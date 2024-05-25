Н Настя Великий Устюг: по городу с краеведом Спасибо Михаилу за великолепную экскурсию. Профессионально, интересно, живо, с глубинными знанием своего края, и умением увлечь историей. Очень рекомендуем. Огромное спасибо! Желаю всем попасть на экскурсию к Михаилу.

К Константин Великий Устюг: по городу с краеведом читать дальше Мы были с маленькими детьми, Михаил менял маршрут, чтобы мы не замерзли и рассказал, куда еще можно сходить и посмотреть в городе. Интересная экскурсия про историю города, известных людей и события. Рекомендую, если первый раз в городе. Ходить не много, больше слушать.

М Михаил Добро пожаловать в Великий Устюг Мария отличный экскурсовод и обаятельный человек, влюблённый в свой город.

Е Елена Великий Устюг: по городу с краеведом С любовью рассказал нам Михаил историю своего края. Посетили территорию Михаило-Архангельского монастыря, Собор Прокопия Устюжского, прогулялись по набережной. Экскурсия длилась дольше заявленного, но на одном духу. Спасибо!

А Алена Добро пожаловать в Великий Устюг Мария,прекрасный экскурсовод! Всем рекомендую! Были с детьми,очень заботлива и внимательна! Благодарю за чудесный день✨☀️

Д Дмитрий Добро пожаловать в Великий Устюг Очень эрудированный экскурсовод, все продумано, отличное настроение и увлекательная подача материала

А Андрей Знакомство с Великим Устюгом Экскурсия в целом понравилась. Было интересно. Единственное - мой совет немного изменить подачу информации экскурсоводу. При встрече экскурсовод первые 10-15 мин рассказывает явно заученный текст, складно, но без души, как аудиогид:( Потом, когда пошли вопросы, ответы, контакт установился, стало живее, интересней:)

Н Наталья Знакомство с Великим Устюгом В вопроснике просят оценить организатора как рассказчика и его знания…. Но экскурсию проводит вовсе не организатор, а экскурсовод. Организатор в Москве. Экскурсовод в Устюге. Экскурсия как экскурсия- ничего выдающегося, длилась 1 час 20 минут вместо двух часов.