О Ольга «Уездный город В»: вокруг Валдая без гида Большое спасибо за прекрасный рассказ о Валдае. Мы получили большое удовльствие от прогулки по уездному городу. Все изложено очень подробно и понятно.

Н Наталья История и традиции Валдая (на вашем авто) Интересная экскурсия в основном благодаря экскурсоводу - Наталье Алексеевне! Рассказала очень много с любовью к родному городу и смогла заинтересовать темой.

Но очень дорого - я бы сказала необоснованно дорого.

П Павел История и традиции Валдая (на вашем авто) Большое спасибо гиду Анне за очень творческий и душевный подход к экскурсионному сопровождению!

Очень понравилось!

Т Татьяна История и традиции Валдая (на вашем авто) У нас была обворожительная и неподражаемая Надежда Петровна!!!

Огромное спасибо за ваши знания, обаяние, артистизм и желание делиться своими великолепными историями и фактами с окружающими!

Мы почерпнули много интересного и нового из ваших рассказов!

Т Татьяна История и традиции Валдая (на вашем авто) Полный восторг и неожиданность -это впечатления об экскурсии, проведённой Надеждой Петровной. Глубочайшие знания, любовь к родному краю, прекрасный слог, личное обаяние -вот основа 4-х часового увлекательного путешествия по красивейшему уголку страны. Всем настоятельно рекомендую!

К Константин История и традиции Валдая (на вашем авто) Это трудно назвать просто "экскурсией". Скорее, это музыкально-литературное произведение, исполненное одним актером. Надежда могла бы блистать на сценах больших и малых театров. Но она служит на Валдае, в Музейном колокольном центре. Торопитесь,"счастливых билетов" очень мало.

С Светлана История и традиции Валдая (на вашем авто) Хорошо

О Оксана История и традиции Валдая (на вашем авто) Всё прекрасно, только, наверное, надо заявлять экскурсию не «на машине», а «на ВАШЕЙ машине», чтобы сразу было всё понятно.

О Ольга История и традиции Валдая (на вашем авто) читать дальше отличаются тем, что они больше стараются выстроить диалог, заинтересовать больше, а не только рассказывать и рассказывать. Вот это немного не понравилось у Евгения. Он все знает, много рассказывает, но диалога не выстраивает… совсем С нами был экскурсовод Евгений. Материала очень много, маршрут насыщенный. Но, сняла звезду за «монолог», привыкла, что в трикстере экскурсоводы

Н Надежда История и традиции Валдая (на вашем авто) читать дальше Во вторник музеи Валдая выходные и нам пошли навстречу, время экскурсии разбили на два дня, чтобы мы смогли побывать и в музее, и увидеть красоты Иверского монастыря. Несмотря на дождь и холод, мы получили массу прекрасных впечатлений от экскурсий. Большое спасибо Наталье Алексеевне, Даше и конечно Оксане за их рассказы об истории Валдая, колоколов и колокольчиков, об Иверском монастыре, о о природе этого маленького уголка нашей прекрасной России! Очень хочется увидеть все это летом!!! Процветания вашему городу!!! Свой отзыв я начну с того, что поблагодарю за прекрасную организацию. Мы приехали в Валдай около 4 часов вечера, понедельник.

О Ольга История и традиции Валдая (на вашем авто)

Нам очень понравилась и организация и проведение самой экскурсии. С нами работали три экскурсовода и каждый по своему был настолько читать дальше индивидуален, что выделять кого-то, кто лучше совсем не хочется. Интересно, информационно, тепло и душевно.

Спасибо всем огромное за вашу работу и гостеприимство. Здравствуйте.Нам очень понравилась и организация и проведение самой экскурсии. С нами работали три экскурсовода и каждый по своему был настолько

Г Галина История и традиции Валдая (на вашем авто) читать дальше о видах колоколов и колокольного звона, об истории Иверского монастыря. Мы были с детьми-подростками 13 и 17 лет, все очень довольны. Экскурсия очень понравилась. Несмотря на продолжительность-3,5 часа, очень хорошо запоминается. Экскурсовод Евгений прекрасно ориентируется в материале, рассказал нам массу интересного

Ю Юлия История и традиции Валдая (на вашем авто) Отличная экскурсия! Огромное спасибо экскурсоводу Ольге Владимировне! Завершение экскурсии в Иверском Святоозерском монастыре - за это отдельная благодарность.

P PAVEL История и традиции Валдая (на вашем авто) Экскурсия понравилась. Спасибо за знакомство с Валдаем.

О Ольга История и традиции Валдая (на вашем авто) читать дальше про историю, разновидности колоколов и колокольного звона, историю монастыря. Особенно впечатляет демонстрация колокольного звона в музее колоколов.

Заказывали дополнительно трансфер из Новгорода, водитель Евгений аккуратно и быстро доставил нас туда и обратно. Брали экскурсию на группу 10 человек (взрослые и дети), всем было интересно: гид Анна Алексеевна очень профессионально и интересно рассказывала

А Александр История и традиции Валдая (на вашем авто) Евгений профессионально и увлекательно рассказал о колоколах и Иверском монастыре. Огромное ему спасибо!

С Светлана История и традиции Валдая (на вашем авто) Экскурсия очень понравилась. Была заминка с экскурсоводом, но Наталья мгновенно всё решила. Спасибо за оперативное решение вопросов. Советую

Н Наталья История и традиции Валдая (на вашем авто) читать дальше не понравилось, это то что в конце экскурсии мы почему-то оказались в групповой экскурсии, хотя заказывали и оплачивали индивидуальную, это наша принципиальная позиция, поэтому из Музея колокольчиков мы ушли, не дослушав. Отличная экскурсия и очень хороший экскурсовод,все было изложено очень емко и квалифицированно. Сам маршрут и тема очень классная. Единственное что

О Ольга История и традиции Валдая (на вашем авто) читать дальше молодых (из них один музейный работник со своими запросами), и понятно, что первым нужно было и особое внимание, и особые условия. И к этой компании неожиданно добавилась маленькая собачка! Наталья все сумела так продумать и организовать, что никто не почувствовал себя обделенным вниманием и информацией. Интересная насыщенная программа, комфортный темп, приятное общение. Будем рекомендовать всем своим друзьям и знакомым. И, конечно, наша огромная благодарность за самые теплые воспоминания о Валдае. Экскурсия замечательная! Наталья не только специалист высочайшего класса, но и прекрасный организатор. Группа у нас была проблемная. Двое пожилых, трое