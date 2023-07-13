Великий Устюг - древнейший город русского севера, родина Деда Мороза и центр семейного туризма. Здесь царит атмосфера счастья и радости. Экскурсия предлагает знакомство с храмами, соборами и памятниками архитектуры XVII-XIX веков.
Путешествие продолжается в деревню Дымково, где можно увидеть храм Дмитрия Солунского и зимний храм Сергия Радонежского. Прекрасная панорама города открывается из слободы, что делает поездку незабываемой
Путешествие продолжается в деревню Дымково, где можно увидеть храм Дмитрия Солунского и зимний храм Сергия Радонежского. Прекрасная панорама города открывается из слободы, что делает поездку незабываемой
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Древние храмы и соборы
- 🎨 Историческая архитектура
- 🌟 Родина Деда Мороза
- 👨👩👧👦 Семейный отдых
- 📸 Живописные виды
Что можно увидеть
- Храм Дмитрия Солунского
- Зимний храм Сергия Радонежского
- Образ Спаса Вседержителя
Описание экскурсииПосле пешеходной прогулки по историческому центру города мы посетим деревню Дымково. Этот старейший приход расположился напротив Соборного городища через реку Сухону. Увидим пятиглавый храм Дмитрия Солунского с колокольней. Величественный каменный храм выстроен в начале 18 века. Осмотрим большой, пятиметровый живописный Образ Спаса Вседержителя, притаившийся под килевидным козырьком церкви. Подойдем к стоящему неподалеку одноглавому зимнему храму Сергия Радонежского. Архитектурными чертами теплая церковь напоминает корабль: двухэтажный и вытянутый в длину. Полюбуемся прекрасной панорамой Великого Устюга, открывающейся из слободы. Важная информация! Для бронирования экскурсий в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Исторический центр Великого Устюга
- Деревня Дымково
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
- Экскурсия проводится на транспорте туриста.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Очень понравился рассказ о городе,храмах.
По поводу Дымковской слободы двоякое впечатление,если экскурсия заявляется с посещением слободы, то организацию транспорта должен осуществлять исполнитель, а не клиент. Нет возможности предоставить транспорт,не заявляйте такую экскурсию
По поводу Дымковской слободы двоякое впечатление,если экскурсия заявляется с посещением слободы, то организацию транспорта должен осуществлять исполнитель, а не клиент. Нет возможности предоставить транспорт,не заявляйте такую экскурсию
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Т
Очень приятное впечатление от экскурсии. Экскурсовод Лариса прекрасно подстроилась к нашей непростой группе.
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Т
Очень приятное впечатление от экскурсии. Экскурсовод Лариса прекрасно подстроилась к нашей непростой группе.
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