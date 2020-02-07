4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Насыщенное знакомство с каждым знаковым уголком города

Алексей
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Алексей – ваш гид
Путешествие по Ульяновску на машине позволит рассмотреть город с самых разных сторон.

Вы поймёте, что осталось здесь от Симбирска, а что совсем новое, материализовавшееся в последние десятилетия.

В Ульяновске много необычного и старинного — на авто-пешеходной экскурсии мы охватим все места, связанные с большой историей и местными изюминками, чтобы вы увидели современную жизнь города и погрузились в его славное прошлое.
7500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4.5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Весь Ульяновск на автомобиле
Весь Ульяновск на автомобиле

Что вас ожидает

Отголоски старины
Всюду в Ульяновске можно встретить напоминания о его дореволюционном прошлом. Вы увидите уникальные постройки XVII-XVIII века, которые граничат с современными зданиями, и побываете на улице, которая нисколько не изменилась с конца XIX столетия. Калейдоскопом пронесутся многочисленные старые храмы, церкви и мечети. Я расскажу о кварталах, где жили только купцы и дворяне, и отвезу к месту, где происходили расстрелы большевиков и белых. Вы спуститесь с пригорка, по которому шло войско Стеньки Разина, и проедете по самому старому мосту — он был построен ещё при Николае II. А если захотите, даже рассмотрите обелиски на древнем кладбище.

Как устроен Ульяновск
Вы взглянете на огромный и необычный ледовый дворец, один из трёх таких в России, промчитесь по центральным улицам и самому широкому городскому проспекту. Насладитесь пейзажем Волги и увидите, как две реки Ульяновска текут «в противоход». Пока вы будете оценивать масштабы города, я расскажу, где располагаются главные музеи и кварталы, куда стоит заглянуть путешественникам. Мы пересечём Президентский мост — второй по размеру в Европе, проедем мимо современных парков и зон отдыха, заглянем в новый район порта. И всё это для того, чтобы вы успели за несколько часов уловить атмосферу Ульяновска и спланировать дальнейшее знакомство с ним.

Организационные детали

Трансфер включён в стоимость экскурсии.

Весь Ульяновск на автомобиле
Весь Ульяновск на автомобиле
Весь Ульяновск на автомобиле
Весь Ульяновск на автомобиле
Весь Ульяновск на автомобиле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алексей
Алексей
Мне 30 лет. По образованию историк. Родился в Ульяновске. Изучаю его историю и люблю свой город, который отличается от всех других российских городов. Знаю самые интересные факты, истории и легенды. Знакомлю гостей и жителей города с уникальным соседством культур и религий народов Поволжья. Для вас готов стать гидом по нашему городу.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

7 февраля 2020
Были с супругой в Ульяновске праздновали день рождения, решили выбрать экскурсию индивидуальную, связались через сайт, оперативно подучили ответ, экскурсия понравилась и позволила нам за 4,5 часа в сопровождении Алексея на его комфортном автомобиле посмотреть и получить информацию об основных объектах города. Добавлю сам в городе в 3 ий раз и уже был на подобной экскурсии с другим гидом и тем не менее получил много новой интересной информации. Спасибо Алексею за проведенную экскурсию.
15 мая 2019
10 мая была на замечательной экскурсии «Весь Ульяновск на автомобиле» с гидом Алексеем. Очень много интересного, познавательного, малоизвестного рассказал! Обошли весь центр города и объехали город на машине, увидели главные достопримечательности, проехали по Императорскому и Президентскому мостам! Очень понравилось! Спасибо, Алексей!
4 января 2019
Отличный экскурсовод, экскурсия для первого посещения города всеобъемлюща,но не перегружена фактами. после неё хорошо гулять по городу самостоятельно уже осознанно. Спасибо.
8 октября 2018
Гид Алексей Кладов провел интересную и познавательную экскурсию, очень профессиональный, эрудированный, достойный специалист. Мне было приятно общаться, узнала много нового. Рекомендую будущим туристам.

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Ульяновск основан в 1648 году... И это город, который ни разу не сдавался бунтовщикам. На этой прогулке по главным улицам и набережной Волги вы узнаете множество интересных и удивительных сведений о городе. Я помогу вам переместиться из давнего прошлого (19 век) в недавнее (1970 год) и далее – к современности.

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