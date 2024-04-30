Приезд. Мы встретим вас в аэропорту Улан-Удэ или на железнодорожном вокзале и довезем до гостиницы. Вы сможете сразу заселиться в номера, разобрать вещи и сходить на завтрак по системе «шведский стол» в ресторан «Панорама».

Бурятские буузы и общение с ламами. Затем посетим главный в России буддийский храм — Иволгинский Дацан. Вы сможете пообщаться с ламами, астрологами и тибетологами. А потом пообедаем прямо на территории дацана: в уютных юртах нас будут ждать вкуснейшие буузы — это традиционное бурятское блюдо, которое обязательно стоит попробовать.

Стоянка древнего охотника. Подкрепившись, поедем в Заиграевский район к Шаман-горе. По пути заглянем в Каменку — место захоронений гуннов и стоянку первобытных племен. Отсюда открываются прекрасные виды: полюбуемся природой и немного отдохнем.

Место силы. Доберемся до Шаман-горы, зайдем в пещеру с наскальными рисунками и деревянным столбом с разноцветными ленточками. Это место поклонения, с которыми связаны любопытные легенды. Вы услышите историю о шамане, лик которого можно разглядеть, если внимательно всмотреться в скалу. Говорят, что после посещения этого места испытываешь невероятный прилив энергии, а болеющие люди исцеляются от своих недугов.

Дерево Жизни. Поднимемся на вершину горы. Там есть Дерево Жизни, возле которого можно загадать заветное желание. А еще отсюда открываются великолепные виды — можно сделать отличные фотографии.

Оладьи и калачи у старообрядцев. Вечером нас ждут в гости старообрядцы. Заедем в старообрядческую деревню, пообщаемся с местными бабушками. Вам проведут мастер-класс по выпеканию оладьев и калачей в русской печи, споют песни и частушки. После такого насыщенного дня вернемся в гостиницу Улан-Удэ и отдохнем.