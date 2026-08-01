Найдено 3 тура в категории « Водные развлечения » в Великих Луках, цены от 14 100 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

Водные туры в Великих Луках на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2026