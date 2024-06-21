Великий Устюг известен благодаря не только главному зимнему волшебнику Деду Морозу, но и богатой истории и древним святыням.
Мы переместимся на тысячу лет назад — и проследим историю Великого Устюга по храмам и монастырям, улочкам и особнякам.
Я объясню, почему именно так складывалась его судьба, и поделюсь яркими фактами о памятниках и жителях.
Мы переместимся на тысячу лет назад — и проследим историю Великого Устюга по храмам и монастырям, улочкам и особнякам.
Я объясню, почему именно так складывалась его судьба, и поделюсь яркими фактами о памятниках и жителях.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите
- Колоритные улочки с купеческими домами.
- Церкви Вознесени и Николы Гостиного.
- Сцену, на которой провожают Деда Мороза в сказочное путешествие в его день рождения.
- Спасо-Преображенский и Михайло-Архангельский монастыри.
- Памятники первооткрывателям Хабарову и Дежнёву.
- Колокольни Успенского собора и Соборное дворище с семью церквями.
Вы узнаете
- Сколько храмов стояло на площади вблизи Городища.
- Какую церковь Устюга Великого называют самой пряничной.
- Сколько окон в купеческих особняках и почему в городе строили именно такие дома.
- Почему устюжане ни копейки не потратили на постройку церкви Николы Гостинного.
- Как рядом соседствуют мужской и женский монастыри.
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия без обязательных дополнительных расходов.
- В экскурсию включен вход в кафедральный собор небесного защитника устюжан.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У церкви Вознесения
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Великом Устюге
Родился и проживаю в городе Великий Устюг с рождения. Рассказываю о ярких событиях, произошедших в Великом Устюге на основе летописи и исторических фактов, а также своего жизненного опыта. Более 20 лет работаю в сфере туризма. Семейные группы до 4 человек при необходимости встречаю на своем авто и произвожу трансфер до Великого Устюга.Задать вопрос
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