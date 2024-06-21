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Великий Устюг известен благодаря не только главному зимнему волшебнику Деду Морозу, но и богатой истории и древним святыням.



Мы переместимся на тысячу лет назад — и проследим историю Великого Устюга по храмам и монастырям, улочкам и особнякам.



Я объясню, почему именно так складывалась его судьба, и поделюсь яркими фактами о памятниках и жителях.