Макси-тур по Байкалу: водные круизы, лёгкий треккинг и экскурсии по знаковым местам

Увидеть главные достопримечательности, погулять по экомаршруту и пляжам, прокатиться на корабле
Байкал — место-мечта, и мы за 11 дней объедем его основные достопримечательности, а также заглянем туда, куда мало кто добирается.

Исследуем восточное побережье, погуляем по Улан-Удэ и Иркутску, увидим Баргузинскую Долину
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и Чивыркуйский залив.

Побываем на мысе Святой Нос и в Листвянке, проведём два дня на знаменитом острове Ольхон и совершим круиз на корабле или быстроходном катере.

Вы попробуете традиционную кухню, узнаете увлекательные истории, ощутите особую энергетику святынь и насладитесь завораживающими видами.

5
1 отзыв
Макси-тур по Байкалу: водные круизы, лёгкий треккинг и экскурсии по знаковым местам
Макси-тур по Байкалу: водные круизы, лёгкий треккинг и экскурсии по знаковым местам
Макси-тур по Байкалу: водные круизы, лёгкий треккинг и экскурсии по знаковым местам
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Маршрут доступен всем, кто не имеет медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам. На протяжении всего маршрута перемещаемся либо на авто, либо на катере, однако от места высадки до места стоянки (50-500 м) необходимо переносить свои личные вещи самостоятельно. Для этого вам будет нужен чемодан, сумка или туристический рюкзак. Переезды будут осуществляться на современном и надёжном транспорте (Peugeot, Fiat, Toyota Hiace), но будет несколько участков с бездорожьем, на которых мы будем использовать автомобили УАЗ. Это будут непродолжительные трансферы — около 1,5-2 часов.

Мы настоятельно рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита тем, кто собирается на Байкал в период с мая по июль. Но и для туристов, путешествующих в другое время, она не будет лишней.

Проживание. 9 ночей проведём в отелях в 2-местных номерах с удобствами. 1 ночь — на корабле в 4-местных каютах. Корабль небольшой, зафрахтован для нашей группы, в нём только 3 каюты.
По запросу и при наличии номеров в гостиницах возможно 3-4-местное размещение.
Если вы едете один/одна, мы можем забронировать для вас 1-местное размещение (за доплату). Также придётся доплатить за 1-местное размещение, если не найдётся пары для проживания среди участников группы.

*Фото отелей представлены в общей фотогалерее (для примера), возможно размещение в аналогичных отелях

Питание. В стоимость включены все завтраки, 6 обедов, 9 ужинов. Остальное питание — в кафе за свой счёт.

Транспорт. Переезды на современных и надёжных автомобилях Peugeot, Fiat, Toyota Hiace. Будет несколько участков с бездорожьем, на которых мы будем использовать автомобили УАЗ. Однако это будут непродолжительные трансферы около 1,5–2 часов. Также будет круиз на корабле или на быстроходном катере (в зависимости от погодных условий и других обстоятельств).

Уровень сложности. Маршрут доступен всем, кто не имеет медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам. На протяжении всего маршрута перемещаемся либо на авто, либо на катере, однако от места высадки до места стоянки (50-500 м) необходимо переносить свои личные вещи самостоятельно. Для этого вам будет нужен чемодан, сумка или туристический рюкзак.

Дети. От 7 лет (на усмотрение родителей).

Программа тура по дням

1 день

Иволгинский дацан, переезд в Усть-Баргузин

Встречаемся и направляемся на часовую экскурсию в Иволгинский дацан, в котором основал свою резиденцию духовный лидер российских буддистов.

Затем — самостоятельный обед в кафе. Желающие могут посетить монументальную скульптуру в самом сердце Улан-Удэ — изваяние головы В. И. Ленина весом в 42 тонны!

После прогулки едем в Усть-Баргузин (примерно 4 часа). Разместимся в гостевом доме, поужинаем и искупаемся в Байкале.

Иволгинский дацан, переезд в Усть-БаргузинИволгинский дацан, переезд в Усть-БаргузинИволгинский дацан, переезд в Усть-БаргузинИволгинский дацан, переезд в Усть-Баргузин
2 день

Баргузинская долина

Завтракаем и в 9:00 отправляемся на живописный восточный берег Байкала, в Баргузинскую долину. Там проведём почти целый день. Посетим священное место и объект поклонения — Дуган богини Янжимы (Баргузинский дацан), куда буддисты приезжают со всей страны попросить успехов в творчестве и счастья в семейной жизни. Именно здесь в 2005 году обнаружили на камне изображение танцующей Янжимы, после чего место приобрело своё особое значение.

Пообедаем в позной — традиционном бурятском заведении. К вечеру вернёмся в гостевой дом, поужинаем и отдохнём.

Баргузинская долинаБаргузинская долинаБаргузинская долинаБаргузинская долина
3 день

Чивыркуйский залив, бухта Змеиная

Утром никуда не спешим. После завтрака можно погулять по побережью, наслаждаясь ароматом соснового леса, искупаться и принять солнечные ванны. В обед оценим изыски байкальской национальной кухни.

Затем переезжаем в Чивыркуйский залив с тёплой водой и живописными бухточками. В посёлке Монахово сядем на корабль и отправимся в бухту Змеиная, известную горячими источниками. Расслабимся в их 20-градусной воде (не больше 10 минут, чтобы не навредить здоровью) и переночуем прямо на корабле в уединённой бухте, которую выберем сами. При желании на закате можно порыбачить (всё необходимое снаряжение есть).

Чивыркуйский залив, бухта ЗмеинаяЧивыркуйский залив, бухта ЗмеинаяЧивыркуйский залив, бухта ЗмеинаяЧивыркуйский залив, бухта Змеиная
4 день

Полуостров Святой Нос, остров Ольхон

Сегодня поспим подольше, так как впереди насыщенный день: нам предстоит прибыть на остров Ольхон, минуя священный полуостров Святой Нос. Представляете, как велик Байкал, и его даже называют морем — наш путь займёт почти 12 часов. При желании и хорошей погоде посетим заповедные Ушканьи острова, чтобы посмотреть на лежбище нерп (высадка на остров по желанию, оплачивается на месте заповеднику). На острове можно пробыть около получаса.

Затем пообедаем и полюбуемся изумительными видами Ольхона. Причалим и отправимся в гостевой дом, поужинаем.

Важно: возможен круиз на корабле либо на быстроходном катере (в зависимости от погодных условий и других обстоятельств).

Полуостров Святой Нос, остров ОльхонПолуостров Святой Нос, остров ОльхонПолуостров Святой Нос, остров ОльхонПолуостров Святой Нос, остров ОльхонПолуостров Святой Нос, остров ОльхонПолуостров Святой Нос, остров ОльхонПолуостров Святой Нос, остров Ольхон
5 день

Мыс Хобой

В этот день вас ждёт экскурсия на загадочный мыс Хобой — самый северный на острове. Его считают местом силы: по легенде, первый бурятский шаман получил здесь свой дар. Гид расскажет вам историю этого места, мы насладимся обедом на свежем воздухе и к вечеру вернёмся в гостевой дом.

После ужина можно искупаться и полюбоваться закатом на берегу.

Мыс ХобойМыс ХобойМыс ХобойМыс Хобой
6 день

Свободный день

Сегодня свободный день. Можно позагорать на пляже, посетить музей, приобрести сувениры, отправиться на велопрогулку или выспаться.

В гостевом доме предлагают интересные варианты досуга: поездку на машине на юг острова; прокат велосипедов, лодок, катамаранов, сапов; прогулки на лошадях; встречу с шаманом; посещение острова Огой и т. д. Все дополнительные активности можно выбрать и оплатить на месте.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
7 день

Переезд в Листвянку

Сегодня покидаем Ольхон и выезжаем в Листвянку. Переезд займёт весь день. По дороге остановимся у памятников Орёл и Бродяга, вы узнаете об их символическом значении. Затем разместимся в гостевом доме, поужинаем и отдохнём.

Переезд в ЛиствянкуПереезд в ЛиствянкуПереезд в ЛиствянкуПереезд в Листвянку
8 день

Байкальский музей, Большие Коты

После завтрака побываем в Байкальском музее. Вы узнаете историю возникновения озера и результаты научных исследований, изучите его флору и фауну и увидите нерпу.

После обеда, взяв только необходимые для одной ночёвки вещи, отправимся на катере в посёлок Большие Коты, где разместимся в гостевом доме. Вечером желающие вместе с гидом прогуляются до мыса Скрипер (~ 3 часа) и полюбуются захватывающими видами.

Вечером — отдых и ужин.

Байкальский музей, Большие КотыБайкальский музей, Большие КотыБайкальский музей, Большие КотыБайкальский музей, Большие Коты
9 день

Треккинг по Большой Байкальской тропе

Сегодня совершим несложный поход по Большой Байкальской тропе — живописному маршруту по западному побережью озера, протяжённостью около 20 км. Насладимся пейзажами и природой, устроим лёгкий перекус и, если погода будет подходящей, искупаемся.

При желании можно арендовать катер и прогуляться по этому же маршруту по воде (оплачивается отдельно). Также есть возможность часть тропы пройти пешком, а часть проплыть на катере (этот вариант обсуждается с гидом на месте).

После треккинга поужинаем и отдохнём.

Треккинг по Большой Байкальской тропеТреккинг по Большой Байкальской тропеТреккинг по Большой Байкальской тропеТреккинг по Большой Байкальской тропе
10 день

Музей «Тальцы», г. Иркутск

С утра отправимся на экскурсию в знаменитый музей деревянного зодчества под открытым небом — «Тальцы», где представлены редкие памятники архитектуры, истории и этнографии. После экскурсии можно пройтись по музею самостоятельно, а затем мы отправимся в Иркутск.

Пообедаем, разместимся в гостинице и познакомимся с основными достопримечательностями города. Прогулка займёт примерно 2,5 часа. Вечером можно собраться за прощальным ужином или провести время по своему усмотрению.

Музей «Тальцы», г. ИркутскМузей «Тальцы», г. ИркутскМузей «Тальцы», г. ИркутскМузей «Тальцы», г. Иркутск
11 день

Отъезд

После завтрака — переезд в аэропорт (не входит в стоимость).

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет133 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание по программе
  • Все переезды по маршруту
  • Все экскурсии по программе, кроме 6-го дня на Ольхоне и Ушканьих островов
  • Переход на арендованном только под нашу группу корабле в бухту Змеиная - о. Ушканьи - п. Хужир
  • Рекреационные сборы за посещение национальных парков и заповедников
  • Входные билеты в музеи по программе
  • Горячие источники в 3-й день
  • Снасти и всё необходимое для рыбалки на борту
  • Работа команды (водителей, капитана, гидов)
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Улан-Удэ и обратно из Иркутска
  • Завтрак в 1-й день, обеды в кафе, ужин в 10-й день
  • Трансфер в аэропорт в 11-й день тура
  • 1-местное размещение в отелях - 19 500 ₽ (на корабле нет возможности организовать 1-местное размещение, проживание запланировано в общих каютах)
  • Страховка
  • Дополнительные экскурсии и развлечения (например, поездка к острову с нерпами, катание на сапах)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улан-Удэ, аэропорт, 9:30. Ваш рейс должен прилететь не позднее 9:15. Гид будет ждать вас у выхода из аэропорта. Если вы прибываете раньше начала программы, сообщите нам название и адрес отеля, где вы планируете остановиться. Мы заедем за вами в отель утром перед общей встречей в аэропорту
Завершение: Иркутск, самостоятельный трансфер в аэропорт - около 30-50 минут на такси. Приобретать обратные билеты можно на любое удобное время, но выехать из отеля нужно до 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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23 авг 2024
Нам все понравилось, большое спасибо за путешествие!

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