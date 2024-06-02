1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Ульяновск от основания до современности
Ленин и Волга - символы Ульяновска. Полюбуйтесь волжскими просторами и пройдитесь по ленинским местам. Узнайте о других значимых точках города
Начало: Гончарова 48
Сегодня в 19:00
Завтра в 06:30
6 850₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ульяновск: путешествие сквозь время - от прошлого к настоящему
Погрузитесь в атмосферу Ульяновска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет захватывающее путешествие
Начало: На территории Заповедника В.И. Ленина на улице Лен...
Завтра в 18:00
10 июня в 17:00
5 340₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Непарадный Симбирск: 2-часовая пешеходная экскурсия по историческому Ульяновску
Погрузитесь в атмосферу старого Симбирска, исследуя его улочки и набережные. Узнайте истории, скрытые за фасадами домов
Начало: В сквере им. Гончарова
Завтра в 13:30
10 июня в 17:30
от 3 400₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Классический Ульяновск: историческое путешествие по ключевым достопримечательностям
Погрузитесь в историю Ульяновска, пройдя по местам, связанным с великими личностями и величественной Волгой
Начало: Пер-к Кузнецова, 3 - у памятника Борцам революции
Расписание: По будням с 17:00 до 20:00, по выходным с 10:00 до 17:00
Завтра в 15:00
10 июня в 17:45
от 3 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пешеходная экскурсия по Музейному кварталу Ульяновска: погружение в историю
Откройте для себя сердце Ульяновска в увлекательной пешеходной экскурсии по Музейному кварталу, где история оживает
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Непарадный Симбирск: уникальная прогулка по историческому Ульяновску
Приглашаем на увлекательное путешествие по скрытым уголкам Ульяновска, где каждый шаг рассказывает свою историю
Начало: Ул. Ленина, 91, Ульяновск, Сквер им. Гончарова
Расписание: По выходным и праздничным дням с 10:00 до 17:00
Завтра в 17:45
10 июня в 17:45
от 3 450₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пешеходная экскурсия Четыре века Волжского Венца: историческое путешествие по Ульяновску
Приглашаем на увлекательную прогулку по историческому сердцу Ульяновска, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Ульяновск, ул. Спасская,10
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 900₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
2 часа
Городские легенды старого Симбирска: мистическое путешествие по Ульяновску
Погрузитесь в мистический мир старого Симбирска, где каждый уголок хранит свою уникальную историю и тайну
Начало: Ульяновск, ул. Спасская, 12А
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Утраченное Подгорье: Историческая прогулка по Ульяновску
Путешествие в прошлое Ульяновска: от Ленинского Мемориала до заброшенных садов и Волжских просторов
Начало: Бульвар Новый Венец, памятник Хитрово, Ульяновск
Расписание: по будням с 18.00 до 20.00, по выходным с 08.00 до 20.00
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
«Влюбляю в Ульяновск»: Путешествие по историческим местам города
Откройте для себя Ульяновск под новым углом: исторические достопримечательности, уникальные памятники и захватывающие рассказы
Начало: Ул. Ленина, 43, Ульяновск
Расписание: Будние дни - с 17:00, выходные - 10:00-18:00
Завтра в 08:00
10 июня в 18:15
5 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ульяновск 1000 лет назад до наших дней
Погрузитесь в историю Ульяновска на индивидуальной экскурсии. Узнайте о деревянном кремле, Степане Разине и насладитесь волжскими панорамами
Начало: Ульяновск, Улица Гончарова, 48
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия по Ульяновску: от Симбирска до современности
Ленин и Волга - две известных ассоциации с Ульяновском. Полюбуйтесь волжскими просторами и пройдите по Ленинским местам, открывая для себя значимые точки города
Начало: Улица Гончарова 25
Расписание: Каждый день
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
6 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мистический Симбирск: путешествие в темную сторону Ульяновска
Откройте для себя тайны ночного Ульяновска в увлекательной экскурсии Мистический Симбирск. Погрузитесь в мир мистики и легенд
Начало: Ул. Спасская, д. 22
Расписание: по договоренности
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 30 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пешеходная экскурсия по Ульяновску: Романтические истории Симбирска
Откройте для себя удивительный мир любви и романтики 19 века в Ульяновске. Погрузитесь в атмосферу старинных балов и историй сердечных страстей
Начало: Сквер Ильи Николаевича Ульянова, ул. 12 Сентября
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Классический Ульяновск: прогулка по местам с открыток
Познакомиться с ключевыми местами города на пешеходной экскурсии
Начало: У памятника «Борцам революции»
Завтра в 13:00
10 июня в 18:00
от 3 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Сердце Ульяновска: от площади Ленина до Соборной
Прогулка по историческому центру Ульяновска между площадями Ленина и Соборной. Виды на Волгу, старинные здания и памятники
Начало: На площади Ленина
Завтра в 12:00
11 июня в 09:00
от 4 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнжела2 июня 2024Ульяновск открывается совсем с другой стороны. Никита прекрасный рассказчик, а главное любит свой город и покажет его так, что и вы полюбите. Главное, что экскурсия совершенно не скучно академичная, когда на вас вываливают кучу ненужных фактов. Очень рекомендую.
- ООльга30 мая 2024Были на экскурсии 22 мая 2024г. Всё очень понравилось от маршрута до советов что посмотреть и на что обратить внимание
- ММихаил21 мая 2024Потрясающая экскурсия! Два часа пролетели очень быстро за увлекательными рассказами и красивейшими маршрутами👍 Спасибо городу за его историю, богатую событиями, архитектурой и
- ААнна12 мая 2024Прекрасный экскурсовод, всё понравилось
- ЕЕлена11 мая 2024Великолепная экскурсия. Гид очень интересный. Увлеченно рассказывал, ответил на все вопросы. Мы в восторге. Искренне рекомендую. Алексей, спасибо большое. С уважением, благодарные туристы.
- ЖЖанна11 мая 2024Посмотрели центр Ульяновска на классической экскурсии, активно спрашивали, получали подробные ответы. Несмотря на все эквилибры и капризынашего сына, Никита был невозмутим и доброжелателен. Благодарим, было интересно!
- ММария7 мая 2024Спасибо замечательному гиду Никите за увлекательную прогулку по Ульяновску! Именно такие экскурсии позволяют составить приятные впечатления о городе и дают понимание о его истории.
- ЕЕкатерина6 мая 20246 мая впервые побывали в Ульяновске. Вместе с Алексеем гуляли по городу. Интересная экскурсия, узнали много нового для себя. Особенно
- ТТатьяна4 мая 2024Экскурсия нам понравилась. Мы прогулялись по центру города. Узнали много нового и интересного. Получили ответы на все возникшие вопросы.
- ООльга1 мая 2024Мы приехали в Ульяновск с круизом и время в городе было ограничено. Я очень довольна этой экскурсией несмотря на плохую
Ответы на вопросы от путешественников по Ульяновску в категории «Пешеходные»
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