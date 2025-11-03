Индивидуальная
до 5 чел.
История и традиции Валдая (на вашем авто)
Путешествие в город колокольного звона и знакомство с архитектурой Иверского монастыря
Начало: По договоренности
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
10 590 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю
Валдай окружён красивейшими лесами и реками, а памятников старины здесь не перечесть. За один день вы увидите лучшие места, пропитанные историей и спокойствием
Начало: Ул. Труда, д. 2 (у музея Колоколов)
Завтра в 14:00
11 дек в 09:00
7200 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
«Уездный город В»: вокруг Валдая без гида
Познакомиться с главными достопримечательностями и скрытыми жемчужинами на прогулке с чат-ботом
Начало: На ул. Февральская
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1335 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга3 ноября 2025Большое спасибо за прекрасный рассказ о Валдае. Мы получили большое удовльствие от прогулки по уездному городу. Все изложено очень подробно и понятно.
- ТТатьяна26 октября 2025Хочется сказать большое спасибо гиду Марине, которая в такую дождливую и неприветливую погоду провела с нами экскурсию по Валдаю. Терпеливо
- ООльга6 октября 2025Ольга Николаевна провела замечательную, интересную и познавательную экскурсию. Время пролетело не заметно, мы остались очень довольны.
- ТТатьяна28 сентября 2025Оксана, спасибо вам большое за прекрасную и атмосферную экскурсию по Валдаю! Было интересно, познавательно и весело😘😘😘
- ГГалина11 сентября 2025Доброжелательность, глубокие и обширные знания истории России и своего родного Валдая характеризуют гида Оксану. Спасибо Вам. Было очень интересно и познавательно.
- ААлександр9 сентября 2025Это агентство. Для нас проводила экскурсию Ольга Николаевна, мы очень довольны. Профессиональный гид, хорошо структурирована вся программа, хорошо поставленная речь. Стройное изложение по плану без суеты.
Спасибо!
- ССнежана27 августа 2025Спасибо Ольге Николаевне за прекрасную экскурсию по Валдаю и окрестностям. Нам было интересно.
- ААнна20 августа 2025Доброго времени суток. На эту экскурсию нам направили гида Ольгу Николаевну. Что ж, ребята, это было КРУТО!!! На том пятачке
- ЮЮрий19 августа 2025Отличная экскурсия! Поездка на Валдай оставила только положительные впечатления.
Иверский монастырь. Очень красивое и атмосферное место на острове. Экскурсовод интересно рассказала
- ННаталья16 августа 2025Интересная экскурсия в основном благодаря экскурсоводу - Наталье Алексеевне! Рассказала очень много с любовью к родному городу и смогла заинтересовать темой.
Но очень дорого - я бы сказала необоснованно дорого.
- ППавел14 августа 2025Большое спасибо гиду Анне за очень творческий и душевный подход к экскурсионному сопровождению!
Очень понравилось!
- ССветлана10 августа 2025Побывали в удивительном и глубоко мной любимом городе Валдае с еще более удивительным и потрясающем экскурсоводом Ольгой Николаевной. Те знания
- ААлексей10 августа 2025Было интересно и познавательно. Детям тоже понравилось. Узнали и про историю, и про современную жизнь города и Иверского монастыря. Насладились прекрасными видами. Рекомендую
- ЗЗухра27 июля 2025Высшая оценка, отличное знание и интересная подача
- ИИрина25 июля 2025Прекрасная экскурсия! Ольга - великолепный профессиональный гид, много интересной информации, замечательная подача материала. Всем рекомендую!
- ААнастасия23 июля 2025Великолепная экскурсия с гидом Ольгой. Три с половиной фееричных часа пролетели, как 5 минут, а послевкусие от полученной информации, интересных
- ММария22 июля 2025Прекрасно организованный маршрут и увлеченный рассказ экскурсовода Ольги позволили нам в полной мере ощутить атмосферу Валдая. Ольга с неподдельной любовью
- ТТатьяна17 июля 2025У нас была обворожительная и неподражаемая Надежда Петровна!!!
Огромное спасибо за ваши знания, обаяние, артистизм и желание делиться своими великолепными историями и фактами с окружающими!
Мы почерпнули много интересного и нового из ваших рассказов!
- ВВадим8 июля 2025Экскурсовод Ольга Николаевна обладает широкими историческими знаниями и очень интересно рассказывает. Рекомендуем ее экскурсии.
- ТТатьяна8 июля 2025Полный восторг и неожиданность -это впечатления об экскурсии, проведённой Надеждой Петровной. Глубочайшие знания, любовь к родному краю, прекрасный слог, личное обаяние -вот основа 4-х часового увлекательного путешествия по красивейшему уголку страны. Всем настоятельно рекомендую!
