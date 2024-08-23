Байкал — место-мечта, и мы за 11 дней объедем его основные достопримечательности, а также заглянем туда, куда мало кто добирается.Исследуем восточное побережье, погуляем по Улан-Удэ и Иркутску, увидим Баргузинскую Долину

и Чивыркуйский залив. Побываем на мысе Святой Нос и в Листвянке, проведём два дня на знаменитом острове Ольхон и совершим круиз на корабле или быстроходном катере. Вы попробуете традиционную кухню, узнаете увлекательные истории, ощутите особую энергетику святынь и насладитесь завораживающими видами.

Описание тура

Организационные детали

Маршрут доступен всем, кто не имеет медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам. На протяжении всего маршрута перемещаемся либо на авто, либо на катере, однако от места высадки до места стоянки (50-500 м) необходимо переносить свои личные вещи самостоятельно. Для этого вам будет нужен чемодан, сумка или туристический рюкзак. Переезды будут осуществляться на современном и надёжном транспорте (Peugeot, Fiat, Toyota Hiace), но будет несколько участков с бездорожьем, на которых мы будем использовать автомобили УАЗ. Это будут непродолжительные трансферы — около 1,5-2 часов.

Мы настоятельно рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита тем, кто собирается на Байкал в период с мая по июль. Но и для туристов, путешествующих в другое время, она не будет лишней.