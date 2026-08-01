Великие Луки и великие люди: старинные города и дома-музеи гениев музыки и математики
Пройтись по улочкам Торопца и увидеть, как жили И.М. Виноградов, С. Ковалевская и М.П. Мусоргский
Начало: Ж/д вокзал г. Великие Луки (у памятника Ленину), 8...
8 авг в 08:00
19 сен в 08:00
14 800 ₽ за человека
Природные чудеса в краю озер. Тур выходного дня в Псковской области
Начало: Россия, Псковская область, Великие Луки
12 сен в 10:00
3 окт в 10:00
14 100 ₽ за человека
Псковские каникулы. Железнодорожный круиз с посещением Изборска и Печоры
Начало: Россия, Москва
10 июн в 10:00
41 500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Великим Лукам в категории «Водные развлечения»
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