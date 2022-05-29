4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Насыщенное знакомство с каждым знаковым уголком города
Путешествие по Ульяновску на машине позволит рассмотреть город с самых разных сторон.
Вы поймёте, что осталось здесь от Симбирска, а что совсем новое, материализовавшееся в последние десятилетия.
В Ульяновске много необычного и старинного — на авто-пешеходной экскурсии мы охватим все места, связанные с большой историей и местными изюминками, чтобы вы увидели современную жизнь города и погрузились в его славное прошлое.
Всюду в Ульяновске можно встретить напоминания о его дореволюционном прошлом. Вы увидите уникальные постройки XVII-XVIII века, которые граничат с современными зданиями, и побываете на улице, которая нисколько не изменилась с конца XIX столетия. Калейдоскопом пронесутся многочисленные старые храмы, церкви и мечети. Я расскажу о кварталах, где жили только купцы и дворяне, и отвезу к месту, где происходили расстрелы большевиков и белых. Вы спуститесь с пригорка, по которому шло войско Стеньки Разина, и проедете по самому старому мосту — он был построен ещё при Николае II. А если захотите, даже рассмотрите обелиски на древнем кладбище.
Как устроен Ульяновск
Вы взглянете на огромный и необычный ледовый дворец, один из трёх таких в России, промчитесь по центральным улицам и самому широкому городскому проспекту. Насладитесь пейзажем Волги и увидите, как две реки Ульяновска текут «в противоход». Пока вы будете оценивать масштабы города, я расскажу, где располагаются главные музеи и кварталы, куда стоит заглянуть путешественникам. Мы пересечём Президентский мост — второй по размеру в Европе, проедем мимо современных парков и зон отдыха, заглянем в новый район порта. И всё это для того, чтобы вы успели за несколько часов уловить атмосферу Ульяновска и спланировать дальнейшее знакомство с ним.
Организационные детали
Трансфер включён в стоимость экскурсии.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Ульяновске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1063 туристов
По образованию историк, тюрколог. Изучаю историю народов мира и удивительных уголков нашей страны. Знаю самые интересные факты, истории и легенды. Знакомлю гостей и жителей города с уникальным соседством культур и религий народов Поволжья. Для вас готов стать гидом по нашему городу.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Лилия
Хочу выразить огромную благодарность Алексею. Посетила Ульяновск, была в восторге. Алексей профессионал своего дела. Видно, что человек получает огромное удовольствие от своей работы. Очень интересно и увлекательно провёл экскурсию. В Волгу влюбилась. Очень рекомендую.
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Сергей
Были с супругой в Ульяновске праздновали день рождения, решили выбрать экскурсию индивидуальную, связались через сайт, оперативно подучили ответ, экскурсия понравилась и позволила нам за 4,5 часа в сопровождении Алексея на читать дальшеуменьшить
его комфортном автомобиле посмотреть и получить информацию об основных объектах города. Добавлю сам в городе в 3 ий раз и уже был на подобной экскурсии с другим гидом и тем не менее получил много новой интересной информации. Спасибо Алексею за проведенную экскурсию.
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Анатолий
Знакомство с Ульяновском действительно полное, всестороннее. Алексей обладает достаточным багажом знаний для ответа на вопросы из самых разных областей жизни города и его жителей. Повествование не нудное, с чувством юмора. Да, для других подобных экскурсий цена выше, чем даже в крупных и распиаренных туристических центрах. Но ценовую политику я в оценку не вкладываю. Сама экскурсия отработана на оценку "отлично".
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Ольга
24 июля мы побывали на экс. по г. Ульяновску. С Алексеем мы проехали и прошли весь город, о котором он подробно рассказывал: практически о каждом старинном доме, усадьбе, дворце. Не обошли стороной жизнь семьи Ульяновых и их дома проживания, проехали по двум мостам через Волгу, полюбовались пейзажами. Спасибо Алексею за рассказ о своём городе. Всем рекомендую.
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Ольга
Большое спасибо Алексею за знакомство с замечательным городом Ульяновск. Город влюбляет в себя. Удивительная история, тайны, очень много прекрасно сохранившихся зданий. От всей души желаю городу неравнодушного руководителя. У Ульяновска отличный туристический поетнциал. В следующий приезд планируем сходить на массонскую экскурсию с Алексеем!!!
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Юлия
10 мая была на замечательной экскурсии «Весь Ульяновск на автомобиле» с гидом Алексеем. Очень много интересного, познавательного, малоизвестного рассказал! Обошли весь центр города и объехали город на машине, увидели главные достопримечательности, проехали по Императорскому и Президентскому мостам! Очень понравилось! Спасибо, Алексей!
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