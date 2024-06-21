Великий Устюг и его тайны

Погрузиться в историю заповедного Русского Севера и проникнуться духом древности
Великий Устюг известен благодаря не только главному зимнему волшебнику Деду Морозу, но и богатой истории и древним святыням.

Мы переместимся на тысячу лет назад — и проследим историю Великого Устюга по храмам и монастырям, улочкам и особнякам.

Я объясню, почему именно так складывалась его судьба, и поделюсь яркими фактами о памятниках и жителях.
Великий Устюг и его тайны
Великий Устюг и его тайны
Великий Устюг и его тайны
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите

  • Колоритные улочки с купеческими домами.
  • Церкви Вознесени и Николы Гостиного.
  • Сцену, на которой провожают Деда Мороза в сказочное путешествие в его день рождения.
  • Спасо-Преображенский и Михайло-Архангельский монастыри.
  • Памятники первооткрывателям Хабарову и Дежнёву.
  • Колокольни Успенского собора и Соборное дворище с семью церквями.

Вы узнаете

  • Сколько храмов стояло на площади вблизи Городища.
  • Какую церковь Устюга Великого называют самой пряничной.
  • Сколько окон в купеческих особняках и почему в городе строили именно такие дома.
  • Почему устюжане ни копейки не потратили на постройку церкви Николы Гостинного.
  • Как рядом соседствуют мужской и женский монастыри.

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия без обязательных дополнительных расходов.
  • В экскурсию включен вход в кафедральный собор небесного защитника устюжан.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У церкви Вознесения
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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