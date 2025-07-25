читать дальше

чтобы оно было правильное, составленное не только нашими глазами, но и фактами из уст знатока этих мест. Также было важно, чтобы экскурсия была краткосрочная - с нами путешествует подросток, которого сложно чем-то заинтересовать 🙄.

Но у гида и “Вани Гончарова в наушниках» все получилось!!!

Экскурсия краткая, емкая и очень интересная! Кроме рассказов о событиях, интересны интерактивные задания, погружение в атмосферу прошлых лет и даже столетий!

Маршрут прекрасный, охватывающий большинство значимых мест города (про которые мы предварительно читали), рады, что мы их посетили с данной экскурсией.

И, конечно, прекрасные виды на матушку Волгу! Спасибо гиду за фото нашей семьи в необходимых локациях!

Благодарим гида- рассказчика за информацию, интересные факты из жизни города в разные временные периоды! Будем рекомендовать экскурсию друзьям и знакомым!

Всех благ городу Ульяновску, его знатокам- гидам и компании - организатору! 🙋‍♀️🙏