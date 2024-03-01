7 дней
Дух Байкала: эксклюзивный тур по летнему Байкалу на 8 дней
Летний Байкал подарит незабываемые впечатления! Восемь дней насыщенной программы: природа, культура, традиции и уникальные места силы
Начало: Улан-Удэ
Расписание: с 1 мая по 20 сентября
Завтра в 09:00
24 ноя в 09:00
91 400₽ за человека
3 дня
Великолепие Байкала: всё лучшее за 3 дня
Начало: Улан-Удэ
Расписание: с 1 июня по 30 октября
52 800₽ за человека
4 дня
Вдоль Байкала с удочкой наперевес
Начало: Улан-удэ
Завтра в 09:00
24 ноя в 09:00
99 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММария1 марта 2024Хочу сказать спасибо за тур❤ Тур получился насыщенным, интересным, а гостевой дом особенно порадовал чистотой, уютом, было комфортно. Спасибо за теплый прием!
- иинга17 февраля 2024Вот и закончилось моё путешествие! Хочу выразить огромную благодарность организаторам тура! 👍🏻 Программа тура состояла из трех дней и все, что было заявлено, все по графику🔥❤ мне все понравилось, спасибо
- ЕЕлена30 января 2024Да, поездка была замечательной! Благодарю вас за организацию тура! Всё очень понравилось, жалко, что 3 дня так быстро закончились
- ммихаил18 января 2024Хочу оставить отзыв про тур Дух Байкала. Вся наша компания очень довольны организацией, хорошие отели, чистые, комфортные, тур продуман до
- ИИльнур7 января 2024Только дошли руки написать отзыв. Я не умею много и красиво писать, поэтому буду краток: все супер! На 8 день даже уезжать от вас не хотелось. Спасибо за тур
- ММарина13 декабря 2023Все было отлично, спасибо! Нам понравилось, дети в восторге, с погодой нереально повезло, накупались, хоть и говорили, что на Байкале
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Необычные»
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