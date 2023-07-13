Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Великий Устюг - древнейший город русского севера, родина Деда Мороза и центр семейного туризма. Здесь царит атмосфера счастья и радости. Экскурсия предлагает знакомство с храмами, соборами и памятниками архитектуры XVII-XIX веков.



Путешествие продолжается в деревню Дымково, где можно увидеть храм Дмитрия Солунского и зимний храм Сергия Радонежского. Прекрасная панорама города открывается из слободы, что делает поездку незабываемой 5 3 отзыва 5 причин купить эту экскурсию 🏰 Древние храмы и соборы

🎨 Историческая архитектура

🌟 Родина Деда Мороза

👨‍👩‍👧‍👦 Семейный отдых

📸 Живописные виды

Gidy Gorode Ваш гид в Великом Устюге Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 7900 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 3 отзыва 3 часа 1-5 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Что можно увидеть Храм Дмитрия Солунского

Зимний храм Сергия Радонежского

Образ Спаса Вседержителя

Описание экскурсии После пешеходной прогулки по историческому центру города мы посетим деревню Дымково. Этот старейший приход расположился напротив Соборного городища через реку Сухону. Увидим пятиглавый храм Дмитрия Солунского с колокольней. Величественный каменный храм выстроен в начале 18 века. Осмотрим большой, пятиметровый живописный Образ Спаса Вседержителя, притаившийся под килевидным козырьком церкви. Подойдем к стоящему неподалеку одноглавому зимнему храму Сергия Радонежского. Архитектурными чертами теплая церковь напоминает корабль: двухэтажный и вытянутый в длину. Полюбуемся прекрасной панорамой Великого Устюга, открывающейся из слободы. Важная информация! Для бронирования экскурсий в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Исторический центр Великого Устюга

Деревня Дымково Что включено Экскурсионное обслуживание Что не входит в цену Транспортное обслуживание не включено в стоимость.

Экскурсия проводится на транспорте туриста. Место начала и завершения? По согласованию с гидом Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.