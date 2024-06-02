🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 42 отзыва Ульяновск от основания до современности Ленин и Волга - символы Ульяновска. Полюбуйтесь волжскими просторами и пройдитесь по ленинским местам. Узнайте о других значимых точках города Начало: Гончарова 48 6 850 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 37 отзывов Ульяновск: путешествие сквозь время - от прошлого к настоящему Погрузитесь в атмосферу Ульяновска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет захватывающее путешествие Начало: На территории Заповедника В.И. Ленина на улице Лен... 5 340 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 7 отзывов Непарадный Симбирск: 2-часовая пешеходная экскурсия по историческому Ульяновску Погрузитесь в атмосферу старого Симбирска, исследуя его улочки и набережные. Узнайте истории, скрытые за фасадами домов Начало: В сквере им. Гончарова от 3 400 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 53 отзыва Классический Ульяновск: историческое путешествие по ключевым достопримечательностям Погрузитесь в историю Ульяновска, пройдя по местам, связанным с великими личностями и величественной Волгой Начало: Пер-к Кузнецова, 3 - у памятника Борцам революции Расписание: По будням с 17:00 до 20:00, по выходным с 10:00 до 17:00 от 3 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Пешеходная экскурсия по Музейному кварталу Ульяновска: погружение в историю Откройте для себя сердце Ульяновска в увлекательной пешеходной экскурсии по Музейному кварталу, где история оживает Начало: По согласованию с гидом Расписание: Ежедневно 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 27 отзывов Непарадный Симбирск: уникальная прогулка по историческому Ульяновску Приглашаем на увлекательное путешествие по скрытым уголкам Ульяновска, где каждый шаг рассказывает свою историю Начало: Ул. Ленина, 91, Ульяновск, Сквер им. Гончарова Расписание: По выходным и праздничным дням с 10:00 до 17:00 от 3 450 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Индивидуальная 2 часа 14 отзывов Пешеходная экскурсия Четыре века Волжского Венца: историческое путешествие по Ульяновску Приглашаем на увлекательную прогулку по историческому сердцу Ульяновска, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: Ульяновск, ул. Спасская,10 2 900 ₽ за всё до 9 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Городские легенды старого Симбирска: мистическое путешествие по Ульяновску Погрузитесь в мистический мир старого Симбирска, где каждый уголок хранит свою уникальную историю и тайну Начало: Ульяновск, ул. Спасская, 12А 4 900 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Утраченное Подгорье: Историческая прогулка по Ульяновску Путешествие в прошлое Ульяновска: от Ленинского Мемориала до заброшенных садов и Волжских просторов Начало: Бульвар Новый Венец, памятник Хитрово, Ульяновск Расписание: по будням с 18.00 до 20.00, по выходным с 08.00 до 20.00 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв «Влюбляю в Ульяновск»: Путешествие по историческим местам города Откройте для себя Ульяновск под новым углом: исторические достопримечательности, уникальные памятники и захватывающие рассказы Начало: Ул. Ленина, 43, Ульяновск Расписание: Будние дни - с 17:00, выходные - 10:00-18:00 5 200 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 🚋 На трамвае Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Ульяновск 1000 лет назад до наших дней Погрузитесь в историю Ульяновска на индивидуальной экскурсии. Узнайте о деревянном кремле, Степане Разине и насладитесь волжскими панорамами Начало: Ульяновск, Улица Гончарова, 48 6 200 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 🚋 На трамвае Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Индивидуальная экскурсия по Ульяновску: от Симбирска до современности Ленин и Волга - две известных ассоциации с Ульяновском. Полюбуйтесь волжскими просторами и пройдите по Ленинским местам, открывая для себя значимые точки города Начало: Улица Гончарова 25 Расписание: Каждый день 6 200 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Мистический Симбирск: путешествие в темную сторону Ульяновска Откройте для себя тайны ночного Ульяновска в увлекательной экскурсии Мистический Симбирск. Погрузитесь в мир мистики и легенд Начало: Ул. Спасская, д. 22 Расписание: по договоренности 4 000 ₽ за всё до 30 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Пешеходная экскурсия по Ульяновску: Романтические истории Симбирска Откройте для себя удивительный мир любви и романтики 19 века в Ульяновске. Погрузитесь в атмосферу старинных балов и историй сердечных страстей Начало: Сквер Ильи Николаевича Ульянова, ул. 12 Сентября Расписание: ежедневно 5 900 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа Классический Ульяновск: прогулка по местам с открыток Познакомиться с ключевыми местами города на пешеходной экскурсии Начало: У памятника «Борцам революции» от 3 000 ₽ за всё до 5 чел.