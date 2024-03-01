Необычные туры по Улан-Удэ

Найдено 3 тура в категории «Необычные» в Улан-Удэ, цены от 52 800 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Дух Байкала: эксклюзивный тур по летнему Байкалу на 8 дней
10 отзывов
7 дней
Дух Байкала: эксклюзивный тур по летнему Байкалу на 8 дней
Летний Байкал подарит незабываемые впечатления! Восемь дней насыщенной программы: природа, культура, традиции и уникальные места силы
Начало: Улан-Удэ
Расписание: с 1 мая по 20 сентября
Завтра в 09:00
24 ноя в 09:00
91 400 за человека
Великолепие Байкала: всё лучшее за 3 дня
10 отзывов
3 дня
Великолепие Байкала: всё лучшее за 3 дня
Начало: Улан-Удэ
Расписание: с 1 июня по 30 октября
52 800 за человека
Вдоль Байкала с удочкой наперевес
4 дня
Вдоль Байкала с удочкой наперевес
Начало: Улан-удэ
Завтра в 09:00
24 ноя в 09:00
99 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Мария
    1 марта 2024
    Великолепие Байкала: всё лучшее за 3 дня
    Хочу сказать спасибо за тур❤ Тур получился насыщенным, интересным, а гостевой дом особенно порадовал чистотой, уютом, было комфортно. Спасибо за теплый прием!
  • и
    инга
    17 февраля 2024
    Великолепие Байкала: всё лучшее за 3 дня
    Вот и закончилось моё путешествие! Хочу выразить огромную благодарность организаторам тура! 👍🏻 Программа тура состояла из трех дней и все, что было заявлено, все по графику🔥❤ мне все понравилось, спасибо
  • Е
    Елена
    30 января 2024
    Великолепие Байкала: всё лучшее за 3 дня
    Да, поездка была замечательной! Благодарю вас за организацию тура! Всё очень понравилось, жалко, что 3 дня так быстро закончились
  • м
    михаил
    18 января 2024
    Дух Байкала: эксклюзивный тур по летнему Байкалу на 8 дней
    Хочу оставить отзыв про тур Дух Байкала. Вся наша компания очень довольны организацией, хорошие отели, чистые, комфортные, тур продуман до
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    мелочей, гиды рассказывают интересно, капитаны профессионалы высокого уровня. Когда был туман мы пришли по графику, никаких задержек и сбоев. А красота Байкала просто завораживает, я наслаждалась каждым днем, это мой самый лучший отдых и заграница не нужна!

  • И
    Ильнур
    7 января 2024
    Дух Байкала: эксклюзивный тур по летнему Байкалу на 8 дней
    Только дошли руки написать отзыв. Я не умею много и красиво писать, поэтому буду краток: все супер! На 8 день даже уезжать от вас не хотелось. Спасибо за тур
  • М
    Марина
    13 декабря 2023
    Дух Байкала: эксклюзивный тур по летнему Байкалу на 8 дней
    Все было отлично, спасибо! Нам понравилось, дети в восторге, с погодой нереально повезло, накупались, хоть и говорили, что на Байкале
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    вода прохладная. На Чивыркуйском заливе так вообще как парное молоко. И мне очень понравились добрые все такие, приветливые люди у вас в регионе. Отдых получился классным

Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Необычные»

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В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Дух Байкала: эксклюзивный тур по летнему Байкалу на 8 дней
  2. Великолепие Байкала: всё лучшее за 3 дня
  3. Вдоль Байкала с удочкой наперевес
Сколько стоит тур в Улан-Удэ в ноябре 2024
Сейчас в Улан-Удэ в категории "Необычные" можно забронировать 3 тура от 52 800 до 99 900. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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