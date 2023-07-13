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Экскурсия по Великому Устюгу и Дымковская слобода на транспорте туриста

Уникальная возможность познакомиться с древним городом и его архитектурными шедеврами. Узнайте больше о традициях и истории русского севера
Великий Устюг - древнейший город русского севера, родина Деда Мороза и центр семейного туризма. Здесь царит атмосфера счастья и радости. Экскурсия предлагает знакомство с храмами, соборами и памятниками архитектуры XVII-XIX веков.

Путешествие продолжается в деревню Дымково, где можно увидеть храм Дмитрия Солунского и зимний храм Сергия Радонежского. Прекрасная панорама города открывается из слободы, что делает поездку незабываемой
5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Древние храмы и соборы
  • 🎨 Историческая архитектура
  • 🌟 Родина Деда Мороза
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Семейный отдых
  • 📸 Живописные виды
Экскурсия по Великому Устюгу и Дымковская слобода на транспорте туриста
Экскурсия по Великому Устюгу и Дымковская слобода на транспорте туриста
Экскурсия по Великому Устюгу и Дымковская слобода на транспорте туриста

Что можно увидеть

  • Храм Дмитрия Солунского
  • Зимний храм Сергия Радонежского
  • Образ Спаса Вседержителя

Описание экскурсии

После пешеходной прогулки по историческому центру города мы посетим деревню Дымково. Этот старейший приход расположился напротив Соборного городища через реку Сухону. Увидим пятиглавый храм Дмитрия Солунского с колокольней. Величественный каменный храм выстроен в начале 18 века. Осмотрим большой, пятиметровый живописный Образ Спаса Вседержителя, притаившийся под килевидным козырьком церкви. Подойдем к стоящему неподалеку одноглавому зимнему храму Сергия Радонежского. Архитектурными чертами теплая церковь напоминает корабль: двухэтажный и вытянутый в длину. Полюбуемся прекрасной панорамой Великого Устюга, открывающейся из слободы. Важная информация! Для бронирования экскурсий в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

Ежедневно

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Исторический центр Великого Устюга
  • Деревня Дымково
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
  • Экскурсия проводится на транспорте туриста.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
Очень понравился рассказ о городе,храмах.
По поводу Дымковской слободы двоякое впечатление,если экскурсия заявляется с посещением слободы, то организацию транспорта должен осуществлять исполнитель, а не клиент. Нет возможности предоставить транспорт,не заявляйте такую экскурсию
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Очень приятное впечатление от экскурсии. Экскурсовод Лариса прекрасно подстроилась к нашей непростой группе.
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Очень приятное впечатление от экскурсии. Экскурсовод Лариса прекрасно подстроилась к нашей непростой группе.
Вам был полезен этот отзыв?

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