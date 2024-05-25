1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Великий Устюг: историческое путешествие с краеведом по городу
Присоединяйтесь к уникальной пешеходной экскурсии и познакомьтесь с богатой историей Великого Устюга через его знаковые места
Начало: У городской резиденции Деда Мороза, Октябрьский пе...
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 300₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Добро пожаловать в Великий Устюг: путешествие по страницам истории
Приглашаем на увлекательное путешествие по Великому Устюгу, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У памятника Семену Дежневу
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомство с Великим Устюгом: Путешествие в прошлое
Погрузитесь в историю Великого Устюга: от Успенского собора до Михаило-Архангельского монастыря. Исследуйте сокровища древнего города
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулки с краеведом по Великому Устюгу: путешествие в прошлое
Познайте душу Великого Устюга, пройдитесь по историческим местам и узнайте уникальные истории из жизни города
Начало: По согласованию с краеведом
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 000₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2 часа
Великий Устюг: Путешествие по духовным святыням и истории
Погрузитесь в атмосферу Великого Устюга, где каждый камень дышит историей и духовностью. Исследуйте уникальные храмы и монастыри
Начало: По согласованию с краеведом
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 000₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия по Великому Устюгу: путешествие в историю и Дымковская слобода
Погрузитесь в атмосферу древнего Великого Устюга и его уникальные традиции вместе с посещением Дымковской слободы
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по Великому Устюгу: от Соборного дворища до музея Озорного волчка
Приглашаем на уникальное путешествие по Великому Устюгу, где история оживает на каждом шагу
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
По старым улочкам Великого Устюга до Городской резиденции Деда Мороза
Погрузитесь в историю Великого Устюга и встретьтесь с Дедом Морозом в его волшебной резиденции
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому Великому Устюгу
Погрузитесь в атмосферу древнего Русского Севера, исследуя величественные храмы и соборы Великого Устюга
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Верхотурье: Путешествие в Духовное Сердце Урала на транспорте
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Новогодние чудеса Великого Устюга: пешеходная экскурсия и Дом Моды Деда Мороза
Захватывающее путешествие по Великому Устюгу с посещением Дома Моды Деда Мороза. Создайте свой уникальный сувенир и окунитесь в магию Нового Года
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Зимняя сказка Великого Устюга: пешеходная экскурсия и мир Деда Мороза
Погрузитесь в атмосферу сказки и истории с экскурсией по Великому Устюгу. Посетите Почту Деда Мороза и уникальные храмы
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННастя25 мая 2024Спасибо Михаилу за великолепную экскурсию. Профессионально, интересно, живо, с глубинными знанием своего края, и умением увлечь историей. Очень рекомендуем. Огромное спасибо! Желаю всем попасть на экскурсию к Михаилу.
- ККонстантин14 мая 2024Интересная экскурсия про историю города, известных людей и события. Рекомендую, если первый раз в городе. Ходить не много, больше слушать.
- ММихаил7 мая 2024Мария отличный экскурсовод и обаятельный человек, влюблённый в свой город.
- ЕЕлена25 апреля 2024С любовью рассказал нам Михаил историю своего края. Посетили территорию Михаило-Архангельского монастыря, Собор Прокопия Устюжского, прогулялись по набережной. Экскурсия длилась дольше заявленного, но на одном духу. Спасибо!
- ААлена19 апреля 2024Мария,прекрасный экскурсовод! Всем рекомендую! Были с детьми,очень заботлива и внимательна! Благодарю за чудесный день✨☀️
- ДДмитрий13 марта 2024Очень эрудированный экскурсовод, все продумано, отличное настроение и увлекательная подача материала
- ННадежда27 февраля 2024Добрый день. Были с семьёй 2 взрослых и двое детей 11 и 12 лет на экскурсии у Михаила 26.02.2024 пешеходная
- ААндрей19 января 2024Экскурсия в целом понравилась. Было интересно. Единственное - мой совет немного изменить подачу информации экскурсоводу. При встрече экскурсовод первые 10-15 мин рассказывает явно заученный текст, складно, но без души, как аудиогид:( Потом, когда пошли вопросы, ответы, контакт установился, стало живее, интересней:)
- ННаталья3 декабря 2023В вопроснике просят оценить организатора как рассказчика и его знания…. Но экскурсию проводит вовсе не организатор, а экскурсовод. Организатор в Москве. Экскурсовод в Устюге. Экскурсия как экскурсия- ничего выдающегося, длилась 1 час 20 минут вместо двух часов.
- PPodolykt1 декабря 2023Экскурсовод Лариса с первых слов своего рассказа погрузида нас в сказку Великого Устюга и время экскурсии пролетело в один миг. Спасибо за интересный рассказ и любовь к своей работе.
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Устюгу в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Великому Устюгу в июне 2024
Сейчас в Великом Устюге в категории "Индивидуальные" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 3 000 до 7 200. Туристы уже оставили гидам 199 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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