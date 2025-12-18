Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Старые города полны тайн, но если взять с собой на прогулку краеведа, то они раскроют свои секреты.



Мы переместимся на тысячу лет назад — и, продвигаясь по маршруту, проследим по храмам и монастырям, улочкам и особнякам за историей Великого Устюга.



Я объясню, почему именно так складывалась его судьба, и поделюсь яркими и занимательными фактами о памятниках и жителях.

Описание экскурсии Глубокая древность Наша экскурсия начнётся на набережной: именно здесь зародился город. Вы разберётесь, что привело русских людей в эти суровые края, услышите о наших первопроходцах и поймете, почему Устюг стал Великим.

Далее посетим Соборное дворище — исторический, в прошлом административный центр. Вы осмотрите его храмовую архитектуру и узнаете, как в Северной Руси сформировался мощный форпост православия. Здесь же мы зайдём в Прокопиевский собор и полюбуемся тончайшей резьбой деревянного иконостаса. Я расскажу о небесном покровителе города — святом Прокопии Праведном, который сменил веру, а потом поменял и образ жизни.

А дальше по древней улочке (ей больше 800 лет!) мы пройдём в Михайло-Архангельский монастырь, основанный монахом Киприаном, и обсудим, какой путь он придумал для обретения святости. Путешествие во времени Шаг за шагом, исследуя новые достопримечательности, мы будем продвигаться ближе к современности. Рассматривая изразцы 17-го века на Спасо-Преображенском соборе, поговорим о событиях, которые невероятно обогатили устюжан — и о том, как это богатство воплотили в храмах, ремеслах, иконописи. Советский проспект и его купеческие особняки перенесут нас в 19 век. А завершится прогулка на площади Ленина, где вы увидите первую советскую постройку и услышите о судьбе Великого Устюга в прошлом столетии. Организационные детали Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 6 лет

Советую выбирать удобную обувь и одеваться по погоде

Экскурсия пешеходная. Центр Великого Устюга закрыт для движения транспорта

