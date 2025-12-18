Описание аудиогида
Добро пожаловать на знакомство с городом! Маршрут продуман так, что вы увидите всё самое интересное в Ульяновске за один день — дома Ульяновых, дом Гончарова, особняк Сачкова и не только. Вы точно не потеряетесь: в боте будут локации, фотографии из прошлого и аудиодорожки с нескучными фактами. А ещё вы узнаете:
Об архитекторах, которые сформировали облик города * Семейном враче Ульяновых, жизнь которого так ярко развивалась и так грустно закончилась * Столыпинской реформе — как и для каких целей появился крестьянский поземельный банк * Особенностях женского образования в Симбирске И не только!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Часть локаций, которые вы увидите:
- Дома, в которых жили Ульяновы. Их несколько в городе - и в каждом происходили разные события, которые повлияли на Владимира Ильича
- Здание старого пожарного обоза, у которого услышите про страшный пожар, почти полностью уничтоживший город
- Восхитительный дом-ателье Ливчака и ещё несколько творений знаменитого симбирского зодчего в стиле модерн
- Особняк Сачкова, в подвале которого в 30-е годы проводились расстрелы
- Старинное здание главпочтамта, где мы поделимся историей развития почтового дела в Симбирске
- Дом, где прошло детство писателя И.А. Гончарова - автора известного романа «Обломов»
Место начала и завершения?
Ульяновск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Ульяновска
Похожие экскурсии из Ульяновска
Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Ульяновск на автомобиле
Насыщенное знакомство с каждым знаковым уголком города
Сегодня в 06:00
Завтра в 05:30
19 555 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
Погрузитесь в атмосферу старого Симбирска, исследуя его улочки и набережные. Узнайте истории, скрытые за фасадами домов
Начало: В сквере им. Гончарова
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
от 6000 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Обзорная экскурсия по Ульяновску
Увидеть главные достопримечательности, посидеть на диване Обломова и узнать три имени города
Завтра в 12:30
28 дек в 09:00
6400 ₽ за всё до 7 чел.