М Мария Великолепие Байкала: всё лучшее за 3 дня Хочу сказать спасибо за тур❤ Тур получился насыщенным, интересным, а гостевой дом особенно порадовал чистотой, уютом, было комфортно. Спасибо за теплый прием!

и инга Великолепие Байкала: всё лучшее за 3 дня Вот и закончилось моё путешествие! Хочу выразить огромную благодарность организаторам тура! 👍🏻 Программа тура состояла из трех дней и все, что было заявлено, все по графику🔥❤ мне все понравилось, спасибо

Е Елена Великолепие Байкала: всё лучшее за 3 дня Да, поездка была замечательной! Благодарю вас за организацию тура! Всё очень понравилось, жалко, что 3 дня так быстро закончились

м михаил Дух Байкала: эксклюзивный тур по летнему Байкалу на 8 дней читать дальше мелочей, гиды рассказывают интересно, капитаны профессионалы высокого уровня. Когда был туман мы пришли по графику, никаких задержек и сбоев. А красота Байкала просто завораживает, я наслаждалась каждым днем, это мой самый лучший отдых и заграница не нужна! Хочу оставить отзыв про тур Дух Байкала. Вся наша компания очень довольны организацией, хорошие отели, чистые, комфортные, тур продуман до

И Ильнур Дух Байкала: эксклюзивный тур по летнему Байкалу на 8 дней Только дошли руки написать отзыв. Я не умею много и красиво писать, поэтому буду краток: все супер! На 8 день даже уезжать от вас не хотелось. Спасибо за тур