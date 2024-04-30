Погрузитесь в уникальный мир Бурятии: от величественного Байкала до духовных буддийских храмов и традиционной кухни
Вас ждет Улан-Удэ, город, где переплетаются культуры и традиции, где природа поражает своей красотой и масштабом.
Ваше путешествие начнется с посещения самого большого буддийского храма в России, где вы сможете пообщаться с ламами и узнать много нового о буддизме.
Затем, ваш путь лежит в Баргузинскую долину, где нетронутая природа покажет вам всю красоту дикого Байкала.
И, конечно же, Чивыркуйский залив ждет вас с его теплыми водами, идеальными для купания, а горячие целебные источники помогут расслабиться и обрести гармонию.
Но что может быть лучше, чем завершить день настоящим бурятским ужином, где каждое блюдо - это шедевр местной кухни? Это путешествие по Байкалу со стороны Бурятии - идеальный способ познакомиться с уникальной культурой и природой региона
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|95 000 ₽
Описание
Организационные детали
Берите с собой удобную одежду и обувь, чтобы комфортно гулять по природе. А еще захватите купальные принадлежности — в программе у нас будут источники.
Проживание. Первая ночь в отеле Улан-Удэ, затем в гостевом доме или отеле с восточной стороны Байкала (чаще всего в селе Горячинск, уютная гостиница из сибирской сосны с отличной русской баней и кедрами во дворе). Размещение двухместное, удобства в номере.
Питание. В программу включено вкусное и сытное трехразовое питание. Завтраки и ужины в гостинице, обеды в кафе по пути или в формате пикника на природе. Вы попробуете традиционные бурятские блюда и насладитесь ухой из байкальского омуля.
Программа тура по дням
Иволгинский Дацан, Шаман-скала и деревня старообрядцев
Приезд. Мы встретим вас в аэропорту Улан-Удэ или на железнодорожном вокзале и довезем до гостиницы. Вы сможете сразу заселиться в номера, разобрать вещи и сходить на завтрак по системе «шведский стол» в ресторан «Панорама».
Бурятские буузы и общение с ламами. Затем посетим главный в России буддийский храм — Иволгинский Дацан. Вы сможете пообщаться с ламами, астрологами и тибетологами. А потом пообедаем прямо на территории дацана: в уютных юртах нас будут ждать вкуснейшие буузы — это традиционное бурятское блюдо, которое обязательно стоит попробовать.
Стоянка древнего охотника. Подкрепившись, поедем в Заиграевский район к Шаман-горе. По пути заглянем в Каменку — место захоронений гуннов и стоянку первобытных племен. Отсюда открываются прекрасные виды: полюбуемся природой и немного отдохнем.
Место силы. Доберемся до Шаман-горы, зайдем в пещеру с наскальными рисунками и деревянным столбом с разноцветными ленточками. Это место поклонения, с которыми связаны любопытные легенды. Вы услышите историю о шамане, лик которого можно разглядеть, если внимательно всмотреться в скалу. Говорят, что после посещения этого места испытываешь невероятный прилив энергии, а болеющие люди исцеляются от своих недугов.
Дерево Жизни. Поднимемся на вершину горы. Там есть Дерево Жизни, возле которого можно загадать заветное желание. А еще отсюда открываются великолепные виды — можно сделать отличные фотографии.
Оладьи и калачи у старообрядцев. Вечером нас ждут в гости старообрядцы. Заедем в старообрядческую деревню, пообщаемся с местными бабушками. Вам проведут мастер-класс по выпеканию оладьев и калачей в русской печи, споют песни и частушки. После такого насыщенного дня вернемся в гостиницу Улан-Удэ и отдохнем.
Дорога на Байкал
Сказочный перевал, этнографический музей и женский монастырь. Позавтракаем и поедем на Байкал. Путь предстоит неблизкий, почти 200 км, но дорога довольно живописная и скучно не будет. Сначала остановимся в Верхней Березовке и заглянем в Этнографический музей народов Забайкалья, где и пообедаем в уютном ресторанчике. Потом преодолеем сказочно красивый перевал Пыхта и насладимся видами бескрайних просторов тайги. Еще сделаем остановку в селе Батурино и посетим Женский православный монастырь.
Первая встреча с Байкалом. Около 15-16 часов доберемся до Байкала, разместимся в гостинице или гостевом доме, осмотрим территорию и немного отдохнем. Затем вместе сходим на ужин, а после можно попариться в бане, которая расположена на территории гостиницы.
На катере в Забайкальский национальный парк
Заповедные тропы Забайкалья. Сегодня нас ждет одно из самых захватывающих приключений! После завтрака поедем кататься на катере по Байкалу. Посмотрим на поселок Усть-Баргузин, доберемся до Забайкальского национального парка и погуляем по заповедным тропинкам. Из-за труднодоступности в эти места мало кто добирается. Вы увидите полуостров Святой Нос с зеркально-изумрудной водой и свежим чистым воздухом.
Целебные источники. Высадимся в Змеиной бухте: там можно искупаться в лечебных горячих источниках, температурой 40-45 градусов, и позагорать на пляже. Обед устроим прямо на катере: будем есть ароматную уху из омуля, пить травяной чай и наслаждаться пейзажами вокруг. Поздно вечером вернемся в гостиницу и отдохнем.
Баргузинская долина
Завтракаем и выезжаем в Баргузинскую долину. По преданию именно там родилась мать Чингисхана. А еще эти места связаны с богиней материнства и покровительницей плодородия Янжимой. Сюда приезжают те, кто давно мечтает о ребенке — считается, что камень с ликом Святой Янжимы обладает чудодейственной силой.
Пообедаем у бурятской семьи, попробуем разные национальные блюда. Потом погуляем по окрестностям и вечером вернемся в нашу гостиницу на ужин.
Круиз на Ольхон
Сегодня поедем на самый большой остров на Байкале — Ольхон. После завтрака садимся в катер и мчим к одному из самых популярных туристических мест. Вы увидите знаменитый мыс Хобой, который часто изображают на открытках, посетите Ольхонскую сопку Любви, мыс Бурхан и скалы Три брата.
Пообедаем прямо на побережье острова в очень живописном месте, а вечером соберемся за ужином в гостинице и обсудим впечатления от путешествия.
Дорога домой
Завтракаем в гостинице и едем обратно в Улан-Удэ. Мы довезем вас в аэропорт или ж/д вокзал к вашему рейсу.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в аэропорту г. Улан-Удэ, трансфер на комфортабельном транспорте
- Питание по программе
- Круизы на катерах по Чивыркуйскому заливу и на остров Ольхон
- Проживание в отелях Улан-Удэ и на Байкале
- Сопровождение группы гидом и руководителем проекта
- Трансфер в Улан-Удэ
- Если в туре меньше 7 человек, то стоимость тура для каждого - 129 000 руб
Что не входит в цену
- Дорога из вашего города до Улан-Удэ и обратно
- Сувениры и личные расходы