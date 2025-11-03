О Ольга «Уездный город В»: вокруг Валдая без гида Большое спасибо за прекрасный рассказ о Валдае. Мы получили большое удовльствие от прогулки по уездному городу. Все изложено очень подробно и понятно.

Т Татьяна Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю читать дальше ждала пока мы все осмотрим и соберемся, с самого начала экскурсии обсудила с нами маршрут и всячески заботилась о нас. Оказалась прекрасным рассказчиком, прекрасно довела до нас всю информацию. Хочется сказать большое спасибо гиду Марине, которая в такую дождливую и неприветливую погоду провела с нами экскурсию по Валдаю. Терпеливо

О Ольга Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю Ольга Николаевна провела замечательную, интересную и познавательную экскурсию. Время пролетело не заметно, мы остались очень довольны.

Т Татьяна Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю Оксана, спасибо вам большое за прекрасную и атмосферную экскурсию по Валдаю! Было интересно, познавательно и весело😘😘😘

Г Галина Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю Доброжелательность, глубокие и обширные знания истории России и своего родного Валдая характеризуют гида Оксану. Спасибо Вам. Было очень интересно и познавательно.

А Александр Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю Это агентство. Для нас проводила экскурсию Ольга Николаевна, мы очень довольны. Профессиональный гид, хорошо структурирована вся программа, хорошо поставленная речь. Стройное изложение по плану без суеты.

Спасибо!

С Снежана Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю Спасибо Ольге Николаевне за прекрасную экскурсию по Валдаю и окрестностям. Нам было интересно.

А Анна Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю читать дальше Валдая, по сути одной площадке наша Потрясающая дама умудрилась нам выдать столько интересного!!! Информация преподносилась легко, с юморком!!! Мы с подругой в диком восторге. Ольга Николаевна рассказывала, показывала, объясняла и даже читала нам стихи. Человек увлеченный, грамотный, воспитанный, образованный, с прекрасным юмором!!! Всем советуем! Иверский монастырь… какие там места… ммм… Красота неимоверная!! Обязательно надо ехать и слушать нашу историю!!!! Доброго времени суток. На эту экскурсию нам направили гида Ольгу Николаевну. Что ж, ребята, это было КРУТО!!! На том пятачке

Ю Юрий Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю

Иверский монастырь. Очень красивое и атмосферное место на острове. Экскурсовод интересно рассказала читать дальше историю обители, внутри собора потрясающие фрески и иконостас. Чистейший воздух и невероятное спокойствие. Очень рекомендуем монастырскую трапезную.

Гид была внимательная, с хорошим чувством юмора, отвечала на все вопросы.

Однозначно рекомендую эту экскурсию. Она идеально подходит для первого знакомства с Валдаем. Получился насыщенный и познавательный день, совместивший историю, духовность и любование природой. Отличная экскурсия! Поездка на Валдай оставила только положительные впечатления.Иверский монастырь. Очень красивое и атмосферное место на острове. Экскурсовод интересно рассказала

Н Наталья История и традиции Валдая (на вашем авто) Интересная экскурсия в основном благодаря экскурсоводу - Наталье Алексеевне! Рассказала очень много с любовью к родному городу и смогла заинтересовать темой.

Но очень дорого - я бы сказала необоснованно дорого.

П Павел История и традиции Валдая (на вашем авто) Большое спасибо гиду Анне за очень творческий и душевный подход к экскурсионному сопровождению!

Очень понравилось!

С Светлана Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю читать дальше и любовь, с которой Ольга Николаевна нам рассказывала об этом удивительном небольшом городке завораживают и переносят в быт и былые времена. А красота и умиротворение монастыря с интересным глубоким рассказом о нем сделали нашу экскурсию наполненной смыслом и желанием в очередной раз вернуться сюда, окунуться в чистоту этого места, с потрясающим чистейшим воздухом и тонким ароматом спокойствия и защищенности этого святого места. Огромное спасибо, Ольге Николаевне за ее знания, любовь к своему городу и очень приятному общению, лёгкому и в тоже время наполненному огромного багажа знаний. Побывали в удивительном и глубоко мной любимом городе Валдае с еще более удивительным и потрясающем экскурсоводом Ольгой Николаевной. Те знания

А Алексей Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю Было интересно и познавательно. Детям тоже понравилось. Узнали и про историю, и про современную жизнь города и Иверского монастыря. Насладились прекрасными видами. Рекомендую

З Зухра Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю Высшая оценка, отличное знание и интересная подача

И Ирина Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю Прекрасная экскурсия! Ольга - великолепный профессиональный гид, много интересной информации, замечательная подача материала. Всем рекомендую!

А Анастасия Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю читать дальше исторических фактов, поэтических вставок талантливо и очень артистично, преподнесенных Ольгой, надолго останется с нами и заставит ещё не раз вернуться в это прекрасное место под названием Валдай. 10 баллов по пяти бальной шкале. Браво, Ольга! Великолепная экскурсия с гидом Ольгой. Три с половиной фееричных часа пролетели, как 5 минут, а послевкусие от полученной информации, интересных

М Мария Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю читать дальше поведала нам множество интересных фактов, создав впечатление, что мы приехали в гости к близкому человеку. Отдельно хочется отметить, что экскурсия была сбалансированной, без излишнего углубления в исторические даты или религиозные темы.

Хочется отдельно выразить благодарность Ольге за то, что предлагала сделать фото у знаковых достопримечательностей. Этого часто не хватает работе гидов. Прекрасно организованный маршрут и увлеченный рассказ экскурсовода Ольги позволили нам в полной мере ощутить атмосферу Валдая. Ольга с неподдельной любовью

Т Татьяна История и традиции Валдая (на вашем авто) У нас была обворожительная и неподражаемая Надежда Петровна!!!

Огромное спасибо за ваши знания, обаяние, артистизм и желание делиться своими великолепными историями и фактами с окружающими!

Мы почерпнули много интересного и нового из ваших рассказов!

В Вадим Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю Экскурсовод Ольга Николаевна обладает широкими историческими знаниями и очень интересно рассказывает. Рекомендуем ее экскурсии.