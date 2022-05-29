4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Путешествие по Ульяновску на машине позволит рассмотреть город с самых разных сторон. Вы поймёте, что осталось здесь от Симбирска, а что совсем новое, материализовавшееся в последние десятилетия. В Ульяновске много необычного и старинного — на авто-пешеходной экскурсии мы охватим все места, связанные с большой историей и местными изюминками, чтобы вы увидели современную жизнь города и погрузились в его славное прошлое.

Описание экскурсии

Отголоски старины

Всюду в Ульяновске можно встретить напоминания о его дореволюционном прошлом. Вы увидите уникальные постройки XVII-XVIII века, которые граничат с современными зданиями, и побываете на улице, которая нисколько не изменилась с конца XIX столетия. Калейдоскопом пронесутся многочисленные старые храмы, церкви и мечети. Я расскажу о кварталах, где жили только купцы и дворяне, и отвезу к месту, где происходили расстрелы большевиков и белых. Вы спуститесь с пригорка, по которому шло войско Стеньки Разина, и проедете по самому старому мосту — он был построен ещё при Николае II. А если захотите, даже рассмотрите обелиски на древнем кладбище.

Как устроен Ульяновск

Вы взглянете на огромный и необычный ледовый дворец, один из трёх таких в России, промчитесь по центральным улицам и самому широкому городскому проспекту. Насладитесь пейзажем Волги и увидите, как две реки Ульяновска текут «в противоход». Пока вы будете оценивать масштабы города, я расскажу, где располагаются главные музеи и кварталы, куда стоит заглянуть путешественникам. Мы пересечём Президентский мост — второй по размеру в Европе, проедем мимо современных парков и зон отдыха, заглянем в новый район порта. И всё это для того, чтобы вы успели за несколько часов уловить атмосферу Ульяновска и спланировать дальнейшее знакомство с ним.

Организационные детали

Трансфер включён в стоимость экскурсии.