Аудиогиды и аудиоэкскурсии Ульяновска

Найдено 3 экскурсии в категории «Аудиогиды» в Ульяновске, цены от 750 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Квест-аудиоспектакль в Ульяновске «Ваня Гончаров рассказывает…»
Пешая
1 час
5 отзывов
Квест
до 10 чел.
Квест-аудиоспектакль «Ваня Гончаров рассказывает…»
Путешествие в прошлое Ульяновска с аудиогидом Ваней Гончаровым. Откройте для себя звуки старого Симбирска и погрузитесь в атмосферу города
Начало: В районе музея «Дом И.А. Гончарова»
«Перед квестом вы получите необходимое аудиооборудование»
Завтра в 10:00
10 ноя в 10:00
8900 ₽ за всё до 10 чел.
По улочкам Симбирска и проспектам Ульяновска: аудиогид
Пешая
3 часа
Аудиогид
По улочкам Симбирска и проспектам Ульяновска: аудиогид
Начало: Ульяновск
«Вы точно не потеряетесь: в боте будут локации, фотографии из прошлого и аудиодорожки с нескучными фактами»
Сегодня в 22:00
Завтра в 00:00
750 ₽ за человека
По улочкам Симбирска и проспектам Ульяновска: аудиогид
Пешая
2.5 часа
1 отзыв
Аудиогид
По улочкам Симбирска и проспектам Ульяновска: аудиогид
Увидеть всё самое главное, интересное - и узнать малоизвестные факты о городе
Начало: У скульптуры «Симбирская семья»
«Вы точно не потеряетесь: в боте будут локации, фотографии из прошлого и аудиодорожки с нескучными фактами»
Сегодня в 20:00
Завтра в 06:00
750 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    25 июля 2025
    Квест-аудиоспектакль в Ульяновске «Ваня Гончаров рассказывает…»
    Отличный и доступный вариант времяпрепровождения!
    Понравится и детям и взрослым- постоянно какие-то интерактивы, круто озвученые диалоги, в общем полное погружение) не дают ребята скучать на прогулке!
  • В
    Вера
    25 июля 2025
    Квест-аудиоспектакль в Ульяновске «Ваня Гончаров рассказывает…»
    Замечательная экскурсия-аудиоспектакль с погружением в историю старинного Симбирска и круговорот ярких событий города.
    Советую посетить эту экскурсию.
  • А
    Алёна
    23 июля 2025
    Квест-аудиоспектакль в Ульяновске «Ваня Гончаров рассказывает…»
    Побывала на потрясающем квесте-аудиоспектакле "Ваня Гончаров рассказывает…" — это не просто прогулка, а настоящее путешествие в прошлое!

    В наушниках город оживает:
    читать дальше

    ты и зритель, и участник действия. Особенно запомнились интерактивные моменты и неожиданный мастер-класс по бальным танцам.

    Если хотите новых эмоций и нестандартного формата — очень рекомендую! 🥰

  • Е
    Елена
    23 июля 2025
    Квест-аудиоспектакль в Ульяновске «Ваня Гончаров рассказывает…»
    Была на экскурсии «Ваня Гончаров рассказывает» туристической компании «СимбирСити». Сделала себе симпатичный летний подарок! В полном восторге, так как все
    читать дальше

    театрализованное действо было продумано до мелочей! На протяжении всей экскурсии ждали сюрпризы – удивительные, милые, познавательные, вкусные. Раскрывать весь секрет популярности этой экскурсии не буду, пусть останется интрига для будущих участников. Высокий уровень организации экскурсии, профессионализм, незабываемые эмоции! Обязательно буду рекомендовать своим сотрудникам, их семьям, друзьям, знакомым посетить аудиоспектакль «Ваня Гончаров рассказывает», а также рассмотреть и другие не менее увлекательные предложения туроператора «СимбирСити».

  • А
    Анастасия
    21 июля 2025
    Квест-аудиоспектакль в Ульяновске «Ваня Гончаров рассказывает…»
    Добрый день!
    Спасибо за замечательную квест-экскурсию “Ваня Гончаров рассказывает…»
    Мы были в Ульяновске всего одни сутки. Хотелось составить впечатление о городе. И
    читать дальше

    чтобы оно было правильное, составленное не только нашими глазами, но и фактами из уст знатока этих мест. Также было важно, чтобы экскурсия была краткосрочная - с нами путешествует подросток, которого сложно чем-то заинтересовать 🙄.
    Но у гида и “Вани Гончарова в наушниках» все получилось!!!
    Экскурсия краткая, емкая и очень интересная! Кроме рассказов о событиях, интересны интерактивные задания, погружение в атмосферу прошлых лет и даже столетий!
    Маршрут прекрасный, охватывающий большинство значимых мест города (про которые мы предварительно читали), рады, что мы их посетили с данной экскурсией.
    И, конечно, прекрасные виды на матушку Волгу! Спасибо гиду за фото нашей семьи в необходимых локациях!
    Благодарим гида- рассказчика за информацию, интересные факты из жизни города в разные временные периоды! Будем рекомендовать экскурсию друзьям и знакомым!
    Всех благ городу Ульяновску, его знатокам- гидам и компании - организатору! 🙋‍♀️🙏

    Добрый день!

