашему гиду Альбине!))Все организовано на высшем уровне, особая благодарность нашему гиду Альбине!))Все организовано на высшем уровне, особая благодарность нашему гиду Альбине!))

Тур входит в следующие категории Улан-Удэ

На автобусеМожно с детьмиТермальные источникиПрирода и пейзажиВсе туры6-дневные туры

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