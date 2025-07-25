Квест
Квест-аудиоспектакль «Ваня Гончаров рассказывает…»
Путешествие в прошлое Ульяновска с аудиогидом Ваней Гончаровым. Откройте для себя звуки старого Симбирска и погрузитесь в атмосферу города
Начало: В районе музея «Дом И.А. Гончарова»
«Перед квестом вы получите необходимое аудиооборудование»
Завтра в 10:00
10 ноя в 10:00
8900 ₽ за всё до 10 чел.
Аудиогид
По улочкам Симбирска и проспектам Ульяновска: аудиогид
Начало: Ульяновск
«Вы точно не потеряетесь: в боте будут локации, фотографии из прошлого и аудиодорожки с нескучными фактами»
Сегодня в 22:00
Завтра в 00:00
750 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей25 июля 2025Отличный и доступный вариант времяпрепровождения!
Понравится и детям и взрослым- постоянно какие-то интерактивы, круто озвученые диалоги, в общем полное погружение) не дают ребята скучать на прогулке!
- ВВера25 июля 2025Замечательная экскурсия-аудиоспектакль с погружением в историю старинного Симбирска и круговорот ярких событий города.
Советую посетить эту экскурсию.
- ААлёна23 июля 2025Побывала на потрясающем квесте-аудиоспектакле "Ваня Гончаров рассказывает…" — это не просто прогулка, а настоящее путешествие в прошлое!
В наушниках город оживает:
- ЕЕлена23 июля 2025Была на экскурсии «Ваня Гончаров рассказывает» туристической компании «СимбирСити». Сделала себе симпатичный летний подарок! В полном восторге, так как все
- ААнастасия21 июля 2025Добрый день!
Спасибо за замечательную квест-экскурсию “Ваня Гончаров рассказывает…»
Мы были в Ульяновске всего одни сутки. Хотелось составить впечатление о городе. И
