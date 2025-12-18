Старые города полны тайн, но если взять с собой на прогулку краеведа, то они раскроют свои секреты.
Мы переместимся на тысячу лет назад — и, продвигаясь по маршруту, проследим по храмам и монастырям, улочкам и особнякам за историей Великого Устюга.
Я объясню, почему именно так складывалась его судьба, и поделюсь яркими и занимательными фактами о памятниках и жителях.
Мы переместимся на тысячу лет назад — и, продвигаясь по маршруту, проследим по храмам и монастырям, улочкам и особнякам за историей Великого Устюга.
Я объясню, почему именно так складывалась его судьба, и поделюсь яркими и занимательными фактами о памятниках и жителях.
Описание экскурсии
Глубокая древность
- Наша экскурсия начнётся на набережной: именно здесь зародился город. Вы разберётесь, что привело русских людей в эти суровые края, услышите о наших первопроходцах и поймете, почему Устюг стал Великим.
- Далее посетим Соборное дворище — исторический, в прошлом административный центр. Вы осмотрите его храмовую архитектуру и узнаете, как в Северной Руси сформировался мощный форпост православия. Здесь же мы зайдём в Прокопиевский собор и полюбуемся тончайшей резьбой деревянного иконостаса. Я расскажу о небесном покровителе города — святом Прокопии Праведном, который сменил веру, а потом поменял и образ жизни.
- А дальше по древней улочке (ей больше 800 лет!) мы пройдём в Михайло-Архангельский монастырь, основанный монахом Киприаном, и обсудим, какой путь он придумал для обретения святости.
Путешествие во времени
Шаг за шагом, исследуя новые достопримечательности, мы будем продвигаться ближе к современности. Рассматривая изразцы 17-го века на Спасо-Преображенском соборе, поговорим о событиях, которые невероятно обогатили устюжан — и о том, как это богатство воплотили в храмах, ремеслах, иконописи. Советский проспект и его купеческие особняки перенесут нас в 19 век. А завершится прогулка на площади Ленина, где вы увидите первую советскую постройку и услышите о судьбе Великого Устюга в прошлом столетии.
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 6 лет
- Советую выбирать удобную обувь и одеваться по погоде
- Экскурсия пешеходная. Центр Великого Устюга закрыт для движения транспорта
Выберите удобную дату из расписания
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 43 раза на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1000 ₽
|Дети 8-18 лет
|800 ₽
|Дети до 7 лет
|300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Октябрьский переулок
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Великом Устюге
Провёл экскурсии для 1839 туристов
Я родился и вырос в прекрасном Великий Устюг. Когда ты ходишь мимо древних храмов в школу, невозможно удержаться от того, чтобы не залезть в них по пути домой. С детства
Входит в следующие категории Великого Устюга
Похожие экскурсии из Великого Устюга
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборВеликий Устюг и его тайны
Индивидуальная экскурсия по Великому Устюгу: древние монастыри, купеческие дома и тайны старинных храмов. Узнайте больше о судьбе города и его жителях
Начало: У церкви Вознесения
20 дек в 15:30
21 дек в 08:00
3400 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Великий Устюг
Приглашаем на увлекательное путешествие по Великому Устюгу, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У памятника Семену Дежневу
Сегодня в 06:00
21 дек в 06:00
4800 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомство с Великим Устюгом
Погрузитесь в историю Великого Устюга: от Успенского собора до Михаило-Архангельского монастыря. Исследуйте сокровища древнего города
Начало: Советский проспект 88
Завтра в 10:30
20 дек в 10:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.