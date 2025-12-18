Добро пожаловать на знакомство с городом! Маршрут продуман так, что вы увидите всё самое интересное в Ульяновске за один день — дома Ульяновых, дом Гончарова, особняк Сачкова и не только. Вы точно не потеряетесь: в боте будут локации, фотографии из прошлого и аудиодорожки с нескучными фактами. А ещё вы узнаете:

Об архитекторах, которые сформировали облик города * Семейном враче Ульяновых, жизнь которого так ярко развивалась и так грустно закончилась * Столыпинской реформе — как и для каких целей появился крестьянский поземельный банк * Особенностях женского образования в Симбирске И не только!