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Великие Луки и великие люди: старинные города и дома-музеи гениев музыки и математики

Пройтись по улочкам Торопца и увидеть, как жили И.М. Виноградов, С. Ковалевская и М.П. Мусоргский
Это путешествие — настоящая находка для тех, кто любит историю и атмосферу старинных русских городов.

За 2 дня вы увидите древние Великие Луки и узнаете тайны гениальных умов России — академика Ивана Виноградова и первой женщины-математика Софьи Ковалевской. Пройдётесь по купеческим улочкам Торопца, осмотрите особняки, храмы и монастыри. А в Наумове посетите дом композитора Модеста Мусоргского, вдохновлявшегося красотой родных озёр.
Великие Луки и великие люди: старинные города и дома-музеи гениев музыки и математики
Великие Луки и великие люди: старинные города и дома-музеи гениев музыки и математики
Великие Луки и великие люди: старинные города и дома-музеи гениев музыки и математики

Описание экскурсии

Организационные детали

Отправление из Санкт-Петербурга: поезд 607А (21:07–6:30), возвращение поездом 377А (20:25–6:45).
Отправление из Москвы: поезд 063А (21:15–7:47), возвращение поездом 064А (19:55–7:13).
При себе необходимо иметь паспорт РФ и полис ОМС.

Программа тура по дням

1 день

Великие Луки, дом-музей И.М. Виноградова, Полибино и музей-усадьба Софьи Ковалевской, Торопец

Утром мы встретимся на железнодорожном вокзале Великих Лук и позавтракаем в уютном кафе. Затем отправимся на экскурсию по городу, который считается одним из культурных центров Псковской области. Прогуляемся по улицам, поговорим об истории и познакомимся с памятниками и архитектурой.

Далее посетим дом-музей академика И. М. Виноградова — единственный музей в России, посвящённый знаменитому математику. Здесь сохранилась атмосфера старинной усадьбы и личные вещи учёного, благодаря которым можно лучше понять его жизнь и достижения.

После обеда нас ждёт переезд в Полибино — старинную деревню на берегу Ловати, где находится музей-усадьба Софьи Ковалевской, первой женщины-математика в России. Вы узнаете, как проходило её детство и где зародилась страсть Софьи к науке, а также прочувствуете атмосферу её семейного дома.

К вечеру приедем в Торопец — древний город в Тверской области, сохранивший очарование купеческих времён. После небольшой прогулки разместимся в гостинице и отдохнём.

Великие Луки, дом-музей И.М. Виноградова, Полибино и музей-усадьба Софьи Ковалевской, ТоропецВеликие Луки, дом-музей И.М. Виноградова, Полибино и музей-усадьба Софьи Ковалевской, ТоропецВеликие Луки, дом-музей И.М. Виноградова, Полибино и музей-усадьба Софьи Ковалевской, ТоропецВеликие Луки, дом-музей И.М. Виноградова, Полибино и музей-усадьба Софьи Ковалевской, ТоропецВеликие Луки, дом-музей И.М. Виноградова, Полибино и музей-усадьба Софьи Ковалевской, ТоропецВеликие Луки, дом-музей И.М. Виноградова, Полибино и музей-усадьба Софьи Ковалевской, ТоропецВеликие Луки, дом-музей И.М. Виноградова, Полибино и музей-усадьба Софьи Ковалевской, Торопец
2 день

Достопримечательности Торопца, дом-музей М.П. Мусоргского в Наумово

После завтрака отправимся на экскурсию по Торопцу. Увидим старинные купеческие особняки, древние храмы и монастыри, включая Свято-Тихоновский женский монастырь и Спасо-Преображенскую церковь. Заглянем к дому Патриарха Тихона и к первому в России памятнику Учителю, а также узнаем легенды о Красном острове и дубе Александра Невского.

Затем при желании можно будет посетить музей Космонавтики, где представлены модели космических аппаратов и артефакты, посвящённые покорителям Вселенной.

После обеда направимся в Наумово — родовое имение композитора Модеста Петровича Мусоргского. В старинном доме-музее вы познакомитесь с обстановкой 19 века и узнаете, где рождались музыкальные шедевры. Вечером вернёмся в Великие Луки.

Достопримечательности Торопца, дом-музей М.П. Мусоргского в НаумовоДостопримечательности Торопца, дом-музей М.П. Мусоргского в НаумовоДостопримечательности Торопца, дом-музей М.П. Мусоргского в НаумовоДостопримечательности Торопца, дом-музей М.П. Мусоргского в НаумовоДостопримечательности Торопца, дом-музей М.П. Мусоргского в НаумовоДостопримечательности Торопца, дом-музей М.П. Мусоргского в НаумовоДостопримечательности Торопца, дом-музей М.П. Мусоргского в НаумовоДостопримечательности Торопца, дом-музей М.П. Мусоргского в НаумовоДостопримечательности Торопца, дом-музей М.П. Мусоргского в НаумовоДостопримечательности Торопца, дом-музей М.П. Мусоргского в Наумово

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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
2-местное проживание14 800 ₽
1-местное проживание16 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 18% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтрак
  • Переезды на комфортабельном автобусе
  • Профессиональное сопровождение опытного гида
  • Обзорные экскурсии по Великим Лукам и Торопцу
  • Экскурсии и входные билеты в музей-усадьбу Ковалевской, музеи Виноградова и Мусоргского
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты до Великих Лук и обратно
  • Пакет питания (2 обеда, 1 завтрак) - 1950 ₽
  • Экскурсия в музей Космонавтики - 100 ₽
  • Стоимость тура при 1-местном размещении составит 14 900 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж/д вокзал г. Великие Луки (у памятника Ленину), 8:00
Завершение: Ж/д вокзал г. Великие Луки, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 18% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — Организатор в Великих Луках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 249 туристов
Мы надёжный туроператор с многолетним опытом и нетривиальным подходом к созданию туров и экскурсий. Будем рады видеть вас в наших поездках! Гарантируем качественный сервис и высокий уровень организации.

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Я
В апреле нам посчастливилось побывать в туре "Великие луки и великие люди". Наша группа из Москвы и мы с одного предприятия. Все остались очень довольны маршрутом,всё чётко по программе и
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удивительные экскурсоводы, влюблённые в своё дело .Узнали много интересного о местах, родивших великих людей нашего Отечества - академика Виноградова, Софью Ковалевскую и конечно М. П. Мусоргского. Неожиданно порадовал небольшой уютный музей Космонавтики в Торопце,где бережно и с любовью рассказывают о своём земляке, долгие годы возглавлявшем наш Космос Ю. П. Семёнове. Всё было интересно и не скучно!!! Спасибо команде туроператора за их работу. Советую всем сотрудничать с Трипстером. НЕ пожалеете!

Алексей
Алексей
Ответ организатора:
Уважаемая Елена, благодарим Вас за такой тёплый отзыв! Нам очень приятно, что ваша группа осталась довольна путешествием с нами! Будем рады увидеться с Вами вновь в наших турах, приглашаем Вас и вашу группу в другие наши программы!
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Т
Поездка оставила очень приятные впечатления! Узнавать истории людей, чьи имена встречаются на улицах и в учебниках, было увлекательно. Тур был удобно спланирован: хватало и активных экскурсий, и времени на отдых.
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Лариса отлично справлялась с задачей - рассказывала интересно, отвечала на все вопросы и делала маршрут живым и насыщенным. Торопец оказался настоящей находкой: маленький, уютный, гостеприимный городок, где приятно гулять. Очень благодарны за такую продуманную и познавательную поездку!

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Е
Хочу выразить благодарность за великолепное путешествие! Всё было продумано: программа насыщенная, организация безупречная. Особенно приятно впечатлили гид Лариса и местные экскурсоводы - Владимир Иванович и Светлана, а также сотрудники музеев, настоящие профессионалы своего дела. Дружелюбные, увлечённые, с ними было легко и интересно. Большое спасибо за такой качественный и познавательный тур!
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К
Поездка оставила только положительные впечатления. Даже дождливая погода не испортила эмоции. Местные экскурсоводы были замечательными, рассказывали интересно и подробно. Проживание и питание полностью устроили. Планируем вернуться в Торопец после празднования 950-летия города. Большое спасибо за организацию!
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М
Поездка в Великие Луки и Торопец оставила только положительные впечатления. Тур был отлично организован, экскурсии в музеях и по городам интересные и познавательные. Особенно хочется отметить гида Елену - профессионал с доброжелательным отношением, всегда готова помочь и ответить на все вопросы. Огромное спасибо за такой замечательный опыт!
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И
Тур оказался очень увлекательным. Хочу поблагодарить Елену за отлично организованную экскурсию и заботу на протяжении всего тура. Также спасибо местным экскурсоводам за интересные и подробные рассказы, которые сделали поездку такой познавательной.
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