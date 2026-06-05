За 2 дня вы увидите древние Великие Луки и узнаете тайны гениальных умов России — академика Ивана Виноградова и первой женщины-математика Софьи Ковалевской. Пройдётесь по купеческим улочкам Торопца, осмотрите особняки, храмы и монастыри. А в Наумове посетите дом композитора Модеста Мусоргского, вдохновлявшегося красотой родных озёр.
Описание экскурсии
Организационные детали
Отправление из Санкт-Петербурга: поезд 607А (21:07–6:30), возвращение поездом 377А (20:25–6:45).
Отправление из Москвы: поезд 063А (21:15–7:47), возвращение поездом 064А (19:55–7:13).
При себе необходимо иметь паспорт РФ и полис ОМС.
Программа тура по дням
Великие Луки, дом-музей И.М. Виноградова, Полибино и музей-усадьба Софьи Ковалевской, Торопец
Утром мы встретимся на железнодорожном вокзале Великих Лук и позавтракаем в уютном кафе. Затем отправимся на экскурсию по городу, который считается одним из культурных центров Псковской области. Прогуляемся по улицам, поговорим об истории и познакомимся с памятниками и архитектурой.
Далее посетим дом-музей академика И. М. Виноградова — единственный музей в России, посвящённый знаменитому математику. Здесь сохранилась атмосфера старинной усадьбы и личные вещи учёного, благодаря которым можно лучше понять его жизнь и достижения.
После обеда нас ждёт переезд в Полибино — старинную деревню на берегу Ловати, где находится музей-усадьба Софьи Ковалевской, первой женщины-математика в России. Вы узнаете, как проходило её детство и где зародилась страсть Софьи к науке, а также прочувствуете атмосферу её семейного дома.
К вечеру приедем в Торопец — древний город в Тверской области, сохранивший очарование купеческих времён. После небольшой прогулки разместимся в гостинице и отдохнём.
Достопримечательности Торопца, дом-музей М.П. Мусоргского в Наумово
После завтрака отправимся на экскурсию по Торопцу. Увидим старинные купеческие особняки, древние храмы и монастыри, включая Свято-Тихоновский женский монастырь и Спасо-Преображенскую церковь. Заглянем к дому Патриарха Тихона и к первому в России памятнику Учителю, а также узнаем легенды о Красном острове и дубе Александра Невского.
Затем при желании можно будет посетить музей Космонавтики, где представлены модели космических аппаратов и артефакты, посвящённые покорителям Вселенной.
После обеда направимся в Наумово — родовое имение композитора Модеста Петровича Мусоргского. В старинном доме-музее вы познакомитесь с обстановкой 19 века и узнаете, где рождались музыкальные шедевры. Вечером вернёмся в Великие Луки.
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|2-местное проживание
|14 800 ₽
|1-местное проживание
|16 800 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтрак
- Переезды на комфортабельном автобусе
- Профессиональное сопровождение опытного гида
- Обзорные экскурсии по Великим Лукам и Торопцу
- Экскурсии и входные билеты в музей-усадьбу Ковалевской, музеи Виноградова и Мусоргского
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до Великих Лук и обратно
- Пакет питания (2 обеда, 1 завтрак) - 1950 ₽
- Экскурсия в музей Космонавтики - 100 ₽
- Стоимость тура при 1-местном размещении составит 14 900 ₽